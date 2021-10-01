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Образование в России


01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 1
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы 1
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование» 1
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование» 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске 1
01.09.2021 От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU 2
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 1
20.07.2021 Softline оснастила РОПК и ППРО современными цифровыми решениями 1
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис» 1
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 1
07.06.2021 Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 3
12.05.2021 В приложении «Моя Москва» появилась история платежей 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года 1
13.04.2021 Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 2
31.03.2021 Исследование «Точки»: как российский бизнес изменился спустя год после введения карантина 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 2
26.03.2021 Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 3
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование» 4
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки 1
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом» 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 1
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 1
25.01.2021 Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards 1
19.01.2021 Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures 1
18.01.2021 Поставки игрового образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличились на 30% 1
30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации 1
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства 1
22.12.2020 myQuiz интегрирован в Microsoft Teams 1
10.12.2020 Россияне потратили за год $1,2 млрд на мобильные приложения 1

Публикаций - 328, упоминаний - 405

Образование в России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 26
Yandex - Яндекс 4098 13
Microsoft Corporation 10997 12
Ростех - Ростехнологии 2230 10
VK - Mail.ru Group 2482 8
Синтерра - Synterra 562 6
Ростелеком Сибирьтелеком 298 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 4
Ростех Швабе Холдинг 150 4
Крок 1219 3
iTeco - Ай-Теко 713 3
Google LLC 7124 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
3726 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Samsung Electronics 5627 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
Код Безопасности 365 2
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Merlion - Мерлион 273 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 2
Барс груп 402 2
SAP SE 3207 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Lenovo Group 1635 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Ланит ГК 1154 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Cisco Systems 2035 2
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
App Annie 73 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Uber 257 2
Яндекс.Такси 271 2
Альфа-Банк 1122 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Uber Technologies 258 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ЯКласс 19 1
X5 Group 599 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Росводоканал 44 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Северсталь ПАО 204 1
Просвещение ГК 8 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Россети ПАО 168 1
Яндекс.Еда 93 1
Почта России ПАО 1570 1
О2О Delivery club 153 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Газпром ПАО 518 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Почта Банк 289 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
Президент Российской Федерации 1439 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
Правительство РФ 2198 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Администрация Президента РФ 267 2
Правительство Москвы 649 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Правительство Самарской области 48 2
Администрация Смоленской области 19 2
Администрация Курской области 13 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Счётная палата РФ 459 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Правительство Саратовской области 17 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Калининградской области 13 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Нижегородской области 28 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Правительство Воронежской области 12 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 10
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
НИР - Научно-исследовательская работа 112 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
Экология 18 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 2
Открытые данные - Open data 57 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Big Data - Большие данные 1136 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
3D-печать 135 2
Умный автобус 5 1
Microsoft Windows приложения 105 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 11
VK - Mail.ru Одноклассники 848 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Microsoft Windows 10 6602 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
Linux OS 4236 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Java - Язык программирования 1166 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
Apple Pay 385 2
ICQ 493 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 2
Яндекс.Маркет 439 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Яндекс.Афиша 26 2
Госуслуги - Суперсервисы 14 2
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 2
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 11 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Microsoft SQL Server 789 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Microsoft Windows 849 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
Google Scholar 2 1
ByteDance TikTok 95 1
Путин Владимир 1820 10
Носков Константин 201 3
Солодовников Денис 62 3
Сахненко Сергей 71 3
Левашов Александр 88 2
Акимов Максим 167 2
Васильева Ольга 15 2
Лысенко Эдуард 209 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Транковская Наталья 11 2
Савицкая Ирина 5 1
Капишников Дмитрий 6 1
Младшев Анатолий 10 1
Сударкин Евгений 11 1
Селиванов Роман 2 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
Левова Ирина 18 1
Краснова Марина 9 1
Агеев Виктор 1 1
Лавренова Екатерина 4 1
Эрман Михаил 4 1
Буянов Максим 3 1
Моторко Андрей 33 1
Шаповалов Алексей 2 1
Комаров Алексей 6 1
Кулешов Алексей 27 1
Малиновский Алексей 19 1
Комиссаров Алексей 17 1
Кирсанов Алексей 24 1
Давидан Александр 14 1
Каменская Мария 1 1
Кривошеев Евгений 4 1
Прозоровский Василий 40 1
Волчек Александр 7 1
Андросова Александра 2 1
Аникеев Александр 1 1
Ракутин Александр 3 1
Патешман Александр 2 1
Финкин Алексей 2 1
Сенников Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 148
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 12
Германия - Федеративная Республика 3606 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Украина 3344 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
Индия - Республика 2156 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Казахстан - Республика 2618 5
Япония 2752 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 5
Россия - Иркутская область 536 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Россия - Волгоградская область 395 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Республика Адыгея 241 3
Россия - Курская область 338 3
Россия - Ростовская область 859 3
Восточная Европа 1667 3
Россия - Севастополь 419 3
Россия - ПФО - Казань 1507 3
Россия - Тюменская область 581 2
Россия - Тамбовская область 321 2
Россия - Калининградская область 531 2
Россия - Смоленская область 226 2
Россия - Самарская область 557 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Бразилия - Федеративная Республика 1120 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Оренбургская область 292 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 5
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
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ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО - Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области 1 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Открытое образование 5 1
НИУ МЭИ - Национальный исследовательский университет 4 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ГБПОУ Челябинский радиотехнический техникум 1 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
Мюнхенский технический университет 3 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
SAP UP 5 1
Правда и справедливость - Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации 2 1
BRICS Solutions Awards 5 1
AI Russia Awards 4 1
GESA - Global Edtech Startup Award 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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