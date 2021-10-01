Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Образование в России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 328, упоминаний - 405
Образование в России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 10
|Носков Константин 201 3
|Солодовников Денис 62 3
|Сахненко Сергей 71 3
|Левашов Александр 88 2
|Акимов Максим 167 2
|Васильева Ольга 15 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Транковская Наталья 11 2
|Савицкая Ирина 5 1
|Капишников Дмитрий 6 1
|Младшев Анатолий 10 1
|Сударкин Евгений 11 1
|Селиванов Роман 2 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
|Левова Ирина 18 1
|Краснова Марина 9 1
|Агеев Виктор 1 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Эрман Михаил 4 1
|Буянов Максим 3 1
|Моторко Андрей 33 1
|Шаповалов Алексей 2 1
|Комаров Алексей 6 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Давидан Александр 14 1
|Каменская Мария 1 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Волчек Александр 7 1
|Андросова Александра 2 1
|Аникеев Александр 1 1
|Ракутин Александр 3 1
|Патешман Александр 2 1
|Финкин Алексей 2 1
|Сенников Алексей 2 1
|CNews Analytics 1988 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|Gartner 2187 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755014, в очереди разбора - 658704.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755014, в очереди разбора - 658704.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru