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Образование в России
СОБЫТИЯ
|27.07.2026
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Почти 100% абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги»
Вузы завершают приёмную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 млн человек подавали заявления с «Госуслугами». Это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период «Госуслугами» воспользовались 77% абитуриентов. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры. Сегодня на портале публикуются конкурсные
|20.07.2026
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Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter
hh.ru внедрил единую систему подтверждения ИТ-компетенций для студентов российских вузов. За последний месяц более 10 тыс. студентов проверили свои знания на соответствие реальным требованиям рынка труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Проект дает возм
|15.07.2026
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На «Госуслугах» подали уже более 3 млн заявлений в вузы
человек На «Госуслугах» доступно более 40 тыс. предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. На такие программы абитуриенты уже направили более 100 тыс. заявок. Наибольший интерес
|02.07.2026
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Нейросети победили «финального босса» высшего образования. Крупный российский вуз разрешил студентам не писать дипломы
работы – вуз принял решение об отмене этой процедуры, десятилетиями являющейся стандартной для всех российских вузов. На это обратил внимание «Коммерсант». Решение первоначально было принято ру
|24.06.2026
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Осознанный выбор: 46,9% опрошенных студентов СПО изначально знали, куда и на какое направление хотят поступать
Образовательная компания «Нетология» совместно с экспертным центром всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» провели исследование и выяснили, что почти половина абитурие
|16.06.2026
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«Антиплагиат»: российские вузы заняли лидирующую позицию в мире по закреплению правил использования ИИ
оздали Библиотеку ИИ-регламентов в образовании – единую площадку, где собрана информация о том, как университеты России и мира регулируют использование искусственного интеллекта. Библиотека рег
|15.06.2026
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«Солар»: ИИ, дипфейки и персонализированный фишинг: как мошенники атакуют абитуриентов
В преддверии приемной кампании в вузах эксперты ГК «Солар» фиксируют рост мошеннической активности. Главное отличие 2026 г. —
|05.06.2026
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15 000 студентов и преподавателей российских вузов используют решения ИТ-холдинга «Т1»
едине 2026 г. общее количество пользователей ИТ-решений «Т1» в университетской среде превысит 15 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Т1». 39% студентов считают, что образовательные программы в вузах не соответствуют требованиям рынка, столько же отмечают их неактуальность, а треть говорит о недостатке практики и реального опыта. Это подтверждают и работодатели: по данным исследований
|17.04.2026
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Двое абитуриентов из Югры прошли онлайн-кастинг в ГИТИС
МТС подвела итоги онлайн-отбора на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС для абитуриентов уральских регионов в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первый отборочный тур прошли двое абитуриентов из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews соо
|16.04.2026
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До 100 вузов России подключатся к первому ИИ-ассистенту для высшего образования «ЛаньGPT» в 2027 году
Первый ИИ-ассистент для работы с верифицированным учебным контентом «ЛаньGPT», успешно завершивший пилотное тестирование, уже в следующем году может объединить на своей платформе до 100 российских вузов. Проект Edtech-компании «Лань» вышел на этап развертывания технологической готовности и с апреля доступен для внедрения. Об этом CNews сообщили представители Edtech-компании «Л
|31.03.2026
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МТС и ГИТИС запускают онлайн-прослушивания для абитуриентов на платформе «МТС Линк»
ПАО «МТС» совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи поступающих с педагогами ГИТИСа пройдут на платформе для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Лучшие участники отбора буду
|13.03.2026
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Студенты все чаще идут учиться онлайн
в новом потоке. За последние четыре года, с момента активного развития онлайн-сегмента, количество абитуриентов увеличилось более чем в 10 раз. Количество выпускников в 2025 г. также выросло.
|16.02.2026
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Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту
Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Хими
|13.02.2026
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Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ
ентированных курсов, посвященных использованию ИТ и ИИ, а также по информационной безопасности. Для педагогических работников тоже организуют обучение ИТ и ИИ в рамках повышения квалификации. К
|03.02.2026
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Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
ук: До 1 марта 2026 г. все образовательные организации высшего образования должны будут сформировать электронные студенческие и зачетные книжки в ФИС ГИА, и затем они будут доступны портале Госуслуг. Студенческий можно будет предъявить через национальный мессенджер. Сейчас уже загружено более 3 млн студенческих билетов. Андрей Омельчук, заместитель министра науки и высшего образования РФ: Э
|10.12.2025
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GreenData расширяет партнерские возможности для российских университетов
т практику работы с прикладными технологиями и включаются в проектные команды наряду со студентами. Ряд вузов — в рамках партнерской программы — используют платформу GreenData как основу для развития студенческого технологического предпринимательства. Они запускают проектные школы и сезонные акселераторы, а также внедряют программу «Стартап как диплом». В рамках этих инициатив студенты полу
|20.11.2025
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В НИУ ВШЭ предложили системный план для безопасного и эффективного использования ИИ в вузах
вимости и безопасно запускать ИИ в обучении. Статья опубликована в журнале Computer. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. За последние два года большие языковые модели заметно изменили то, как в вузах учатся и оценивают знания. Студенты и преподаватели теперь активно используют искусственный интеллект. По последним данным, около 87% студентов применяют ИИ в учебе. Исследователи отмечаю
|01.11.2025
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Аналитики изучили настроения студентов России по 7 млн цифровых следов
овета платформы «Неравнодушный человек»: «Мы, социологи, с живым интересом следим за настроениями в вузах и помогаем управленцам сферы высшего образования «приземлить» новую систему образования
|22.10.2025
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Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование
-рынке, первоначально Минцифры хотело учитывать вклад ИТ-компаний только в профильное образование в вузах, но затем, «после долгих боев», было решено учитывать расходы и на поддержку СПО тоже.
|21.10.2025
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ИИ, кибербезопасность и разработка в топе востребованных направлений у студентов онлайн-программ
зование без необходимости перекраивать свою жизнь, а студенты из регионов могут учиться в столичных вузах, оставаясь в своих городах и развивать местные компании. Происходит децентрализация, чт
|06.10.2025
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ГК «Ориентир»: растет спрос на автоматизацию в вузах и на инженеров в промышленности
ГТУ им. Н.Э. Баумана, одном из технических вузов страны, зафиксирован беспрецедентный рост интереса абитуриентов к специальностям, связанным с автоматизацией, робототехникой и ИИ. Этот тренд на
|05.09.2025
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Минцифры: количество абитуриентов, поступающих в колледжи с «Госуслугами», увеличилось вдвое
Поступить в колледж или техникум можно с помощью «Госуслуг». В 2025 г. такой возможностью воспользовались почти 600 тыс. абитуриентов. Это в два раза больше, чем в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Абитуриенты подали на «Госуслугах» 1,7 млн. заявлений. Это на 83% больше, чем за прошлую приемн
|15.08.2025
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Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии
чок вывел его на первую строчку среди всех азиатских университетов по интересу со стороны столичных абитуриентов и их родителей. Большая часть посещений приходится на мужчин — они составляют 86
|14.08.2025
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Минцифры: почти 80% абитуриентов при поступлении в вуз пользовались «Госуслугами»
— 92,2%; Карелия — 91,8%. Приёмная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается. В некоторых вузах ещё принимают заявления на платные программы бакалавриата, специалитета и базового высш
|08.08.2025
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Технические специальности обеспечили рекордный приток абитуриентов в Московский Политех
ентам понимание карьерных возможностей. Работа с индустриальными партнерами и практические результаты университета подтверждают успешность наших подходов», — сказал Анфимов. Большой интерес вызвали у абитуриентов направления Передовой инженерной школы технологического лидерства Московского Политеха. В частности, на специальность «Мехатроника и робототехника» направили заявления 1711 человек
|06.08.2025
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К партнерской программе GreenDatа присоединились 25 российских вузов
торий на базе двух университетов. Отдельным направлением станет создание брендированных аудиторий в вузах Москвы и Перми.
|21.07.2025
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ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ
рвый в России образовательный модуль по искусственному интеллекту, предназначенный для подготовки в вузах специалистов химической отрасли. Проект реализуют в рамках Университетского консорциума
|07.07.2025
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Сбербанк открывает пятый сезон программы «Амбассадоры в вузах»
Студенты российских университетов получат возможность представлять Сбербанк в своих вузах, развивать профессиональные навыки и строить карьеру в Сбербанке. Компания открывает пр
|07.07.2025
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Топ-вузы России используют ИИ-функции и онлайн-доски для цифрового обучения и коммуникаций
В вузах растет спрос на инструменты для совместной работы Сотрудничество с высшими учебными зав
|04.06.2025
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«Авито Работа»: 52% абитуриентов выбирают направление обучения по интересу к профессии
оступают в вузы или ссузы, или знают, куда будут поступать члены их семьи — дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения оказались ИТ и медицина. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Самым популярным направлением, которое в 2025 г. рассматривают в
|03.06.2025
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МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк»
вая экосистема, и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, объявляют итоги онлайн-отбора абитуриентов в вуз в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». По итогам проведенных
|19.05.2025
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VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах
ractice пройдет в онлайн-формате с 30 июня по 15 августа 2025 г. Для участия необходимо подать заявку до 27 июня 2025 г. и согласовать практику с учебным отделом вуза. Программа доступна студентам 11 российских вузов, учащимся на ИТ-направлениях. С полным списком вузов и факультетов можно ознакомиться на странице программы, количество мест ограничено. По итогам программы студенты смогут офи
|14.05.2025
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«Геоскан» откроет сеть студенческих конструкторских бюро в российских вузах
еть практико-ориентированных центров для изучения беспилотных авиационных систем (БАС) в российских вузах. Первая площадка заработает в сентябре 2025 г. в петербургском университете ИТМО. Об эт
|06.05.2025
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Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков
рофессии. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. О проекте Новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифици
|05.05.2025
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СибГМУ внедряет цифровых двойников для поиска и сопровождения талантливых абитуриентов
ия «Медкласс», созданного в рамках программы развития «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива направлена на раннюю профориентацию, сопровождение и привлечение талантливых абитуриентов через использование анализа больших данных, математического моделирования и предиктивной аналитики. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ. Работа над созданием цифрового проф
|30.04.2025
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НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку правительства на обучение специалистов в сфере ИИ
вузов СФО и вошел в топ-15 лучших вузов страны. «Конкурс грантов был направлен на поддержку лучших российских вузов с сильными образовательными программами в сфере ИИ и большим потенциалом для
|25.04.2025
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СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта
ственного интеллекта в новом учебном году расширит программу и увеличит в полтора раза набор в пяти вузах-партнёрах. В прошлом году компании запустили AI360 на базе ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и универ
|24.04.2025
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Россияне хотят, чтобы обучение стратегически важным техническим специальностям в колледжах и вузах было бесплатным для всех
perJob. Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справить
|02.04.2025
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Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов
ддержки на базе платформы SimpleOne ITSM — решения российского разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. За 11 месяцев работы в системе было обработано более 200 тыс. обращений от обучающихся, абитуриентов и сотрудников академии. На текущий момент в рамках проекта, реализуемого системным интегратором ICL Soft, успешно завершено три этапа. На первом этапе за один месяц была развернута
|01.04.2025
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НИУ ВШЭ запускает новые программы высшего образования в онлайн-формате
ть менеджеров для управления и развития бизнеса в условиях цифровой трансформации с помощью аналитики, больших данных и новых технологий. Всего в 2025 г. НИУ ВШЭ открывает прием на 39 онлайн-программ высшего образования: 33 магистерских и 6 бакалаврских. Обучение проходит по стандартам, где на бакалавриат отводится четыре года, а на магистратуру два года. По итогу защиты ВКР студенты получа
Образование в России и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 94
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|Мишустин Михаил 787 33
|Медведев Дмитрий 1665 28
|Рейман Леонид 1065 23
|Никифоров Николай 1138 22
|Касперская Наталья 319 22
|Фурсенко Андрей 128 20
|Козлова Дарья 41 19
|Греф Герман 485 15
|Оганян Андрей 15 15
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|Ельцин Борис. 99 14
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|Собянин Сергей 538 12
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|Щеголев Игорь 699 11
|Нуралиев Борис 298 11
|Кузнецов Станислав 162 11
|Шалманов Сергей 202 11
|Гойко Вячеслав 28 10
|Качанов Олег 121 10
|Плуготаренко Сергей 89 10
|Фальков Валерий 24 10
|Черникова Алевтина 51 10
|Рустамов Рустам 548 9
|Ускова Ольга 174 9
|Фролов Павел 86 9
|Слизень Виталий 244 9
|Гузаиров Айдар 64 9
|Шпак Василий 279 9
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