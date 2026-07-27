Образование в России

Почти 100% абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги» Вузы завершают приёмную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 млн человек подавали заявления с «Госуслугами». Это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период «Госуслугами» воспользовались 77% абитуриентов. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры. Сегодня на портале публикуются конкурсные

Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter hh.ru внедрил единую систему подтверждения ИТ-компетенций для студентов российских вузов. За последний месяц более 10 тыс. студентов проверили свои знания на соответствие реальным требованиям рынка труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Проект дает возм

На «Госуслугах» подали уже более 3 млн заявлений в вузы человек На «Госуслугах» доступно более 40 тыс. предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. На такие программы абитуриенты уже направили более 100 тыс. заявок. Наибольший интерес

Нейросети победили «финального босса» высшего образования. Крупный российский вуз разрешил студентам не писать дипломы работы – вуз принял решение об отмене этой процедуры, десятилетиями являющейся стандартной для всех российских вузов. На это обратил внимание «Коммерсант». Решение первоначально было принято ру

Осознанный выбор: 46,9% опрошенных студентов СПО изначально знали, куда и на какое направление хотят поступать Образовательная компания «Нетология» совместно с экспертным центром всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» провели исследование и выяснили, что почти половина абитурие

«Антиплагиат»: российские вузы заняли лидирующую позицию в мире по закреплению правил использования ИИ оздали Библиотеку ИИ-регламентов в образовании – единую площадку, где собрана информация о том, как университеты России и мира регулируют использование искусственного интеллекта. Библиотека рег

«Солар»: ИИ, дипфейки и персонализированный фишинг: как мошенники атакуют абитуриентов В преддверии приемной кампании в вузах эксперты ГК «Солар» фиксируют рост мошеннической активности. Главное отличие 2026 г. —

15 000 студентов и преподавателей российских вузов используют решения ИТ-холдинга «Т1» едине 2026 г. общее количество пользователей ИТ-решений «Т1» в университетской среде превысит 15 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Т1». 39% студентов считают, что образовательные программы в вузах не соответствуют требованиям рынка, столько же отмечают их неактуальность, а треть говорит о недостатке практики и реального опыта. Это подтверждают и работодатели: по данным исследований

Двое абитуриентов из Югры прошли онлайн-кастинг в ГИТИС МТС подвела итоги онлайн-отбора на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС для абитуриентов уральских регионов в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первый отборочный тур прошли двое абитуриентов из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews соо

До 100 вузов России подключатся к первому ИИ-ассистенту для высшего образования «ЛаньGPT» в 2027 году Первый ИИ-ассистент для работы с верифицированным учебным контентом «ЛаньGPT», успешно завершивший пилотное тестирование, уже в следующем году может объединить на своей платформе до 100 российских вузов. Проект Edtech-компании «Лань» вышел на этап развертывания технологической готовности и с апреля доступен для внедрения. Об этом CNews сообщили представители Edtech-компании «Л

МТС и ГИТИС запускают онлайн-прослушивания для абитуриентов на платформе «МТС Линк» ПАО «МТС» совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи поступающих с педагогами ГИТИСа пройдут на платформе для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Лучшие участники отбора буду

Студенты все чаще идут учиться онлайн в новом потоке. За последние четыре года, с момента активного развития онлайн-сегмента, количество абитуриентов увеличилось более чем в 10 раз. Количество выпускников в 2025 г. также выросло.

Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Хими

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ ентированных курсов, посвященных использованию ИТ и ИИ, а также по информационной безопасности. Для педагогических работников тоже организуют обучение ИТ и ИИ в рамках повышения квалификации. К

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего» ук: До 1 марта 2026 г. все образовательные организации высшего образования должны будут сформировать электронные студенческие и зачетные книжки в ФИС ГИА, и затем они будут доступны портале Госуслуг. Студенческий можно будет предъявить через национальный мессенджер. Сейчас уже загружено более 3 млн студенческих билетов. Андрей Омельчук, заместитель министра науки и высшего образования РФ: Э

GreenData расширяет партнерские возможности для российских университетов т практику работы с прикладными технологиями и включаются в проектные команды наряду со студентами. Ряд вузов — в рамках партнерской программы — используют платформу GreenData как основу для развития студенческого технологического предпринимательства. Они запускают проектные школы и сезонные акселераторы, а также внедряют программу «Стартап как диплом». В рамках этих инициатив студенты полу

В НИУ ВШЭ предложили системный план для безопасного и эффективного использования ИИ в вузах вимости и безопасно запускать ИИ в обучении. Статья опубликована в журнале Computer. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. За последние два года большие языковые модели заметно изменили то, как в вузах учатся и оценивают знания. Студенты и преподаватели теперь активно используют искусственный интеллект. По последним данным, около 87% студентов применяют ИИ в учебе. Исследователи отмечаю

Аналитики изучили настроения студентов России по 7 млн цифровых следов овета платформы «Неравнодушный человек»: «Мы, социологи, с живым интересом следим за настроениями в вузах и помогаем управленцам сферы высшего образования «приземлить» новую систему образования

Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование -рынке, первоначально Минцифры хотело учитывать вклад ИТ-компаний только в профильное образование в вузах, но затем, «после долгих боев», было решено учитывать расходы и на поддержку СПО тоже.

ИИ, кибербезопасность и разработка в топе востребованных направлений у студентов онлайн-программ зование без необходимости перекраивать свою жизнь, а студенты из регионов могут учиться в столичных вузах, оставаясь в своих городах и развивать местные компании. Происходит децентрализация, чт

ГК «Ориентир»: растет спрос на автоматизацию в вузах и на инженеров в промышленности ГТУ им. Н.Э. Баумана, одном из технических вузов страны, зафиксирован беспрецедентный рост интереса абитуриентов к специальностям, связанным с автоматизацией, робототехникой и ИИ. Этот тренд на

Минцифры: количество абитуриентов, поступающих в колледжи с «Госуслугами», увеличилось вдвое Поступить в колледж или техникум можно с помощью «Госуслуг». В 2025 г. такой возможностью воспользовались почти 600 тыс. абитуриентов. Это в два раза больше, чем в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Абитуриенты подали на «Госуслугах» 1,7 млн. заявлений. Это на 83% больше, чем за прошлую приемн

Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии чок вывел его на первую строчку среди всех азиатских университетов по интересу со стороны столичных абитуриентов и их родителей. Большая часть посещений приходится на мужчин — они составляют 86

Минцифры: почти 80% абитуриентов при поступлении в вуз пользовались «Госуслугами» — 92,2%; Карелия — 91,8%. Приёмная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается. В некоторых вузах ещё принимают заявления на платные программы бакалавриата, специалитета и базового высш

Технические специальности обеспечили рекордный приток абитуриентов в Московский Политех ентам понимание карьерных возможностей. Работа с индустриальными партнерами и практические результаты университета подтверждают успешность наших подходов», — сказал Анфимов. Большой интерес вызвали у абитуриентов направления Передовой инженерной школы технологического лидерства Московского Политеха. В частности, на специальность «Мехатроника и робототехника» направили заявления 1711 человек

К партнерской программе GreenDatа присоединились 25 российских вузов торий на базе двух университетов. Отдельным направлением станет создание брендированных аудиторий в вузах Москвы и Перми.

ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ рвый в России образовательный модуль по искусственному интеллекту, предназначенный для подготовки в вузах специалистов химической отрасли. Проект реализуют в рамках Университетского консорциума

Сбербанк открывает пятый сезон программы «Амбассадоры в вузах» Студенты российских университетов получат возможность представлять Сбербанк в своих вузах, развивать профессиональные навыки и строить карьеру в Сбербанке. Компания открывает пр

Топ-вузы России используют ИИ-функции и онлайн-доски для цифрового обучения и коммуникаций В вузах растет спрос на инструменты для совместной работы Сотрудничество с высшими учебными зав

«Авито Работа»: 52% абитуриентов выбирают направление обучения по интересу к профессии оступают в вузы или ссузы, или знают, куда будут поступать члены их семьи — дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения оказались ИТ и медицина. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Самым популярным направлением, которое в 2025 г. рассматривают в

МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк» вая экосистема, и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, объявляют итоги онлайн-отбора абитуриентов в вуз в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». По итогам проведенных

VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах ractice пройдет в онлайн-формате с 30 июня по 15 августа 2025 г. Для участия необходимо подать заявку до 27 июня 2025 г. и согласовать практику с учебным отделом вуза. Программа доступна студентам 11 российских вузов, учащимся на ИТ-направлениях. С полным списком вузов и факультетов можно ознакомиться на странице программы, количество мест ограничено. По итогам программы студенты смогут офи

«Геоскан» откроет сеть студенческих конструкторских бюро в российских вузах еть практико-ориентированных центров для изучения беспилотных авиационных систем (БАС) в российских вузах. Первая площадка заработает в сентябре 2025 г. в петербургском университете ИТМО. Об эт

Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков рофессии. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. О проекте Новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифици

СибГМУ внедряет цифровых двойников для поиска и сопровождения талантливых абитуриентов ия «Медкласс», созданного в рамках программы развития «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива направлена на раннюю профориентацию, сопровождение и привлечение талантливых абитуриентов через использование анализа больших данных, математического моделирования и предиктивной аналитики. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ. Работа над созданием цифрового проф

НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку правительства на обучение специалистов в сфере ИИ вузов СФО и вошел в топ-15 лучших вузов страны. «Конкурс грантов был направлен на поддержку лучших российских вузов с сильными образовательными программами в сфере ИИ и большим потенциалом для

СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта ственного интеллекта в новом учебном году расширит программу и увеличит в полтора раза набор в пяти вузах-партнёрах. В прошлом году компании запустили AI360 на базе ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и универ

Россияне хотят, чтобы обучение стратегически важным техническим специальностям в колледжах и вузах было бесплатным для всех perJob. Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справить

Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов ддержки на базе платформы SimpleOne ITSM — решения российского разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. За 11 месяцев работы в системе было обработано более 200 тыс. обращений от обучающихся, абитуриентов и сотрудников академии. На текущий момент в рамках проекта, реализуемого системным интегратором ICL Soft, успешно завершено три этапа. На первом этапе за один месяц была развернута