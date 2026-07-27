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Образование в России

Образование в России

«Знание разорвет цепи рабства» Плакат направлен на повышение уровня и качества образования в Советском Союзе. Радаков А., 1920 год. «Знание разорвет цепи рабства» Плакат направлен на повышение уровня и качества образования в Советском Союзе. Радаков А., 1920 год.
Молодёжь в поход за знания! (В. С. Иванов) 1960 год Молодёжь в поход за знания! (В. С. Иванов) 1960 год
«После работы — в институт!» Неизвестный художник., 1953 год. «После работы — в институт!» Неизвестный художник., 1953 год.
«ДНЕМ — РАБОТАТЬ, ВЕЧЕРОМ — УЧИТЬСЯ!» Н. Ватолина, 1945 год. «ДНЕМ — РАБОТАТЬ, ВЕЧЕРОМ — УЧИТЬСЯ!» Н. Ватолина, 1945 год.
Советский плакат, период создания: 1958 год Авторы: Лебединский А., Шухман С. Советский плакат, период создания: 1958 год Авторы: Лебединский А., Шухман С.
«Чтобы больше иметь - надо больше производить. Чтобы больше производить - надо больше знать.» Советский плакат о роли улучшения качества специалистов для увеличении темпов производства. Зеленский А., 1920 год. «Чтобы больше иметь - надо больше производить. Чтобы больше производить - надо больше знать.» Советский плакат о роли улучшения качества специалистов для увеличении темпов производства. Зеленский А., 1920 год.
Связь науки с производством! (Резаев А., Рождествин М., Сухарев С.) 1985 год Плакат отражает проблему "изоляции" ученых от производственного процесса, в связи с чем изобретения, поставляемые на заводы работают неэффективно. Связь науки с производством! (Резаев А., Рождествин М., Сухарев С.) 1985 год Плакат отражает проблему "изоляции" ученых от производственного процесса, в связи с чем изобретения, поставляемые на заводы работают неэффективно.
«Знания — всем!» Плакат о доступности и всеобщности среднего образование в СССР. Каракашев В., Левшунова Л., 1972 год. «Знания — всем!» Плакат о доступности и всеобщности среднего образование в СССР. Каракашев В., Левшунова Л., 1972 год.
«Знание - всем!» Советский плакат об всеобщем образовании. Государственное издательство, 1919 год «Знание - всем!» Советский плакат об всеобщем образовании. Государственное издательство, 1919 год
«Ты помогаешь ликвидировать неграмотность?» Советский плакат о задачах по повышению грамотности в стране. Неизвестный художник, 1925 год. «Ты помогаешь ликвидировать неграмотность?» Советский плакат о задачах по повышению грамотности в стране. Неизвестный художник, 1925 год.
6 июня 1956 года вышло постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР». Дело в том, 26 октября 1940 года было введено постановление №638 "Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий". Чем было вызвано такое решение правительства, не объясняется. Например, в Москве обучение стало стоить 200 рублей в год, в обычных городах – 150, а за обучение в столичном институте платили 400, столько же в Ленинграде и столицах союзных республик, и 300 – в других городах. Как отмечали историки, даже такая небольшая плата закрыла некоторым детям путь в старшие классы, поэтому 6 июня 1956 года плата за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР была отменена. 6 июня 1956 года вышло постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР». Дело в том, 26 октября 1940 года было введено постановление №638 "Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий". Чем было вызвано такое решение правительства, не объясняется. Например, в Москве обучение стало стоить 200 рублей в год, в обычных городах – 150, а за обучение в столичном институте платили 400, столько же в Ленинграде и столицах союзных республик, и 300 – в других городах. Как отмечали историки, даже такая небольшая плата закрыла некоторым детям путь в старшие классы, поэтому 6 июня 1956 года плата за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР была отменена.
«Только трудолюбивым и умелым место ВУЗе!» Игнатьев Н., 1959 год. «Только трудолюбивым и умелым место ВУЗе!» Игнатьев Н., 1959 год.
«КРЕПИТЬ СОЮЗ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ!» Л. Голованов, 1953 год. «КРЕПИТЬ СОЮЗ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ!» Л. Голованов, 1953 год.

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Почти 100% абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги»

Вузы завершают приёмную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 млн человек подавали заявления с «Госуслугами». Это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период «Госуслугами» воспользовались 77% абитуриентов. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры. Сегодня на портале публикуются конкурсные
20.07.2026 Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter

hh.ru внедрил единую систему подтверждения ИТ-компетенций для студентов российских вузов. За последний месяц более 10 тыс. студентов проверили свои знания на соответствие реальным требованиям рынка труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Проект дает возм
15.07.2026 На «Госуслугах» подали уже более 3 млн заявлений в вузы

человек На «Госуслугах» доступно более 40 тыс. предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. На такие программы абитуриенты уже направили более 100 тыс. заявок. Наибольший интерес
02.07.2026 Нейросети победили «финального босса» высшего образования. Крупный российский вуз разрешил студентам не писать дипломы

работы – вуз принял решение об отмене этой процедуры, десятилетиями являющейся стандартной для всех российских вузов. На это обратил внимание «Коммерсант». Решение первоначально было принято ру
24.06.2026 Осознанный выбор: 46,9% опрошенных студентов СПО изначально знали, куда и на какое направление хотят поступать

Образовательная компания «Нетология» совместно с экспертным центром всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» провели исследование и выяснили, что почти половина абитурие
16.06.2026 «Антиплагиат»: российские вузы заняли лидирующую позицию в мире по закреплению правил использования ИИ

оздали Библиотеку ИИ-регламентов в образовании – единую площадку, где собрана информация о том, как университеты России и мира регулируют использование искусственного интеллекта. Библиотека рег
15.06.2026 «Солар»: ИИ, дипфейки и персонализированный фишинг: как мошенники атакуют абитуриентов

В преддверии приемной кампании в вузах эксперты ГК «Солар» фиксируют рост мошеннической активности. Главное отличие 2026 г. —

05.06.2026 15 000 студентов и преподавателей российских вузов используют решения ИТ-холдинга «Т1»

едине 2026 г. общее количество пользователей ИТ-решений «Т1» в университетской среде превысит 15 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Т1». 39% студентов считают, что образовательные программы в вузах не соответствуют требованиям рынка, столько же отмечают их неактуальность, а треть говорит о недостатке практики и реального опыта. Это подтверждают и работодатели: по данным исследований
17.04.2026 Двое абитуриентов из Югры прошли онлайн-кастинг в ГИТИС

МТС подвела итоги онлайн-отбора на актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС для абитуриентов уральских регионов в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первый отборочный тур прошли двое абитуриентов из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews соо
16.04.2026 До 100 вузов России подключатся к первому ИИ-ассистенту для высшего образования «ЛаньGPT» в 2027 году

Первый ИИ-ассистент для работы с верифицированным учебным контентом «ЛаньGPT», успешно завершивший пилотное тестирование, уже в следующем году может объединить на своей платформе до 100 российских вузов. Проект Edtech-компании «Лань» вышел на этап развертывания технологической готовности и с апреля доступен для внедрения. Об этом CNews сообщили представители Edtech-компании «Л
31.03.2026 МТС и ГИТИС запускают онлайн-прослушивания для абитуриентов на платформе «МТС Линк»

ПАО «МТС» совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи поступающих с педагогами ГИТИСа пройдут на платформе для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Лучшие участники отбора буду
13.03.2026 Студенты все чаще идут учиться онлайн

в новом потоке. За последние четыре года, с момента активного развития онлайн-сегмента, количество абитуриентов увеличилось более чем в 10 раз. Количество выпускников в 2025 г. также выросло.

16.02.2026 Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту

Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Хими
13.02.2026 Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

ентированных курсов, посвященных использованию ИТ и ИИ, а также по информационной безопасности. Для педагогических работников тоже организуют обучение ИТ и ИИ в рамках повышения квалификации. К
03.02.2026 Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

ук: До 1 марта 2026 г. все образовательные организации высшего образования должны будут сформировать электронные студенческие и зачетные книжки в ФИС ГИА, и затем они будут доступны портале Госуслуг. Студенческий можно будет предъявить через национальный мессенджер. Сейчас уже загружено более 3 млн студенческих билетов. Андрей Омельчук, заместитель министра науки и высшего образования РФ: Э
10.12.2025 GreenData расширяет партнерские возможности для российских университетов

т практику работы с прикладными технологиями и включаются в проектные команды наряду со студентами. Ряд вузов — в рамках партнерской программы — используют платформу GreenData как основу для развития студенческого технологического предпринимательства. Они запускают проектные школы и сезонные акселераторы, а также внедряют программу «Стартап как диплом». В рамках этих инициатив студенты полу
20.11.2025 В НИУ ВШЭ предложили системный план для безопасного и эффективного использования ИИ в вузах

вимости и безопасно запускать ИИ в обучении. Статья опубликована в журнале Computer. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. За последние два года большие языковые модели заметно изменили то, как в вузах учатся и оценивают знания. Студенты и преподаватели теперь активно используют искусственный интеллект. По последним данным, около 87% студентов применяют ИИ в учебе. Исследователи отмечаю
01.11.2025 Аналитики изучили настроения студентов России по 7 млн цифровых следов

овета платформы «Неравнодушный человек»: «Мы, социологи, с живым интересом следим за настроениями в вузах и помогаем управленцам сферы высшего образования «приземлить» новую систему образования
22.10.2025 Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование

-рынке, первоначально Минцифры хотело учитывать вклад ИТ-компаний только в профильное образование в вузах, но затем, «после долгих боев», было решено учитывать расходы и на поддержку СПО тоже.

21.10.2025 ИИ, кибербезопасность и разработка в топе востребованных направлений у студентов онлайн-программ

зование без необходимости перекраивать свою жизнь, а студенты из регионов могут учиться в столичных вузах, оставаясь в своих городах и развивать местные компании. Происходит децентрализация, чт
06.10.2025 ГК «Ориентир»: растет спрос на автоматизацию в вузах и на инженеров в промышленности

ГТУ им. Н.Э. Баумана, одном из технических вузов страны, зафиксирован беспрецедентный рост интереса абитуриентов к специальностям, связанным с автоматизацией, робототехникой и ИИ. Этот тренд на
05.09.2025 Минцифры: количество абитуриентов, поступающих в колледжи с «Госуслугами», увеличилось вдвое

Поступить в колледж или техникум можно с помощью «Госуслуг». В 2025 г. такой возможностью воспользовались почти 600 тыс. абитуриентов. Это в два раза больше, чем в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Абитуриенты подали на «Госуслугах» 1,7 млн. заявлений. Это на 83% больше, чем за прошлую приемн
15.08.2025 Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии

чок вывел его на первую строчку среди всех азиатских университетов по интересу со стороны столичных абитуриентов и их родителей. Большая часть посещений приходится на мужчин — они составляют 86
14.08.2025 Минцифры: почти 80% абитуриентов при поступлении в вуз пользовались «Госуслугами»

— 92,2%; Карелия — 91,8%. Приёмная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается. В некоторых вузах ещё принимают заявления на платные программы бакалавриата, специалитета и базового высш
08.08.2025 Технические специальности обеспечили рекордный приток абитуриентов в Московский Политех

ентам понимание карьерных возможностей. Работа с индустриальными партнерами и практические результаты университета подтверждают успешность наших подходов», — сказал Анфимов. Большой интерес вызвали у абитуриентов направления Передовой инженерной школы технологического лидерства Московского Политеха. В частности, на специальность «Мехатроника и робототехника» направили заявления 1711 человек
06.08.2025 К партнерской программе GreenDatа присоединились 25 российских вузов

торий на базе двух университетов. Отдельным направлением станет создание брендированных аудиторий в вузах Москвы и Перми.
21.07.2025 ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ

рвый в России образовательный модуль по искусственному интеллекту, предназначенный для подготовки в вузах специалистов химической отрасли. Проект реализуют в рамках Университетского консорциума
07.07.2025 Сбербанк открывает пятый сезон программы «Амбассадоры в вузах»

Студенты российских университетов получат возможность представлять Сбербанк в своих вузах, развивать профессиональные навыки и строить карьеру в Сбербанке. Компания открывает пр
07.07.2025 Топ-вузы России используют ИИ-функции и онлайн-доски для цифрового обучения и коммуникаций

В вузах растет спрос на инструменты для совместной работы Сотрудничество с высшими учебными зав
04.06.2025 «Авито Работа»: 52% абитуриентов выбирают направление обучения по интересу к профессии

оступают в вузы или ссузы, или знают, куда будут поступать члены их семьи — дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения оказались ИТ и медицина. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Самым популярным направлением, которое в 2025 г. рассматривают в
03.06.2025 МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк»

вая экосистема, и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, объявляют итоги онлайн-отбора абитуриентов в вуз в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». По итогам проведенных
19.05.2025 VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах

ractice пройдет в онлайн-формате с 30 июня по 15 августа 2025 г. Для участия необходимо подать заявку до 27 июня 2025 г. и согласовать практику с учебным отделом вуза. Программа доступна студентам 11 российских вузов, учащимся на ИТ-направлениях. С полным списком вузов и факультетов можно ознакомиться на странице программы, количество мест ограничено. По итогам программы студенты смогут офи
14.05.2025 «Геоскан» откроет сеть студенческих конструкторских бюро в российских вузах

еть практико-ориентированных центров для изучения беспилотных авиационных систем (БАС) в российских вузах. Первая площадка заработает в сентябре 2025 г. в петербургском университете ИТМО. Об эт
06.05.2025 Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков

рофессии. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. О проекте Новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифици
05.05.2025 СибГМУ внедряет цифровых двойников для поиска и сопровождения талантливых абитуриентов

ия «Медкласс», созданного в рамках программы развития «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива направлена на раннюю профориентацию, сопровождение и привлечение талантливых абитуриентов через использование анализа больших данных, математического моделирования и предиктивной аналитики. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ. Работа над созданием цифрового проф
30.04.2025 НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку правительства на обучение специалистов в сфере ИИ

вузов СФО и вошел в топ-15 лучших вузов страны. «Конкурс грантов был направлен на поддержку лучших российских вузов с сильными образовательными программами в сфере ИИ и большим потенциалом для
25.04.2025 СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта

ственного интеллекта в новом учебном году расширит программу и увеличит в полтора раза набор в пяти вузах-партнёрах. В прошлом году компании запустили AI360 на базе ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и универ
24.04.2025 Россияне хотят, чтобы обучение стратегически важным техническим специальностям в колледжах и вузах было бесплатным для всех

perJob. Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справить
02.04.2025 Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов

ддержки на базе платформы SimpleOne ITSM — решения российского разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. За 11 месяцев работы в системе было обработано более 200 тыс. обращений от обучающихся, абитуриентов и сотрудников академии. На текущий момент в рамках проекта, реализуемого системным интегратором ICL Soft, успешно завершено три этапа. На первом этапе за один месяц была развернута
01.04.2025 НИУ ВШЭ запускает новые программы высшего образования в онлайн-формате

ть менеджеров для управления и развития бизнеса в условиях цифровой трансформации с помощью аналитики, больших данных и новых технологий. Всего в 2025 г. НИУ ВШЭ открывает прием на 39 онлайн-программ высшего образования: 33 магистерских и 6 бакалаврских. Обучение проходит по стандартам, где на бакалавриат отводится четыре года, а на магистратуру два года. По итогу защиты ВКР студенты получа

Публикаций - 2893, упоминаний - 3463

Образование в России и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 195
Yandex - Яндекс 9215 147
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 140
Ростелеком 10948 127
9594 123
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 105
Intel Corporation 12811 82
Softline - Софтлайн 3743 81
МегаФон 10742 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 76
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 65
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 61
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 57
Oracle Corporation 7074 56
VK - Mail.ru Group 3602 55
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 50
SAP SE 5601 47
Google LLC 12688 47
HP Inc. 5883 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 40
Apple Inc 13154 39
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 37
Cisco Systems 5372 37
Huawei 4675 34
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 34
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 33
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 33
Samsung Electronics 11064 33
АйТи 1519 32
InfoWatch - Инфовотч 1185 29
Telegram Group 2940 29
Meta Platforms - Facebook 4621 26
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 25
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 24
Ред Софт - Red Soft 1236 22
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 22
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 22
Dell EMC 5180 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 160
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 51
РЖД - Российские железные дороги 2096 44
Superjob - Суперджоб 858 37
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 34
Газпром ПАО 1493 33
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 33
Почта России ПАО 2370 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 28
Газпром нефть 725 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 22
РВК - Российская венчурная компания 571 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
Альфа-Банк 1979 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Россети Ленэнерго 1699 12
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
Транснефть 335 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Coursera 65 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 365
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 271
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 179
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 146
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 138
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 111
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 79
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 75
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 71
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 65
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 59
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 47
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 45
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 31
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 28
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 23
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Федеральное казначейство России 1949 22
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 22
Судебная власть - Judicial power 2500 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 19
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 18
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 16
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 40
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 23
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 17
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 6
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 5
ЛДПР 116 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 3
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 2
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 761
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 532
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 517
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 512
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 395
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 375
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 370
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 295
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 262
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 256
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 226
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 224
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 206
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 198
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 182
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 176
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 168
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 168
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 165
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 156
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 154
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 153
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 152
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 150
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 136
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 133
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 133
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 132
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 132
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 125
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 118
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 117
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 115
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 115
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 113
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 111
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 107
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 103
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 102
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 100
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 138
Linux OS 11533 135
Microsoft Windows 16882 101
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 70
Google Android 15243 62
Oracle Java - язык программирования 3469 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 48
Microsoft Windows 2000 8678 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 40
Apple iOS 8583 39
C/C++ - Язык программирования 894 38
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 31
Microsoft Office 4170 30
FreePik 1841 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 22
Новые облачные технологии - МойОфис 958 21
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 20
Microsoft Teams - MS Teams 670 20
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 19
Google YouTube - Видеохостинг 3002 19
JavaScript - JS - язык программирования 1425 19
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 19
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 18
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 18
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 17
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 16
Microsoft Azure 1526 16
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 16
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 16
Apple macOS 2419 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
Путин Владимир 3454 94
Чернышенко Дмитрий 580 50
Шадаев Максут 1210 47
Мишустин Михаил 787 33
Медведев Дмитрий 1665 28
Рейман Леонид 1065 23
Никифоров Николай 1138 22
Касперская Наталья 319 22
Фурсенко Андрей 128 20
Козлова Дарья 41 19
Греф Герман 485 15
Оганян Андрей 15 15
Макаров Валентин 251 14
Ливанов Дмитрий 62 14
Прянишников Николай 316 14
Ельцин Борис. 99 14
Садовничий Виктор 64 13
Заславский Григорий 12 12
Собянин Сергей 538 12
Паршин Максим 323 12
Щеголев Игорь 699 11
Нуралиев Борис 298 11
Кузнецов Станислав 162 11
Шалманов Сергей 202 11
Гойко Вячеслав 28 10
Качанов Олег 121 10
Плуготаренко Сергей 89 10
Фальков Валерий 24 10
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Рустамов Рустам 548 9
Ускова Ольга 174 9
Фролов Павел 86 9
Слизень Виталий 244 9
Гузаиров Айдар 64 9
Шпак Василий 279 9
Ерохин Сергей 38 9
Кивокурцев Олег 100 9
Шойтов Александр 116 9
Губина Татьяна 20 9
Колесникова Екатерина 24 9
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2209
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 852
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 427
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 303
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 217
Европа 24963 159
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 143
Россия - СФО - Новосибирск 4875 138
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 101
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 96
Беларусь - Белоруссия 6289 94
Казахстан - Республика 6047 92
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 88
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 84
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 81
Германия - Федеративная Республика 13221 79
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 77
Украина 7928 76
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 73
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 69
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 66
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 64
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Европа Восточная 3138 47
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 47
Индия - Bharat 5869 45
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Азия - Азиатский регион 5920 43
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 72
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 36
Ведомости 1466 31
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 26
РИА Новости 1033 15
Forbes - Форбс 1002 12
Известия ИД 770 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
Wikipedia - Википедия 650 8
Российская газета 290 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Bloomberg 1627 5
Комсомольская правда ИД 83 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 5
The Verge - Издание 619 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
9to5Google 60 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 4
Regnum - Регнум 114 4
9to5Mac 70 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Tom’s Hardware 600 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 234
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 225
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 211
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 152
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 143
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 136
РАН - Российская академия наук 2122 95
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 91
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 85
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 76
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 72
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 72
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 67
ТГУ - Томский государственный университет 233 67
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 61
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 60
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 59
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 53
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 52
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 49
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 49
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 48
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 47
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 42
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 38
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 37
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 37
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 34
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 32
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 32
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 32
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 31
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 30
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 29
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