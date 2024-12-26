Центры компетенций в российских вузах переходят на новейшую отечественную аналитическую систему

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» в партнерстве с ГК «Корус Консалтинг» в рамках импортозамещения переводит аналитическую систему проекта Центры компетенций на российское решение PIX BI. Инструмент будет работать в 236 вузах России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с Министерством образования и науки РФ развивает по всей России Центры оценки и развития компетенций на базе университетов, где студенты в дополнение к основным предметным навыкам получают индивидуальный план развития своих надпрофессиональных компетенций, цифровое портфолио и доступ к вакансиям и стажировкам.

Для эффективной работы Центров компетенций необходима современная аналитическая платформа, которая обеспечивает вузам быстрый доступ к данным, необходимым для участия в проекте, и позволяет отслеживать вовлеченность и результаты студентов. Кроме того, платформа помогает контролировать выполнение ключевых показателей и анализировать эффективность работы Центров, способствуя достижению высоких результатов.

«Активное развитие проекта и рост объемов данных требуют от аналитической платформы высокой производительности и гибкости. Также, поскольку основными пользователями системы являются сотрудники Центров компетенций в вузах, не связанные с ИТ-сферой, для нас было принципиально важно обеспечить максимально удобный и бесшовный переход на новое решение. Мы стремились создать условия, при которых работа с системой была бы для них интуитивно понятной и привычной», – отметил руководитель отдела информационного обеспечения департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Евгений Глуховцев.

Партнеры проекта – «Корус Консалтинг» – проанализировали источники данных текущей аналитической системы, разработали новую архитектуру и предложили решение по расширению функциональности платформы. Они также реализовали двухфакторную аутентификацию и удобные интерфейсы для конечных пользователей. Система позволяет отслеживать более 100 мер и измерений.

«Для нас было важно получить опыт работы с платформой. Совместно с командой «Россия – страна возможностей» мы не только реализуем проект импортозамещения аналитической платформы, но и создаем технологическую базу для принятия решений на базе российского инструмента», – сказал директор по работе с ключевыми клиентами департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг» Алексей Соболев.

«Проект по внедрению PIX BI в работу президентской платформы стал одним из самых масштабных в нашей практике за этот год благодаря слаженной совместной работе заказчика, партнера и вендора. В ходе проекта мы получили от заказчика ценные замечания по доработке системы, которые позже включили в дорожную карту продукта и уже выпустили в релизах», – сказал старший директор по продажам PIX BI в PIX Robotics Владимир Иткин.

Сейчас в России и СНГ действуют уже 145 Центров компетенций на базе 236 университетов. В проекте участвуют более 900 тыс. студентов.