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Иткин Владимир



26.12.2024 Центры компетенций в российских вузах переходят на новейшую отечественную аналитическую систему 1
29.07.2024 Группа «Зетта Страхование» внедряет решение PIX BI в рамках масштабного проекта по управлению данными 1
18.06.2024 Быстрая аналитика со встроенной СУБД: PIX Robotics и Arenadata выпускают совместное решение 1
06.02.2024 Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI 1
28.06.2023 «Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI 1
26.04.2023 PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Иткин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Qlik - QlikTech 160 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 6 1
8213 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
ФосАгро 126 1
Альфа-Капитал УК 102 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
PIX BI 52 6
PIX RPA Platform. 75 2
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:Аналитика 18 1
Мартынов Антон 20 1
Глуховцев Евгений 1 1
Никишина Вера 1 1
Смирнов Константин 19 1
Киселев Дмитрий 12 1
Фирсенко Антон 1 1
Кудревич Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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