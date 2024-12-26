Иткин Владимир
Иткин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Антон 20 1
|Глуховцев Евгений 1 1
|Никишина Вера 1 1
|Смирнов Константин 19 1
|Киселев Дмитрий 12 1
|Фирсенко Антон 1 1
|Кудревич Анна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
|Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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