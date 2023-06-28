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«Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI

ГК «Корус консалтинг» и PIX Robotics заключили партнерское соглашение. Компании предложат российскому рынку отечественное BI-решение PIX BI, которое подходит для замещения западных BI-продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

С помощью решения PIX BI, которое входит в реестр отечественного ПО, пользователи могут собирать данные из любых источников – от учетных систем и баз данных до MS Excel, веб-сайтов, и затем визуализировать их на различных устройствах. Глубокий анализ данных в cистеме бизнес-аналитики позволяет строить прогнозы, моделировать сценарии и оперативно проверять гипотезы. В результате использования продукта бизнес может улучшить удовлетворенность клиентов, производительность труда и снизить операционные расходы.

Разработчик PIX BI – компания PIX Robotics — российский вендор технологичной экосистемы для крупного и среднего бизнеса, куда также входят платформы PIX RPA и PIX Процессы. Решение PIX BI отличается адаптивным интерфейсом, возможностью сквозной миграции данных и наглядной визуализации связей данных и таблиц. PIX BI обеспечивает безопасность данных. Работать в системе можно в формате общедоступных или персональных дашборов.

«В PIX Robotics мы придерживаемся стратегии развития сильной партнерской сети. Я хорошо знаком с командой «Корус консалтинг» – компания обладает обширной экспертизой в разработке и поддержке BI-решений и умеет управлять проектами разного масштаба. Мы с оптимизмом смотрим на возможности нашего сотрудничества и ведения совместных проектов», – сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI.

«Уникальные преимущества PIX BI – возможность просмотра модели данных, сквозная фильтрация, расширенная визуализация из библиотек и наличие прозрачной карты развития продукта делают это решение одной из лучших платформ для миграции с международных BI-технологий», – сказал Константин Смирнов, коммерческий директор департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

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безопасность

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PIX Robotics - российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково».

Группа компаний «Корус консалтинг» - российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., и реализовала с тех пор более 1,5 тыс. проектов во всех отраслях экономики. В «Корус консалтинг» работают более 1,2 тыс. сотрудников.

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