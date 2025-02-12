Смирнов Константин
Смирнов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Ярошевский Павел 4 1
|Балагурова Ольга 3 1
|Храпов Кирилл 2 1
|Путинцева Ирина 1 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Иткин Владимир 6 1
|Карулина Ольга 1 1
|Долбнев Александр 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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