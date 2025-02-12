Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168512
ИКТ 13102
Организации 10280
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25085
Персоны 71928
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2568
Мероприятия 843

Смирнов Константин



12.02.2025 Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО 1
27.04.2024 «Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг» 1
28.06.2023 «Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI 1
09.11.2021 «Сберкорус» внедрил личного цифрового помощника каждому менеджеру по продажам в группе «Самолет» 1
23.10.2019 ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру» 1
11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек 1
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22% 1
25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис 1
26.04.2016 МТС включила цифровое телевидение в палатах крупнейших больниц Алтайского края 1
23.08.2011 SIP-телефоны Siemens Gigaset составляют 32% продаж «Манго Телеком» в сегменте SMB 1
01.08.2011 Gigaset Communications: российский рынок DECT-телефонии возвращается на докризисный уровень 1
13.05.2011 Magazinga и сервис email-маркетинга Marketion стали партнерами 1
30.03.2011 Мультиканальная система онлайн-продаж Emegamall открыла партнерскую программу 1
21.02.2011 Проект Emegamall откроет «В Контакте» 2,5 тыс. онлайн-магазинов 1
03.12.2008 «Крок» построил хранилище данных для Janssen-Cilag в России 1
11.07.2008 Softline лицензирует парк компьютеров СМАРТС 1
28.02.2008 Softline в Самаре выиграла аукцион на поставку ПО для ТГУ 1
31.10.2007 «Крок» помог Johnson&Johnson автоматизировать планирование 1
10.08.2004 Компанию Prestigio манят российские регионы 1
08.07.2004 В представительстве Prestigio в России - новый генеральный менеджер 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Смирнов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2837 4
Корус Консалтинг ГК 1222 3
Yandex - Яндекс 7398 3
Microsoft Corporation 24656 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 3
Ecwid - Эквид 34 3
Крок - Croc 1777 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 2
LG Electronics 3618 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
SAP SE 5280 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Adobe Systems 1550 1
Corel Corporation 336 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
ЛайфТелеком - Телфин 216 1
Микротест 278 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Oracle Corporation 6704 1
Canyon Technology Group 51 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 103 1
MathWorks 11 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Walt Disney Company 622 1
АККЦОМД КГБУЗ - Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Группа Самолет 74 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Johnson & Johnson - Janssen 4 1
Ренессанс Страхование 160 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
Bryan Norris Associates 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9342 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2906 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8208 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4096 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1702 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1051 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3993 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1010 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6400 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 1
ТВ-тюнер - TV tuner 517 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1076 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 302 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2265 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5075 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
Автоответчик - Answering machine 187 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4419 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 1
Google Android 14041 2
Apple iOS 7832 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 2
Google Android TV 318 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 284 2
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Apple - App Store 2897 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 944 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Microsoft Open Subscription License - Microsoft Open Value Subscription 17 1
Microsoft Dynamics 1177 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
Сбер - СберКорус - СберРост ИСУ - интеллектуальная система управления сотрудниками 5 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PIX RPA Platform. 75 1
PIX BI 53 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1084 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Apache Airflow 44 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 473 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
ASBIS Prestigio Nobile 1 1
Yandex Object Storage 14 1
Ярошевский Павел 4 1
Балагурова Ольга 3 1
Храпов Кирилл 2 1
Путинцева Ирина 1 1
Левин Дмитрий 43 1
Бессарабский Алексей 29 1
Иткин Владимир 6 1
Карулина Ольга 1 1
Долбнев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1552 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3104 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1381 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1290 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 611 1
Южная Корея - Республика 6658 1
Европа Восточная 3078 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Германия - Федеративная Республика 12702 1
Европа 21795 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 1
Россия - ПФО - Самарская область 1318 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1263 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5781 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Ergonomics - Эргономика 1599 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5095 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 256 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 1
Образование в России 2211 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6414 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 919 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще