Цифровизация
PIX Robotics и «ДАР» расширили партнерство в области моделирования и анализа бизнес-процессов

Компании PIX Robotics и «ДАР» (ГК «Корус Консалтинг») расширяют сотрудничество по внедрению российских цифровых инструментов для бизнеса. Кроме работы с системой бизнес-аналитики PIX BI, клиентам «ДАР» теперь будет доступна полная экосистема решений PIX Robotics, прежде всего – продукты линейки «PIX Процессы». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«PIX Процессы» – платформа российского разработчика PIX Robotics, которая объединяет инструменты для моделирования, анализа и мониторинга бизнес-процессов. В ее состав входят три модуля, зарегистрированные в реестре российского ПО: «PIX Процессная студия» — инструмент для моделирования процессов; «PIX Монитор задач» — решение класса Task Mining, которое позволяет проводить мониторинг и анализ бизнес-процессов на основе действий пользователя за компьютерами; «PIX Аналитик процессов» — инструмент класса Process Mining для анализа бизнес-процессов на основе логов из корпоративных систем.

Расширение продуктовой линейки позволит «ДАРу» еще шире подходить к решению задач клиентов, выходя за рамки традиционных проектов по управлению данными. Системы класса Process Mining и Task Mining помогают выявить слабые места в операционной деятельности компании и создать прозрачную структуру бизнес-процессов.

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать
цифровизация

«Совместная работа с «ДАР» показала высокий потенциал синергии наших решений и экспертных компетенций. Расширение партнерства — это логичный шаг, который позволит нашим клиентам получать комплексные решения для автоматизации и анализа процессов, построенные полностью на российском ПО», — отметил Николай Буланов, директор продукта «PIX Процессы».

«Мы предлагаем нашим заказчикам решения для аналитики данных на продуктах PIX Robotics уже несколько лет и за это время создали экспертный центр компетенции, который теперь может поддерживать более широкую линейку разработчика. Российские ИТ-продукты постоянно расширяют свою функциональность, адаптируются под требования регулятора и рынка и становятся лучшим выбором для компаний любых размеров. «PIX Процессы» – один из показательных примеров подобного развития отечественного ПО», — сказал Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг»).

