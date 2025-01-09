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Буланов Николай



09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
21.10.2024 PIX Robotics разработала решение для автоматического создания программного робота 1
28.08.2024 Встроенный искусственный интеллект и аналитика: PIX Robotics представляет два новых модуля в платформе PIX RPA 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
10.10.2023 PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов» 1
Рейтинг BPM-систем 2023 1
30.06.2023 Николай Буланов, PIX Robotics: Процессный подход — это новый этап управления организацией 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 2
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 2
01.08.2022 Николай Буланов присоединился к команде PIX Robotics в качестве директора по консалтингу 1
15.12.2021 На что способны современные роботы RPA и как они работают: очень подробное интервью с Blue Prism 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Буланов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 11
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 5
Первая Форма - 1Форма 47 4
Infomaximum - Инфомаксимум 31 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Blue Prism 28 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Intelsy - Интелси 2 2
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Google LLC 11775 1
Ramax - Рамакс 115 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
8213 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Salesforce.com 427 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Directum - Директум 1089 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 166 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Comindware - Колловэар 154 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
UIPath 101 1
GreenData - Гриндата 31 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Комус 94 2
Благосостояние НПФ 51 2
Альфа-Банк 1769 1
American Express - Amex 328 1
Barclays 120 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Свеза - Sveza 29 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ренессанс Страхование 160 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Мосинжпроект 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 43 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 3
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 10
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PIX Аналитик процессов 2 2
PIX BI 52 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Red Hat OpenShift 132 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Docker Swarm 15 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Atlassian - Confluence 113 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
СТУ Business Studio 15 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Коптелов Андрей 109 4
Осипенко Наталья 11 4
Бочкин Александр 29 3
Сухова Елена 4 3
Чепакин Андрей 26 3
Кабаков Ярослав 59 3
Погорелова-Триппель Наталья 28 3
Кондратенко Кирилл 19 3
Кондратьева Елена 9 3
Мачульский Олег 5 3
Санников Олег 6 3
Слученков Антон 14 3
Дубиничева Наталья 5 3
Селезнев Денис 26 3
Бимаев Олег 8 2
Иванушкин Владимир 4 2
Кривошеин Роман 5 2
Нечаева Татьяна 2 2
Мусолов Вячеслав 15 1
Харьков Станислав 2 1
Комраков Николай 6 1
Ситников Николай 14 1
Пчелин Юрий 38 1
Труненков Сергей 35 1
Долотина Елена 1 1
Гришин Виталий 2 1
Ломов Владимир 3 1
Андреева Ольга 6 1
Трефилов Алексей 45 1
Истомин Константин 56 1
Погорелова Наталья 6 1
Астапова Ксения 1 1
Ремизова Екатерина 5 1
Подгорнов Вячеслав 5 1
Янович Николай 1 1
Уржумов Никита 4 1
Белайчук Анатолий 31 1
Тарасов Максим 12 1
Рубцов Сергей 33 1
Колотев Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Испания - Королевство 3706 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 4
Экономический эффект 1067 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Monash University - Университет Монаша 20 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
ELMA DAY 12 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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