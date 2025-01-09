Буланов Николай
Буланов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 3
|PEX Network - Process Excellence Network 12 1
|Коптелов Андрей 109 4
|Осипенко Наталья 11 4
|Бочкин Александр 29 3
|Сухова Елена 4 3
|Чепакин Андрей 26 3
|Кабаков Ярослав 59 3
|Погорелова-Триппель Наталья 28 3
|Кондратенко Кирилл 19 3
|Кондратьева Елена 9 3
|Мачульский Олег 5 3
|Санников Олег 6 3
|Слученков Антон 14 3
|Дубиничева Наталья 5 3
|Селезнев Денис 26 3
|Бимаев Олег 8 2
|Иванушкин Владимир 4 2
|Кривошеин Роман 5 2
|Нечаева Татьяна 2 2
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Харьков Станислав 2 1
|Комраков Николай 6 1
|Ситников Николай 14 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Труненков Сергей 35 1
|Долотина Елена 1 1
|Гришин Виталий 2 1
|Ломов Владимир 3 1
|Андреева Ольга 6 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Истомин Константин 56 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Астапова Ксения 1 1
|Ремизова Екатерина 5 1
|Подгорнов Вячеслав 5 1
|Янович Николай 1 1
|Уржумов Никита 4 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Тарасов Максим 12 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Колотев Дмитрий 2 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
|Monash University - Университет Монаша 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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