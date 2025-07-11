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Haulmont OpenBPM Platform

Haulmont - OpenBPM Platform

OpenBPM поможет повысить эффективность процессной разработки в любой сфере: банки, энергетика, телеком, транспорт, промышленность, госсектор. Платформа дает возможность  снизить издержки и сократить показатели time-to-market

 

Игорь Клопотов, Product Manager OpenBPM Platform, Хоулмонт "BPMS-системы: ключевые барьеры и пути их преодоления" Конференция CNews 06.02.2025 | Москва "Business Process Management 2025"

УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Компании «Ред Софт» и «Хоулмонт» подтвердили совместимость OpenBPM и «Ред ОС 8» 1
13.02.2025 «Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM 7
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 3
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 12

Haulmont и организации, системы, технологии, персоны:

Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 120 3
Infomaximum - Инфомаксимум 43 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 119 2
BPMLab - БПМЛАБ 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2164 1
Comindware - Колловэар 164 1
Camunda - Camunda Services GmbH 31 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 34 1
Газпром нефть 645 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 43 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 2
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 2
Газпром ПАО 1377 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10845 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1381 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5863 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53955 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21290 2
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Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 607 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7822 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3776 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13061 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1152 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69257 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12956 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11636 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7193 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25122 1
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 828 1
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