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Haulmont OpenBPM Platform
OpenBPM поможет повысить эффективность процессной разработки в любой сфере: банки, энергетика, телеком, транспорт, промышленность, госсектор. Платформа дает возможность снизить издержки и сократить показатели time-to-market.
Игорь Клопотов, Product Manager OpenBPM Platform, Хоулмонт "BPMS-системы: ключевые барьеры и пути их преодоления" Конференция CNews 06.02.2025 | Москва "Business Process Management 2025"
УПОМИНАНИЯ
Haulmont и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Лебедев Владимир 73 2
|Бочкин Александр 41 2
|Буланов Николай 16 2
|Петров Олег 7 2
|Дубровская Анна 21 2
|Голубева Ольга 4 2
|Евтюхин Иван 4 2
|Колотев Дмитрий 4 2
|Стонт Дмитрий 4 2
|Крылова Мария 14 2
|Кальмуцкий Владислав 4 2
|Заболотный Роман 4 2
|Клопотов Игорь 3 2
|Полянская Анастасия 4 2
|Семилетова Татьяна 2 2
|Фирсин Вадим 1 1
|Дудник Данила 1 1
|Фролов Алексей 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150783 3
|Ближний Восток 2995 1
|Индия - Bharat 5578 1
|Америка Латинская 1851 1
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