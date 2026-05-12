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ЭОС Дело СЭД ЭОС Дело-Предприятие ЭОС Электронное Дело

ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело

СЭД «Дело» — российский универсальный программный продукт, способный выступать в качестве базовой ИТ-платформы для управления документами организаций любых масштабов и сфер деятельности. В системе «Дело» реализованы не только классические документные процессы, но и механизмы интеграции с федеральными сервисами (МЭДО, СМЭВ, ФГИС ЕПГУ, ПОС и другими), процессы коллективной работы, обсуждения, планирования, электронная подпись и шифрование, управление совещаниями, проектный офис и многое другое. СЭД «Дело» входит в реестр отечественного ПО.

СОБЫТИЯ

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12.05.2026 Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

Что такое СЭД «Дело»? СЭД «Дело» — тиражный программный продукт, разработанный компанией «Электр
04.02.2026 Правительство Новгородской области завершило миграцию СЭД «Дело» в импортонезависимую среду

городской области заменило СУБД MS SQL Server на отечественную Postgres Pro, выполнив требования по импортозамещению иностранного программного обеспечения. Исполнителями проекта выступили разработчик СЭД «Дело» компания ЭОС совместно с региональным партнером – компаний «Офис-Док». Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС». СЭД «Дело» работает в Правительстве Новгородской области

26.01.2026 Обновилась СЭД «Дело» ЭОС: улучшены возможности для работы со служебными документами

еньше «кликов», появились новые инструменты для систематизации документов, изменились алгоритмы удаления записей из БД, добавлены новые возможности информирования пользователей. Список совместимого с СЭД «Дело» системного ПО пополнился российской СУБД Tantor. Новые цифровые возможности В СЭД «Дело» 25.3 появились сразу три новых модуля для интеграции с глобальными цифровыми платформа
04.12.2024 СЭД «ДЕЛО» в АО «ВНИКТИ» перевели на СУБД Postgres Pro

ГК «ЭОС» сообщает о завершении проекта по переводу системы электронного документооборота СЭД «ДЕЛО» на российскую СУБД Postgres Pro в АО «ВНИКТИ», дочернем обществе ОАО «РЖД». Проект реализован при участии сертифицированного партнера ГК «ЭОС» — компании «Юниксофт», специализирующей
10.10.2024 ГК «ЭОС» подтвердила совместимость СЭД «Дело» с российской СУБД Postgres Pro

ro, и ГК «ЭОС», российский разработчик прикладного ПО для управления документами, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СЭД «Дело» версия 24.3 с Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и их сертифицированными редакциями (версии 13, 14, 15, 16). Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС». СЭД «ДЕЛО

22.08.2024 В Ростове к российской СЭД «Дело» подключили более 4,7 тысяч организаций

Переход на СЭД «Дело» В прошлом году в Ростовской области завершился успешный перевод региональной системы архивного хранения документов на отечественное ПО. Напомним, что работа архива здесь автоматизиро
05.08.2024 Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro

и минимизации рисков утраты данных. «Реализованный на Postgres Pro кластер с механизмами резервного копирования продемонстрировал необходимую степень отказоустойчивости и требуемую работоспособность. БД СЭД «ДЕЛО» на резервном сервере регулярно синхронизируется с актуальной базой данных системы на основном сервере. – Прокомментировал результаты проекта Андрей Козлов. – Максимально допустимы
05.08.2024 ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ»

и минимизации рисков утраты данных. Реализованный на Postgres Pro кластер с механизмами резервного копирования продемонстрировал необходимую степень отказоустойчивости и требуемую работоспособность. БД СЭД «ДЕЛО» на резервном сервере регулярно синхронизируется с актуальной базой данных системы на основном сервере. Максимально допустимый временной промежуток, за который возможна потеря данн
27.06.2024 Версия СЭД «Дело» 24.2 получила новую технологическую платформу и повышенный комфорт работы

Компания ЭОС выпустила новую версию системы электронного документооборота «Дело» 24.2. Это обновление завершает поэтапный перевод СЭД «Дело» на новую технологическую платформу, обеспечивающую возможность работы с полностью импортонезависимым стеком системного ПО. В новой версии реализован полный набор функциональных возмо
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion
17.02.2022 «Корус консалтинг» помогла ГК «Дело» в создании системы бизнес-аналитики
19.01.2022 Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело
21.12.2021 Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности
15.11.2021 Барнаульский завод РТИ осваивает систему «Дело»

Первые итоги внедрения СЭД «Дело» на Барнаульском заводе резиновых технических изделий – повышение оперативности работы и более рациональное использование времени сотрудников аппарата управления. Это стало возможным

02.11.2021 Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма
30.06.2021 Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО»

адача внедрить СЭД таким образом, чтобы обмен документами ускорился, необходимость в бумажных журналах регистрации отпала, а отслеживание сроков исполнения стало более удобным и прозрачным. Установку СЭД «ДЕЛО» выполнили сотрудники заказчика, а настройку системы и обучение пользователей — специалисты «КС-Консалтинг». Для секретаря и системного технолога было проведено индивидуальное обучени
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд»
24.06.2021 Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг

Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимодействие осуществлялось через сервис СМЭВ 2. Переход к технологии СМЭВ 3 вместо прежнего СМЭВ 2 в рамках оказания государственных у
18.03.2021 «ЭОС» представила новые опции СЭД «ДЕЛО»

В актуальной версии СЭД «ДЕЛО» 19.6 модернизированы существующие и добавлены новые решения для быстрого внедрения
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России
25.06.2020 ЭОС представила новую версию СЭД «ДЕЛО»

«Электронные офисные системы» (ЭОС) официально объявила о выходе новой версии СЭД «ДЕЛО» 19.6. Система «ДЕЛО» - одно из наиболее востребованных и популярных решений на рынке систем документооборота, обеспечивает все необходимое для автоматизации работы с документами, зад
22.06.2020 Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате
26.08.2019 Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса
08.08.2019 В России завели дело против Apple после жалобы «Касперского»
06.08.2019 Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело»
31.07.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с СЭД «Дело» и системой «Карма»

уктурах, органах исполнительной и государственной власти. Наши интегрированные решения должны серьезно расширить возможности заказчиков при миграции на отечественное ПО. Организации, уже использующие СЭД "Дело" в своих информационных системах и планирующие переход на платформу Astra Linux, смогут значительно сократить период адаптации сотрудников к новому программному обеспечению», – сказал
17.07.2019 Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения
28.03.2019 Сбербанк запустил бесплатные услуги и регистрацию самозанятых через «Сбербанк Онлайн»
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами
13.02.2019 Число пользователей СЭД «Дело» в Ростовской области подходит к отметке 15,5 тысяч

170 подведомственных организаций министерства общего и профессионального образования Ростовской области. Теперь передача и согласование документов между учреждениями образования и другими участниками СЭД «Дело» будет осуществляться исключительно в электронном виде, без дублирования на бумажных носителях. Об этом сообщается на сайте министерства информационных технологий и связи Ростовской о
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты
21.01.2019 Роскомнадзор завел дело на 5 тыс. рублей против Facebook и Twitter
07.12.2018 Министр ИТ и связи Ростовской области Герман Лопаткин: СЭД «Дело» – связующее звено в механизме электронного правительства
26.11.2018 Власти возбудили дело против Google. У интернет-гиганта есть 2 недели, чтобы исправиться
21.11.2018 «КС-консалтинг» завершил первый этап внедрения СЭД «Дело» в туркомплексе «Манжерок»

ующего документооборота в туркомплексе «Манжерок» в Алтайском Крае, сформулировали основные предложения по автоматизации делопроизводственных функций компании и запустили стандартную функциональность СЭД «Дело». Пользователями СЭД стали преимущественно начальники (лицензии ЛГО «Дело-WEB» и «Дело») и специалисты (конкурентные лицензии «Дело-WEB») отделов. Секретарю компании было установлено


Публикаций - 245, упоминаний - 329

ЭОС Дело СЭД и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1210 232
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 41
Системы документооборота 516 36
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 22
СофтЭксперт 48 12
Microsoft Corporation 25655 12
Бизнес ИТ 47 10
Oracle Corporation 7042 10
9424 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 7
Космос-2 НПЦ 31 7
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 882 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 5
Юниксофт - Uniquesoft 23 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2900 5
Крок - Croc 1940 5
Directum - Директум 1233 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 4
Гарант-Мордовия 7 4
ДокСофт 4 4
Ростелеком 10797 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 4
Ред Софт - Red Soft 1177 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 466 4
Docsvision - ДоксВижн 1055 4
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 3
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 3
Центр электронного документооборота РУП БГУ 19 3
Программ-Сервис 3 3
Softline - Софтлайн 3613 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2365 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 720 3
СИНХ - Таттелеком 226 2
Comindware - Колловэар 197 2
OpenText 227 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 2
Alfresco Software 154 2
Газпром ПАО 1457 5
Татнефть 240 5
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 4
Мосэнерго ПАО 132 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 80 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 2
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Сетевая компания - Казанские электрические сети 6 2
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 2
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 2
ЛГСС - Ленгазспецстрой 6 2
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 2
Туймаада-Нефть НК 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2057 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 99 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Югория - страховая компания 43 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 24 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 1
Castorama - Касторама 32 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 234 1
КонсультантПлюс 155 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
DuPont - Дюпон 101 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 13 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 32 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Композит 99 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Ярсоцбанк - Ярославский коммерческий банк социального развития 9 1
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
Чемал ФГБУ - Туберкулезный санаторий Минздрава России 1 1
Атлант - Минский завод холодильников 8 1
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Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 9
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Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 165 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10499 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2622 6
ЭОС Дело-web 209 68
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 23
ЭОС АРМ руководителя 77 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 14
Microsoft Windows 2000 8678 12
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 984 11
Microsoft Windows 16743 10
Linux OS 11353 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 9
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 110 8
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1306 7
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 6
Google Android 15109 6
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ЭОС iEOS 22 5
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OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
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Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 3
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Козлов Андрей 31 6
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Перегудов Алексей 8 4
Голубев Василий 40 3
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Линде Илларион 3 3
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Курашов Денис 4 2
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Дуров Евгений 3 2
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Рустамов Рустам 542 2
Комиссаров Дмитрий 245 1
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Кухлев Владимир 2 1
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Маликов Алексей 4 1
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