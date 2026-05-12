ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения Что такое СЭД «Дело»? СЭД «Дело» — тиражный программный продукт, разработанный компанией «Электр

Правительство Новгородской области завершило миграцию СЭД «Дело» в импортонезависимую среду городской области заменило СУБД MS SQL Server на отечественную Postgres Pro, выполнив требования по импортозамещению иностранного программного обеспечения. Исполнителями проекта выступили разработчик СЭД «Дело» компания ЭОС совместно с региональным партнером – компаний «Офис-Док». Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС». СЭД «Дело» работает в Правительстве Новгородской области

Обновилась СЭД «Дело» ЭОС: улучшены возможности для работы со служебными документами еньше «кликов», появились новые инструменты для систематизации документов, изменились алгоритмы удаления записей из БД, добавлены новые возможности информирования пользователей. Список совместимого с СЭД «Дело» системного ПО пополнился российской СУБД Tantor. Новые цифровые возможности В СЭД «Дело» 25.3 появились сразу три новых модуля для интеграции с глобальными цифровыми платформа

СЭД «ДЕЛО» в АО «ВНИКТИ» перевели на СУБД Postgres Pro ГК «ЭОС» сообщает о завершении проекта по переводу системы электронного документооборота СЭД «ДЕЛО» на российскую СУБД Postgres Pro в АО «ВНИКТИ», дочернем обществе ОАО «РЖД». Проект реализован при участии сертифицированного партнера ГК «ЭОС» — компании «Юниксофт», специализирующей

ГК «ЭОС» подтвердила совместимость СЭД «Дело» с российской СУБД Postgres Pro ro, и ГК «ЭОС», российский разработчик прикладного ПО для управления документами, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СЭД «Дело» версия 24.3 с Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и их сертифицированными редакциями (версии 13, 14, 15, 16). Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС». СЭД «ДЕЛО

В Ростове к российской СЭД «Дело» подключили более 4,7 тысяч организаций Переход на СЭД «Дело» В прошлом году в Ростовской области завершился успешный перевод региональной системы архивного хранения документов на отечественное ПО. Напомним, что работа архива здесь автоматизиро

Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro и минимизации рисков утраты данных. «Реализованный на Postgres Pro кластер с механизмами резервного копирования продемонстрировал необходимую степень отказоустойчивости и требуемую работоспособность. БД СЭД «ДЕЛО» на резервном сервере регулярно синхронизируется с актуальной базой данных системы на основном сервере. – Прокомментировал результаты проекта Андрей Козлов. – Максимально допустимы

ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ» и минимизации рисков утраты данных. Реализованный на Postgres Pro кластер с механизмами резервного копирования продемонстрировал необходимую степень отказоустойчивости и требуемую работоспособность. БД СЭД «ДЕЛО» на резервном сервере регулярно синхронизируется с актуальной базой данных системы на основном сервере. Максимально допустимый временной промежуток, за который возможна потеря данн

Версия СЭД «Дело» 24.2 получила новую технологическую платформу и повышенный комфорт работы Компания ЭОС выпустила новую версию системы электронного документооборота «Дело» 24.2. Это обновление завершает поэтапный перевод СЭД «Дело» на новую технологическую платформу, обеспечивающую возможность работы с полностью импортонезависимым стеком системного ПО. В новой версии реализован полный набор функциональных возмо

Барнаульский завод РТИ осваивает систему «Дело» Первые итоги внедрения СЭД «Дело» на Барнаульском заводе резиновых технических изделий – повышение оперативности работы и более рациональное использование времени сотрудников аппарата управления. Это стало возможным

Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО» адача внедрить СЭД таким образом, чтобы обмен документами ускорился, необходимость в бумажных журналах регистрации отпала, а отслеживание сроков исполнения стало более удобным и прозрачным. Установку СЭД «ДЕЛО» выполнили сотрудники заказчика, а настройку системы и обучение пользователей — специалисты «КС-Консалтинг». Для секретаря и системного технолога было проведено индивидуальное обучени

Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимодействие осуществлялось через сервис СМЭВ 2. Переход к технологии СМЭВ 3 вместо прежнего СМЭВ 2 в рамках оказания государственных у

«ЭОС» представила новые опции СЭД «ДЕЛО» В актуальной версии СЭД «ДЕЛО» 19.6 модернизированы существующие и добавлены новые решения для быстрого внедрения

ЭОС представила новую версию СЭД «ДЕЛО» «Электронные офисные системы» (ЭОС) официально объявила о выходе новой версии СЭД «ДЕЛО» 19.6. Система «ДЕЛО» - одно из наиболее востребованных и популярных решений на рынке систем документооборота, обеспечивает все необходимое для автоматизации работы с документами, зад

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с СЭД «Дело» и системой «Карма» уктурах, органах исполнительной и государственной власти. Наши интегрированные решения должны серьезно расширить возможности заказчиков при миграции на отечественное ПО. Организации, уже использующие СЭД "Дело" в своих информационных системах и планирующие переход на платформу Astra Linux, смогут значительно сократить период адаптации сотрудников к новому программному обеспечению», – сказал

Число пользователей СЭД «Дело» в Ростовской области подходит к отметке 15,5 тысяч 170 подведомственных организаций министерства общего и профессионального образования Ростовской области. Теперь передача и согласование документов между учреждениями образования и другими участниками СЭД «Дело» будет осуществляться исключительно в электронном виде, без дублирования на бумажных носителях. Об этом сообщается на сайте министерства информационных технологий и связи Ростовской о