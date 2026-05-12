ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело

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СЭД «Дело» — российский универсальный программный продукт, способный выступать в качестве базовой ИТ-платформы для управления документами организаций любых масштабов и сфер деятельности. В системе «Дело» реализованы не только классические документные процессы, но и механизмы интеграции с федеральными сервисами (МЭДО, СМЭВ, ФГИС ЕПГУ, ПОС и другими), процессы коллективной работы, обсуждения, планирования, электронная подпись и шифрование, управление совещаниями, проектный офис и многое другое. СЭД «Дело» входит в реестр отечественного ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.05.2026
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Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения
Что такое СЭД «Дело»? СЭД «Дело» — тиражный программный продукт, разработанный компанией «Электр
|04.02.2026
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Правительство Новгородской области завершило миграцию СЭД «Дело» в импортонезависимую среду
городской области заменило СУБД MS SQL Server на отечественную Postgres Pro, выполнив требования по импортозамещению иностранного программного обеспечения. Исполнителями проекта выступили разработчик СЭД «Дело» компания ЭОС совместно с региональным партнером – компаний «Офис-Док». Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС». СЭД «Дело» работает в Правительстве Новгородской области
|26.01.2026
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Обновилась СЭД «Дело» ЭОС: улучшены возможности для работы со служебными документами
еньше «кликов», появились новые инструменты для систематизации документов, изменились алгоритмы удаления записей из БД, добавлены новые возможности информирования пользователей. Список совместимого с СЭД «Дело» системного ПО пополнился российской СУБД Tantor. Новые цифровые возможности В СЭД «Дело» 25.3 появились сразу три новых модуля для интеграции с глобальными цифровыми платформа
|04.12.2024
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СЭД «ДЕЛО» в АО «ВНИКТИ» перевели на СУБД Postgres Pro
ГК «ЭОС» сообщает о завершении проекта по переводу системы электронного документооборота СЭД «ДЕЛО» на российскую СУБД Postgres Pro в АО «ВНИКТИ», дочернем обществе ОАО «РЖД». Проект реализован при участии сертифицированного партнера ГК «ЭОС» — компании «Юниксофт», специализирующей
|10.10.2024
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ГК «ЭОС» подтвердила совместимость СЭД «Дело» с российской СУБД Postgres Pro
ro, и ГК «ЭОС», российский разработчик прикладного ПО для управления документами, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СЭД «Дело» версия 24.3 с Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и их сертифицированными редакциями (версии 13, 14, 15, 16). Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС». СЭД «ДЕЛО
|22.08.2024
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В Ростове к российской СЭД «Дело» подключили более 4,7 тысяч организаций
Переход на СЭД «Дело» В прошлом году в Ростовской области завершился успешный перевод региональной системы архивного хранения документов на отечественное ПО. Напомним, что работа архива здесь автоматизиро
|05.08.2024
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Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro
и минимизации рисков утраты данных. «Реализованный на Postgres Pro кластер с механизмами резервного копирования продемонстрировал необходимую степень отказоустойчивости и требуемую работоспособность. БД СЭД «ДЕЛО» на резервном сервере регулярно синхронизируется с актуальной базой данных системы на основном сервере. – Прокомментировал результаты проекта Андрей Козлов. – Максимально допустимы
|05.08.2024
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ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ»
и минимизации рисков утраты данных. Реализованный на Postgres Pro кластер с механизмами резервного копирования продемонстрировал необходимую степень отказоустойчивости и требуемую работоспособность. БД СЭД «ДЕЛО» на резервном сервере регулярно синхронизируется с актуальной базой данных системы на основном сервере. Максимально допустимый временной промежуток, за который возможна потеря данн
|27.06.2024
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Версия СЭД «Дело» 24.2 получила новую технологическую платформу и повышенный комфорт работы
Компания ЭОС выпустила новую версию системы электронного документооборота «Дело» 24.2. Это обновление завершает поэтапный перевод СЭД «Дело» на новую технологическую платформу, обеспечивающую возможность работы с полностью импортонезависимым стеком системного ПО. В новой версии реализован полный набор функциональных возмо
|22.02.2022
|Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion
|17.02.2022
|«Корус консалтинг» помогла ГК «Дело» в создании системы бизнес-аналитики
|19.01.2022
|Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело
|21.12.2021
|Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности
|15.11.2021
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Барнаульский завод РТИ осваивает систему «Дело»
Первые итоги внедрения СЭД «Дело» на Барнаульском заводе резиновых технических изделий – повышение оперативности работы и более рациональное использование времени сотрудников аппарата управления. Это стало возможным
|02.11.2021
|Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма
|30.06.2021
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Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО»
адача внедрить СЭД таким образом, чтобы обмен документами ускорился, необходимость в бумажных журналах регистрации отпала, а отслеживание сроков исполнения стало более удобным и прозрачным. Установку СЭД «ДЕЛО» выполнили сотрудники заказчика, а настройку системы и обучение пользователей — специалисты «КС-Консалтинг». Для секретаря и системного технолога было проведено индивидуальное обучени
|28.06.2021
|Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд»
|24.06.2021
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Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг
Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимодействие осуществлялось через сервис СМЭВ 2. Переход к технологии СМЭВ 3 вместо прежнего СМЭВ 2 в рамках оказания государственных у
|18.03.2021
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«ЭОС» представила новые опции СЭД «ДЕЛО»
В актуальной версии СЭД «ДЕЛО» 19.6 модернизированы существующие и добавлены новые решения для быстрого внедрения
|03.03.2021
|ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России
|25.06.2020
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ЭОС представила новую версию СЭД «ДЕЛО»
«Электронные офисные системы» (ЭОС) официально объявила о выходе новой версии СЭД «ДЕЛО» 19.6. Система «ДЕЛО» - одно из наиболее востребованных и популярных решений на рынке систем документооборота, обеспечивает все необходимое для автоматизации работы с документами, зад
|22.06.2020
|Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей
|27.12.2019
|События года 2019: 8 севших и 2 вышедших
|25.12.2019
|Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело
|25.09.2019
|Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате
|26.08.2019
|Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса
|08.08.2019
|В России завели дело против Apple после жалобы «Касперского»
|06.08.2019
|Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело»
|31.07.2019
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с СЭД «Дело» и системой «Карма»
уктурах, органах исполнительной и государственной власти. Наши интегрированные решения должны серьезно расширить возможности заказчиков при миграции на отечественное ПО. Организации, уже использующие СЭД "Дело" в своих информационных системах и планирующие переход на платформу Astra Linux, смогут значительно сократить период адаптации сотрудников к новому программному обеспечению», – сказал
|17.07.2019
|Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн
|06.06.2019
|Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России
|04.04.2019
|Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения
|28.03.2019
|Сбербанк запустил бесплатные услуги и регистрацию самозанятых через «Сбербанк Онлайн»
|11.03.2019
|МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами
|13.02.2019
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Число пользователей СЭД «Дело» в Ростовской области подходит к отметке 15,5 тысяч
170 подведомственных организаций министерства общего и профессионального образования Ростовской области. Теперь передача и согласование документов между учреждениями образования и другими участниками СЭД «Дело» будет осуществляться исключительно в электронном виде, без дублирования на бумажных носителях. Об этом сообщается на сайте министерства информационных технологий и связи Ростовской о
|12.02.2019
|Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты
|21.01.2019
|Роскомнадзор завел дело на 5 тыс. рублей против Facebook и Twitter
|07.12.2018
|Министр ИТ и связи Ростовской области Герман Лопаткин: СЭД «Дело» – связующее звено в механизме электронного правительства
|26.11.2018
|Власти возбудили дело против Google. У интернет-гиганта есть 2 недели, чтобы исправиться
|21.11.2018
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«КС-консалтинг» завершил первый этап внедрения СЭД «Дело» в туркомплексе «Манжерок»
ующего документооборота в туркомплексе «Манжерок» в Алтайском Крае, сформулировали основные предложения по автоматизации делопроизводственных функций компании и запустили стандартную функциональность СЭД «Дело». Пользователями СЭД стали преимущественно начальники (лицензии ЛГО «Дело-WEB» и «Дело») и специалисты (конкурентные лицензии «Дело-WEB») отделов. Секретарю компании было установлено
ЭОС Дело СЭД и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Андрей 31 6
|Баласанян Владимир 45 6
|Иванова Елена 83 5
|Перегудов Алексей 8 4
|Голубев Василий 40 3
|Лопаткин Герман 104 3
|Иванова Светлана 27 3
|Линде Илларион 3 3
|Зрюмов Евгений 13 2
|Скородумов Иван 4 2
|Томенко Виктор 11 2
|Александрович Евгений 3 2
|Морозов Виктор 7 2
|Войтов Алексей 6 2
|Макаров Станислав 118 2
|Самойленко Максим 67 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Мякишева Марина 84 2
|Курашов Денис 4 2
|Полтев Сергей 17 2
|Гайнутдинов Рустам 2 2
|Дуров Евгений 3 2
|Кумыков Аслангери 2 2
|Рустамов Рустам 542 2
|Комиссаров Дмитрий 245 1
|Панченко Иван 190 1
|Кухлев Владимир 2 1
|Андреев Владимир 100 1
|Маликов Алексей 4 1
|Королев Андрей 13 1
|Лашин Ренат 87 1
|Массух Илья 239 1
|Соколов Олег 51 1
|Власов Александр 16 1
|Шаров Андрей 19 1
|Антонова Светлана 2 1
|Боровиков Дмитрий 2 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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