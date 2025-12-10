Разделы

Camunda Camunda Services GmbH

Camunda - Camunda Services GmbH

10.12.2025 «Солар», «Фазум» и «Хоулмонт» выявили более 30 уязвимостей в BPM-платформе Camunda 7 2
09.10.2025 «Фазум» представил полностью отечественное решение для банков «ДелиИТ 2.0» 1
16.09.2025 Arenadata Catalog усилил новый функционал по управлению референс-данными 1
15.09.2025 «Ростелеком» представил систему автоматизации бизнес-процессов «Поток» 1
Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
29.08.2025 Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса 2
11.07.2025 Компании «Ред Софт» и «Хоулмонт» подтвердили совместимость OpenBPM и «Ред ОС 8» 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 2
17.06.2025 Axenix помогла Avon вдвое ускорить запуск новых продуктов за счет создания собственной платформы для исследований и разработок 1
19.05.2025 Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду 1
28.04.2025 Дальневосточный банк оптимизировал работу с дебиторской задолженностью с решением Dynamika DebtCollection 1
13.02.2025 «Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM 2
29.07.2024 Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками 1
10.07.2024 Digital Q.BPM: высокопроизводительная low-code платформа для эффективного управления и анализа бизнес-процессов 1
15.03.2024 Новый функционал платформы Digital Q.BPM от «Диасофт» позволит импортозаместить Camunda 1
27.02.2024 GlowByte разработала единую систему для автоматизированного мониторинга мошенничества в «Ингосстрахе» 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1
28.11.2023 Каких ИТ-специалистов арендуют по модели аутстаффинга   1
31.10.2023 Уход с российского рынка иностранных вендоров дает шанс российским разработчикам инструментов low-code 1
24.05.2023 ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 году 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
26.01.2023 В новый год с новым релизом 1
11.01.2023 BPMN 2.0 позволит перейти к ProcessOps 1
09.08.2022 В «Акстим» (ex-Accenture) назначены три новых управляющих директора 1
22.07.2022 iBPMS — новое слово на рынке BPM 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами 1
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения 1
17.03.2022 Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft 1
17.03.2022 Comindware заменит решения SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других уходящих компаний 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
25.12.2019 «Неофлекс» и Camunda займутся автоматизацией бизнес-процессов 2
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 1
14.09.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1

Публикаций - 36, упоминаний - 41

Camunda и организации, системы, технологии, персоны:

8986 9
Terrasoft - Террасофт 202 7
OpenText 215 5
Diasoft - Диасофт 1021 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 5
Alfresco Software 148 4
Oracle Corporation 6867 4
Salesforce 456 4
Ростелеком 10309 4
SAP SE 5428 3
Microsoft Corporation 25237 3
Comindware - Колловэар 178 3
Oracle Siebel Systems 515 2
Первая Форма - 1Форма 57 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 2
Процессные Технологии 7 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 2
Ростелеком - Фазум - Farzoom 11 2
Темпесто - Tempesto 17 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Naumen - Наумен 684 2
Directum - Директум 1164 2
SAS Institute 1033 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 130 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 31 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 42 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 42 1
Открытые технологии 715 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 80 1
CSC - Corporation 69 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 2 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 43 1
Т1 Иннотех 198 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Temenos AG 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 2
Газпром нефть 670 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 671 2
Ингосстрах СПАО 451 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 2
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Газпром бурение 47 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Силовые машины 142 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
Baker Hughes 10 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 10 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 18 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 10 1
ТОФС - Технологии ОФС 21 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 348 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 53 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 2
Правительство Челябинской области 74 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 245 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1600 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 13
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 143 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13341 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 9
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 7
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1269 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4037 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4475 6
DevOps - Development и Operations 1067 6
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 399 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7282 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4670 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1377 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 5
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 625 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5642 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5868 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 323 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7412 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1143 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2441 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 7
Terrasoft Creatio 98 7
Oracle Java - язык программирования 3329 7
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 6
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 4
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1136 4
Microsoft Windows 2000 8662 3
Terrasoft CRM 26 3
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 29 3
Camunda Enterprise BPM 6 3
Pega BPM 11 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 3
JavaScript - JS - язык программирования 1329 3
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 3
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 3
ELMA 365 Low-code BPM 148 2
Tibco BPM 3 2
Процессные Технологии - Runa WFE 10 2
OpenAI - ChatGPT 522 2
Unify NXJ 3 2
Haulmont - OpenBPM Platform 5 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 2
Microsoft Office 3953 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 67 2
Red Hat OpenShift 135 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 39 2
ELMA BPM 36 1
Примо РПА - Primo RPA 46 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 1
Маркелов Никита 13 3
Коптелов Андрей 117 3
Чепакин Андрей 27 2
Погодаев Александр 8 2
Котиков Александр 4 2
Елиферов Виталий 10 2
Селезнев Денис 30 2
Опарин Дмитрий 3 2
Ломов Владимир 3 2
Дубиничева Наталья 5 2
Ашуров Шухратджон 2 2
Дубровская Анна 21 2
Гусейнов Фуад 2 2
Кастильо Игорь 24 2
Алешин Владимир 21 2
Воеводин Александр 21 1
Кардашин Никита 24 1
Зварковский Михаил 6 1
Леушев Андрей 75 1
Алешин Александр 4 1
Михеев Андрей 9 1
Вагнер Юлия 12 1
Баринова Мария 2 1
Пестерев Алексей 10 1
Шойтов Александр 99 1
Петренко Александр 9 1
Истомин Константин 58 1
Мальчер Леонид 15 1
Потишний Роман 11 1
Алимбеков Сергей 29 1
Степанов Андрей 30 1
Буланов Николай 18 1
Беляцкая Полина 15 1
Максимов Евгений 15 1
Камышев Михаил 5 1
Шишмарев Сергей 34 1
Бабкин Николай 24 1
Савельев Игорь 7 1
Стрелец Дмитрий 2 1
Решетников Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 4
Европа 24637 3
Казахстан - Республика 5792 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 2
Казахстан - Южный Казахстан 8 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2947 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Америка Латинская 1881 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Россия - УФО - Челябинская область 1388 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 3
Аудит - аудиторский услуги 3111 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3225 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2312 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2789 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5318 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3119 2
VAD - Value Added Distribution 134 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 143 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3380 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 31 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 413 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
Bloomberg 1417 1
Gartner - Гартнер 3608 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
CNews Инновация года - награда 133 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 34 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ELMA DAY 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
