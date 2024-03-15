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Новый функционал платформы Digital Q.BPM от «Диасофт» позволит импортозаместить Camunda

В технологической платформе Digital Q.BPM, предназначенной для проектирования и управления бизнес-процессами, появилась новая функциональная возможность – Engine. Она позволяет бесшовно перейти с Camunda Enterprise на импортонезависимую платформу Digital Q.BPM и получать техническую поддержку, обновления и новые релизы от российского вендора – компании «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

С 2022 г. Camunda не оказывает услуги поддержки российским организациям, поэтому они вынуждены искать варианты для замены решения или поставщика. Digital Q. BPM Engine – это аналог Camunda Enterprise со 100%-ной совместимостью и поддержкой российского вендора.

«Если большое количество бизнес-процессов уже автоматизировано с помощью Camunda, то обычно переход на новую BPMS-систему становится сложным. Digital Q.BPM Engine позволит быстро и безболезненно решить задачу импортозамещения, привычная схема бизнес-процессов продолжит работать», – сказал Никита Маркелов, руководитель направления «Автоматизация бизнес-процессов», компания «Диасофт».

Компания развивает платформу Digital Q.BPM с 2020 г. Сегодня в «Диасофт» сформирована команда специалистов, которые имеют высокий уровень компетенций в поддержке и развитии движка бизнес-процессов. Компания применяет в работе накопленные практики и новые инфраструктурные подходы к автоматизированному выпуску программных продуктов.

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Команда платформы Digital Q.BPM полностью контролирует обширную кодовую базу движка бизнес-процессов, что позволяет осуществлять качественное сопровождение Digital Q. BPM Engine, а также развивать функциональность с точки зрения повышения производительности и отдельных функциональных возможностей, соблюдая полную совместимость с нотацией BPMN2.0 и исполняемыми процессами Camunda.

Технологическая платформа Digital Q.BPM входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (№ 14306 от 26.07.2022).

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