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Маркелов Никита
УПОМИНАНИЯ
Маркелов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 181 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
|Глазков Александр 141 4
|Старов Дмитрий 5 2
|Ломака Сергей 5 2
|Петров Илья 9 2
|Сентябрев Евгений 13 2
|Оржевская Наталия 10 2
|Карпов Иван 78 2
|Демидов Сергей 127 2
|Бессараб Андрей 5 2
|Носенко Юлия 7 2
|Гааг Виктор 2 2
|Тараторин Александр 58 2
|Тятенкова Елена 25 2
|Черных Екатерина 4 1
|Поленов Дмитрий 2 1
|Рипплингер Сергей 1 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Касперская Наталья 297 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Генцис Александр 19 1
|Дубровская Анна 21 1
|Клековкин Сергей 5 1
|Полякова Екатерина 6 1
|Варенцов Кирилл 11 1
|Бурилин Александр 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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