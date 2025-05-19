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Маркелов Никита


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду 1
22.07.2024 «АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт» 1
15.03.2024 Новый функционал платформы Digital Q.BPM от «Диасофт» позволит импортозаместить Camunda 1
05.03.2024 «Диасофт» первый на рынке предлагает полноценный режим совместного проектирования бизнес-процессов 1
06.02.2024 Цифровая платформа Digital Q.UP включена в Единый реестр российского ПО 1
24.01.2024 «Диасофт» разработал функционал для быстрой отладки бизнес-процессов 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
04.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
20.09.2022 «Диасофт» представил платформу для цифровизации бизнес-процессов на замену западным аналогам 1
10.08.2022 Технологическая платформа Digital Q.BPM компании «Диасофт» включена в реестр российского ПО 1
Diasoft Special Conf 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Маркелов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 925 12
Oracle Corporation 6757 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 2
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 233 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Camunda - Camunda Services GmbH 28 1
Adobe Figma 46 1
SpectrumData - СпектрумДата 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 3
Альфа-Банк 1796 3
ПСБ - Промсвязьбанк 870 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 2
ВТБ - Почта Банк 471 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 48 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 229 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1232 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Aktivo - Краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в коммерческую недвижимость 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 293 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 31 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 181 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1298 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 562 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11703 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5546 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5478 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1231 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 651 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3815 2
DevOps - Development и Operations 933 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2597 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 554 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4094 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4130 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5481 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3277 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 816 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 660 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1699 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2604 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1974 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1098 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 414 2
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 318 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 121 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1961 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1177 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 299 11
Terrasoft Creatio 97 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1678 2
Google YouTube - Видеохостинг 2808 1
Python - высокоуровневый язык программирования 997 1
Oracle Java - язык программирования 3132 1
SAP NetWeaver 137 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 4 1
C/C++ - Язык программирования 785 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1329 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
Altuera - Smart CPD 2 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 770 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 210 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 1
Softline - Polymatica Dashboards 34 1
VK - Mail.ru TarantoolDB 5 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 83 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
PostgreSQL - PostgreDB 10 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 63 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
Pega BPM 10 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 27 1
Глазков Александр 141 4
Старов Дмитрий 5 2
Ломака Сергей 5 2
Петров Илья 9 2
Сентябрев Евгений 13 2
Оржевская Наталия 10 2
Карпов Иван 78 2
Демидов Сергей 127 2
Бессараб Андрей 5 2
Носенко Юлия 7 2
Гааг Виктор 2 2
Тараторин Александр 58 2
Тятенкова Елена 25 2
Черных Екатерина 4 1
Поленов Дмитрий 2 1
Рипплингер Сергей 1 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Касперская Наталья 297 1
Шабанин Игорь 10 1
Рудычева Наталья 95 1
Генцис Александр 19 1
Дубровская Анна 21 1
Клековкин Сергей 5 1
Полякова Екатерина 6 1
Варенцов Кирилл 11 1
Бурилин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2957 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 846 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6856 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5977 1
Паспорт - Паспортные данные 2589 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1423 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1289 1
Экономический эффект 1104 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1569 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 221 1
НКО - Некоммерческая организация 515 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Diasoft Special Conf 5 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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