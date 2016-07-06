Получите все материалы CNews по ключевому слову
Aktivo Краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в коммерческую недвижимость
УПОМИНАНИЯ
|Diasoft Special Conf 1
|06.07.2016
|Оскар Хартманн инвестировал 1 млн евро в проект по ремонту автомобилей CarFix 1
|22.12.2015
|Краудфандинговая площадка Aktivo закрыла первую сделку на рынке коммерческой недвижимости Москвы 1
Aktivo и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 985 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 17 2
|Лупенко Владимир 1 1
|Хатманн Оскар 1 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Рипплингер Сергей 1 1
|Поленов Дмитрий 2 1
|Черных Екатерина 4 1
|Маркелов Никита 13 1
|Ломака Сергей 5 1
|Старов Дмитрий 6 1
|Глазков Александр 146 1
|Петров Илья 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.