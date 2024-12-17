Поленов Дмитрий
|17.12.2024
|Акции российских ИТ-компаний за полгода рухнули на треть 1
|Diasoft Special Conf 1
Поленов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|C/C++ - Язык программирования 755 1
|FreePik 980 1
|Oracle Java - язык программирования 3075 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
|Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
|Козлов Юрий 2 1
|Баранов Василий 2 1
|Глазков Александр 137 1
|Петров Илья 9 1
|Черных Екатерина 4 1
|Маркелов Никита 11 1
|Ломака Сергей 5 1
|Старов Дмитрий 5 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Рипплингер Сергей 1 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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