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Поленов Дмитрий



17.12.2024 Акции российских ИТ-компаний за полгода рухнули на треть 1
Diasoft Special Conf 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Поленов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 870 2
Telegram Group 1983 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
iTrend 13 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Aktivo - Краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в коммерческую недвижимость 3 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
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Старов Дмитрий 5 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Diasoft Special Conf 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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