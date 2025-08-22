Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181495
ИКТ 14106
Организации 10961
Ведомства 1484
Ассоциации 1051
Технологии 3493
Системы 26066
Персоны 78044
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

TradingView


TradingView — онлайн-платформа для технического анализа и отслеживания финансовых рынков

УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 МТС запустила оплату более чем 50 зарубежных сервисов 1
30.05.2025 Хакеры раскинули широкий невод из поддельных сайтов, чтобы ловить пользователей криптовалют 1
17.12.2024 Акции российских ИТ-компаний за полгода рухнули на треть 1
04.08.2023 Торговая платформа RuTerminal стала функциональнее 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

TradingView и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1537 1
Microsoft Corporation 25017 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13617 1
Softline - Софтлайн 3091 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2233 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1378 1
Telegram Group 2358 1
Diasoft - Диасофт 975 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 132 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 280 1
Blender 42 1
Wasabi 5 1
Stripe 29 1
Softwell - СофтВел 25 1
DeepSeek - ДипСик 72 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1136 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1735 1
iTrend 14 1
Unsplash 1162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5076 1
Федеральное казначейство России 1836 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16546 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3880 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2182 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26478 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5249 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5169 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9536 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12654 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3645 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4997 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2237 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13265 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 334 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 177 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1965 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13136 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1634 1
Clone - Клонирование 516 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 547 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17569 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2222 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2103 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4370 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1185 1
Оповещение и уведомление - Notification 5119 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 76 1
Italki 1 1
Replit 2 1
Veo3 1 1
Google Chrome - браузер 1613 1
Apple macOS 2168 1
Microsoft Windows 16085 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 757 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 266 1
Apple Safari - браузер 866 1
Mozilla Firefox - браузер 1903 1
Brave - Браузер 34 1
Vivaldi - Браузер 95 1
Microsoft Windows PowerShell 209 1
Opera Browser - Браузер 1029 1
Bending Spoons - Evernote 197 1
MetaMask 13 1
Electrum - Криптовалютный кошелёк 7 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 1
Финам ИК - MetaTrader 9 1
Google Calendar - Google Календарь 87 1
VK - Mail.ru PayDay 11 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 12 1
FreePik 1252 1
Softwell - RuTerminal 19 1
Blender 3D 5 1
МТС Оплата 15 1
Мельникова Анастасия 428 1
Пальчун Кирилл 63 1
Поленов Дмитрий 2 1
Карпов Анатолий 26 1
Баранов Василий 2 1
Козлов Юрий 3 1
Шабалин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4040 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 1
Япония 13421 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6405 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7696 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1022 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 146 1
Exodus 73 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6951 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4829 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 1
Bloomberg 1350 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379532, в очереди разбора - 738731.
Создано именных указателей - 181495.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: