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Индексная книга (каталог) CNews*
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Electrum Криптовалютный кошелёк


21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
30.04.2020 Грядет геноцид расширений для Chrome. Вводятся новые жесткие правила для их разработчиков 1
04.12.2019 Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал 1
18.01.2019 Разработана криптовалюта - «убийца» биткоина 1
29.12.2018 Курс биткоина обрушился после копеечной кражи криптовалюты 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Electrum и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 840 2
Google LLC 11870 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1455 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ethereum Foundation 5 1
Microsoft Corporation 24723 1
ESET - ESET Software 1135 1
Coinbase 58 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 92 1
VeChain 4 1
Visa International 1953 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1480 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28171 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12798 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1510 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67377 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30077 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11533 2
Оповещение и уведомление - Notification 4730 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9260 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 19 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21451 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7472 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24419 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12699 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6263 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 919 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7532 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20957 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2945 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3112 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5146 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25651 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6821 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 542 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 384 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 856 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 301 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 994 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 795 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3802 1
Script - Скрипт 502 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2096 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31206 1
Repository - Репозиторий 887 1
C&C - Command and Control server 88 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 139 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 623 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4304 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 655 4
Google Chrome - браузер 1573 2
Google Android 14122 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 386 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 112 2
MetaMask 12 2
Bittrex - криптовалютная биржа 6 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 2
Trezor - криптовалютный кошелёк 5 2
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Vivaldi - Браузер 93 1
Opera Browser - Браузер 1023 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
Coinrail - криптовалютная биржа 6 1
Zaif - криптовалютная биржа 4 1
Pundi X - криптовалюта 3 1
Vertcoin - VTC - криптовалюта 2 1
Unit-e - криптовалюта 2 1
MyEtherWallet - кошелек для криптовалюты Ethereum 3 1
NiceHash - криптовалютная биржа 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4572 1
Python - высокоуровневый язык программирования 958 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 578 1
Microsoft Windows 15782 1
Linux OS 10081 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 994 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 64 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 273 1
C# - C Sharp - Язык программирования 334 1
Google Chrome Web Store 47 1
TP-Link Tether 47 1
Microsoft Windows PowerShell 181 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 1
Tron (TRX) - криптовалюта 5 1
Stellar XLM - криптовалюта 10 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
Cardano - криптовалюта - блокчейн 10 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 535 1
Галушкин Олег 182 1
Lovejoy James - Лавджой Джеймс 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52337 1
Южная Корея - Республика 6687 1
Япония 13327 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
США - Калифорния 4635 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Exodus 68 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3521 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4711 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2859 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 461 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6250 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16492 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 516 1
Bloomberg 1304 1
ZDnet 660 1
CoinMarKetCap 23 1
MIT Magazine 2 1
The Verge - Издание 563 1
CoinDesk 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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