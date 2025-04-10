Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174168
ИКТ 13545
Организации 10598
Ведомства 1456
Ассоциации 995
Технологии 3440
Системы 25468
Персоны 74732
География 2824
Статьи 1514
Пресса 1212
ИАА 693
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 850

Batch file Пакетный файл



10.04.2025 Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи 1
21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт 2
02.09.2024 Старая уязвимость в Oracle WebLogic позволяет установить в него криптомайнер 1
07.05.2024 Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов 1
14.06.2023 Хакеры воруют почтовые ящики Gmail и MS Outlook, чтобы рассылать от вашего имени фишинговые письма 1
03.01.2023 Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег» 1
28.05.2021 Как сконвертировать DVD и Blu-ray в удобные форматы 1
23.05.2019 Банковский шифровальщик требует выкуп, но готов обучить жертву азам безопасности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Batch file и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1485 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5012 3
Trend Micro 609 2
Cisco Systems 5146 1
X Corp - Twitter 2877 1
Microsoft Corporation 24807 1
Oracle Corporation 6753 1
GitHub 866 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 812 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
Telegram Group 2163 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 623 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 925 1
Yahoo! 3699 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 74 1
Cisco Talos 43 1
Google LLC 11924 1
Winnti - Хакерская группировка 12 1
Proton Technologies AG 41 1
CyberGhost VPN 7 1
Roblox Corporation 54 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 971 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1421 1
EPIC Telecom Invest 205 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28722 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12949 7
Script - Скрипт 516 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3136 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25898 3
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 254 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 934 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12818 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5008 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9356 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7370 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30400 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7514 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24672 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4025 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 308 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1512 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7493 2
Website URL - Uniform Resource Locator 898 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12564 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3003 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2284 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4055 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16082 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3806 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5900 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3941 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 680 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2264 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3942 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1551 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6271 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 90 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1242 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4353 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2057 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1690 1
Microsoft Windows 15860 5
Microsoft Windows PowerShell 185 5
FreePik 1119 4
Google YouTube - Видеохостинг 2801 2
Microsoft Outlook 1406 2
Google Gmail 957 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 53 2
Apple macOS 2103 1
Rakuten Viber 631 1
Microsoft Office 3803 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 389 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 258 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 293 1
Discord 126 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 105 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 218 1
Microsoft SmartScreen 43 1
NordVPN 20 1
OpenVPN 70 1
HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 8 1
Delphi - язык программирования 142 1
Google Photos 74 1
Electrum - Криптовалютный кошелёк 6 1
Apple iTunes Store 1068 1
C/C++ - Язык программирования 781 1
IPVAnish - VPN-сервис 10 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 44 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 212 1
ExpressVPN 23 1
Blizzard - Battle.net 33 1
Google Cloud Services 228 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 54 1
FileZilla - FTP-клиент 24 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 399 1
Zcash - криптовалюта 10 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 22 1
Мельникова Анастасия 408 2
Зайцев Михаил 280 2
Павлов Никита 90 2
Хамитов Александр 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 2
Россия - РФ - Российская федерация 148100 1
Казахстан - Республика 5623 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1072 1
Южная Корея - Республика 6718 1
Япония 13353 1
Беларусь - Белоруссия 5808 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Америка Латинская 1836 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1017 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 562 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 360 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 914 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4752 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11098 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3677 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5954 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Exodus 70 1
Английский язык 6728 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8192 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 813 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1766 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153