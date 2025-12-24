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Google One Google Drive Google Диск Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.12.2025
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ИИ-ассистенты в браузерах могут без спроса удалять данные
и, убиваю данные Исследователи компании Streaker STAR Labs описали серьёзнейшую проблему в т.н. агентском браузере Perplexity Comet, которая гипотетически позволяет уничтожить всё содержимое аккаунта Google Drive, к которому привязан этот браузер. Потенциальным злоумышленникам достаточно сверстать нужным образом одно электронное письмо. Comet - это браузер, снабжённый функциями ИИ-ассистент
|21.10.2024
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Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей
Итальянцев «отрезали» от Google Drive В Италии по инициативе правообладателей под блокировку «случайно» попало популяр
|27.11.2023
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Из хранилища Google Drive таинственным образом массово испарились файлы пользователей
Автоматическое удаление в стиле Google Облачное хранилище «Google Диск» (Google Drive) не смогло сберечь пользовательские данные – люди со всего мира, хранившие в нем
|10.02.2023
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Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников
ков от сервисов Google, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в ИТ-компаниях. Для этих целей закупаются корпоративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, которые блокируют доступ к Google Drive и Google Docs. В 2022 г. спрос на сервисы и аппаратно программные комплексы такого рода серьезно вырос – об этом изданию сообщили представители Softline и «Код безопасности». Шлюзы
|14.04.2022
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Google безжалостно отбирает у россиян платную подписку на дополнительные гигабайты
с, если учитывать лишь его название. One появился в мае 2018 г., но на деле это все то же хранилище Google Drive, сменившее название и получившее ряд полезных улучшений. Drive работает с 2012 г
|13.04.2022
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Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud
Dropbox, Google Диск и iCloud все еще работают на территории России, но оплачивать подписки на зарубеж
|18.02.2022
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Хранилище Google ограничило в правах владельцев файлов, созданных на макбуках
Google Drive опять чудит Сервис Google Drive («Google диск») начал помечать некоторые совершенное безобидные служебные файлы
|23.09.2021
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Как найти скрытые ненужные файлы на Google Диске
ие» файлы появляются при удалении их родительских директорий. Например, если вы загружали данные на Google Диск вашего друга, а впоследствии он удалил папку, копии файлов останутся в вашем хран
|30.04.2021
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Хакеры выложили в открытый доступ на Google Drive «взрослые» приватные видео
марте 2021 г. эксперты ИБ-компании BackChannel обнаружили на популярном хакерском форуме ссылку на Google Drive, по которой, по утверждению ее разместивших, располагался «огромный» архив конте
|20.01.2021
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Безопасность Google Диска — как защитить ваши документы в облаке
Мы полагаемся на Google Диск и другие облачные сервисы, чтобы хранить свои файлы и получать доступ к фотографи
|25.08.2020
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Google Chrome не замечает хакерские файлы из Google Drive, несмотря на предупреждения антивирусов
Хороший файл, можно скачивать Уязвимость в Google Drive могла быть использована злоумышленникам для распространения вредоносов под видом
|30.08.2018
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WhatsApp признал, что до переписки его пользователей могут добраться все желающие
Предупреждение WhatsApp Мессенджер WhatsApp официально сообщил пользователям, что резервные копии чатов, которые они сохраняют в хранилище Google Drive, не защищаются сквозным шифрованием. Информация была размещена на странице часто задаваемых вопросов WhatsApp, где находится инструкция по созданию бэкапов в Google Drive. Б
|15.05.2018
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Google обрушил цены хранилища Google Drive и дал ему новое модное название
Новый Google One Google провела ребрендинг своего облачного хранилища Google Drive и обновила линейку тарифов на его использование. Новинка получила название Googl
|13.07.2017
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Google представила сервис «Автозагрузка и синхронизация» для «Google Фото» и «Google Диска»
Google представила новый сервис «Автозагрузка и синхронизация» для Mac и ПК. Приложение позволяет быстро и безопасно сохранять резервные копии файлов на «Google Фото» или «Google Диск». Теперь риск потери единственной копии важного файла значительно ниже. Достаточно выбрать папки для автосохранения, и приложение сделает все остальное.Важные файлы и фотографии обы
|05.08.2015
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Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive
Легкий доступ Хакеры могут легко получить доступ ко всем пользовательским файлам в облачных хранилищах Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и Box, если смогут проникнуть в компьютер, на котором установлены клиенты для этих сервисов, утверждают аналитики компании Imperva. При этом знать логины и паро
|14.03.2014
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Google в разы обрушил цены облачного хранилища Google Drive
Корпорация Google снизила цены на хранение данных пользователей и предприятий на своих серверах - в облачном хранилище Google Drive. Стоимость тарифного плана в месяц для хранения 100 ГБ снижена в 2,5 раза - с $4,99 до $1,99, а тарифного плана на 1 ТБ - в 5 раз, с $49,99 до $9,99. В компании сообщили, что снизи
|19.03.2013
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Сбой в облачном хранилище Google Drive продлился больше 2 часов
Облачное хранилище Google Drive пережило сбой, который длился свыше 2 часов. Об этом свидетельствует официальная статус-страница сервиса. Неполадки в работе сервиса начались примерно в 8 вечера по сервероамерикан
|25.04.2012
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Запущен самый долгожданный проект Google
Компания Google официально презентовала Google Drive - сервис хранения пользовательских данных в «облаке» (на серверах Google), слухи о котором ходили с 2006 г. Google Drive позволяет загружать документы, фото, видео и другие
|04.03.2011
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Adobe Digital Publishing Suite для цифрового издательского дела оснастят поддержкой Apple Subscriptions и Google One Pass
Компания Adobe Systems сообщила о том, что в пакете Adobe Digital Publishing Suite будет реализована поддержка подписных сервисов Apple App Store Subscriptions и Google One Pass для издателей газет и журналов. Уже доступный в виде пререлиза пакет Adobe Digital Publishing Suite активно используется издательствами для создания и распространения мобильных
Google One и организации, системы, технологии, персоны:
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