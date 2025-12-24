ИИ-ассистенты в браузерах могут без спроса удалять данные и, убиваю данные Исследователи компании Streaker STAR Labs описали серьёзнейшую проблему в т.н. агентском браузере Perplexity Comet, которая гипотетически позволяет уничтожить всё содержимое аккаунта Google Drive, к которому привязан этот браузер. Потенциальным злоумышленникам достаточно сверстать нужным образом одно электронное письмо. Comet - это браузер, снабжённый функциями ИИ-ассистент

Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей Итальянцев «отрезали» от Google Drive В Италии по инициативе правообладателей под блокировку «случайно» попало популяр

Из хранилища Google Drive таинственным образом массово испарились файлы пользователей Автоматическое удаление в стиле Google Облачное хранилище «Google Диск» (Google Drive) не смогло сберечь пользовательские данные – люди со всего мира, хранившие в нем

Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников ков от сервисов Google, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в ИТ-компаниях. Для этих целей закупаются корпоративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, которые блокируют доступ к Google Drive и Google Docs. В 2022 г. спрос на сервисы и аппаратно программные комплексы такого рода серьезно вырос – об этом изданию сообщили представители Softline и «Код безопасности». Шлюзы

Google безжалостно отбирает у россиян платную подписку на дополнительные гигабайты с, если учитывать лишь его название. One появился в мае 2018 г., но на деле это все то же хранилище Google Drive, сменившее название и получившее ряд полезных улучшений. Drive работает с 2012 г

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud Dropbox, Google Диск и iCloud все еще работают на территории России, но оплачивать подписки на зарубеж

Хранилище Google ограничило в правах владельцев файлов, созданных на макбуках Google Drive опять чудит Сервис Google Drive («Google диск») начал помечать некоторые совершенное безобидные служебные файлы

Как найти скрытые ненужные файлы на Google Диске ие» файлы появляются при удалении их родительских директорий. Например, если вы загружали данные на Google Диск вашего друга, а впоследствии он удалил папку, копии файлов останутся в вашем хран

Хакеры выложили в открытый доступ на Google Drive «взрослые» приватные видео марте 2021 г. эксперты ИБ-компании BackChannel обнаружили на популярном хакерском форуме ссылку на Google Drive, по которой, по утверждению ее разместивших, располагался «огромный» архив конте

Безопасность Google Диска — как защитить ваши документы в облаке Мы полагаемся на Google Диск и другие облачные сервисы, чтобы хранить свои файлы и получать доступ к фотографи

Google Chrome не замечает хакерские файлы из Google Drive, несмотря на предупреждения антивирусов Хороший файл, можно скачивать Уязвимость в Google Drive могла быть использована злоумышленникам для распространения вредоносов под видом

WhatsApp признал, что до переписки его пользователей могут добраться все желающие Предупреждение WhatsApp Мессенджер WhatsApp официально сообщил пользователям, что резервные копии чатов, которые они сохраняют в хранилище Google Drive, не защищаются сквозным шифрованием. Информация была размещена на странице часто задаваемых вопросов WhatsApp, где находится инструкция по созданию бэкапов в Google Drive. Б

Google обрушил цены хранилища Google Drive и дал ему новое модное название Новый Google One Google провела ребрендинг своего облачного хранилища Google Drive и обновила линейку тарифов на его использование. Новинка получила название Googl

Google представила сервис «Автозагрузка и синхронизация» для «Google Фото» и «Google Диска» Google представила новый сервис «Автозагрузка и синхронизация» для Mac и ПК. Приложение позволяет быстро и безопасно сохранять резервные копии файлов на «Google Фото» или «Google Диск». Теперь риск потери единственной копии важного файла значительно ниже. Достаточно выбрать папки для автосохранения, и приложение сделает все остальное.Важные файлы и фотографии обы

Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive Легкий доступ Хакеры могут легко получить доступ ко всем пользовательским файлам в облачных хранилищах Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и Box, если смогут проникнуть в компьютер, на котором установлены клиенты для этих сервисов, утверждают аналитики компании Imperva. При этом знать логины и паро

Google в разы обрушил цены облачного хранилища Google Drive Корпорация Google снизила цены на хранение данных пользователей и предприятий на своих серверах - в облачном хранилище Google Drive. Стоимость тарифного плана в месяц для хранения 100 ГБ снижена в 2,5 раза - с $4,99 до $1,99, а тарифного плана на 1 ТБ - в 5 раз, с $49,99 до $9,99. В компании сообщили, что снизи

Сбой в облачном хранилище Google Drive продлился больше 2 часов Облачное хранилище Google Drive пережило сбой, который длился свыше 2 часов. Об этом свидетельствует официальная статус-страница сервиса. Неполадки в работе сервиса начались примерно в 8 вечера по сервероамерикан

Запущен самый долгожданный проект Google Компания Google официально презентовала Google Drive - сервис хранения пользовательских данных в «облаке» (на серверах Google), слухи о котором ходили с 2006 г. Google Drive позволяет загружать документы, фото, видео и другие