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Google One Google Drive Google Диск Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов

Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов

СОБЫТИЯ

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24.12.2025 ИИ-ассистенты в браузерах могут без спроса удалять данные

и, убиваю данные Исследователи компании Streaker STAR Labs описали серьёзнейшую проблему в т.н. агентском браузере Perplexity Comet, которая гипотетически позволяет уничтожить всё содержимое аккаунта Google Drive, к которому привязан этот браузер. Потенциальным злоумышленникам достаточно сверстать нужным образом одно электронное письмо. Comet - это браузер, снабжённый функциями ИИ-ассистент
21.10.2024 Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей

Итальянцев «отрезали» от Google Drive В Италии по инициативе правообладателей под блокировку «случайно» попало популяр
27.11.2023 Из хранилища Google Drive таинственным образом массово испарились файлы пользователей

Автоматическое удаление в стиле Google Облачное хранилище «Google Диск» (Google Drive) не смогло сберечь пользовательские данные – люди со всего мира, хранившие в нем
10.02.2023 Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников

ков от сервисов Google, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в ИТ-компаниях. Для этих целей закупаются корпоративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, которые блокируют доступ к Google Drive и Google Docs. В 2022 г. спрос на сервисы и аппаратно программные комплексы такого рода серьезно вырос – об этом изданию сообщили представители Softline и «Код безопасности». Шлюзы
14.04.2022 Google безжалостно отбирает у россиян платную подписку на дополнительные гигабайты

с, если учитывать лишь его название. One появился в мае 2018 г., но на деле это все то же хранилище Google Drive, сменившее название и получившее ряд полезных улучшений. Drive работает с 2012 г
13.04.2022 Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Dropbox, Google Диск и iCloud все еще работают на территории России, но оплачивать подписки на зарубеж
18.02.2022 Хранилище Google ограничило в правах владельцев файлов, созданных на макбуках

Google Drive опять чудит Сервис Google Drive («Google диск») начал помечать некоторые совершенное безобидные служебные файлы

23.09.2021 Как найти скрытые ненужные файлы на Google Диске

ие» файлы появляются при удалении их родительских директорий. Например, если вы загружали данные на Google Диск вашего друга, а впоследствии он удалил папку, копии файлов останутся в вашем хран
30.04.2021 Хакеры выложили в открытый доступ на Google Drive «взрослые» приватные видео

марте 2021 г. эксперты ИБ-компании BackChannel обнаружили на популярном хакерском форуме ссылку на Google Drive, по которой, по утверждению ее разместивших, располагался «огромный» архив конте
20.01.2021 Безопасность Google Диска — как защитить ваши документы в облаке

Мы полагаемся на Google Диск и другие облачные сервисы, чтобы хранить свои файлы и получать доступ к фотографи
25.08.2020 Google Chrome не замечает хакерские файлы из Google Drive, несмотря на предупреждения антивирусов

Хороший файл, можно скачивать Уязвимость в Google Drive могла быть использована злоумышленникам для распространения вредоносов под видом
30.08.2018 WhatsApp признал, что до переписки его пользователей могут добраться все желающие

Предупреждение WhatsApp Мессенджер WhatsApp официально сообщил пользователям, что резервные копии чатов, которые они сохраняют в хранилище Google Drive, не защищаются сквозным шифрованием. Информация была размещена на странице часто задаваемых вопросов WhatsApp, где находится инструкция по созданию бэкапов в Google Drive. Б
15.05.2018 Google обрушил цены хранилища Google Drive и дал ему новое модное название

Новый Google One Google провела ребрендинг своего облачного хранилища Google Drive и обновила линейку тарифов на его использование. Новинка получила название Googl
13.07.2017 Google представила сервис «Автозагрузка и синхронизация» для «Google Фото» и «Google Диска»

Google представила новый сервис «Автозагрузка и синхронизация» для Mac и ПК. Приложение позволяет быстро и безопасно сохранять резервные копии файлов на «Google Фото» или «Google Диск». Теперь риск потери единственной копии важного файла значительно ниже. Достаточно выбрать папки для автосохранения, и приложение сделает все остальное.Важные файлы и фотографии обы
05.08.2015 Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive

Легкий доступ Хакеры могут легко получить доступ ко всем пользовательским файлам в облачных хранилищах Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и Box, если смогут проникнуть в компьютер, на котором установлены клиенты для этих сервисов, утверждают аналитики компании Imperva. При этом знать логины и паро
14.03.2014 Google в разы обрушил цены облачного хранилища Google Drive

Корпорация Google снизила цены на хранение данных пользователей и предприятий на своих серверах - в облачном хранилище Google Drive. Стоимость тарифного плана в месяц для хранения 100 ГБ снижена в 2,5 раза - с $4,99 до $1,99, а тарифного плана на 1 ТБ - в 5 раз, с $49,99 до $9,99. В компании сообщили, что снизи
19.03.2013 Сбой в облачном хранилище Google Drive продлился больше 2 часов

Облачное хранилище Google Drive пережило сбой, который длился свыше 2 часов. Об этом свидетельствует официальная статус-страница сервиса. Неполадки в работе сервиса начались примерно в 8 вечера по сервероамерикан
25.04.2012 Запущен самый долгожданный проект Google

Компания Google официально презентовала Google Drive - сервис хранения пользовательских данных в «облаке» (на серверах Google), слухи о котором ходили с 2006 г. Google Drive позволяет загружать документы, фото, видео и другие

04.03.2011 Adobe Digital Publishing Suite для цифрового издательского дела оснастят поддержкой Apple Subscriptions и Google One Pass

Компания Adobe Systems сообщила о том, что в пакете Adobe Digital Publishing Suite будет реализована поддержка подписных сервисов Apple App Store Subscriptions и Google One Pass для издателей газет и журналов. Уже доступный в виде пререлиза пакет Adobe Digital Publishing Suite активно используется издательствами для создания и распространения мобильных


Публикаций - 389, упоминаний - 441

Google One и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 185
Dropbox 527 177
Microsoft Corporation 25775 73
Box inc - box.com - box.net 375 46
Apple Inc 13154 39
Meta Platforms - Facebook 4621 37
Yandex - Яндекс 9216 30
VK - Mail.ru Group 3602 30
Telegram Group 2940 24
Samsung Electronics 11064 23
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
Microsoft Corporation - GitHub 1075 17
Acer Group - Acer Inc 2776 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
Softline - Софтлайн 3743 12
HP Inc. 5883 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
Xerox - The Haloid Company 1168 11
Canon 1439 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
X Corp - Twitter 2938 10
Intel Corporation 12811 10
Salesforce 498 10
Huawei 4676 9
Zendesk 39 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Runscope 7 7
SAP SE 5601 7
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IBM - International Business Machines Corp 9699 6
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Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 5
Nvidia Corp 4002 5
Nextcloud 50 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Visa International 1993 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Геометрия НПО 165 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Coursera 65 2
Альфа-Банк 1979 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Евросеть 1421 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Carl Zeiss AG 307 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Walt Disney Company 647 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
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IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
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ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
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Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
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