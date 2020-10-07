Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ян Давид
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 65
Ян Давид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Abbyy 797 4
|Yva.AI Inc - Findo 6 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
|Microsoft Corporation 11168 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
|VK - Mail.ru Group 2487 2
|АйТи 753 2
|Системный софт - SysSoft 124 2
|GitHub 412 2
|Крок 1221 1
|IBM 3557 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|ATAPY Software 2 1
|Акадо Телеком - Комкор 612 1
|Salesforce.com 274 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|iiko - айко 17 1
|Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
|Software AG & IDS Scheer 109 1
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Волож Аркадий 181 2
|Андреев Сергей 40 2
|Тикуркин Максим 32 1
|Москалев Александр 2 1
|Журавлев Алексей 7 1
|Райгородский Андрей 9 1
|Боровой Сергей 1 1
|Сурков Владислав 59 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Яковлев Андрей 2 1
|Липич Григорий 49 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
|CNews TV 461 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770206, в очереди разбора - 673888.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770206, в очереди разбора - 673888.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru