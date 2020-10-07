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Ян Давид


07.10.2020 Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе 6
30.09.2020 Флагманским партнером Yva.ai стала компания Syssoft 2
30.09.2019 Abbyy и МФТИ открывают совместную научную лабораторию 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
22.05.2018 Abbyy стала эксклюзивным дистрибьютором Yva.ai в России и СНГ 2
27.04.2016 Технологический стартап Сбербанка в области финансов вышел на рынок ритейла и сменил название 1
12.03.2015 Сбербанк купил компанию у основателя Abbyy 1
25.11.2014 Abbyy превращает свой знаменитый продукт Lingvo в социальную сеть 1
04.04.2014 20 лет ИТ-рынка России: Как рождались лидеры 1
23.08.2013 CNews AWARDS 2013: главные награды ИТ-отрасли вручат в ноябре 2
26.12.2012 Разочарования 2012 года в отрасли ИКТ - антирейтинг CNews 1
24.10.2012 Венчурный фонд с участием РВК инвестирует $10 млн в «Айко» 1
18.10.2012 Глава Минкомсвязи: ИТ-отрасли России нужны иностранные специалисты 1
26.09.2012 Партнер Давида Яна создал конкурента корпоративному E-mail 1
21.08.2012 Художественный фильм про «Яндекс» и российский ИТ-рынок. ПОДРОБНОСТИ 1
07.08.2012 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 1
19.06.2012 Инновации при Путине: Кого не взяли в президентский Совет по модернизации 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
21.05.2012 ИТ-сообщество ликует: впервые отраслевым министром стал ИТ-профессионал 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
29.12.2011 Основатель Abbyy придумал мобильное приложение для участников митингов 5
27.12.2011 Основатель Abbyy придумал мобильное приложение для участников митингов 1
27.12.2011 Сын основателя Abbyy запускает юмористический интернет-портал 1
17.10.2011 Главы российских ИТ-компаний устали от коррупции и вертикали власти 3
17.10.2011 Владельцы ИТ-компаний об инновациях Медведева: «Я бы сделал не так. Я бы сделал по-другому» 2
08.07.2011 Стать совладельцами Apple и Google смогут простые граждане России 1
10.06.2011 В Рунете появится реалити-шоу про стартапы и инвестиции 1
15.12.2010 Государство заплатит Abbyy за уникальный переводчик 1
29.03.2010 Давиду Яну предлагали купить Palm 6
17.02.2010 CNews TV. Давид Ян: неизвестная история социальных сетей 1
29.01.2010 Основатель Abbyy о маркетинге по формуле счастья, сексе и соцсетях 2
21.09.2009 Артем Юхин: 80% наших венчурных денег идут в ИТ 1
12.05.2009 Минкомсвязи прогнозирует фантастический рост ИТ-рынка 1
29.01.2009 Лидеры ИТ России: планы роста и сотни свободных вакансий 1
17.09.2008 ИТ-конкурентоспособность: Россия 49-я 2
27.06.2008 Билл Гейтс стал пенсионером 1
24.04.2008 ABBYY сделала из смартфона визитницу 2
21.04.2008 CNews TV. Основатель Abbyy автоматизирует рестораны 1
17.04.2008 Основатель ABBYY отучит барменов воровать 3
14.04.2008 В.Жириновский вручит награду на CNews AWARDS 1

Публикаций - 40, упоминаний - 65

Ян Давид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy 797 4
Yva.AI Inc - Findo 6 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Microsoft Corporation 11168 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
АйТи 753 2
Системный софт - SysSoft 124 2
GitHub 412 2
Крок 1221 1
IBM 3557 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ATAPY Software 2 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Salesforce.com 274 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
iiko - айко 17 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Транснефть 159 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Согласие СК 44 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Газпром - Востокгазпром 7 1
Allianz - Страховая компания 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Правительство РФ 2208 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Google Android 10751 3
Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Office 365 769 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
Asana - приложение для управления проектами в командах 10 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Apple macOS X 907 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
amoCRM 39 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Dynamics 198 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Microsoft Teams 214 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Apple iPad 3263 1
Шушкин Дмитрий 92 2
Волож Аркадий 181 2
Андреев Сергей 40 2
Тикуркин Максим 32 1
Москалев Александр 2 1
Журавлев Алексей 7 1
Райгородский Андрей 9 1
Боровой Сергей 1 1
Сурков Владислав 59 1
Дворкович Аркадий 169 1
Яковлев Андрей 2 1
Липич Григорий 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Япония 2811 2
Европа 3788 2
Северная Америка 1416 2
США - Калифорния 975 2
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
США - Милпитас 5 1
Кипр - Республика 248 1
Германия - Мюнхен 168 1
Испания - Королевство 1258 1
Украина 3398 1
Китай - Тайвань 596 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
CNews TV 461 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770206, в очереди разбора - 673888.
Создано именных указателей - 46354.
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