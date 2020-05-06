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НОВЭКС

НОВЭКС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.05.2020 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс» 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
17.04.2014 «Атапи Софтвер» автоматизировала ввод анкетных данных для «Новэкс» 1
31.01.2011 Сибирский офис «Инталев» увеличил свою выручку в два раза 1
25.01.2010 «Инталев» автоматизирует управление финансами для «Новэкс» 1
14.12.2009 Товарооборот Сибирского офиса «Инталев» вырос за 2009 г. на 25% 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

НОВЭКС и организации, системы, технологии, персоны:

Инталев - Intalev 275 3
Abbyy - ATAPY Software - АТАПИ Софтвер 8 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 1
СибГеоПроект - СГП 4 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 10 1
Proway - Провэй 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Microsoft Corporation 25775 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
MONT - МОНТ 187 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
Микротест 284 1
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 39 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 18 2
Сладонеж 2 1
Сибирский Гурман 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Транснефть 335 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Газпром - Востокгазпром 10 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Управление финансами - Financial management 646 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
DDR - Double data rate 3083 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
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BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Abbyy FlexiCapture 178 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Office 4170 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Максимова Юлия 5 1
Гуляева Марина 4 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Москалев Александр 3 1
Боровой Сергей 4 1
Федяев Павел 2 1
Ян Давид 69 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
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Европа 24964 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 1
США - Калифорния - Милпитас 13 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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