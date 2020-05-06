Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс»

Softline внедрил аналитическую систему на платформе Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI в одном из крупнейших в Сибири продавцов косметики и бытовой химии – компании «Новэкс». Теперь топ-менеджмент ритейлера сможет получать отчеты о работе торговых точек в считанные минуты и оперативно выявлять не соответствующие плановым показатели.

Руководство компании «Новэкс» находилось в поиске решения, которое бы позволило автоматизировать процесс создания бизнес-отчетов. Торговая сеть ежедневно сталкивается с необходимостью консолидации и анализа огромного количества информации из разных информационных систем, вручную этот процесс отнимает большое количество времени и может привести к возникновению ошибок или неверного толкования полученных результатов. Необходимо было автоматизировать и ускорить процесс подготовки аналитики для топ-менеджмента компании; дать возможность пользователям самостоятельно строить отчеты на основании предварительно подготовленных данных; освободить ИТ-подразделение от рутинной работы, связанной с постоянной выгрузкой данных из существующих баз, а также привести к единому образцу основную отчетность компании.

Softline предложил торговой сети использовать комплексное программное обеспечение бизнес-анализа (BI) компании Microsoft – Microsoft SQL Server и Power BI. Решение позволяет анализировать работу отдельных бизнес-направлений (маркетинг, управление складскими запасами, бюджетирование, работа с контрагентами, категорийный менеджмент и многое другое), выполняя план-фактный анализ, АВС и FRM анализ, анализ полочного пространства. В рамках проекта в компании создано централизованное хранилище данных, объединяющее данные SAP ERP, SAP CRM, «1C», Excel и кассовой системы Set Retail. Многомерный аналитический куб обрабатывает поступающую в автоматическом режиме информацию и позволяет выводить все данные в едином массиве. К сервису подключены все торговые точки сети, на данный момент их более 300. Отчетность компании реализована на облачном сервисе Power BI, поэтому к системе можно подключиться, используя любое устройство с выходом в интернет.

«Ритейлер может ежедневно мониторить ключевые показатели своей работы, выявлять «западающие» показатели и оперативно принимать управленческие решения для исправления ситуации. Важными преимуществами Power BI являются гибкость и возможность дальнейшей самостоятельной работы с инструментом и масштабирования на вновь открываемые площадки. При этом, решение Microsoft является одним из самых экономичных из тех, что сейчас существуют на рынке», – сказал менеджер по развитию сервисов Microsoft в СФО и ДВФО Павел Федяев.