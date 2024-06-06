CSI запустила для ритейлеров интеграцию с «Яндекс Пэй» — с оплатой частями в «Сплит» и кешбэком баллами «Плюса» са «Яндекс Финтех». Подключить сервис ритейлер может самостоятельно по инструкции, начиная с версии Set Retail 10.3.23, по всем вопросам можно обращаться в CSI. «Уверен, наше сотрудничество с к

На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями» разработчик кассовых решений CSI и BNPL-сервис «Долями», провели совместную интеграцию для касс на Set Retail 10. С помощью нее ритейлер может быстро подключить сервис оплаты покупок частями н

Таджикистанская сеть «Амид» перевела кассы на Set Retail и повысила их надежность Также вендор выполнил доработку, связанную с автоматизацией оплаты по QR-коду, и провел интеграцию Set Retail 10 с ERP-системой «1С». Теперь кассы «Амид» работают централизованно, они устойчив

«Лента» внедрила модуль Upmetric в Set Retail и начала отправлять персонализированные электронные чеки ента» внедрила маркетинговую систему Upmetric (резидент «Сколково») на базе кассового решения CSI — Set Retail 10. Ритейлер начал отправлять покупателям электронные кассовые чеки с опросами и м

Клиенты на Set Retail могут подключить СБП, не открывая новый расчетный счет В 26 версии Set Retail 10 появился новый коробочный сервис — PayMaster. Он позволяет клиентам подключать

Ритейлеры на Set Retail смогут отправлять электронные чеки с маркетинговыми возможностями Ритейлеры, использующие решение для автоматизации торговли Set Retail, смогут отправлять покупателям персональные электронные чеки, содержащие элементы маркетинговых коммуникаций. Компания CSI, разработчик решения, интегрировала его с Upmetric — ИИ-сис

Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail ациональной лотереи» автоматически появляется в кассовой системе после обновления, начиная с версии Set Retail 10.3.14.0: дополнительных интеграций и денежных вложений со стороны ритейлера не т

В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП С сентября 2022 г. кассовая система Set Retail поддерживает оплату с помощью Koshelek Pay — встроенной в приложение «Кошелек» платформы для оплаты покупок в офлайн-магазинах. Об этом CNews сообщили представители компании «Кристал

Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания Благовещенская торговая сеть «Кэш&Кэрри» перевела все 140 касс на программное обеспечение Set Retail. С новым софтом ритейлер работает в полном соответствии требованиям законодательства. Он также предложил покупателям новые рекламные акции и технологии самообслуживания. Задачи ритей

Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности кассовой системы Set Retail Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности системы Set Retail. Теперь ритейлеры, которые используют Set Loyalty, смогут выпускать мобильные карты лояльности покупателей, не создавая собственное мобильное приложение, а также эффективнее работать

Сеть магазинов «Домовой» расширила возможности работы с заказами на кассе я маркетологов компании и оборот маркированных товаров. Все 200 касс магазинов «Домовой» работают в Set Retail 10. К заказам через интернет-магазин, с которыми «Домовой» работает уже давно, доб

ГК «Дионис» сократила расходы на ИТ с новой кассовой системой ичные сети «Караван» и Duty Free (входят в состав ГК «Дионис») перевели кассы всех 218 магазинов на Set Retail 10. С новой кассовой системой удалось на 30% сократить ИТ-ресурсы на поддержку, из

Система Set Retail готова к работе с маркированной молочной продукцией в режиме тестирования Система автоматизации торговли Set Retail готова к работе с новой категорией маркированных товаров — молочной продукцией. Функциональность тестируется в рамках пилотных проектов с ведущими ритейлерами из числа клиентов компа

Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО siness Group занимается оснащением магазинов кассовым оборудованием и установкой российской системы Set Retail 10, для которой это также первый проект на территории Узбекистана. Разработчик соф

В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10 линий. Магазины сети в Усть-Каменогорске работают на новой версии российской фронт-офисной системы Set Retail 10. Новые сенсорные кассы, красивый и понятный интерфейс решения помогают кассирам

Крымская торговая сеть «Пуд» внедрила Set Retail в своем первом магазине формата Cash&Carry ые позволяют работать с юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства. Выбрали Set Retail 10 и кассовое оборудование CSI и быстро запустили решение вместе с командой ИТ-под

Торговая сеть «Реал» ускорила работу касс c помощью Set Retail 10 Петербургский ритейлер «Реал» за две недели запустил во всей сети новую фронт-офисную систему — Set Retail 10. Она работает в 61 магазине и охватывает 165 касс. Решение помогло ускорить кас

Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах с помощью решений CSI чековой ленты в неделю. Достичь таких результатов помогло новое решение для автоматизации торговли Set Retail 10 и POS-системы CSI. Решение Set Retail 10 работает во всех российских маг

Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10 — начал экономить на чековой ленте. Добиться таких результатов помогла новая фронт-офисная система Set Retail 10. В июне она заработала во всех 755 торговых точках, охватив больше 2,8 тыс. кас

Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay елем на их родном языке». Алексей Анкудинов, директор по проектам CSI, сказал: «К кассовому решению Set Retail 10, которое работает во всех супермаркетах Prisma, можно просто и быстро подключат

Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay тной задачей». Алексей Анкудинов, руководитель проектов компании CSI, сказал: «У кассовой программы Set Retail 10 есть технологические возможности для простого и быстрого подключения к другим с

Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay тной задачей». Алексей Анкудинов, руководитель проектов компании CSI, сказал: «У кассовой программы Set Retail 10 есть технологические возможности для простого и быстрого подключения к другим с

«СМ Трэйд» автоматизирует магазины SPAR на базе Set Retail Все магазины сети SPAR в Раменском районе Московской области будут работать на Set Retail. Внедрение современного фронтального решения на всех существующих и открывающихся объектах сети обеспечивает компания «СМ Трэйд». Динамичное развитие SPAR в Раменском районе Московск

SET Retail 5.2 от «Кристалл Сервис» внедрен в Воронеже В Воронеже открылся новый парфюмерный магазин «Орхидея», в котором внедрена система SET Retail 5.2 и установлены POS-терминалы Wincor Nixdorf Beetle 20 K. Проект автоматизации магазина осуществила компания «МДФ-Софт» - партнер «Кристалл Сервис».

«Кристалл Сервис» автоматизировал первый гипермаркет «Зеленая страна» «Кристалл Сервис». «Зеленая страна» автоматизирована на базе системы управления торговым процессом SET Retail 5.3, которая интегрирована с учетной системой «СМ-Комплекс», установленной в центр

В универмагах «Фамилия» внедряют Set Retail р на внедрение нового фронтального решения во всех магазинах сети выиграла компания «СМ Трэйд». В качестве программного решения для автоматизации универмагов «Фамилия» была выбрана система управления Set Retail, позволяющая автоматизировать все аспекты торгового процесса. Необходимая функциональность системы обеспечивается благодаря инструментам управления лояльностью покупателей, а также д

«Кристал Сервис» выпустил весовую службу для Set Retail Департамент разработки компании «Кристалл Сервис» сообщил о выходе новой весовой службы для SET Retail. В ней реализована многопоточность передачи данных и использование новых эффективных алгоритмов, благодаря чему быстродействие службы значительно увеличилось. Новая весовая служба по

ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет SET Retail в магазинах «Дикси» ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет в магазинах «Дикси» в Санкт-Петербурге фронт-офисную систему SET Retail. Договоренности по проекту были достигнуты весной 2007 года, завершение проекта запланировано на осень. На данный момент инсталляция системы осуществлена в 75 магазинах сети, общее к

«Кристалл Сервис» выпустил новую версию Set Retail це февраля компания «Кристалл Сервис» представила новый релиз системы управления торговым процессом SET Retail. SET Retail 5.2 позиционируется разработчиком как инструмент для создания е

Три магазина в Тамбове автоматизированы на базе SET Retail ы от Mettler Toledo), магазина «Домовенок» (Wincor Nixdorf Beetle 20 K и сканеры Symbol) и бутика Axara (Wincor Nixdorf Beetle 20 K и сканеры Symbol). Все три объекта автоматизированы на базе решения SET Retail от компании «Кристалл Сервис». Объекты были автоматизированы специалистами «Ай Ти Софт», которая является партнером «Кристалл Сервис». «Ай Ти Софт» не только осуществляет комплексную