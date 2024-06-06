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CSI Set Retail CSI Set Retail SCO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.06.2024 CSI запустила для ритейлеров интеграцию с «Яндекс Пэй» — с оплатой частями в «Сплит» и кешбэком баллами «Плюса»

са «Яндекс Финтех». Подключить сервис ритейлер может самостоятельно по инструкции, начиная с версии Set Retail 10.3.23, по всем вопросам можно обращаться в CSI. «Уверен, наше сотрудничество с к
02.04.2024 На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями»

разработчик кассовых решений CSI и BNPL-сервис «Долями», провели совместную интеграцию для касс на Set Retail 10. С помощью нее ритейлер может быстро подключить сервис оплаты покупок частями н
27.02.2024 Таджикистанская сеть «Амид» перевела кассы на Set Retail и повысила их надежность

Также вендор выполнил доработку, связанную с автоматизацией оплаты по QR-коду, и провел интеграцию Set Retail 10 с ERP-системой «1С». Теперь кассы «Амид» работают централизованно, они устойчив
05.12.2023 «Лента» внедрила модуль Upmetric в Set Retail и начала отправлять персонализированные электронные чеки

ента» внедрила маркетинговую систему Upmetric (резидент «Сколково») на базе кассового решения CSI — Set Retail 10. Ритейлер начал отправлять покупателям электронные кассовые чеки с опросами и м
15.11.2023 Клиенты на Set Retail могут подключить СБП, не открывая новый расчетный счет

В 26 версии Set Retail 10 появился новый коробочный сервис — PayMaster. Он позволяет клиентам подключать

22.12.2022 Ритейлеры на Set Retail смогут отправлять электронные чеки с маркетинговыми возможностями

Ритейлеры, использующие решение для автоматизации торговли Set Retail, смогут отправлять покупателям персональные электронные чеки, содержащие элементы маркетинговых коммуникаций. Компания CSI, разработчик решения, интегрировала его с Upmetric — ИИ-сис
29.11.2022 Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail

ациональной лотереи» автоматически появляется в кассовой системе после обновления, начиная с версии Set Retail 10.3.14.0: дополнительных интеграций и денежных вложений со стороны ритейлера не т
22.09.2022 В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП

С сентября 2022 г. кассовая система Set Retail поддерживает оплату с помощью Koshelek Pay — встроенной в приложение «Кошелек» платформы для оплаты покупок в офлайн-магазинах. Об этом CNews сообщили представители компании «Кристал
06.10.2021 Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания

Благовещенская торговая сеть «Кэш&Кэрри» перевела все 140 касс на программное обеспечение Set Retail. С новым софтом ритейлер работает в полном соответствии требованиям законодательства. Он также предложил покупателям новые рекламные акции и технологии самообслуживания. Задачи ритей
16.09.2021 Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности кассовой системы Set Retail

Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности системы Set Retail. Теперь ритейлеры, которые используют Set Loyalty, смогут выпускать мобильные карты лояльности покупателей, не создавая собственное мобильное приложение, а также эффективнее работать
07.06.2021 Сеть магазинов «Домовой» расширила возможности работы с заказами на кассе

я маркетологов компании и оборот маркированных товаров. Все 200 касс магазинов «Домовой» работают в Set Retail 10. К заказам через интернет-магазин, с которыми «Домовой» работает уже давно, доб
28.12.2020 ГК «Дионис» сократила расходы на ИТ с новой кассовой системой

ичные сети «Караван» и Duty Free (входят в состав ГК «Дионис») перевели кассы всех 218 магазинов на Set Retail 10. С новой кассовой системой удалось на 30% сократить ИТ-ресурсы на поддержку, из
10.09.2020 Система Set Retail готова к работе с маркированной молочной продукцией в режиме тестирования

Система автоматизации торговли Set Retail готова к работе с новой категорией маркированных товаров — молочной продукцией. Функциональность тестируется в рамках пилотных проектов с ведущими ритейлерами из числа клиентов компа
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО

siness Group занимается оснащением магазинов кассовым оборудованием и установкой российской системы Set Retail 10, для которой это также первый проект на территории Узбекистана. Разработчик соф
28.05.2020 В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10

линий. Магазины сети в Усть-Каменогорске работают на новой версии российской фронт-офисной системы Set Retail 10. Новые сенсорные кассы, красивый и понятный интерфейс решения помогают кассирам
28.11.2019 Крымская торговая сеть «Пуд» внедрила Set Retail в своем первом магазине формата Cash&Carry

ые позволяют работать с юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства. Выбрали Set Retail 10 и кассовое оборудование CSI и быстро запустили решение вместе с командой ИТ-под
28.11.2019 Торговая сеть «Реал» ускорила работу касс c помощью Set Retail 10

Петербургский ритейлер «Реал» за две недели запустил во всей сети новую фронт-офисную систему — Set Retail 10. Она работает в 61 магазине и охватывает 165 касс. Решение помогло ускорить кас
28.11.2019 Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах с помощью решений CSI

чековой ленты в неделю. Достичь таких результатов помогло новое решение для автоматизации торговли Set Retail 10 и POS-системы CSI. Решение Set Retail 10 работает во всех российских маг
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10

— начал экономить на чековой ленте. Добиться таких результатов помогла новая фронт-офисная система Set Retail 10. В июне она заработала во всех 755 торговых точках, охватив больше 2,8 тыс. кас
06.09.2018 Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay

елем на их родном языке». Алексей Анкудинов, директор по проектам CSI, сказал: «К кассовому решению Set Retail 10, которое работает во всех супермаркетах Prisma, можно просто и быстро подключат
26.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay

тной задачей». Алексей Анкудинов, руководитель проектов компании CSI, сказал: «У кассовой программы Set Retail 10 есть технологические возможности для простого и быстрого подключения к другим с
25.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay

тной задачей». Алексей Анкудинов, руководитель проектов компании CSI, сказал: «У кассовой программы Set Retail 10 есть технологические возможности для простого и быстрого подключения к другим с
23.07.2008 «СМ Трэйд» автоматизирует магазины SPAR на базе Set Retail

Все магазины сети SPAR в Раменском районе Московской области будут работать на Set Retail. Внедрение современного фронтального решения на всех существующих и открывающихся объектах сети обеспечивает компания «СМ Трэйд». Динамичное развитие SPAR в Раменском районе Московск
08.07.2008 SET Retail 5.2 от «Кристалл Сервис» внедрен в Воронеже

В Воронеже открылся новый парфюмерный магазин «Орхидея», в котором внедрена система SET Retail 5.2 и установлены POS-терминалы Wincor Nixdorf Beetle 20 K. Проект автоматизации магазина осуществила компания «МДФ-Софт» - партнер «Кристалл Сервис».
19.06.2008 «Кристалл Сервис» автоматизировал первый гипермаркет «Зеленая страна»

«Кристалл Сервис». «Зеленая страна» автоматизирована на базе системы управления торговым процессом SET Retail 5.3, которая интегрирована с учетной системой «СМ-Комплекс», установленной в центр
04.04.2008 В универмагах «Фамилия» внедряют Set Retail

р на внедрение нового фронтального решения во всех магазинах сети выиграла компания «СМ Трэйд». В качестве программного решения для автоматизации универмагов «Фамилия» была выбрана система управления Set Retail, позволяющая автоматизировать все аспекты торгового процесса. Необходимая функциональность системы обеспечивается благодаря инструментам управления лояльностью покупателей, а также д
05.02.2008 «Кристал Сервис» выпустил весовую службу для Set Retail

Департамент разработки компании «Кристалл Сервис» сообщил о выходе новой весовой службы для SET Retail. В ней реализована многопоточность передачи данных и использование новых эффективных алгоритмов, благодаря чему быстродействие службы значительно увеличилось. Новая весовая служба по
16.08.2007 ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет SET Retail в магазинах «Дикси»

ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет в магазинах «Дикси» в Санкт-Петербурге фронт-офисную систему SET Retail. Договоренности по проекту были достигнуты весной 2007 года, завершение проекта запланировано на осень. На данный момент инсталляция системы осуществлена в 75 магазинах сети, общее к
28.02.2007 «Кристалл Сервис» выпустил новую версию Set Retail

це февраля компания «Кристалл Сервис» представила новый релиз системы управления торговым процессом SET Retail. SET Retail 5.2 позиционируется разработчиком как инструмент для создания е
30.01.2007 Три магазина в Тамбове автоматизированы на базе SET Retail

ы от Mettler Toledo), магазина «Домовенок» (Wincor Nixdorf Beetle 20 K и сканеры Symbol) и бутика Axara (Wincor Nixdorf Beetle 20 K и сканеры Symbol). Все три объекта автоматизированы на базе решения SET Retail от компании «Кристалл Сервис». Объекты были автоматизированы специалистами «Ай Ти Софт», которая является партнером «Кристалл Сервис». «Ай Ти Софт» не только осуществляет комплексную
22.12.2006 SET Retail 5 помогает гипермаркетам "О’Кей" дарить подарки

В этом году сеть «О’Кей» перешла на работу с новой конфигурацией SET Retail Centrum. По словам Альберта Алексеева, руководителя группы разработки ПО SET, появ

Публикаций - 95, упоминаний - 149

CSI Set Retail и организации, системы, технологии, персоны:

CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 24
Pirit - Пирит 88 8
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 7
9417 6
Prisma - Нейронные сети 41 5
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 5
Microsoft Corporation 25648 4
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 3
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 3
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 156 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 364 3
БелКристаллСервис 2 2
Glory 25 2
ДатаКрат - DataKrat 20 2
Просистемы 3 2
Manzana Group - Манзана 26 2
Ростелеком - Астор ВЦ 113 2
Orange Elephant Media - Оранж Элефант Медиа - OEM Tech 2 2
Upmetric Solution - Апметрик Ритейл 2 2
SAP SE 5557 2
Amazon Inc - Amazon.com 3235 2
1С-Рарус 961 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 231 1
АйТи 1499 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
Штрих-М НТЦ 65 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 175 1
Mindbox - Майндбокс 27 1
ФТО 18 1
PERCo - Пэрко 23 1
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 1
Caravan - Караван 89 1
Компас 20 1
Сервис Плюс 187 1
Летограф - Letograf 80 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 419 1
Oracle Siebel Systems 519 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Adinadin 1 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2373 19
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 107 7
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 6
Бегемаг - Сеть универсамов 5 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 37 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 191 3
Лента - Утконос 179 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 61 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 2
Desport - Decathlon - Декатлон 40 2
Au Pont Rouge 2 2
A-Store 5 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 2
Интерторг ТД 5 2
Магнолия - сеть супермаркетов 20 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 2
Лента - Лента Онлайн 30 2
Лента - Монетка - торговая сеть 67 2
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1225 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1483 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Верный - торговая сеть 322 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 70 1
Быстроном 5 1
Метрополис ТРК 60 1
Терволина - Tervolina 8 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Цифроград 171 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 4 1
Дионис ГК 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 1
Федеральное казначейство России 1931 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13507 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6479 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2117 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4815 56
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5892 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 43
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26997 21
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2174 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 19
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 229 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12739 16
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5442 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8462 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13640 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 12
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3710 11
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 9
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13420 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32940 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6362 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4710 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11992 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5008 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11987 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3226 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8087 6
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 375 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13136 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26427 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 740 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24878 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5535 5
Desktop computer - Системный блок - системник 472 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1310 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13580 4
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 437 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15746 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 4
CSI Set Prisma 19 11
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 874 10
CSI Set Mark Centrum - Set Mark Alco 9 6
CSI Set Kit 8 6
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle/iScan Easy 27 6
CSI Set Loyalty 7 6
Alibaba Group - AliPay 85 5
Linux OS 11343 4
Microsoft Windows 16734 4
CSI Set Galya - чат-бот 5 3
CSI Set Touch 4 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 3
1С:ERP Управление предприятием 798 2
Tencent - WeChat - мессенджер 173 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 234 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
АТОЛ Frontol 63 2
CSI Пирит 2Ф 2 2
Microsoft Office 4103 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 449 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 422 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 247 1
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 20 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 1
Intel Tiger Lake 71 1
UCS R-Keeper 73 1
Microsoft Dynamics 1195 1
CSI RX1 - Системный блок 3 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1001 1
АТОЛ Artix 5 1
1С:Розница 108 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 234 1
Intel IoT - Intel Internet of Things 4 1
Intel Celeron J 13 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 235 1
Магнит - Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 13 1
Анкудинов Алексей 25 19
Павлов Алексей 26 3
Носова Ирина 4 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 176 2
Чижикова Александра 2 2
Нестеров Андрей 23 2
Чечулин Игорь 5 2
Коскинен Марита 4 2
Коннов Георгий 25 2
Рымкевич Станислав 2 2
Окишев Андрей 2 2
Юсупов Реваз 31 1
Малых Дмитрий 66 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Заржецкий Александр 37 1
Мартьянов Алексей 2 1
Иванов Константин 28 1
Таланов Константин 1 1
Светличкин Максим 1 1
Рейдер Дмитрий 1 1
Гришин Сергей 8 1
Тимофеев Сергей 11 1
Чернышев Сергей 8 1
Федоров Иван 23 1
Попова Мария 141 1
Федяев Павел 2 1
Сурский Кирилл 4 1
Лукин Глеб 19 1
Адмиральский Сергей 39 1
Зайцев Александр 27 1
Онуфриев Алексей 1 1
Шингарев Евгений 7 1
Лексин Олег 21 1
Чильдинова Ольга 3 1
Бельчиков Вячеслав 3 1
Неумоев Павел 1 1
Бураков Ефим 1 1
Вайнберг Олег 18 1
Путилов Андрей 5 1
Макаревич Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19294 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47096 12
Казахстан - Республика 5972 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14732 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18858 6
Европа 24872 5
Беларусь - Белоруссия 6224 5
Узбекистан - Республика 1967 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1100 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1645 3
Россия - СФО - Кемеровская область 1042 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7650 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2394 5
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1629 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 267 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11617 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7340 3
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Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 370 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6640 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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