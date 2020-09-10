Система Set Retail готова к работе с маркированной молочной продукцией в режиме тестирования

Система автоматизации торговли Set Retail готова к работе с новой категорией маркированных товаров — молочной продукцией. Функциональность тестируется в рамках пилотных проектов с ведущими ритейлерами из числа клиентов компании CSI, она доступна пользователям Set Retail бесплатно. Согласно постановлению правительства России, эксперимент по маркировке молочной продукции продлится до конца 2020 г.

С 20 января по 1 октября 2021 г. маркировка некоторых категорий молочных продуктов будет становиться обязательной. Как и в случае с другими маркированными товарами, участники оборота молочной продукции будут предоставлять данные в единую систему мониторинга товаров на каждом этапе. Сведения о розничной продаже конечному покупателю передаются при помощи контрольно-кассовой техники в момент фискализации чека.

Подать заявку на участие в эксперименте и получить ответы на все вопросы по обороту молочной продукции можно на сайте национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». Система маркировки будет сопряжена с системой ЭВС «Меркурий»: прослеживать молоко от фермы до завода будет «Меркурий», а «Честный знак» — от завода до покупателя.

Основная задача маркировки товаров – обеспечить безопасность товаров для потребителей, прозрачность логистики и оборота для производителей и ритейлеров, снизить расходы на контроль товарных рынков со стороны государства.