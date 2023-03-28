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ФГИС Меркурий Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ
СОБЫТИЯ
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|28.03.2023
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Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN
Теперь пользователи «Контур.меркурия» могут беспрерывно работать в период угроз (DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний год сайт Россельхознадзора и его системы подвергались DDoS-атакам. Это воздействия злоумышленников, из-за которых сервисы
|17.10.2019
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B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий»
B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал гашение ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий». Интеграционное решение реализовано совместно с официальным партнером Россельхознад
|17.09.2019
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«Корус консалтинг» поможет производителям молочной продукции с маркировкой
тных систем производителей готовой молочной продукции с государственными системами ветсертификации «Меркурий» и маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК». Решение ИТ-компании поможет уч
|23.05.2019
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«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате
«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате. Для внедрения была выбран продукт «1С:Предприяти
|06.03.2019
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«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде»
«1С-ижтиси» автоматизировала и ускорила работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде». Теперь компания работает с готовой платформой для взаимодействи
|29.11.2018
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«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме»
«1С-ижтиси» автоматизировала и ускорила работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме» — мясоперерабатывающем предприятии Санкт-Петербурга. Компания выпускает
|05.07.2018
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Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий»
авление рестораном» и «1С-Рарус:Комбинат питания» добавлена функциональность для интеграции с ФГИС «Меркурий» (ВЕТИС). Теперь пользователи смогут оформить ветеринарные документы в электронном в
|22.06.2018
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«1С-ижтиси» внедрила модуль интеграции «1С» с ФГИС «Меркурий» в «Дантон-Птицепром»
дирующих агропромышленных предприятий Тверской области, внедрило модуль интеграции «1С» с системой «Меркурий». Учет в компании ведется в конфигурации «1С: Управление птицефабрикой 1.3». До внед
|08.06.2018
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Онлайн-кассы «Эвотор» готовы к работе с системой «Меркурий»
ние для своих онлайн-касс, которое помогает предпринимателям удобно работать с документами из ФГИС «Меркурий». Приложение позволяет получать ветеринарные документы на продукцию и обрабатывать и
|07.06.2018
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В компании «Бузулукское молоко» завершена интеграция «1С» и ФГИС «Меркурий»
«1С-ИжТиСи» объявила о завершении проекта по внедрению модуля интеграции ФГИС «Меркурий» в систему «1С». В результате на предприятии ускорился процесс получения электронных
|29.03.2018
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Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий»
сетей детских магазинов «Кораблик» выбрала решение «ВерЭкс. Ветеринария» для передачи данных в ИС «Меркурий» об электронных сертификатах на товары, относящиеся к продукции животного происхожде
|20.02.2018
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«Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид
чению клиентов к государственной информационной системе электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий».Россельхознадзор сертифицирует оборот продукции животного происхождения: животные,
|15.12.2017
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«Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий»
SAP группы «Черкизово» с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии «Меркурий». Проект стал одним из первых российских кейсов по интеграции SAP с данной системой.
|24.11.2017
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Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018
ветеринарной сертификации. В целях обеспечения эффективности внедрения и эксплуатации системы ГИС «Меркурий» сроки окончательного перехода продлят до 1 июля 2018 года.Изменения коснутся всех к
|19.09.2017
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SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий»
че данных о производстве и переработке ветеринарной продукции в федеральную информационную систему «Меркурий». Сертификация SAP удостоверяет высокое качество и соответствие технических характер
|21.08.2017
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«СКБ Контур» выпустил интеграционное решение для ФГИС «Меркурий»
«СКБ Контур» выпустил интеграционное решение для ФГИС «Меркурий». Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) оформляются на любые грузы, поднадзо
|05.06.2017
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«Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий
и охватывает более 300 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в которых работают около 15 тысяч человек. В декабре 2016 г. ГК «Мегаполис» переехала в новый офис, расположенный в МФК «Меркурий Сити Тауэр» (ММДЦ «Москва-Сити»). Среди предпосылок переезда – стремление обеспечить максимально комфортные условия работы сотрудников, в том числе за счет современной и удобной ИТ-инф
|03.04.2017
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«Корус Консалтинг» разработала интеграционное решения «iDocs: Ветеринария»
редавать данные о производстве и переработке ветеринарной продукции из ERP-систем предприятий в ИС «Меркурий» через универсальный шлюз «ВЕТИС».ИС «Меркурий» — компонент информационной си
|17.03.2016
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В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий»
ое решение для синхронизации с системой по оформлению ветеринарных сопроводительных документов ГИС «Меркурий». Таким образом, любой пользователь OpenCertificate может проверить загруженные разр
|12.01.2016
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Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий»
Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий». В результате интеграции владельцы автопарков могут автоматически выгружать данные с карт водителей и анализировать их в системе мониторинга транспорта «Скаут». Таким образом компании
|09.07.2013
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В ранней истории Меркурия случилась ужасная катастрофа
Ученые-планетологи из Юго-западного исследовательского института в штате Колорадо, совместно с коллегами из НАСА, совершили удивительное открытие, касающееся планеты Меркурий. Они выяснили, что в результате какой-то неведомой катастрофы, случившейся четыре миллиарда лет назад, он буквально лишился первых 400-500 миллионов лет своей истории - вызванная этим
|18.01.2013
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В продажу поступил новый OPC-сервер для систем автоматизации на базе счетчиков электроэнергии «Меркурий»
гии и систем автоматизации энергоучета, сообщила о начале продаж нового OPC-сервера Mercury MasterOPC Server. Как рассказали CNews в компании, сервер предназначен для опроса счетчиков электроэнергии «Меркурий» производства фирмы «Инкотекс». Сервер поддерживает работу с моделями «Меркурий 230» и «Меркурий 233». Основными его особенностями являются высокая производительность и п
|25.08.2010
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Дата-центр «Оверсан-Меркурий» подвергся мощной DDoS-атаке
24 августа в 13:40 системы мониторинга дата-центра «Оверсан-Меркурий» зафиксировали мощную DDoS-атаку на подсеть компании. Объем западного паразитного трафика достигал 20 Гб/с. В 14:10 атака была локализована за счет собственных систем защиты от DDoS, о
|01.02.2010
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«Оверсан-Меркурий» запустила в коммерческую эксплуатацию дата-центр высокого уровня защищенности
Компания «Оверсан-Меркурий» открыла в Москве коммерческий центр обработки данных высокой категории защищенности. Инвестиции в проект составили более 400 млн руб. В значительной степени дата-центр соответствует т
|29.09.2009
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Сегодня зонд Messenger сблизится с Меркурием
По данным NASA, сегодня, 29 сентября 2009 года, зонд Messenger сблизится с Меркурием, пройдя на расстоянии 228 км от его поверхности. Данное сближение - последнее из трёх, предваряющих переход зонда на орбиту вокруг ближайшей к Сонцу планеты в 2011 году. Ожидается, чт
|06.10.2008
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Снова Меркурий: первый снимок
олнечной системе - в частности, природы его магнитного поля, а также его труднообъяснимой связи с Землей. Вероятно, появятся также новые загадки. Трансляция изображений, полученных в ходе сближения с Меркурий и записывающихся на твердотельное бортовое ПЗУ, должна быть возобновлена во вторник, 7 октября 2008 года, спустя полчаса после восстановления канала высокоскоростной связи (52 килобита
|17.01.2008
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Меркурий вблизи: первые изображения
вязи Меркурия и Земли. Участок поверхности Меркурия вблизи экватора. Разрешение около 150 м/пиксель Меркурий, район кратера Вивальди. Разрешение около 500 м/пиксель Меркурий. Разрешение
|07.11.2006
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Меркурий быстро приближается к диску Солнца
строномии в Европе и на Европейской части территории России, а также на большей части Сибири (на Дальнем Востоке транзит можно будет наблюдать частично - Солнце взойдет в момент прохождения). Увидеть Меркурий на фоне Солнца не удастся жителям Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и Индии. Все этапы прохождения можно будет наблюдать на Восточном побережье США, и Канады, в акватории Тихого о
|07.11.2006
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Меркурий быстро приближается к диску Солнца
строномии в Европе и на Европейской части территории России, а также на большей части Сибири (на Дальнем Востоке транзит можно будет наблюдать частично - Солнце взойдет в момент прохождения). Увидеть Меркурий на фоне Солнца не удастся жителям Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и Индии. Все этапы прохождения можно будет наблюдать на Восточном побережье США, и Канады, в акватории Тихого о
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