Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN Теперь пользователи «Контур.меркурия» могут беспрерывно работать в период угроз (DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний год сайт Россельхознадзора и его системы подвергались DDoS-атакам. Это воздействия злоумышленников, из-за которых сервисы

B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий» B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал гашение ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий». Интеграционное решение реализовано совместно с официальным партнером Россельхознад

«Корус консалтинг» поможет производителям молочной продукции с маркировкой тных систем производителей готовой молочной продукции с государственными системами ветсертификации «Меркурий» и маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК». Решение ИТ-компании поможет уч

«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате. Для внедрения была выбран продукт «1С:Предприяти

«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде» «1С-ижтиси» автоматизировала и ускорила работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде». Теперь компания работает с готовой платформой для взаимодействи

«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме» «1С-ижтиси» автоматизировала и ускорила работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме» — мясоперерабатывающем предприятии Санкт-Петербурга. Компания выпускает

Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий» авление рестораном» и «1С-Рарус:Комбинат питания» добавлена функциональность для интеграции с ФГИС «Меркурий» (ВЕТИС). Теперь пользователи смогут оформить ветеринарные документы в электронном в

«1С-ижтиси» внедрила модуль интеграции «1С» с ФГИС «Меркурий» в «Дантон-Птицепром» дирующих агропромышленных предприятий Тверской области, внедрило модуль интеграции «1С» с системой «Меркурий». Учет в компании ведется в конфигурации «1С: Управление птицефабрикой 1.3». До внед

Онлайн-кассы «Эвотор» готовы к работе с системой «Меркурий» ние для своих онлайн-касс, которое помогает предпринимателям удобно работать с документами из ФГИС «Меркурий». Приложение позволяет получать ветеринарные документы на продукцию и обрабатывать и

В компании «Бузулукское молоко» завершена интеграция «1С» и ФГИС «Меркурий» «1С-ИжТиСи» объявила о завершении проекта по внедрению модуля интеграции ФГИС «Меркурий» в систему «1С». В результате на предприятии ускорился процесс получения электронных

Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» сетей детских магазинов «Кораблик» выбрала решение «ВерЭкс. Ветеринария» для передачи данных в ИС «Меркурий» об электронных сертификатах на товары, относящиеся к продукции животного происхожде

«Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид чению клиентов к государственной информационной системе электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий».Россельхознадзор сертифицирует оборот продукции животного происхождения: животные,

«Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий» SAP группы «Черкизово» с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии «Меркурий». Проект стал одним из первых российских кейсов по интеграции SAP с данной системой.

Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018 ветеринарной сертификации. В целях обеспечения эффективности внедрения и эксплуатации системы ГИС «Меркурий» сроки окончательного перехода продлят до 1 июля 2018 года.Изменения коснутся всех к

SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий» че данных о производстве и переработке ветеринарной продукции в федеральную информационную систему «Меркурий». Сертификация SAP удостоверяет высокое качество и соответствие технических характер

«СКБ Контур» выпустил интеграционное решение для ФГИС «Меркурий» «СКБ Контур» выпустил интеграционное решение для ФГИС «Меркурий». Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) оформляются на любые грузы, поднадзо

«Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий и охватывает более 300 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в которых работают около 15 тысяч человек. В декабре 2016 г. ГК «Мегаполис» переехала в новый офис, расположенный в МФК «Меркурий Сити Тауэр» (ММДЦ «Москва-Сити»). Среди предпосылок переезда – стремление обеспечить максимально комфортные условия работы сотрудников, в том числе за счет современной и удобной ИТ-инф

«Корус Консалтинг» разработала интеграционное решения «iDocs: Ветеринария» редавать данные о производстве и переработке ветеринарной продукции из ERP-систем предприятий в ИС «Меркурий» через универсальный шлюз «ВЕТИС».ИС «Меркурий» — компонент информационной си

В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий» ое решение для синхронизации с системой по оформлению ветеринарных сопроводительных документов ГИС «Меркурий». Таким образом, любой пользователь OpenCertificate может проверить загруженные разр

Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий» Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий». В результате интеграции владельцы автопарков могут автоматически выгружать данные с карт водителей и анализировать их в системе мониторинга транспорта «Скаут». Таким образом компании

В ранней истории Меркурия случилась ужасная катастрофа Ученые-планетологи из Юго-западного исследовательского института в штате Колорадо, совместно с коллегами из НАСА, совершили удивительное открытие, касающееся планеты Меркурий. Они выяснили, что в результате какой-то неведомой катастрофы, случившейся четыре миллиарда лет назад, он буквально лишился первых 400-500 миллионов лет своей истории - вызванная этим

В продажу поступил новый OPC-сервер для систем автоматизации на базе счетчиков электроэнергии «Меркурий» гии и систем автоматизации энергоучета, сообщила о начале продаж нового OPC-сервера Mercury MasterOPC Server. Как рассказали CNews в компании, сервер предназначен для опроса счетчиков электроэнергии «Меркурий» производства фирмы «Инкотекс». Сервер поддерживает работу с моделями «Меркурий 230» и «Меркурий 233». Основными его особенностями являются высокая производительность и п

Дата-центр «Оверсан-Меркурий» подвергся мощной DDoS-атаке 24 августа в 13:40 системы мониторинга дата-центра «Оверсан-Меркурий» зафиксировали мощную DDoS-атаку на подсеть компании. Объем западного паразитного трафика достигал 20 Гб/с. В 14:10 атака была локализована за счет собственных систем защиты от DDoS, о

«Оверсан-Меркурий» запустила в коммерческую эксплуатацию дата-центр высокого уровня защищенности Компания «Оверсан-Меркурий» открыла в Москве коммерческий центр обработки данных высокой категории защищенности. Инвестиции в проект составили более 400 млн руб. В значительной степени дата-центр соответствует т

Сегодня зонд Messenger сблизится с Меркурием По данным NASA, сегодня, 29 сентября 2009 года, зонд Messenger сблизится с Меркурием, пройдя на расстоянии 228 км от его поверхности. Данное сближение - последнее из трёх, предваряющих переход зонда на орбиту вокруг ближайшей к Сонцу планеты в 2011 году. Ожидается, чт

Снова Меркурий: первый снимок олнечной системе - в частности, природы его магнитного поля, а также его труднообъяснимой связи с Землей. Вероятно, появятся также новые загадки. Трансляция изображений, полученных в ходе сближения с Меркурий и записывающихся на твердотельное бортовое ПЗУ, должна быть возобновлена во вторник, 7 октября 2008 года, спустя полчаса после восстановления канала высокоскоростной связи (52 килобита

Меркурий вблизи: первые изображения вязи Меркурия и Земли. Участок поверхности Меркурия вблизи экватора. Разрешение около 150 м/пиксель Меркурий, район кратера Вивальди. Разрешение около 500 м/пиксель Меркурий. Разрешение

Меркурий быстро приближается к диску Солнца строномии в Европе и на Европейской части территории России, а также на большей части Сибири (на Дальнем Востоке транзит можно будет наблюдать частично - Солнце взойдет в момент прохождения). Увидеть Меркурий на фоне Солнца не удастся жителям Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и Индии. Все этапы прохождения можно будет наблюдать на Восточном побережье США, и Канады, в акватории Тихого о