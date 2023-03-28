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ФГИС Меркурий Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ

СОБЫТИЯ

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28.03.2023 Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN

Теперь пользователи «Контур.меркурия» могут беспрерывно работать в период угроз (DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний год сайт Россельхознадзора и его системы подвергались DDoS-атакам. Это воздействия злоумышленников, из-за которых сервисы
17.10.2019 B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий»

B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал гашение ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий». Интеграционное решение реализовано совместно с официальным партнером Россельхознад
17.09.2019 «Корус консалтинг» поможет производителям молочной продукции с маркировкой

тных систем производителей готовой молочной продукции с государственными системами ветсертификации «Меркурий» и маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК». Решение ИТ-компании поможет уч
23.05.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате

«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате. Для внедрения была выбран продукт «1С:Предприяти
06.03.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде»

«1С-ижтиси» автоматизировала и ускорила работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде». Теперь компания работает с готовой платформой для взаимодействи
29.11.2018 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме»

«1С-ижтиси» автоматизировала и ускорила работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме» — мясоперерабатывающем предприятии Санкт-Петербурга. Компания выпускает

05.07.2018 Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий»

авление рестораном» и «1С-Рарус:Комбинат питания» добавлена функциональность для интеграции с ФГИС «Меркурий» (ВЕТИС). Теперь пользователи смогут оформить ветеринарные документы в электронном в
22.06.2018 «1С-ижтиси» внедрила модуль интеграции «1С» с ФГИС «Меркурий» в «Дантон-Птицепром»

дирующих агропромышленных предприятий Тверской области, внедрило модуль интеграции «1С» с системой «Меркурий». Учет в компании ведется в конфигурации «1С: Управление птицефабрикой 1.3». До внед
08.06.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» готовы к работе с системой «Меркурий»

ние для своих онлайн-касс, которое помогает предпринимателям удобно работать с документами из ФГИС «Меркурий». Приложение позволяет получать ветеринарные документы на продукцию и обрабатывать и
07.06.2018 В компании «Бузулукское молоко» завершена интеграция «1С» и ФГИС «Меркурий»

«1С-ИжТиСи» объявила о завершении проекта по внедрению модуля интеграции ФГИС «Меркурий» в систему «1С». В результате на предприятии ускорился процесс получения электронных
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий»

сетей детских магазинов «Кораблик» выбрала решение «ВерЭкс. Ветеринария» для передачи данных в ИС «Меркурий» об электронных сертификатах на товары, относящиеся к продукции животного происхожде
20.02.2018 «Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид

чению клиентов к государственной информационной системе электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий».Россельхознадзор сертифицирует оборот продукции животного происхождения: животные,

15.12.2017 «Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий»

SAP группы «Черкизово» с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии «Меркурий». Проект стал одним из первых российских кейсов по интеграции SAP с данной системой.
24.11.2017 Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018

ветеринарной сертификации. В целях обеспечения эффективности внедрения и эксплуатации системы ГИС «Меркурий» сроки окончательного перехода продлят до 1 июля 2018 года.Изменения коснутся всех к
19.09.2017 SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий»

че данных о производстве и переработке ветеринарной продукции в федеральную информационную систему «Меркурий». Сертификация SAP удостоверяет высокое качество и соответствие технических характер
21.08.2017 «СКБ Контур» выпустил интеграционное решение для ФГИС «Меркурий»

«СКБ Контур» выпустил интеграционное решение для ФГИС «Меркурий». Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) оформляются на любые грузы, поднадзо
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий

и охватывает более 300 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в которых работают около 15 тысяч человек. В декабре 2016 г. ГК «Мегаполис» переехала в новый офис, расположенный в МФК «Меркурий Сити Тауэр» (ММДЦ «Москва-Сити»). Среди предпосылок переезда – стремление обеспечить максимально комфортные условия работы сотрудников, в том числе за счет современной и удобной ИТ-инф
03.04.2017 «Корус Консалтинг» разработала интеграционное решения «iDocs: Ветеринария»

редавать данные о производстве и переработке ветеринарной продукции из ERP-систем предприятий в ИС «Меркурий» через универсальный шлюз «ВЕТИС».ИС «Меркурий» — компонент информационной си
17.03.2016 В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий»

ое решение для синхронизации с системой по оформлению ветеринарных сопроводительных документов ГИС «Меркурий». Таким образом, любой пользователь OpenCertificate может проверить загруженные разр
12.01.2016 Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий»

Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий». В результате интеграции владельцы автопарков могут автоматически выгружать данные с карт водителей и анализировать их в системе мониторинга транспорта «Скаут». Таким образом компании
09.07.2013 В ранней истории Меркурия случилась ужасная катастрофа

Ученые-планетологи из Юго-западного исследовательского института в штате Колорадо, совместно с коллегами из НАСА, совершили удивительное открытие, касающееся планеты Меркурий. Они выяснили, что в результате какой-то неведомой катастрофы, случившейся четыре миллиарда лет назад, он буквально лишился первых 400-500 миллионов лет своей истории - вызванная этим

18.01.2013 В продажу поступил новый OPC-сервер для систем автоматизации на базе счетчиков электроэнергии «Меркурий»

гии и систем автоматизации энергоучета, сообщила о начале продаж нового OPC-сервера Mercury MasterOPC Server. Как рассказали CNews в компании, сервер предназначен для опроса счетчиков электроэнергии «Меркурий» производства фирмы «Инкотекс». Сервер поддерживает работу с моделями «Меркурий 230» и «Меркурий 233». Основными его особенностями являются высокая производительность и п
25.08.2010 Дата-центр «Оверсан-Меркурий» подвергся мощной DDoS-атаке

24 августа в 13:40 системы мониторинга дата-центра «Оверсан-Меркурий» зафиксировали мощную DDoS-атаку на подсеть компании. Объем западного паразитного трафика достигал 20 Гб/с. В 14:10 атака была локализована за счет собственных систем защиты от DDoS, о
01.02.2010 «Оверсан-Меркурий» запустила в коммерческую эксплуатацию дата-центр высокого уровня защищенности

Компания «Оверсан-Меркурий» открыла в Москве коммерческий центр обработки данных высокой категории защищенности. Инвестиции в проект составили более 400 млн руб. В значительной степени дата-центр соответствует т
29.09.2009 Сегодня зонд Messenger сблизится с Меркурием

По данным NASA, сегодня, 29 сентября 2009 года, зонд Messenger сблизится с Меркурием, пройдя на расстоянии 228 км от его поверхности. Данное сближение - последнее из трёх, предваряющих переход зонда на орбиту вокруг ближайшей к Сонцу планеты в 2011 году. Ожидается, чт
06.10.2008 Снова Меркурий: первый снимок

олнечной системе - в частности, природы его магнитного поля, а также его труднообъяснимой связи с Землей. Вероятно, появятся также новые загадки. Трансляция изображений, полученных в ходе сближения с Меркурий и записывающихся на твердотельное бортовое ПЗУ, должна быть возобновлена во вторник, 7 октября 2008 года, спустя полчаса после восстановления канала высокоскоростной связи (52 килобита
17.01.2008 Меркурий вблизи: первые изображения

вязи Меркурия и Земли. Участок поверхности Меркурия вблизи экватора. Разрешение около 150 м/пиксель Меркурий, район кратера Вивальди. Разрешение около 500 м/пиксель Меркурий. Разрешение

07.11.2006 Меркурий быстро приближается к диску Солнца

строномии в Европе и на Европейской части территории России, а также на большей части Сибири (на Дальнем Востоке транзит можно будет наблюдать частично - Солнце взойдет в момент прохождения). Увидеть Меркурий на фоне Солнца не удастся жителям Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и Индии. Все этапы прохождения можно будет наблюдать на Восточном побережье США, и Канады, в акватории Тихого о
07.11.2006 Меркурий быстро приближается к диску Солнца

строномии в Европе и на Европейской части территории России, а также на большей части Сибири (на Дальнем Востоке транзит можно будет наблюдать частично - Солнце взойдет в момент прохождения). Увидеть Меркурий на фоне Солнца не удастся жителям Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и Индии. Все этапы прохождения можно будет наблюдать на Восточном побережье США, и Канады, в акватории Тихого о

Публикаций - 238, упоминаний - 334

ФГИС Меркурий и организации, системы, технологии, персоны:

9594 39
SAP SE 5601 12
Галактика - Корпорация 1545 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 10
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 9
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 8
Yandex - Яндекс 9216 8
1С-ИЖТИСИ 46 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Эвотор - Evotor 231 8
Ростелеком 10948 7
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 6
Microsoft Corporation 25775 6
Oracle Corporation 7074 6
Инкотекс 12 5
KrIT - КРИТ 35 5
Best Way 53 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 5
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 4
Mchost - Макхост 11 4
iiko - айко 62 4
МегаФон 10742 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 4
1С-Рарус 982 4
Data Matrix - Дата Матрикс 91 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Тензор 173 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
ConsID - Консид Технологии - Консид Софт 20 3
Google LLC 12690 3
Константа - Константа ИТ 51 3
Samsung Electronics 11065 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Intel Corporation 12811 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
О2О Холдинг 61 2
Транснефть 335 2
ЦИАН - CIAN 192 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Uber 357 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод - ДМПЗ 6 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 2
Боровичский молочный завод 2 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 2
Белореченское СХАО 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 33
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 9 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 1
ФРИИ Инвест 11 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 30
NASA MESSENGER - MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging - американская автоматическая межпланетная станция - NASA MDIS - Mercury Dual Imaging System 26 14
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 9
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 9
ФГИС Меркурий ВетИС.API 15 9
Оверсан Меркурий ЦОД 14 9
Google Android 15244 9
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 8
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 7
СКБ Контур - Контур.Маркет 22 6
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 6
1С:ERP Управление предприятием 841 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 4
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 4
NASA Mariner - американская автоматическая межпланетная станция 7 4
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 27 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 3
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 16 3
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
SAP S/4HANA Finance 17 3
SAP S/4HANA Retail 6 3
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 19 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 3
Константа - ERP4Food 4 3
Штрих-М Тахо RUS 5 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Office 4170 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Apple iPhone 6 4861 3
Семичастнова Наталья 13 4
Мухарлямов Рашид 8 3
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 3
Ахмеров Тимур 91 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
Юсупов Реваз 31 2
Кириенко Владимир 148 2
Анохин Сергей 121 2
Белокопытов Александр 7 2
Вершков Сергей 6 2
Волков Кирилл 10 2
Левкевич Михаил 59 2
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Wall Stephen - Уолл Стивен 5 2
Равшанов Яков 5 2
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 2
Stern Alan - Штерн Алан 7 2
Brown Michael - Браун Майкл 36 2
Boss Alan - Босс Алан 9 2
Williams Iwan - Уильямс Иван 2 2
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 2
Durda Dan - Дерда Дэн 3 2
Brown Mike - Браун Майк 15 2
Wall Steve - Уолл Стив 4 2
Butler Paul - Батлер Пол 5 2
Hansen Candice - Хансен Кэндис 5 2
Осеевский Михаил 350 2
Бочарникова Татьяна 83 1
Корня Алексей 80 1
Попов Сергей 166 1
Филатов Андрей 117 1
Ларькин Максим 26 1
Галактионова Инесса 120 1
Сергеев Сергей 179 1
Мордашов Алексей 64 1
Кудрин Алексей 125 1
Худавердян Тигран 94 1
Макаров Алексей 69 1
Авакян Гаянэ 52 1
Ракишев Кенес 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 99
Солнечная система - Solar system 2569 68
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 66
Земля - планета Солнечной системы 10865 66
Венера - планета Солнечной системы 298 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 33
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Юпитер - планета Солнечной системы 557 25
Европа 24964 19
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 11
Уран - планета Солнечной системы 550 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Нептун - планета Солнечной системы 203 9
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 8
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 8
Сатурн - Титан (спутник) 533 7
Меркурий - планета Солнечной системы 12 7
Казахстан - Республика 6048 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 6
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 6
США - Колорадо 385 5
Земля - Северное полушарие 152 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
США - Калифорния 4829 5
США - Аризона 549 4
Тунис - Тунисская Республика 171 4
Африка Северная 262 4
Сатурн - планета Солнечной системы 136 4
Арктика - Северный полюс 184 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 74
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 16
Зоология - наука о животных 2887 16
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 16
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 106 11
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 11
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 10
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 177 8
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Future - Space.com 200 6
SpaceDaily - Space Daily 187 4
Nature 832 3
New Scientist 1448 3
Phys.org 972 3
National Geographic 95 2
Space Daily 528 2
SpaceWeather 56 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
NYT - The New York Times 1100 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
AP - Associated Press 2007 1
Известия ИД 770 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
Наш Красноярский край 1 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Geophysical Research Letters 31 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Nature Geoscience 22 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
INFOLine-Аналитика 78 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 3
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 3
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
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Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
Universität Bern - University of Bern - Бернский университет 9 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 1
OCA - Observatoire de la Côte d'Azur - Обсерватория Лазурного берега 3 1
Spanish Astrobiology Center - Испанский астробиологический центр 2 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
ОГПУ - Оренбургский государственный педагогический университет 2 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Единый день голосования 143 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Effie Awards 11 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
1С:Проект года 28 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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