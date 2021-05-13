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ФГИС Меркурий
Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ


13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 1
21.01.2021 «Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 2
10.11.2020 «Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365 1
30.10.2020 «Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО 1
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» 1
10.09.2020 Система Set Retail готова к работе с маркированной молочной продукцией в режиме тестирования 1
04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО 1
13.07.2020 Boardriders внедрила «iDocs: Маркировка» для учета маркированной обуви 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
14.04.2020 МТС назначила руководителя розничной сети 1
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
07.02.2020 В сервисе «Контур.Маркет» появился учет ингредиентов 1
05.02.2020 «Петрошина» и ЦРПТ реализовали все операции с маркированными шинами 1
20.12.2019 Компании массово подключаются к молочному проекту ЦРПТ 2
28.11.2019 Крымская торговая сеть «Пуд» внедрила Set Retail в своем первом магазине формата Cash&Carry 1
22.11.2019 ЦРПТ: число заявок в эксперимент по маркировке молока за месяц увеличилось вдвое 2
17.10.2019 B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий» 2
17.09.2019 «Корус консалтинг» поможет производителям молочной продукции с маркировкой 3
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 1
16.07.2019 Разработана термоустойчивая память для межпланетных экспедиций 1
15.07.2019 В России запущен «пилот» по маркировке молочной продукции 2
01.07.2019 Власти ввели электронные сертификаты на сыр и сгущенку 3
23.05.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате 4
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 2
02.04.2019 Фабрисио Гранжа, X5 Retail Group, – о будущем ритейла и проблемах ИТ-рынка 1
06.03.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде» 4
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 3
30.01.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу «Ишимского мясокомбината» 3
04.12.2018 «Корус консалтинг» предложил интеграционное решение по маркировке продукции для ритейлеров, дистрибуторов и производителей 1
29.11.2018 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Анкоме» 2
05.09.2018 ЦРПТ запустил серию образовательных встреч с бизнесом в крупных российских городах 1
26.07.2018 Правительство проведет эксперимент по маркировке молочной продукции 1
05.07.2018 Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий» 2
22.06.2018 «1С-ижтиси» внедрила модуль интеграции «1С» с ФГИС «Меркурий» в «Дантон-Птицепром» 4

Публикаций - 68, упоминаний - 113

ФГИС Меркурий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3761 10
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 8
SAP SE 3216 8
Корус Консалтинг ГК 807 6
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Эвотор - Evotor 105 4
СКБ Контур 416 4
1С-ИжТиСи 18 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Data Matrix 52 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
АТОЛ ГК 168 2
Галактика - Корпорация 249 2
1С-Рарус 538 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Барс груп 402 2
Инкотекс 8 2
Google LLC 7161 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 2
Accenture - Аксенчер 532 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
СКАУТ 63 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Астерос - Asteros 531 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Штрих-М 36 1
Витте Консалтинг 24 1
Snap Inc 24 1
Maykor-GMCS 44 1
ИнСАТ 5 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис 41 1
Видеоинтеллект 7 1
Sirin Labs 8 1
Чек Онлайн 6 1
ConsID - Консид Технологии 2 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Магнит - Сеть магазинов 269 6
X5 Group 599 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
X5 Group - Пятерочка 559 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 3
Uber Technologies 258 2
Транснефть 159 2
Uber 257 2
Danone - Данон 45 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Планета Суши 9 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
КазМунайГаз 7 1
Шахунское молоко 1 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Singulariteam 3 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Кораблик 33 1
Starbucks - Старбакс 47 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
КазТрансГаз 2 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
Нижнекамскнефтехим 13 1
Fastlane Ventures 13 1
Вакинское АГРО 3 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Интеррос 7 1
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Ишимский мясокомбинат 1 1
Бузулукское Молоко 1 1
Fincraft Resources - SAT & Company 9 1
Кейтеринбург 1 1
Lamoda 83 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Правительство РФ 2207 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 5 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
Правительство Новгородской области 10 1
Администрация Ленинградской области - Комитет государственного заказа 4 1
Правительство Воронежской области 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Правительство Орловской области 15 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Самарской области 48 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы 653 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
Роснано 456 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 4
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
Smart shelves - Умные полки (RFID) 8 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 2
УПД - Универсальный передаточный документ 44 2
Умные платформы 499 2
DevOps - Development и Operations 297 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 11
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 2
Сберкорус Вет.Коннект 2 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 2
SAP S/4HANA Retail 5 2
SAP S/4HANA Finance 15 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
СКАУТ Платформа 14 2
CSI Set Retail 44 2
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Сберкорус Корус Каталог 4 1
TriPlay 4 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
БАРС BarsUP.Net 12 1
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 2 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
1С-Рарус РестАрт 14 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 1
Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 1
СКБ Контур - Контур.Призма 2 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 1
Uber Cargo 1 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Астерос Securix 8 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
Сберкорус Сфера курьер 12 1
Docrobot EXite 22 1
Корус ОФД 4 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Семичастнова Наталья 12 4
Вершков Сергей 5 2
Ахмеров Тимур 73 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Юсупов Реваз 22 2
Ходосова Надежда 1 1
Облетников Борис 2 1
Зои Майк 7 1
Власова Василиса 1 1
Шебаршова Жанна 3 1
Третьякова Анна 1 1
Орлова Анна 3 1
Дю Игорь 1 1
Крутой Игорь 12 1
Сажин Павел 5 1
Рыбаков Иван 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Коровин Сергей 4 1
Тимофеев Сергей 4 1
Беляков Сергей 8 1
Кузьмин Сергей 29 1
Сапронов Сергей 2 1
Новинский Виктор 6 1
Водяницкий Александр 5 1
Останина Мария 3 1
Исаев Дмитрий 11 1
Шитиков Константин 2 1
Рыбаков Дмитрий 6 1
Чжао Юджи 1 1
Медведева Светлана 4 1
Волков Кирилл 7 1
Щипанова Татьяна 1 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Ройтенберг Марк 13 1
Булгаков Кирилл 40 1
Рау Давид 1 1
Стрельцов Геннадий 2 1
Александров Александр 18 1
Висневский Юрий 11 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Беларусь - Белоруссия 2095 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Казахстан - Республика 2641 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Оренбургская область 293 2
Европа 3774 2
Литва - Литовская Республика 330 2
Европа Западная 616 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Южная Корея - Республика 1465 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Россия - Липецк 259 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Красноярский край 667 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Сочи 913 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Смоленская область 229 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - Орловская область 134 1
Москва - Марьино 30 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Москва - Марьино - Умный квартал 10 1
США - Аризона 96 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральное законодательство 254 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Русский язык 986 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 63 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Региональное законодательство 45 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Цифровые Вершины - премия 7 1
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