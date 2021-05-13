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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФГИС Меркурий
Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ
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Публикаций - 68, упоминаний - 113
ФГИС Меркурий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
|Семичастнова Наталья 12 4
|Вершков Сергей 5 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Юсупов Реваз 22 2
|Ходосова Надежда 1 1
|Облетников Борис 2 1
|Зои Майк 7 1
|Власова Василиса 1 1
|Шебаршова Жанна 3 1
|Третьякова Анна 1 1
|Орлова Анна 3 1
|Дю Игорь 1 1
|Крутой Игорь 12 1
|Сажин Павел 5 1
|Рыбаков Иван 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Коровин Сергей 4 1
|Тимофеев Сергей 4 1
|Беляков Сергей 8 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Сапронов Сергей 2 1
|Новинский Виктор 6 1
|Водяницкий Александр 5 1
|Останина Мария 3 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Шитиков Константин 2 1
|Рыбаков Дмитрий 6 1
|Чжао Юджи 1 1
|Медведева Светлана 4 1
|Волков Кирилл 7 1
|Щипанова Татьяна 1 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Рау Давид 1 1
|Стрельцов Геннадий 2 1
|Александров Александр 18 1
|Висневский Юрий 11 1
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
|РЭШ - Российская электронная школа 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766511, в очереди разбора - 670196.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru