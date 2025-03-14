Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170872
ИКТ 13301
Организации 10436
Ведомства 1451
Ассоциации 979
Технологии 3403
Системы 25251
Персоны 73243
География 2769
Статьи 1511
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2589
Мероприятия 845

KrIT КРИТ


14.03.2025 Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы 1
03.09.2024 Гигантский скачок к импортонезависимости. В России появится суверенный суперважный инструмент для производства микросхем на замену китайским 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
21.09.2023 «Форсайт. Аналитическая платформа» используется для управления региональными проектами в Липецкой области 1
18.04.2023 «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля 1
02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» 1
18.04.2022 20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты» 1
07.04.2022 20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты» 1
08.12.2021 Антон Татауров -

Цифровизация в промышленности — мощный стимул для развития отечественного ПО

 1
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
12.03.2019 Региональный модуль ГАС «Управление» переведен на российское ПО 1
25.04.2017 «Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day 1
15.04.2014 В Москве на Docflow 2014 обсудят, как вести борьбу с информационным хаосом 1
26.03.2014 20 мая в Москве состоится конференция Docflow 2014 1
12.09.2012 Тренер-робот лучше 99 процентов людей 1
14.03.2011 Пограничники будут ловить виртуальных контрабандистов 1
21.11.2008 "В тылу врага 2: Лис пустыни". Руководство 1
14.11.2008 "В тылу врага 2: Лис пустыни" в продаже 1
13.11.2008 Демоверсия "В тылу врага 2: Лис пустыни" 1
05.11.2008 "В тылу врага 2: Лис пустыни" в печати 1
01.11.2008 Выявлены потомки финикийских мореплавателей 1
16.04.2008 Лис в тылу врага 1
06.03.2008 Обнаружено захоронение Микенской эпохи 1
09.03.2007 Греции грозит пустынное будущее 1
03.06.2004 3G к Олимпиаде в Афинах готов 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

KrIT и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 172 10
8317 5
Best Way 53 5
IBM - International Business Machines Corp 9451 4
SAP SE 5296 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 65 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1956 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 244 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 2
Saprun - Сапран групп 52 2
Летограф - Letograf 80 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Корус Консалтинг ГК 1231 2
Fujitsu 2043 2
Haulmont - Хоулмонт 111 2
Directum - Директум 1103 2
Canon 1401 2
Docsvision - ДоксВижн 1010 2
Такском - Taxcom 241 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1017 2
Seiko Epson Corporation 898 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 2
InterTrust - ИнтерТраст 328 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 54 2
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 254 2
Ростелеком 9793 2
Крок - Croc 1779 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 400 2
Oracle Corporation 6726 2
SAS Institute 978 2
Salesforce.com - Tableau Software 112 2
Qlik - QlikTech 160 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
Транснефть 303 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 207 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм-Займ МФК 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1019 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5012 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 31 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2922 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 679 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4783 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11279 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19852 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67231 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51408 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31141 5
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 140 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5397 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17171 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1863 4
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 765 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11507 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1176 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2169 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21406 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13994 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 555 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9481 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1223 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25625 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12652 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3210 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2177 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4319 2
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3106 2
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 21 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 45 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4824 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 75 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 281 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 918 6
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 5
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 717 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 2
Google Android 14110 2
Apple iOS 7869 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
Форсайт Аналитическая платформа 11 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 206 2
Python - высокоуровневый язык программирования 957 1
Microsoft Office 3766 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 61 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
КриптоПро Ngate 15 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Linux OS 10068 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 67 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Microsoft Windows 2000 8660 1
Visiology ИАС BI-платформа 35 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Форсайт Бюджетирование 20 1
Apple iPhone 6 4862 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 14 1
Microsoft Windows 15770 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 396 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 1
НКТ - Р7-Офис 386 1
Новые облачные технологии - МойОфис 794 1
Nokia 7600 9 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 7 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 1
Лашин Ренат 72 2
Комов Владимир 16 2
Панченко Иван 143 1
Кудрявцева Юлия 18 1
Массух Илья 232 1
Крук Александр 2 1
Ассур Олег 4 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Милюков Денис 12 1
Татауров Антон 6 1
Чернышев Андрей 69 1
Вахмянин Иван 30 1
Гонтарев Павел 96 1
Воробьев Андрей 168 1
Емельянов Борис 2 1
Якупов Марат 1 1
Азизов Ирек 5 1
Гимранов Ринат 122 1
Савельев Кирилл 3 1
Абакумов Евгений 206 1
Рахманов Вячеслав 1 1
Титов Василий 3 1
Пирожков Владимир 6 1
Лавренко Юлия 1 1
Долгаль Олеся 1 1
Мишкин Денис 1 1
Малюга Роман 2 1
Дружинина Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146170 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43551 7
Германия - Федеративная Республика 12725 6
Африка - Африканский регион 3497 5
Греция - Греческая Республика 982 5
Тунис - Тунисская Республика 166 5
Африка Северная 234 4
Европа 21837 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 2
Земля - планета Солнечной системы 10420 2
Средиземное море - Средиземноморье 199 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 2
Италия - Рим 206 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Испания - Королевство 3724 1
Кипр - Республика 564 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Марокко - Королевство 209 1
Ливан - Ливанская Республика 194 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 1
Мальта - Республика 132 1
Северная Македония - Республика 99 1
Панама - Республика 107 1
Греция - Афины 122 1
Палестина 91 1
Средиземное море - Эгейское море 25 1
Средиземное море - Ионическое море 7 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2944 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Беларусь - Белоруссия 5744 1
Италия - Сардиния 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17210 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5208 1
Италия - Сицилия 40 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51665 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8677 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5821 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16470 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5696 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48509 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10036 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3182 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5019 2
Энергетика - Energy - Energetically 5151 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4932 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1235 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4707 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1631 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18799 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1219 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5851 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8839 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6975 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1018 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 640 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7909 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 266 1
Физика - Physics - область естествознания 2660 1
Спорт - Футбол 649 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2975 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1964 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7028 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11052 1
Миграция населения - Миграционные службы 416 1
Паспорт - Паспортные данные 2538 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5466 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
AP - Associated Press 2004 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
Ведомости 1036 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 2
Gartner - Гартнер 3562 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
Docflow 147 2
Старт Хаб 21 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1224 1
МТС Телеком Идея 52 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще