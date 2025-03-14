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KrIT КРИТ
KrIT и организации, системы, технологии, персоны:
|Лашин Ренат 72 2
|Комов Владимир 16 2
|Панченко Иван 143 1
|Кудрявцева Юлия 18 1
|Массух Илья 232 1
|Крук Александр 2 1
|Ассур Олег 4 1
|Татауров Никита 1 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Милюков Денис 12 1
|Татауров Антон 6 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Емельянов Борис 2 1
|Якупов Марат 1 1
|Азизов Ирек 5 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Савельев Кирилл 3 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Рахманов Вячеслав 1 1
|Титов Василий 3 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Лавренко Юлия 1 1
|Долгаль Олеся 1 1
|Мишкин Денис 1 1
|Малюга Роман 2 1
|Дружинина Наталья 2 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
|AP - Associated Press 2004 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
|AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
|Ведомости 1036 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 2
|Gartner - Гартнер 3562 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
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