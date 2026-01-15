Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Галамарт Гала-Центр ГК Галастор Пыжикофф сеть магазинов товаров для дома

Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома

«Галамарт» — федеральная розничная сеть (более 500 магазинов), которая присутствует на рынке с 2009 года и специализируется на продаже товаров для дома. Ассортимент ритейлера включает более 30 тысяч уникальных SKU. У компании есть подразделения в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, собственная цепочка поставок и логистическая инфраструктура, а также мощности в Китае: пять офисов, контрактные производства, инженерные подразделения, распределительный центр и 3PL-провайдер.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.01.2026 «Галамарт» масштабирует динамическое ценообразование после роста валовой прибыли в пилоте на 9% 1
Цифровизация ритейла 2024 2
14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1
28.11.2024 Сеть «Галамарт» внедрила решение для работы с мастер-данными «Юниверс MDM» 2
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
15.07.2024 «КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30% по итогам финансового года 1
28.06.2024 Торговая сеть с собственным производством в Китае внедрила российскую ERP. Результаты 4
07.06.2024 «КОРУС Консалтинг» помог «Галамарту» ускорить комплектацию товаров для розничной сети и маркетплейсов до 400 заказов в час 3
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
24.11.2023 «КОРУС Консалтинг» внедрил единую цифровую среду для подразделений сети «Галамарт» в России и Китае 2
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
13.01.2023 ГК «Корус консалтинг» создаст собственную логистическую платформу 1
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
25.10.2021 Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan 1
15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 24

Галамарт и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
9594 7
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 3
Manhattan Associates 62 3
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 33 3
Датафлот 12 2
Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС 27 2
Ростелеком 10948 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Эвотор - Evotor 231 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 26 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 2
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 13 1
Компит Эксперт - CompIT Technology 7 1
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 11 1
Imprice - Импрайс 12 1
Бизматика - Бизматика-Консалтинг 9 1
Физика сети 8 1
Корус Консалтинг - Roxit 8 1
РИК Мастерс 2 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Газпром нефть 725 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 2
Ikon Tyres - Nokian Tyres 21 2
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 14 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
ВТБ Лизинг 73 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Деловые Линии ГК 93 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ЯКласс 69 1
Востокцемент 15 1
Zentiva - Зентива Фарма 5 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 3
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 2
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 232 2
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 124 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 156 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 43 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
Manhattan Associates - Manhattan WMS - Manhattan Warehouse Management System - Manhattan WMOS - Manhattan Warehouse Management for Open Systems 15 4
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 38 3
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 58 3
Датафлот репликация 9 2
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 57 2
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 2
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 2
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 1
Юниверс дата - Юниверс ETL 8 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Корус Консалтинг - KONCRIT 20 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 20 1
DIS Group - AIDP - AI Data Platform 15 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Microsoft Dynamics 1197 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
Корус Консалтинг - Sellty 33 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 27 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Семенов Александр 166 3
Лихницкий Павел 71 3
Казановский Павел 3 3
Малыхин Василий 4 2
Чмырев Андрей 11 2
Каменский Владислав 23 2
Ишмаметов Руслан 3 1
Аврамов Роман 3 1
Маценко Кирилл 1 1
Гоц Станислав 12 1
Чалей Алексей 2 1
Фурашов Артем 1 1
Романенко Андрей 94 1
Иванченко Марина 12 1
Финк Дмитрий 20 1
Предыбайло Вячеслав 28 1
Вагин Алексей 6 1
Смирнов Иван 30 1
Федоров Иван 24 1
Урывская Лидия 7 1
Исаев Дмитрий 58 1
Ефанова Мария 2 1
Зеленько Игорь 12 1
Гиацинтов Олег 25 1
Лексин Олег 21 1
Карпуничев Сергей 12 1
Ефремов Дмитрий 10 1
Москвин Дмитрий 6 1
Мео Юрий 5 1
Роднова Ксения 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 2
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 119 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще