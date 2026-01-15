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Галамарт Гала-Центр ГК Галастор Пыжикофф сеть магазинов товаров для дома
«Галамарт» — федеральная розничная сеть (более 500 магазинов), которая присутствует на рынке с 2009 года и специализируется на продаже товаров для дома. Ассортимент ритейлера включает более 30 тысяч уникальных SKU. У компании есть подразделения в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, собственная цепочка поставок и логистическая инфраструктура, а также мощности в Китае: пять офисов, контрактные производства, инженерные подразделения, распределительный центр и 3PL-провайдер.
СОБЫТИЯ
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Галамарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Александр 166 3
|Лихницкий Павел 71 3
|Казановский Павел 3 3
|Малыхин Василий 4 2
|Чмырев Андрей 11 2
|Каменский Владислав 23 2
|Ишмаметов Руслан 3 1
|Аврамов Роман 3 1
|Маценко Кирилл 1 1
|Гоц Станислав 12 1
|Чалей Алексей 2 1
|Фурашов Артем 1 1
|Романенко Андрей 94 1
|Иванченко Марина 12 1
|Финк Дмитрий 20 1
|Предыбайло Вячеслав 28 1
|Вагин Алексей 6 1
|Смирнов Иван 30 1
|Федоров Иван 24 1
|Урывская Лидия 7 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Ефанова Мария 2 1
|Зеленько Игорь 12 1
|Гиацинтов Олег 25 1
|Лексин Олег 21 1
|Карпуничев Сергей 12 1
|Ефремов Дмитрий 10 1
|Москвин Дмитрий 6 1
|Мео Юрий 5 1
|Роднова Ксения 5 1
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