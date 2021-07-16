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Мальта
Республика


16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 1
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 2
11.10.2019 Акции «Яндекса» обрушились из-за нелепого законопроекта. Компания потеряла $1,5 миллиарда 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2018 «Мегафон» «отменил международный роуминг» 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
10.01.2018 Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство 5
13.11.2017 Российский разработчик VR-оборудования thePSYCHO открыл шоу-рум в Европе 4
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
14.07.2017 МТС представила тариф и опцию «Забугорище» для тарификации звонков и интернета за рубежом 1
22.05.2017 Facebook заблокировал Пулитцеровского лауреата за пост о коррупции 3
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
17.01.2017 Россия рухнула на 14 позиций в мировом рейтинге инноваций 1
15.12.2016 К проекту No More Ransom по борьбе с шифровальщиками присоединяется все больше стран и организаций 1
06.12.2016 Власти заставили МТС отменить повышение цен в роуминге 1
22.11.2016 МТС под Новый год в разы подняла цены на международный роуминг 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
20.06.2016 Волгоградцы будут получать визы быстрее 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
15.09.2015 Киевская компания заплатит в США $30 млн штрафа за взломы сайтов 1
29.04.2015 Когнитивное электронное правительство России 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
25.02.2015 Parallels купила разработчика ПО для BYOD и виртуализации 1
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
30.09.2014 Сибирские абоненты МТС этим летом в роуминге скачали на треть больше данных 1
14.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Европы Q2 2014 1
09.04.2014 United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB 1
17.02.2014 Сеть платежных терминалов CashTerminal в Болгарии перешла на eKassir 1

Публикаций - 69, упоминаний - 89

Мальта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 253 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
ТА505 - хакерская группировка 4 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 3
Yandex - Яндекс 4101 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 3
Samsung Electronics 5702 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Facebook 3767 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
EPAM Deltix 2 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
Playrix Holding 14 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Google LLC 7161 1
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Xiaomi 904 1
Microsoft Corporation 11127 1
IBM 3551 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
Lenovo Group 1639 1
СКБ Контур 416 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
APT10 - Хакерская группировка 3 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 3 1
Telegram Group 702 1
Vodafone Group 383 1
Альфа-Банк 1127 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Emerging Travel Group 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Wetherspoons 1 1
O1 Properties 5 1
Europcar 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Carrefour 14 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Спортмастер 116 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
FastCash - метод хищения 3 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 482 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Фишинг - Phishing 97 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Google Android 10751 6
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Apple iPhone 3 383 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Parallels Desktop 67 1
Apple macOS X 904 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Samsung Galaxy 345 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6659 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Google Dragonfly 11 1
Волож Аркадий 181 3
Путин Владимир 1828 2
Грачев Павел 1 1
Райков Александр 1 1
Волож Юрий 1 1
Дойхен Дмитрий 1 1
Худокормов Игорь 1 1
Левитин Игорь 3 1
Волож Анна-Эстер Аркадьевна 1 1
Мраморнова Татьяна 1 1
Левитин Леонид 1 1
Минц Борис 4 1
Мишин Глеб 46 1
Левиев Лев 15 1
Волож Тимофей 1 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Васин Андрей 1 1
Носков Константин 201 1
Бухман Дмитрий 9 1
Фартушняк Николай 1 1
Марей Алексей 14 1
Де-Мондерик Алексей Николаевич 1 1
Улюкаев Алексей 27 1
Мечетин Александр 1 1
Несис Александр 5 1
Маркин Алексей 4 1
Филатов Евгений 13 1
Николаев Вячеслав 56 1
Волков Дмитрий 39 1
Горелкин Антон 34 1
Вольфсон Влад 55 1
Бунина Елена 27 1
Решетин Олег 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
Германия - Федеративная Республика 3657 36
Франция - Французская Республика 2136 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 31
Европа 3774 27
Украина 3378 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 18
Эстония - Эстонская Республика 418 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 14
Казахстан - Республика 2641 13
Беларусь - Белоруссия 2095 13
Индия - Республика 2175 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 8
Португалия - Португальская Республика 318 7
Чехия - Чешская Республика 497 7
Нидерланды 976 7
Польша - Республика 831 7
Греция - Греческая Республика 324 7
Япония 2802 7
Болгария - Республика 306 7
Испания - Королевство 1257 7
Румыния 344 7
Хорватия - Республика 118 6
Венгрия 294 6
Италия - Итальянская Республика 1396 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Латвия - Латвийская Республика 450 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 6
Кипр - Республика 247 6
Литва - Литовская Республика 330 6
Словакия - Словацкая Республика 213 5
Бельгия - Королевство 399 5
Азия - Азиатский регион 1520 5
Финляндия - Финляндская Республика 819 5
Исландия 84 5
Швеция - Королевство 757 5
Словения - Республика 111 5
Дания - Королевство 371 5
Австрия - Австрийская Республика 528 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
POI - points of interest 60 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
Русский язык 986 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1991 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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