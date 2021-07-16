Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мальта
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 89
Мальта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|Волож Аркадий 181 3
|Путин Владимир 1828 2
|Грачев Павел 1 1
|Райков Александр 1 1
|Волож Юрий 1 1
|Дойхен Дмитрий 1 1
|Худокормов Игорь 1 1
|Левитин Игорь 3 1
|Волож Анна-Эстер Аркадьевна 1 1
|Мраморнова Татьяна 1 1
|Левитин Леонид 1 1
|Минц Борис 4 1
|Мишин Глеб 46 1
|Левиев Лев 15 1
|Волож Тимофей 1 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
|Васин Андрей 1 1
|Носков Константин 201 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Фартушняк Николай 1 1
|Марей Алексей 14 1
|Де-Мондерик Алексей Николаевич 1 1
|Улюкаев Алексей 27 1
|Мечетин Александр 1 1
|Несис Александр 5 1
|Маркин Алексей 4 1
|Филатов Евгений 13 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Волков Дмитрий 39 1
|Горелкин Антон 34 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Бунина Елена 27 1
|Решетин Олег 38 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
|РИА Новости 654 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765915, в очереди разбора - 669601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765915, в очереди разбора - 669601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru