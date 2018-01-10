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Мальта Республика
СОБЫТИЯ
|10.01.2018
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Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство
Зачем Воложу мальтийское гражданство Глава и сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож стал гражданином Мальты. Об этом сообщило издание РБК, изучившее список новых граждан страны, опубликованный в газете правительства Мальты Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta. Помимо собственно Аркадия Юрьеви
|22.05.2017
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Facebook заблокировал Пулитцеровского лауреата за пост о коррупции
Кита Шембри (Keith Schembri). Публикация состоялась в преддверии досрочных парламентских выборов на Мальте, которые пройдут 3 июня.Позиция сторонОфициальной причиной удаления постов стало наруш
|22.05.2012
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Tele2 открывает интернет-роуминг в Израиле и Мальте
бильной связи Tele2 открывает автоматический голосовой и GPRS-роуминг в сетях GO Mobile (Республика Мальта) и Partner (Израиль). Абоненты компании, находящиеся в этих странах, могут пользоватьс
|15.11.2011
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Microsoft создаст на Мальте инновационный центр облачных вычислений
т на сумму $17 млн c Правительством Мальты. В рамках этого контракта Microsoft в 2012 г. создаст на Мальте инновационный центр облачных вычислений. Более того, в рамках соглашения о стратегичес
|29.10.2010
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Правительство Мальты ставит целью увеличение использования СПО
Правительство Мальты разрабатывает политику по использованию свободного ПО с целью ускорить его внедрение в органах государственного управления. 22 октября Агентство по информационным технологиям (Malta Info
|15.05.2007
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На Мальте появится цифровой город
На Мальте начато строительство технопарка SmartCity, строящегося по модели интернет-города в эмирате Дубаи. Как сообщает Times of Malta, технопарк стоимостью $300 млн. даст островному государству
|31.05.2004
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ИТ-лидеров собрали на Мальте
тивности корпоративных информационных систем. Он проводился в рамках второго этапа конкурса «Лучший регион в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» и национальной премии «ИТ-Лидер» на Мальте. Напомним, премия «ИТ-Лидер» была учреждена в 2002 году компанией КРОК, группой компаний «РосБизнесКонсалтинг» и журналом Intelligent Enterprise. Спонсорами мероприятия стали ведущие мир
|30.04.2002
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На Мальте изменены телефонные коды
Старые коды набора телефонных номеров Мальты станут недействительны с 1 мая. Вводится новый префикс 99 для всех номеров оператора м
Мальта и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
|Волож Аркадий 268 4
|Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 3
|Де-Мондерик Алексей 4 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Комягин Сергей 22 2
|Синкович Дмитрий 2 2
|Стецюк Руслан 2 2
|Лютинская Татьяна 2 2
|Bayer Michael - Байер Майкл 8 2
|Steiner Achim - Штейнер Ахим 3 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Бунина Елена 35 2
|Горелкин Антон 118 2
|Гимранов Ринат 126 1
|Навальный Алексей 63 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Волков Дмитрий 69 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Македонский Сергей 47 1
|Филатов Евгений 30 1
|Сегалович Илья 41 1
|Белов Виктор 60 1
|Маркин Алексей 4 1
|Зубарев Яков 24 1
|Кузнецова Ирина 31 1
|Несис Александр 6 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Мечетин Александр 1 1
|Хромов Алексей 18 1
|Улюкаев Алексей 31 1
|Маслов Алексей 9 1
|Артемасов Алексей 6 1
|Марей Алексей 15 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Сазанов Алексей 13 1
|Патока Андрей 110 1
|Фадеев Андрей 31 1
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