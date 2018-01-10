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Мальта Республика

Мальта - Республика

СОБЫТИЯ


10.01.2018 Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство

Зачем Воложу мальтийское гражданство Глава и сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож стал гражданином Мальты. Об этом сообщило издание РБК, изучившее список новых граждан страны, опубликованный в газете правительства Мальты Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta. Помимо собственно ​​Аркадия Юрьеви
22.05.2017 Facebook заблокировал Пулитцеровского лауреата за пост о коррупции

Кита Шембри (Keith Schembri). Публикация состоялась в преддверии досрочных парламентских выборов на Мальте, которые пройдут 3 июня.Позиция сторонОфициальной причиной удаления постов стало наруш
22.05.2012 Tele2 открывает интернет-роуминг в Израиле и Мальте

бильной связи Tele2 открывает автоматический голосовой и GPRS-роуминг в сетях GO Mobile (Республика Мальта) и Partner (Израиль). Абоненты компании, находящиеся в этих странах, могут пользоватьс
15.11.2011 Microsoft создаст на Мальте инновационный центр облачных вычислений

т на сумму $17 млн c Правительством Мальты. В рамках этого контракта Microsoft в 2012 г. создаст на Мальте инновационный центр облачных вычислений. Более того, в рамках соглашения о стратегичес
29.10.2010 Правительство Мальты ставит целью увеличение использования СПО

Правительство Мальты разрабатывает политику по использованию свободного ПО с целью ускорить его внедрение в органах государственного управления. 22 октября Агентство по информационным технологиям (Malta Info
15.05.2007 На Мальте появится цифровой город

На Мальте начато строительство технопарка SmartCity, строящегося по модели интернет-города в эмирате Дубаи. Как сообщает Times of Malta, технопарк стоимостью $300 млн. даст островному государству

31.05.2004 ИТ-лидеров собрали на Мальте

тивности корпоративных информационных систем. Он проводился в рамках второго этапа конкурса «Лучший регион в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» и национальной премии «ИТ-Лидер» на Мальте. Напомним, премия «ИТ-Лидер» была учреждена в 2002 году компанией КРОК, группой компаний «РосБизнесКонсалтинг» и журналом Intelligent Enterprise. Спонсорами мероприятия стали ведущие мир
30.04.2002 На Мальте изменены телефонные коды

Старые коды набора телефонных номеров Мальты станут недействительны с 1 мая. Вводится новый префикс 99 для всех номеров оператора м

Публикаций - 137, упоминаний - 149

Мальта и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
МегаФон 10742 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Apple Inc 13154 8
Microsoft Corporation 25775 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Cisco Systems 5372 5
Yandex - Яндекс 9215 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Vodafone Group 1412 4
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 4
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 3
ТА505 - хакерская группировка 4 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Intel Corporation 12811 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
Крок - Croc 1964 3
Telegram Group 2940 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
Buhtrap - Хакерская группировка 23 2
Google LLC 12688 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
ECommPay - Компания Платежных Решений, КПР 8 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 2
Samsung Electronics 11064 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Huawei 4675 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Альфа-Банк 1979 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Rietumu Banka 19 2
Better Chance - Clifford Chance 3 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Bayer AG - Байер 85 1
Europcar 7 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 10 1
Wetherspoons 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Capital Research and Management Company 11 1
Emerging Travel Group 6 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Caterpillar - 93 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Shearman & Sterling 13 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Конституционный суд РФ 112 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Кабинет министров Украины - Министерство образования и науки Украины - Минобразования и науки Украины 8 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 5
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Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 5
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 4
Google Android устройства-девайсы 849 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
Google Android 15243 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Microsoft Windows 16882 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Apple iPhone 6 4861 3
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 3
GFI LanGuard 5 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Parallels Desktop 93 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Apple iTunes Store 1118 1
Parallels Access 26 1
Dash - Криптовалюта 57 1
Microsoft Windows NT 890 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 1
Parallels Management 14 1
GFI MailEssentials 4 1
GFI FaxMaker 4 1
Путин Владимир 3454 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Волож Аркадий 268 4
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 3
Де-Мондерик Алексей 4 2
Фрадков Михаил 161 2
Ершова Элеонора 67 2
Комягин Сергей 22 2
Синкович Дмитрий 2 2
Стецюк Руслан 2 2
Лютинская Татьяна 2 2
Bayer Michael - Байер Майкл 8 2
Steiner Achim - Штейнер Ахим 3 2
Мельникова Анастасия 440 2
Бунина Елена 35 2
Горелкин Антон 118 2
Гимранов Ринат 126 1
Навальный Алексей 63 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Волков Дмитрий 69 1
Николаев Вячеслав 104 1
Македонский Сергей 47 1
Филатов Евгений 30 1
Сегалович Илья 41 1
Белов Виктор 60 1
Маркин Алексей 4 1
Зубарев Яков 24 1
Кузнецова Ирина 31 1
Несис Александр 6 1
Лукашенко Александр 104 1
Мечетин Александр 1 1
Хромов Алексей 18 1
Улюкаев Алексей 31 1
Маслов Алексей 9 1
Артемасов Алексей 6 1
Марей Алексей 15 1
Харитонов Алексей 4 1
Сазанов Алексей 13 1
Патока Андрей 110 1
Фадеев Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 78
Европа 24963 60
Германия - Федеративная Республика 13221 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 47
Италия - Итальянская Республика 4508 47
Испания - Королевство 3839 46
Греция - Греческая Республика 1017 46
Франция - Французская Республика 8177 45
Португалия - Португальская Республика 956 44
Нидерланды 3745 41
Румыния 753 41
Кипр - Республика 636 41
Австрия - Австрийская Республика 1357 41
Чехия - Чешская Республика 1349 40
Болгария - Республика 799 40
Латвия - Латвийская Республика 836 40
Эстония - Эстонская Республика 764 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 38
Финляндия - Финляндская Республика 3697 38
Венгрия 855 38
Литва - Литовская Республика 673 38
Польша - Республика 2030 36
Словакия - Словацкая Республика 482 35
Словения - Республика 255 34
Швеция - Королевство 3781 34
Украина 7928 34
Бельгия - Королевство 1192 33
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 32
Хорватия - Республика 287 32
Дания - Королевство 1336 31
Исландия 255 30
Люксембург Великое Герцогство 446 30
Норвегия - Королевство 1857 28
Черногория 132 28
Албания - Республика 98 26
Турция - Турецкая республика 2620 26
Сербия - Республика 375 26
Лихтенштейн Княжество 102 23
Северная Македония - Республика 101 23
Сан-Марино - Республика 39 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
POI - points of interest 173 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
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