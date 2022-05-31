Softline Ecommerce Softline Allsoft Ecommerce
Softline Ecommerce отвечает за бизнес-процессы eCommerce клиента: от интеграции корзины и обработки платежей на сайте до удержания клиентов и поддержки покупателей. Направление столкнулось с проблемой значительного увеличения расходов на облачную ИТ-инфраструктуру и трудностями в их контроле.
Allsoft — поставщик биллинга и онлайн-супермаркет в России и СНГ. С 2004 года специализируется на продаже программного обеспечения, более 20 000 продуктов от 3000 разработчиков, а теперь и технических устройствах. Allsoft предлагает бонусы, акции, поддержку разработчикам и выбор вариантов оплаты, включая банковские карты, интернет-банкинг, мобильные платежи и электронные кошельки. Allsoft предлагает 7500 наименований направления hardware, наибольшим спросом уже пользуются такие категории товара, как ноутбуки, карты памяти, жесткие диски, ключи безопасности, видеорегистраторы, 3D-манипуляторы, картриджи для принтеров, аккумуляторы и батареи, источники бесперебойного питания.
|31.05.2022
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Маркетплейс Allsoft запустил продажи электроники и оборудования
Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft представил новое направление продаж — hardware («железо»). Площадка предлагает продукцию от более чем 140 вендоров, ассортимент ноутбуков, жестких дисков, 3D-манипуляторов, транспондеро
|12.01.2022
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Softline Ecommerce разработал для «Лаборатории Касперского» инструмент автоматизации продления заказов
ерсию, результативность показала рост на 15%. Инструмент сначала протестировали в интернет-магазине Allsoft. Первый тест запускали на одном продукте, являющемся третьим по объему продаж среди д
|15.12.2021
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Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц
рышева, директор Softline Ecommerce. «Мы используем сервисы рассрочки других внешних поставщиков на Allsoft.ru и store.softline.ru. После запуска собственного проекта для физических лиц можно с
|27.09.2019
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Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде
асперского» начала онлайн-продажи электронных лицензий во Вьетнаме и Таиланде посредством платформы Allsoft Ecommerce. Через онлайн-платформу можно будет приобрести домашние антивирусные решени
|18.07.2013
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В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить покупку программ в Allsoft
В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно оплатить покупку программ в интернет-магазина лицензионного софта Allsoft всего в несколько кликов. Для клиентов Allsoft значимым фактором выбора нового способа оплаты может стать отсутствие комиссии при использовании интернет-банка «Альфа-Клик», а так
|16.08.2010
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CNews запускает магазин программного обеспечения
ограммном обеспечении в России SOFT.CNews и интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru объявили о запуске совместного проекта. В рамках сотрудничества всем посетителям п
|20.11.2009
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Стартовал всероссийский проект «Лицензионный софт в каждый дом России»
Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru объявил о запуске всероссийского проекта «Лицензионный софт в каждый дом России».
|02.03.2009
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Allsoft.ru начал продавать Google Apps
Интернет-магазин программного обеспечения Allsoft.ru объявил о том, что начинает продажи Google Apps – набора сервисов для совместной р
|30.01.2009
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Allsoft.ru и Alawar Entertainment стали партнерами
Интернет-магазин программного обеспечения Allsoft.ru и компания Alawar Entertainment, издатель казуальных игр, объявили о начале сотруд
|22.01.2009
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Allsoft.ru начал сотрудничество с белорусской компанией «Сакрамент ИТ»
Интернет-магазин программного обеспечения Allsoft.ru объявил о начале сотрудничества с белорусским лидером в области обработки речи ком
|18.12.2008
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Allsoft.ru построил call-центр на базе решения Naumen
вершении проекта по созданию call-центра в интернет-магазине лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru (создан группой компании Softline). Реализация проекта позволила Allsoft.ru
|25.08.2008
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Allsoft.ru внедрил поиск Google
Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru объявил о внедрении на сайте allsoft.ru поиска на базе новой, пятой версии
|16.04.2008
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Абоненты «Акадо» скачивают лицензионный софт по ночам
посетили 200 тыс. человек. Запуск проектов состоялся в конце февраля совместно с интернет-магазином Allsoft.ru. В сутки порталы посещают около 5 тыс. человек. Покупатели на этих порталах наибол
|26.12.2007
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ULTRA Electronics и Allsoft.ru открыли новый онлайн-магазин ПО
Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru и компания ULTRA Electronics заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь у посет
|05.12.2007
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Allsoft.ru и ABBYY открывают онлайн-магазин для PDF Transformer
, картинки, расположение абзацев и т.д. Заказы с http://store.pdft.ru обрабатываются и доставляются Allsoft.ru. В интернет-магазине http://store.pdft.ru покупателю предоставляется возможность в
|05.07.2007
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Игры от "Буки" можно скачать
твляется через интернет-магазин компании www.e-shop.buka.ru, обработку заказов в котором производит Allsoft.ru. Теперь у покупателей продукции "Буки" есть возможность приобретать компьютерные и
|22.12.2006
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"Линукс-Онлайн" предоставит услуги в онлайновом режиме
Интернет-магазин лицензионного софта Allsoft.ru и российская консалтинговая группа «Линукс-Онлайн» заключили соглашение о сотрудни
|08.12.2006
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Allsoft.ru предоставил "Вобис России" новый сервис
Интернет-магазин лицензионного ПО Allsoft.ru и компания «Вобис Россия» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь у посетите
|08.11.2006
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Продукция BinarySense стала доступна в режиме on-line
Интернет-магазин лицензионного софта Allsoft.ru (http://allsoft.ru) и разработчик программного обеспечения компания BinaryS
|06.06.2006
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CNews запустил новый сервис
Сотрудничество CNews и Allsoft.ru, проекта компании Softline, — новый шаг в развитии партнерской программы инте
Softline Ecommerce и организации, системы, технологии, персоны:
|Тельный Андрей 4 4
|Иевлев Евгений 28 4
|Курышева Юлия 6 4
|Кузнецова Ирина 24 3
|Васильева Екатерина 17 3
|Крот Иван 9 3
|Харевский Григорий 2 2
|Боровиков Игорь 128 2
|Полехина Диана 6 2
|Мучник Феликс 68 2
|Кузьменко Павел 40 2
|Гурьев Василий 8 2
|Татур Андрей 2 2
|Мартыненко Валентин 11 2
|Рожков Александр 17 2
|Кочнов Павел 7 2
|Крынина Евгения 16 2
|Кузнецова Марина 6 1
|Халиков Станислав 1 1
|Федорова Елена 2 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Ермаков Иван 27 1
|Зубарев Яков 24 1
|Иванов Кирилл 17 1
|Демидов Михаил 133 1
|Комаров Константин 16 1
|Данилов Евгений 20 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Точилова Мария 10 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Прянишников Николай 292 1
|Шатковская Валерия 11 1
|Мышев Павел 6 1
|Шабанов Илья 60 1
|Федорович Юлия 11 1
|Алгазин Виктор 20 1
|Кузяков Артур 5 1
|Солонин Виталий 89 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Известия ИД 624 2
|CNews - Soft.CNews 30 2
|Wikipedia - Википедия 502 1
|AP - Associated Press 2004 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|IDC Russia - IDC Россия 157 1
|NPD Group 140 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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