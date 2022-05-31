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Индексная книга (каталог) CNews*
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Softline Ecommerce Softline Allsoft Ecommerce

Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce

Softline Ecommerce отвечает за бизнес-процессы eCommerce клиента: от интеграции корзины и обработки платежей на сайте до удержания клиентов и поддержки покупателей. Направление столкнулось с проблемой значительного увеличения расходов на облачную ИТ-инфраструктуру и трудностями в их контроле.

Allsoft — поставщик биллинга и онлайн-супермаркет в России и СНГ. С 2004 года специализируется на продаже программного обеспечения, более 20 000 продуктов от 3000 разработчиков, а теперь и технических устройствах. Allsoft предлагает бонусы, акции, поддержку разработчикам и выбор вариантов оплаты, включая банковские карты, интернет-банкинг, мобильные платежи и электронные кошельки. Allsoft предлагает 7500 наименований направления hardware, наибольшим спросом уже пользуются такие категории товара, как ноутбуки, карты памяти, жесткие диски, ключи безопасности, видеорегистраторы, 3D-манипуляторы, картриджи для принтеров, аккумуляторы и батареи, источники бесперебойного питания


31.05.2022 Маркетплейс Allsoft запустил продажи электроники и оборудования

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft представил новое направление продаж — hardware («железо»). Площадка предлагает продукцию от более чем 140 вендоров, ассортимент ноутбуков, жестких дисков, 3D-манипуляторов, транспондеро
12.01.2022 Softline Ecommerce разработал для «Лаборатории Касперского» инструмент автоматизации продления заказов

ерсию, результативность показала рост на 15%. Инструмент сначала протестировали в интернет-магазине Allsoft. Первый тест запускали на одном продукте, являющемся третьим по объему продаж среди д
15.12.2021 Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц

рышева, директор Softline Ecommerce. «Мы используем сервисы рассрочки других внешних поставщиков на Allsoft.ru и store.softline.ru. После запуска собственного проекта для физических лиц можно с
27.09.2019 Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде

асперского» начала онлайн-продажи электронных лицензий во Вьетнаме и Таиланде посредством платформы Allsoft Ecommerce. Через онлайн-платформу можно будет приобрести домашние антивирусные решени
18.07.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить покупку программ в Allsoft

В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно оплатить покупку программ в интернет-магазина лицензионного софта Allsoft всего в несколько кликов. Для клиентов Allsoft значимым фактором выбора нового способа оплаты может стать отсутствие комиссии при использовании интернет-банка «Альфа-Клик», а так
16.08.2010 CNews запускает магазин программного обеспечения

ограммном обеспечении в России SOFT.CNews и интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru объявили о запуске совместного проекта. В рамках сотрудничества всем посетителям п
20.11.2009 Стартовал всероссийский проект «Лицензионный софт в каждый дом России»

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru объявил о запуске всероссийского проекта «Лицензионный софт в каждый дом России».

02.03.2009 Allsoft.ru начал продавать Google Apps

Интернет-магазин программного обеспечения Allsoft.ru объявил о том, что начинает продажи Google Apps – набора сервисов для совместной р
30.01.2009 Allsoft.ru и Alawar Entertainment стали партнерами

Интернет-магазин программного обеспечения Allsoft.ru и компания Alawar Entertainment, издатель казуальных игр, объявили о начале сотруд
22.01.2009 Allsoft.ru начал сотрудничество с белорусской компанией «Сакрамент ИТ»

Интернет-магазин программного обеспечения Allsoft.ru объявил о начале сотрудничества с белорусским лидером в области обработки речи ком
18.12.2008 Allsoft.ru построил call-центр на базе решения Naumen

вершении проекта по созданию call-центра в интернет-магазине лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru (создан группой компании Softline). Реализация проекта позволила Allsoft.ru
25.08.2008 Allsoft.ru внедрил поиск Google

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru объявил о внедрении на сайте allsoft.ru поиска на базе новой, пятой версии

16.04.2008 Абоненты «Акадо» скачивают лицензионный софт по ночам

посетили 200 тыс. человек. Запуск проектов состоялся в конце февраля совместно с интернет-магазином Allsoft.ru. В сутки порталы посещают около 5 тыс. человек. Покупатели на этих порталах наибол
26.12.2007 ULTRA Electronics и Allsoft.ru открыли новый онлайн-магазин ПО

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru и компания ULTRA Electronics заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь у посет
05.12.2007 Allsoft.ru и ABBYY открывают онлайн-магазин для PDF Transformer

, картинки, расположение абзацев и т.д. Заказы с http://store.pdft.ru обрабатываются и доставляются Allsoft.ru. В интернет-магазине http://store.pdft.ru покупателю предоставляется возможность в
05.07.2007 Игры от "Буки" можно скачать

твляется через интернет-магазин компании www.e-shop.buka.ru, обработку заказов в котором производит Allsoft.ru. Теперь у покупателей продукции "Буки" есть возможность приобретать компьютерные и
22.12.2006 "Линукс-Онлайн" предоставит услуги в онлайновом режиме

Интернет-магазин лицензионного софта Allsoft.ru и российская консалтинговая группа «Линукс-Онлайн» заключили соглашение о сотрудни
08.12.2006 Allsoft.ru предоставил "Вобис России" новый сервис

Интернет-магазин лицензионного ПО Allsoft.ru и компания «Вобис Россия» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь у посетите
08.11.2006 Продукция BinarySense стала доступна в режиме on-line

Интернет-магазин лицензионного софта Allsoft.ru (http://allsoft.ru) и разработчик программного обеспечения компания BinaryS
06.06.2006 CNews запустил новый сервис

Сотрудничество CNews и Allsoft.ru, проекта компании Softline, — новый шаг в развитии партнерской программы инте

Публикаций - 102, упоминаний - 131

Softline Ecommerce и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 49
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 24
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
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Русский стандарт Банк 441 2
JCB International 144 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 2
Кассир.ру - Kassir.ru 24 2
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Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Абсолют Банк 230 1
Евросеть 1404 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
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Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
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