Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce

ерсию, результативность показала рост на 15%. Инструмент сначала протестировали в интернет-магазине Allsoft . Первый тест запускали на одном продукте, являющемся третьим по объему продаж среди д

рышева, директор Softline Ecommerce. «Мы используем сервисы рассрочки других внешних поставщиков на Allsoft.ru и store.softline.ru. После запуска собственного проекта для физических лиц можно с

асперского» начала онлайн-продажи электронных лицензий во Вьетнаме и Таиланде посредством платформы Allsoft Ecommerce. Через онлайн-платформу можно будет приобрести домашние антивирусные решени