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Bertelsmann arvato Arvato Digital Services Arvato Digital arvato Systems Арвато Рус

Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2021 Исследование: российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры 1
09.10.2018 SAP представил новые блокчейн-сервисы для бизнеса 1
30.05.2018 «Системный софт» помог создать единую безопасную рабочую среду в филиалах Crocus Group 1
07.07.2015 «Беннинг Пауэр Электроникс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics AX 4.0 1
04.12.2014 Объём российского рынка интернет-торговли по итогам 2013 г. превысил 537 млрд руб. 1
31.07.2014 hybris Labs развивает решения нового поколения для ритейла 2
21.03.2012 В России началось производство игр для Microsoft Xbox 360 4
17.05.2011 Microsoft запустил в России полномасштабные онлайн-продажи 1
07.12.2010 В России появится онлайн-магазин Adobe 1
25.11.2010 Открылся первый магазин под брендом Microsoft в России 1
18.08.2008 Sony выкупает долю Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG 2
04.09.2006 Русский Goodok ушел в одни руки 2
01.02.2006 Warner начнет продажу фильмов в файлообменных сетях Европы 1
19.03.2002 Digital Life: CeBIT 2002 - Зоопарк хитроумных устройств и полезных новинок 1

Публикаций - 15, упоминаний - 21

Bertelsmann и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25822 6
Softline - Софтлайн 3768 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Softkey - Софткей 215 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5681 2
SAP SE 5611 2
Sony 6749 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Tatung 27 1
Samsung Electronics 11103 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15950 1
LG Electronics 3742 1
Intel Corporation 12850 1
IBM - International Business Machines Corp 9710 1
9640 1
Fujitsu 2107 1
Hitachi - Хитачи 1502 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Konica Minolta 423 1
Philips 2100 1
Navicon - Навикон 342 1
Lenovo Motorola 3568 1
Adobe Systems 1601 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 103 1
ViewSonic 328 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 321 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Verisign 362 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
ИММО - Информ-Мобил 54 1
Casio 338 1
Motorola Solutions - Psion 127 1
Эримекс - Erimex 100 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 1
Aristos Group - Аристос 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Bertelsmann 195 4
Почта России ПАО 2381 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 1
Visa International 1996 1
GFG - Lamoda - Купишуз 221 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Warner Bros. International Television Distribution 290 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Crocus Group - Крокус Групп 15 1
Crocus Страхование - Крокус Страхование 1 1
Sony Music Entertainment 161 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
CONA - Coke One North America 1 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
AmerisourceBergen 5 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 68 1
Inventive eCommerce - Inventive e-Commerce 7 1
Крокус банк КБ 3 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 16 1
Крокус Сток 1 1
Sony BMG 187 1
ЯПК - Ярославский полиграфический комбинат 1 1
Warner 540 1
Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Jive Records 2 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13720 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33683 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54315 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28425 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17049 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29798 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13039 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14020 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4892 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18426 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26446 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9676 2
D2C - dealer-to-customer - модель продаж, при которой производитель продаёт товары напрямую потребителю 9 1
Файлообменная технология - File sharing 245 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5317 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4905 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7966 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10631 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6278 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18233 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1663 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9347 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26968 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22697 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 772 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18148 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15501 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2674 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4465 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5854 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 729 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26058 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 148 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9481 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
Microsoft Office 2011 21 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Microsoft Office 2010 157 2
Linux OS 11595 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16950 1
Kaspersky Security Center - KSC 84 1
Oracle Java - язык программирования 3481 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 428 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 36 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 367 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1943 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Dynamics 1198 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1015 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 146 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP Blockchain Consortium 1 1
Nokia Sseries - серия телефонов 149 1
Intel Pentium III 782 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
Fujitsu Pocket LOOX 81 1
Intel - StrongARM - 121 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 1
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 1
Konica Minolta GT APO lens - серия объективов 4 1
Scholes Simon - Шольс Симон 3 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
Прянишников Николай 317 1
Роднянский Евгений 6 1
Лесняк Вадим 1 1
Мучник Феликс 68 1
Алгазин Виктор 20 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Фирсов Александр 5 1
Алявдин Кирилл 19 1
Тимощенко Дмитрий 16 1
Ярных Андрей 16 1
Кузьменко Павел 40 1
Dion Celine - Дион Селин 6 1
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Tsujihara Kevin - Цужихара Кевин 2 1
Германия - Федеративная Республика 13255 9
Россия - РФ - Российская федерация 167252 8
Европа 24999 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 2
Южная Корея - Республика 7074 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19249 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54894 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47804 1
Япония 13824 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3148 1
Дания - Королевство 1338 1
Сингапур - Республика 1957 1
Индия - Bharat 5889 1
Америка - Американский регион 2208 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2614 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 836 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1117 1
Австрия - Австрийская Республика 1358 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 976 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27469 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6220 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9101 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5628 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5128 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1948 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 204 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7884 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12375 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5818 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 250 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5535 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2706 1
Fashion industry - Индустрия моды 367 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6615 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58046 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11724 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4811 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7554 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53776 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7622 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 397 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1859 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2576 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2115 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5538 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 384 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 706 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11407 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 730 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 158 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 590 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1829 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 182 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 1
Компьютерра - Компьюлента 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1087 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
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