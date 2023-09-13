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Microsoft Store Магазин приложений Windows



13.09.2023 Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей

Новое стандартное приложение в Windows 11 Переработанный почтовый клиент Microsoft Outlook, распространяемый через магазин приложений Microsoft Store, может войти в состав стандартной поставки операционной системы Windows 11 до конца 2023 г. По информации Neowin, программа будет автоматически устанавливаться на ПК под управле
21.10.2022 Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows

За удобство предлагают заплатить Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) опубликовала пакет офисных программ LibreOffice в фирменном магазине приложений корпорации Microsoft – Microsoft Store. LibreOffice можно загрузить совершенно бесплатно с официального сайта проекта. Сборки доступны для всех популярных настольных операционных систем, как в виде исходного кода, та
17.08.2022 WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение

тусе по меньшей мере с июня 2021 г. WhatsApp становится лучше не только на смартфонах Приведенная к современному состоянию версия приложения для Windows доступна для скачивания из магазина приложений Microsoft Store. Однако, судя по дискуссии, развернувшейся в Twitter, пока не во всех странах мира. «Родная» версия для операционных систем семейства Mac находится в разработке, желающие могут

11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений

Открытому ПО не место в Microsoft Store Microsoft может ввести запрет на размещение платных программ на основе открытого исходного кода в своем фирменного магазине приложений для операционной системы Windows – Micr
01.06.2021 Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify

Рабочие приемчики Русскоязычные злоумышленники распространяют вредоносную программу с малоприличным названием, используя поддельные сайты Microsoft Store, Spotify и поддельный же конвертер документов. Пользователей заманивают на нужные злоумышленникам ресурсы с помощью рекламных баннеров. Один из них, например, приглашает сыграть
27.04.2018 В магазине приложений Windows 10 появился iTunes

В официальном онлайн-магазине Microsoft появился медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов iTunes. В Microsoft Store появился медиаплеер iTunes. С помощью приложения пользователи могут скачивать и наслаждаться любимой музыкой, фильмами, телешоу на любом устройстве на Windows 10. Через iTunes м
12.02.2018 Microsoft вступила в борьбу со словом Windows

, полученного от юристов Microsoft, является то, что Microsoft Store там именуется старым названием Windows Store, хотя магазин был переименован в сентябре 2017 г. Эту ошибку с негодованием отм
11.07.2017 Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora

Ubuntu появилась в Windows StoreВ магазине приложений Windows Store появилась ОС Ubuntu — популярный дистрибутив Linux. Скачать его можно по ссылке
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10

ora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конференции Mi
11.05.2017 В новой Windows 10 S запрещены Chrome, Firefox и другие сторонние браузеры

a Firefox будет невозможно. Новая ОС Microsoft поддерживает установку приложений только из магазина Windows Store. Правила магазина не разрешают сторонним разработчикам разместить там свой брау
23.03.2015 Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows

Примерно с 13 апреля 2015 г. Microsoft минимум на 20% поднимет цены на приложения в Windows Store в России, сообщает Microsoft News со ссылкой на уведомление, высланное корпорац
25.04.2013 Panda Cloud Antivirus теперь доступен в Windows Store

езопасности и поставщик программ защиты от вредоносного программного обеспечения и вирусов, объявила о том, что бесплатный облачный антивирус Panda Cloud Antivirus Free Edition теперь можно скачать в Windows Store — магазине Microsoft, доступном через Windows 8. Благодаря этому все пользователи Windows теперь могут воспользоваться возможностями новой версии (2.1.1) бесплатного решения от Pa
18.12.2012 Как продавать в Магазине Windows?

Windows Phone 7 и 8 в смартфоны Lumia, выложил в свой блог данные о серьезной уязвимости Microsoft Windows Store. По его словам, подход разработчиков к вопросам безопасности может позволить по
26.12.2011 В Windows Store появятся Open Source-программы

Microsoft указывает, что право выбора лицензии, под которой программа будет распространяться через Windows Store, принадлежит разработчику. В случае открытого ПО это может быть любая лицензия,
07.12.2011 Microsoft раскрыла условия магазина приложений для новой Windows

го пользователи ПК смогут покупать программы, не выходя из системы. В целом видно, что при создании Windows Store корпорация стремится учесть плюсы и минусы аналогичного магазина от Apple, конк
07.12.2011 Microsoft показала магазин приложений для Windows 8

и для разработчиков, в том числе, платформу WinRT для приложений в стиле Metro и магазин приложений Windows Store. Магазин Windows, созданный с использованием HTML5 и JavaScript, представляет с

Публикаций - 330, упоминаний - 412

Microsoft Store замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23940 263
Google LLC 11300 51
Apple Inc 11541 49
Intel Corporation 11837 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 20
Lenovo Group 2224 17
GitHub 650 16
Samsung Electronics 9908 16
X Corp - Twitter 2780 16
HP Inc. 5605 14
Meta Platforms - Facebook 4363 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 13
Yandex - Яндекс 6313 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3157 12
Dell EMC 4962 11
Nvidia Corp 3281 10
ДОК 805 10
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 375 9
Amazon Inc - Amazon.com 2869 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2459 9
Continuum Innovation 48 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1154 8
Qualcomm Technologies 1741 7
HERE Technologies 103 7
Defender 120 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8341 6
VMware 2233 6
Adobe Systems 1523 6
AMD - Advanced Micro Devices 3970 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4444 5
7508 5
VK - Mail.ru Group 3268 5
Softline - Софтлайн 2307 5
Huawei 3651 5
Canonical 195 5
Xiaomi 1460 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 4
LG Electronics 3559 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10412 4
Dropbox 469 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6365 9
Лента - Сеть розничной торговли 1866 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 6
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 73 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 233 5
Почта России ПАО 1979 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1985 3
Visa International 1907 3
Связной ГК 1355 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 986 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1806 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1092 2
Белый Ветер 346 2
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 2
Открытие ФК - Банк Открытие 523 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 2
LinkedIn 607 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 136 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 1
DreamWorks Animation LLC 58 1
ВсеИнструменты.ру 249 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 1
Jaguar Cars 122 1
LEGO 233 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Haier - Candy Group - Канди 92 1
Совкомбанк Совесть 269 1
101Hotels.com 455 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 470 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 92 1
Unsplash 165 1
СДМ-Банк 61 1
Открытие ФК - Бинбанк 193 1
ВТБ - ВТБ24 661 1
КонсультантПлюс 118 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 97 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2670 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2872 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4087 2
Правительство Баварии - Bavarian State Office 2 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4634 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3382 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 131 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 84 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 229 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1281 1
Президент Российской Федерации 3956 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1733 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5384 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3270 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10140 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 524 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2637 1
OIN - Open Invention Network 22 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
OSI - Open Source Initiative 68 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 203 1
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