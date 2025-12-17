Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft Store Магазин приложений Windows

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.12.2025 Против воли пользователей в Windows включили сомнительную функцию. Она тормозит ПК, разряжает батарею и почти никому не нужна

icrosoft не было своего магазина приложений – он появился лишь в конце 2012 г. и поначалу назывался Windows Store. За 13 лет Microsoft так и не приучила пользователей пользоваться этим магазино
25.03.2025 Microsoft искусственно замедлит популярное Windows-приложение, чтобы заставить пользователей его обновить

ws 10) в современный (для Windows 11). Впоследствии Microsoft удалила legacy-приложение из магазина Microsoft Store во избежание дальнейшей путаницы с различными версиями OneNote – так пользова
22.11.2024 Microsoft «поломала» удаление и обновление приложений в Windows 10. Как это исправить

льзователей Windows 10 Пользователи операционной системы Microsoft Windows 10 могут испытывать трудности с управлением современными упакованными приложениями, которые распространяются через платформу Microsoft Store, пишет Bleeping Computer. Столкнувшиеся с проблемой отмечают невозможность обновления или удаления ранее установленных программ, таких как мессенджер Microsoft Teams. Администра
13.09.2023 Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей

Новое стандартное приложение в Windows 11 Переработанный почтовый клиент Microsoft Outlook, распространяемый через магазин приложений Microsoft Store, может войти в состав стандартной поставки операционной системы Windows 11 до конца 2023 г. По информации Neowin, программа будет автоматически устанавливаться на ПК под управле
21.10.2022 Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows

За удобство предлагают заплатить Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) опубликовала пакет офисных программ LibreOffice в фирменном магазине приложений корпорации Microsoft – Microsoft Store. LibreOffice можно загрузить совершенно бесплатно с официального сайта проекта. Сборки доступны для всех популярных настольных операционных систем, как в виде исходного кода, та
17.08.2022 WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение

тусе по меньшей мере с июня 2021 г. WhatsApp становится лучше не только на смартфонах Приведенная к современному состоянию версия приложения для Windows доступна для скачивания из магазина приложений Microsoft Store. Однако, судя по дискуссии, развернувшейся в Twitter, пока не во всех странах мира. «Родная» версия для операционных систем семейства Mac находится в разработке, желающие могут

11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений

Открытому ПО не место в Microsoft Store Microsoft может ввести запрет на размещение платных программ на основе открытого исходного кода в своем фирменного магазине приложений для операционной системы Windows – Micr
01.06.2021 Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify

Рабочие приемчики Русскоязычные злоумышленники распространяют вредоносную программу с малоприличным названием, используя поддельные сайты Microsoft Store, Spotify и поддельный же конвертер документов. Пользователей заманивают на нужные злоумышленникам ресурсы с помощью рекламных баннеров. Один из них, например, приглашает сыграть
27.04.2018 В магазине приложений Windows 10 появился iTunes

В официальном онлайн-магазине Microsoft появился медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов iTunes. В Microsoft Store появился медиаплеер iTunes. С помощью приложения пользователи могут скачивать и наслаждаться любимой музыкой, фильмами, телешоу на любом устройстве на Windows 10. Через iTunes м
12.02.2018 Microsoft вступила в борьбу со словом Windows

, полученного от юристов Microsoft, является то, что Microsoft Store там именуется старым названием Windows Store, хотя магазин был переименован в сентябре 2017 г. Эту ошибку с негодованием отм
11.07.2017 Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora

Ubuntu появилась в Windows StoreВ магазине приложений Windows Store появилась ОС Ubuntu — популярный дистрибутив Linux. Скачать его можно по ссылке
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10

ora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конференции Mi
11.05.2017 В новой Windows 10 S запрещены Chrome, Firefox и другие сторонние браузеры

a Firefox будет невозможно. Новая ОС Microsoft поддерживает установку приложений только из магазина Windows Store. Правила магазина не разрешают сторонним разработчикам разместить там свой брау
23.03.2015 Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows

Примерно с 13 апреля 2015 г. Microsoft минимум на 20% поднимет цены на приложения в Windows Store в России, сообщает Microsoft News со ссылкой на уведомление, высланное корпорац
25.04.2013 Panda Cloud Antivirus теперь доступен в Windows Store

езопасности и поставщик программ защиты от вредоносного программного обеспечения и вирусов, объявила о том, что бесплатный облачный антивирус Panda Cloud Antivirus Free Edition теперь можно скачать в Windows Store — магазине Microsoft, доступном через Windows 8. Благодаря этому все пользователи Windows теперь могут воспользоваться возможностями новой версии (2.1.1) бесплатного решения от Pa
18.12.2012 Как продавать в Магазине Windows?

Windows Phone 7 и 8 в смартфоны Lumia, выложил в свой блог данные о серьезной уязвимости Microsoft Windows Store. По его словам, подход разработчиков к вопросам безопасности может позволить по
26.12.2011 В Windows Store появятся Open Source-программы

Microsoft указывает, что право выбора лицензии, под которой программа будет распространяться через Windows Store, принадлежит разработчику. В случае открытого ПО это может быть любая лицензия,
07.12.2011 Microsoft раскрыла условия магазина приложений для новой Windows

го пользователи ПК смогут покупать программы, не выходя из системы. В целом видно, что при создании Windows Store корпорация стремится учесть плюсы и минусы аналогичного магазина от Apple, конк
07.12.2011 Microsoft показала магазин приложений для Windows 8

и для разработчиков, в том числе, платформу WinRT для приложений в стиле Metro и магазин приложений Windows Store. Магазин Windows, созданный с использованием HTML5 и JavaScript, представляет с
25.11.2010 Открылся первый магазин под брендом Microsoft в России

ftstore.ru. Приобретенные продукты можно скачать непосредственно с сайта, а оплатить покупки - с помощью банковских карт Visa и MasterCard. «Это первый в России официальный онлайн-магазин под брендом Microsoft Store, открытый одним из глобальных партнеров корпорации и специализирующийся исключительно на продаже продуктов Microsoft», - заявили CNews в российском офисе компании. Партнером, за

Публикаций - 365, упоминаний - 458

Microsoft Store и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 293
Google LLC 12688 59
Apple Inc 13154 55
Intel Corporation 12811 25
Microsoft Corporation - GitHub 1075 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Samsung Electronics 11064 19
X Corp - Twitter 2938 17
Lenovo Group 2446 17
Meta Platforms - Facebook 4621 14
HP Inc. 5883 14
Dell EMC 5180 13
Yandex - Яндекс 9216 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 10
Nvidia Corp 4002 10
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
HERE Technologies 113 7
Defender 159 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Qualcomm Technologies 1974 7
LG Electronics 3735 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Broadcom - VMware 2610 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Adobe Systems 1597 6
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 5
Huawei 4676 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
9594 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Canonical 221 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Snap Inc 110 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Почта России ПАО 2370 5
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Visa International 1993 4
EPIC Telecom Invest 212 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Белый Ветер 365 2
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
СДМ-Банк 75 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Carl Zeiss AG 307 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Walt Disney Company 647 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
LEGO 260 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
КонсультантПлюс 161 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Баварии - Bavarian State Office 2 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OIN - Open Invention Network 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 239
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 105
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 94
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 94
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 87
Application store - магазин приложений 1463 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 62
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 51
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 46
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 44
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 36
Micorosft Windows Insider 149 35
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 31
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 31
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 29
Оповещение и уведомление - Notification 5943 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 23
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 22
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 19
Microsoft Windows 16882 304
Microsoft Windows 10 1938 159
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 132
Google Android 15243 92
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 78
Apple iOS 8583 63
Microsoft Windows 7 2007 60
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 54
Microsoft Windows 11 827 51
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 49
Microsoft Office 4170 46
Linux OS 11533 41
Apple - App Store 3109 41
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 40
Google Chrome - браузер 1701 36
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 35
Microsoft Office 365 1042 32
Apple iPad 4011 28
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 27
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 24
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Microsoft Surface - Планшет 450 23
Microsoft Azure 1526 22
Microsoft Outlook 1506 22
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 21
Intel x86 - архитектура процессора 2151 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 20
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 20
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 19
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 19
Microsoft Windows XP 2431 19
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 19
Apple iPhone 6 4861 18
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 18
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 18
Microsoft Visual Studio 429 17
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 17
Apple macOS 2419 17
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 16
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 11
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 8
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 7
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 6
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 5
Колбин Евгений 87 5
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Демидов Михаил 134 4
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 4
Попов Анатолий 154 3
Прянишников Николай 316 3
Алгазин Виктор 20 3
Осокина Полина 25 3
Дуров Павел 329 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Черномордиков Михаил 20 2
Щеглов Петр 85 2
Дмитриев Сергей 34 2
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 2
Шилина Мила 8 2
Ващенко Александр 10 2
Калугин Андрей 8 2
Pogue David - Пог Дэвид 16 2
Warren Tom - Уоррэн Том 9 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Иванов Андрей 61 1
Захаров Павел 60 1
Осипов Александр 96 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Харитонов Александр 69 1
Навальный Алексей 63 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 1
Свириденко Кирилл 40 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Габриелян Владимир 28 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Испания - Королевство 3840 12
Европа 24964 11
Канада 5081 11
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Япония 13807 9
США - Вашингтон - Редмонд 238 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Индия - Bharat 5869 7
Украина 7928 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Китай - Тайвань 4245 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Португалия - Португальская Республика 956 4
США - Вашингтон - Сиэтл 407 4
Казахстан - Республика 6048 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Аргентина - Аргентинская Республика 615 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Африка - Африканский регион 3641 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Нидерланды 3746 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Чили - Республика 494 2
Колумбия - Республика 551 2
Конго - Демократическая Республика 102 2
Германия - Бавария 73 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
Английский язык 7030 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
Образование в России 2893 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
The Verge - Издание 619 19
ZDnet 663 10
Neowin 217 8
BleepingComputer - Издание 458 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Reddit 398 5
Engadget - Блог о технологиях 429 4
Chicago Sun-Times 10 4
Bloomberg 1627 4
Tom’s Hardware 600 4
Windows Central 36 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Wikipedia - Википедия 650 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
NYT - The New York Times 1100 2
Wired - Издание 276 2
Digital Trends - Издание 35 2
Ars Technica 450 2
Softpedia.com 7 2
TechSpot 188 2
Petri.com 3 2
allNetDevices 160 2
BetaNews 50 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
SlashGear 134 1
Gizmodo 133 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
TechRadar 97 1
Windowslatest 14 1
Politico 29 1
WindowsArea.de 1 1
Le Parisien 6 1
Microsoft Commuity 1 1
Harvard Business Review 22 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
NotebookCheck 18 1
GizmoChina 171 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
NetMarketShare Web Analytics 29 3
Net Applications 127 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Гартнер 3658 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Consulting 26 1
Strategy Analytics 285 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
CAE - Chinese Academy of Engineering - Китайская инженерная академия 5 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
Microsoft Build - конференция 39 9
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Start Fellows - проект поддержки стартапов, созданный Павлом Дуровым и Юрием Мильнером 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще