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Microsoft Store Магазин приложений Windows
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.12.2025
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Против воли пользователей в Windows включили сомнительную функцию. Она тормозит ПК, разряжает батарею и почти никому не нужна
icrosoft не было своего магазина приложений – он появился лишь в конце 2012 г. и поначалу назывался Windows Store. За 13 лет Microsoft так и не приучила пользователей пользоваться этим магазино
|25.03.2025
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Microsoft искусственно замедлит популярное Windows-приложение, чтобы заставить пользователей его обновить
ws 10) в современный (для Windows 11). Впоследствии Microsoft удалила legacy-приложение из магазина Microsoft Store во избежание дальнейшей путаницы с различными версиями OneNote – так пользова
|22.11.2024
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Microsoft «поломала» удаление и обновление приложений в Windows 10. Как это исправить
льзователей Windows 10 Пользователи операционной системы Microsoft Windows 10 могут испытывать трудности с управлением современными упакованными приложениями, которые распространяются через платформу Microsoft Store, пишет Bleeping Computer. Столкнувшиеся с проблемой отмечают невозможность обновления или удаления ранее установленных программ, таких как мессенджер Microsoft Teams. Администра
|13.09.2023
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Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей
Новое стандартное приложение в Windows 11 Переработанный почтовый клиент Microsoft Outlook, распространяемый через магазин приложений Microsoft Store, может войти в состав стандартной поставки операционной системы Windows 11 до конца 2023 г. По информации Neowin, программа будет автоматически устанавливаться на ПК под управле
|21.10.2022
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Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows
За удобство предлагают заплатить Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) опубликовала пакет офисных программ LibreOffice в фирменном магазине приложений корпорации Microsoft – Microsoft Store. LibreOffice можно загрузить совершенно бесплатно с официального сайта проекта. Сборки доступны для всех популярных настольных операционных систем, как в виде исходного кода, та
|17.08.2022
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WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение
тусе по меньшей мере с июня 2021 г. WhatsApp становится лучше не только на смартфонах Приведенная к современному состоянию версия приложения для Windows доступна для скачивания из магазина приложений Microsoft Store. Однако, судя по дискуссии, развернувшейся в Twitter, пока не во всех странах мира. «Родная» версия для операционных систем семейства Mac находится в разработке, желающие могут
|11.07.2022
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Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений
Открытому ПО не место в Microsoft Store Microsoft может ввести запрет на размещение платных программ на основе открытого исходного кода в своем фирменного магазине приложений для операционной системы Windows – Micr
|01.06.2021
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Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify
Рабочие приемчики Русскоязычные злоумышленники распространяют вредоносную программу с малоприличным названием, используя поддельные сайты Microsoft Store, Spotify и поддельный же конвертер документов. Пользователей заманивают на нужные злоумышленникам ресурсы с помощью рекламных баннеров. Один из них, например, приглашает сыграть
|27.04.2018
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В магазине приложений Windows 10 появился iTunes
В официальном онлайн-магазине Microsoft появился медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов iTunes. В Microsoft Store появился медиаплеер iTunes. С помощью приложения пользователи могут скачивать и наслаждаться любимой музыкой, фильмами, телешоу на любом устройстве на Windows 10. Через iTunes м
|12.02.2018
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Microsoft вступила в борьбу со словом Windows
, полученного от юристов Microsoft, является то, что Microsoft Store там именуется старым названием Windows Store, хотя магазин был переименован в сентябре 2017 г. Эту ошибку с негодованием отм
|11.07.2017
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Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora
Ubuntu появилась в Windows StoreВ магазине приложений Windows Store появилась ОС Ubuntu — популярный дистрибутив Linux. Скачать его можно по ссылке
|12.05.2017
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В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10
ora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конференции Mi
|11.05.2017
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В новой Windows 10 S запрещены Chrome, Firefox и другие сторонние браузеры
a Firefox будет невозможно. Новая ОС Microsoft поддерживает установку приложений только из магазина Windows Store. Правила магазина не разрешают сторонним разработчикам разместить там свой брау
|23.03.2015
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Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows
Примерно с 13 апреля 2015 г. Microsoft минимум на 20% поднимет цены на приложения в Windows Store в России, сообщает Microsoft News со ссылкой на уведомление, высланное корпорац
|25.04.2013
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Panda Cloud Antivirus теперь доступен в Windows Store
езопасности и поставщик программ защиты от вредоносного программного обеспечения и вирусов, объявила о том, что бесплатный облачный антивирус Panda Cloud Antivirus Free Edition теперь можно скачать в Windows Store — магазине Microsoft, доступном через Windows 8. Благодаря этому все пользователи Windows теперь могут воспользоваться возможностями новой версии (2.1.1) бесплатного решения от Pa
|18.12.2012
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Как продавать в Магазине Windows?
Windows Phone 7 и 8 в смартфоны Lumia, выложил в свой блог данные о серьезной уязвимости Microsoft Windows Store. По его словам, подход разработчиков к вопросам безопасности может позволить по
|26.12.2011
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В Windows Store появятся Open Source-программы
Microsoft указывает, что право выбора лицензии, под которой программа будет распространяться через Windows Store, принадлежит разработчику. В случае открытого ПО это может быть любая лицензия,
|07.12.2011
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Microsoft раскрыла условия магазина приложений для новой Windows
го пользователи ПК смогут покупать программы, не выходя из системы. В целом видно, что при создании Windows Store корпорация стремится учесть плюсы и минусы аналогичного магазина от Apple, конк
|07.12.2011
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Microsoft показала магазин приложений для Windows 8
и для разработчиков, в том числе, платформу WinRT для приложений в стиле Metro и магазин приложений Windows Store. Магазин Windows, созданный с использованием HTML5 и JavaScript, представляет с
|25.11.2010
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Открылся первый магазин под брендом Microsoft в России
ftstore.ru. Приобретенные продукты можно скачать непосредственно с сайта, а оплатить покупки - с помощью банковских карт Visa и MasterCard. «Это первый в России официальный онлайн-магазин под брендом Microsoft Store, открытый одним из глобальных партнеров корпорации и специализирующийся исключительно на продаже продуктов Microsoft», - заявили CNews в российском офисе компании. Партнером, за
Microsoft Store и организации, системы, технологии, персоны:
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