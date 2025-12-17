Microsoft Store Магазин приложений Windows

Против воли пользователей в Windows включили сомнительную функцию. Она тормозит ПК, разряжает батарею и почти никому не нужна icrosoft не было своего магазина приложений – он появился лишь в конце 2012 г. и поначалу назывался Windows Store. За 13 лет Microsoft так и не приучила пользователей пользоваться этим магазино

Microsoft искусственно замедлит популярное Windows-приложение, чтобы заставить пользователей его обновить ws 10) в современный (для Windows 11). Впоследствии Microsoft удалила legacy-приложение из магазина Microsoft Store во избежание дальнейшей путаницы с различными версиями OneNote – так пользова

Microsoft «поломала» удаление и обновление приложений в Windows 10. Как это исправить льзователей Windows 10 Пользователи операционной системы Microsoft Windows 10 могут испытывать трудности с управлением современными упакованными приложениями, которые распространяются через платформу Microsoft Store, пишет Bleeping Computer. Столкнувшиеся с проблемой отмечают невозможность обновления или удаления ранее установленных программ, таких как мессенджер Microsoft Teams. Администра

Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей Новое стандартное приложение в Windows 11 Переработанный почтовый клиент Microsoft Outlook, распространяемый через магазин приложений Microsoft Store, может войти в состав стандартной поставки операционной системы Windows 11 до конца 2023 г. По информации Neowin, программа будет автоматически устанавливаться на ПК под управле

Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows За удобство предлагают заплатить Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) опубликовала пакет офисных программ LibreOffice в фирменном магазине приложений корпорации Microsoft – Microsoft Store. LibreOffice можно загрузить совершенно бесплатно с официального сайта проекта. Сборки доступны для всех популярных настольных операционных систем, как в виде исходного кода, та

WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение тусе по меньшей мере с июня 2021 г. WhatsApp становится лучше не только на смартфонах Приведенная к современному состоянию версия приложения для Windows доступна для скачивания из магазина приложений Microsoft Store. Однако, судя по дискуссии, развернувшейся в Twitter, пока не во всех странах мира. «Родная» версия для операционных систем семейства Mac находится в разработке, желающие могут

Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений Открытому ПО не место в Microsoft Store Microsoft может ввести запрет на размещение платных программ на основе открытого исходного кода в своем фирменного магазине приложений для операционной системы Windows – Micr

Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify Рабочие приемчики Русскоязычные злоумышленники распространяют вредоносную программу с малоприличным названием, используя поддельные сайты Microsoft Store, Spotify и поддельный же конвертер документов. Пользователей заманивают на нужные злоумышленникам ресурсы с помощью рекламных баннеров. Один из них, например, приглашает сыграть

В магазине приложений Windows 10 появился iTunes В официальном онлайн-магазине Microsoft появился медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов iTunes. В Microsoft Store появился медиаплеер iTunes. С помощью приложения пользователи могут скачивать и наслаждаться любимой музыкой, фильмами, телешоу на любом устройстве на Windows 10. Через iTunes м

Microsoft вступила в борьбу со словом Windows , полученного от юристов Microsoft, является то, что Microsoft Store там именуется старым названием Windows Store, хотя магазин был переименован в сентябре 2017 г. Эту ошибку с негодованием отм

Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora Ubuntu появилась в Windows StoreВ магазине приложений Windows Store появилась ОС Ubuntu — популярный дистрибутив Linux. Скачать его можно по ссылке

В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10 ora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конференции Mi

В новой Windows 10 S запрещены Chrome, Firefox и другие сторонние браузеры a Firefox будет невозможно. Новая ОС Microsoft поддерживает установку приложений только из магазина Windows Store. Правила магазина не разрешают сторонним разработчикам разместить там свой брау

Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows Примерно с 13 апреля 2015 г. Microsoft минимум на 20% поднимет цены на приложения в Windows Store в России, сообщает Microsoft News со ссылкой на уведомление, высланное корпорац

Panda Cloud Antivirus теперь доступен в Windows Store езопасности и поставщик программ защиты от вредоносного программного обеспечения и вирусов, объявила о том, что бесплатный облачный антивирус Panda Cloud Antivirus Free Edition теперь можно скачать в Windows Store — магазине Microsoft, доступном через Windows 8. Благодаря этому все пользователи Windows теперь могут воспользоваться возможностями новой версии (2.1.1) бесплатного решения от Pa

Как продавать в Магазине Windows? Windows Phone 7 и 8 в смартфоны Lumia, выложил в свой блог данные о серьезной уязвимости Microsoft Windows Store. По его словам, подход разработчиков к вопросам безопасности может позволить по

В Windows Store появятся Open Source-программы Microsoft указывает, что право выбора лицензии, под которой программа будет распространяться через Windows Store, принадлежит разработчику. В случае открытого ПО это может быть любая лицензия,

Microsoft раскрыла условия магазина приложений для новой Windows го пользователи ПК смогут покупать программы, не выходя из системы. В целом видно, что при создании Windows Store корпорация стремится учесть плюсы и минусы аналогичного магазина от Apple, конк

Microsoft показала магазин приложений для Windows 8 и для разработчиков, в том числе, платформу WinRT для приложений в стиле Metro и магазин приложений Windows Store. Магазин Windows, созданный с использованием HTML5 и JavaScript, представляет с