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Canonical
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.06.2024
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Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей
Релиз новой версии В начале июня 2024 г. компания Canonical официально выпустила Ubuntu Core 24, версию Ubuntu, предназначенную для интеллектуа
|26.03.2024
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Самый популярный в мире Linux вводит платные обновления
Платный Linux Сбежавшая из России и бросившая своих российских пользователей компания Canonical вводит систему платных обновлений для своего Linux-дистрибутива Ubuntu. Как пишет п
|13.10.2023
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Новейшая Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из доступа из-за оскорбительных реплик в украинском переводе
Суета вокруг Ubuntu Компания Canonical, возглавляющая работу над популярным дистрибутивом Linux Ubuntu, удалила ISO-образы
|27.02.2023
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В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента
Без Flatpak в Ubuntu flavours Компания Canonical запретила разработчикам сертифицированных модификаций своего фирменного дистрибутив
|14.10.2022
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Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве
Системный спам Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, вывела многих пользователей из себя. С ее л
|06.04.2022
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Самый популярный дистрибутив Linux сбежал из России. Прекращена поддержка бизнес-пользователей, включая платных
Россия осталась без Ubuntu Компания Canonical, разработчик знаменитого Linux-дистрибутива Ubuntu, объявила о прекращении поддержк
|01.03.2022
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Создатели Linux Ubuntu задумали превратить все гаджеты с дисплеями в «облачные Android-смартфоны». Видео
Android-приложения в массы Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, заявила о работе над проектом так называемого «облачн
|06.11.2020
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МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu
Облако нового поколения Компания Canonical объявила о своем участии в проекте российского оператора MTC по созданию облачной и
|05.11.2020
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МТС построит гибкую облачную инфраструктуру нового поколения
ать развитие сетевой и ИТ-инфраструктуры. По итогам конкурса поставщиком платформы выбрана компания Canonical, развивающая проекты свободного программного обеспечения на основе Linux-дистрибути
|30.04.2020
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Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость
Самодостаточная Canonical Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, вышла на самоокупаемость. О
|21.12.2017
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Новая Linux Ubuntu ломает BIOS в ноутбуках
«Дыра» в Ubuntu 17.10Компания Canonical, разработчик популярного дистрибутива Linux Ubuntu, отключила на своем сайте возмож
|06.04.2017
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Ubuntu возвращается к корням Linux
им конвергенции, который позволял использовать на мобильных устройствах рабочий стол стационарного ПК, также прекратит свое развитие. Об этом сообщил в своем официальном заявлении основатель компании Canonical, разработчика Ubuntu, Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).Первой после долгого перерыва версией системы, куда по умолчанию будет встроен Gnome, станет Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Suppo
|06.12.2016
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Ubuntu начала отстрел неугодных клонов
Canonical против европейских провайдеровКомпания Canonical, разработчик одного из самых популярных в мире Linux-дистрибутивов Ubuntu, будет в
|19.07.2016
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Взломан главный сайт Linux Ubuntu
Как Canonical узнала об атаке на форумы Компания Canonical, разработчик Ubuntu, одной из с
|13.05.2015
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HP и Canonical анонсировали запуск ноутбуков и моноблоков с предустановленной ОС Ubuntu в России
Компании HP и Canonical анонсировали выход на российском рынке ноутбуков и моноблоков с предустановленной операционной системой Ubuntu. Устройства поступят в продажу в середине мая 2015. Как сообщили CNews в
|09.02.2015
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В продажу выходит первый в мире смартфон на Ubuntu Linux
н под управлением операционной системы Ubuntu выйдет на рынок в ближайшие недели, сообщила компания Canonical, разработавшая платформу. Поможет ей в этом испанский производитель потребительской
|20.02.2014
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Ubuntu рассказала, кто согласился производить ее смартфоны
из 600 розничных магазинов. В 2014 г. компания планирует выйти в новые государства и начать продажи своей продукции в Америке - и Ubuntu станет одним из ключевых факторов этой экспансии, рассказали в Canonical. bq и Meizu выпустят первые смартфоны на Ubuntu до конца 2014 г. Более точный срок в Canonical не сообщили. Купить устройства можно будет через интернет на сайте bq, Meizu и Ub
|18.10.2013
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Выпущена финальная Ubuntu Linux для смартфонов
Компания Canonical выпустила новую версию операционной системы на ядре Linux - Ubuntu 13.10. Она предн
|09.08.2013
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Премиальный смартфон на ОС Ubuntu подешевел еще до презентации
Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, объявила, что до конца кампании по сбору средств любо
|23.07.2013
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Пользователи сдают миллионы долларов на первый смартфон на Ubuntu
Компания Canonical объявила о начале сбора средств посредством на выпуск смартфона Ubuntu Edge на базе
|09.07.2013
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Государственный сотовый оператор Китая поддержал Ubuntu Touch
В июне текущего года Canonical объявила о созыве рабочей группы из представителей индустрии сотовой связи для консультационной помощи в создании Ubuntu Touch - версии Ubuntu для смартфонов и планшетов, в настоящий
|20.02.2013
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Представлена планшетная версия Ubuntu
Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, представила операционную систему Ubuntu для
|02.03.2012
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Ubuntu создает «убийцу» Android
Британская Canonical, создатель ОС Ubuntu, базирующейся на ядре Linux, начала разработку версии этой ОС, предназначенной специально для смартфонов, рассказал CNews старший менеджер по продуктовой стратеги
|10.01.2012
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Создан Linux Ubuntu для телевизоров
Компания Canonical, разработчик дистрибутива Linux Ubuntu, представила первую рабочую версию платформы
|11.05.2011
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OpenStack стала основной облачной платформой Ubuntu
Компания Canonical, разработчик дистрибутива Ubuntu Linux, объявила о том, что планирует использовать
|06.04.2011
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Ubuntu сворачивает рассылку бесплатных дисков и уходит в облака
Компания Canonical, издатель популярного дистрибутива Linux Ubuntu, объявила, что прекращает начатую ш
|10.03.2011
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Ubuntu для нетбуков больше не будет
Компания Canonical отказалась от выпуска отдельной редакции Linux Ubuntu для нетбуков - Ubuntu Netbook
|07.02.2011
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Canonical и Cisco присоединяются к “облаку” OpenStack
3 февраля одновременно две компании – Cisco и Canonical, создатель популярного дистрибутива Linux Ubuntu, – объявили о своем присоединении к открытому проекту по созданию облачной инфраструктуры OpenStack, который был открыт летом прошлого
|09.12.2010
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Разработчик Ubuntu Linux теряет операционного директора
Главный операционный директор производителя дистрибутива Ubuntu Linux компании Canonical Мэтт Эсей (Matt Asay) выступил с заявлением о уходе со своего поста и переходе на работу в молодой стартап Strobe. Мэтт Эсэй, широко известный в сообществе ПО с открытым кодом благода
|17.11.2010
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Canonical обзавелась системой для управления облачными вычислениями корпоративного класса
Компания Convirture, разработчик корпоративной системы управления облачными вычислениями на базе Xen и KVM и Canonical, создатель популярного дистрибутива Linux Ubuntu, объявили о партнерстве, направленном на создание инструментов управления виртуальными машинами на базе Ubuntu. ConVirt позволяет авто
|11.10.2010
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Вышел Ubuntu 10.10
7 октября компания Canonical официально объявила о выходе новой версии линейки Linux-дистрибутивов Ubuntu 10.10.
|20.08.2010
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Новая версия Ubuntu выйдет с новым интерфейсом и мультисенсорным управлением
16 августа компания Canonical анонсировала проект по поддержке мультисенсорной навигации в операционной системе U
|15.06.2010
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Создатели Ubuntu Linux представят собственный планшет
Компания Canonical анонсировала планы по выпуску собственной модели планшетного ПК под управлением Ubu
|13.05.2010
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Canonical представила новые версии Ubuntu: Unity и Ubuntu Light
Компания Canonical анонсировала выход новых версий операционной системы Ubuntu. Одна из них - Ubuntu 1
|09.04.2010
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Canonical совершенствует Ubuntu
В апреле 2010 г. Canonical представит на суд пользователей новый Linux-дистрибутив Ubuntu 10.04 Lucid Lynx. Одновременно компания официально объявила о том, что в октябре 2010 года будет выпущена операционная с
|26.03.2010
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IBM и Canonical взялись за разработку 190-долларового нетбука c открытым ПО
Компании IBM, Canonical и Simmtronics Semiconductors планируют выпустить нетбук Simmbook стоимостью $190 для стран с развивающейся экономикой. Компьютер будет поставляться с предустановленным программным обе
|30.10.2008
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Linux Ubuntu затмит Mac OS красотой
untu 8.10 с кодовым названием Intrepid Ibex, (бесстрашный козерог). Спонсор проекта Ubuntu компания Canonical как правило публикует новые версии операционной системы дважды в год — в октябре и
|18.09.2008
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Canonical продает проприетарные кодеки для Ubuntu
Компания Canonical начала продажу пользователям проприетарных мультимедиа-кодеков от Fluendo через сво
|18.08.2008
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Canonical присоединилась к Linux Foundation
существляющая защиту интересов ОС Linux и спонсирование работы Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) - создателя ядра Linux, пополнилась еще одним членом - компанией Марка Шаттлворта (Mark Shuttleworth) Canonical, занимающейся коммерческой стороной разработки и продвижения дистрибутивов Ubuntu. Как отмечают функционеры LF и Canonical, сотрудники Canonical уже принимают активное у
|11.07.2008
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Canonical приступила к «коробочным» продажам Ubuntu
Компания Canonical и специализирующийся на розничных продажах ПО в США дистрибьютор ValuSoft объявили
Canonical и организации, системы, технологии, персоны:
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