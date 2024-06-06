Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей Релиз новой версии В начале июня 2024 г. компания Canonical официально выпустила Ubuntu Core 24, версию Ubuntu, предназначенную для интеллектуа

Самый популярный в мире Linux вводит платные обновления Платный Linux Сбежавшая из России и бросившая своих российских пользователей компания Canonical вводит систему платных обновлений для своего Linux-дистрибутива Ubuntu. Как пишет п

Новейшая Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из доступа из-за оскорбительных реплик в украинском переводе Суета вокруг Ubuntu Компания Canonical, возглавляющая работу над популярным дистрибутивом Linux Ubuntu, удалила ISO-образы

В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента Без Flatpak в Ubuntu flavours Компания Canonical запретила разработчикам сертифицированных модификаций своего фирменного дистрибутив

Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве Системный спам Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, вывела многих пользователей из себя. С ее л

Самый популярный дистрибутив Linux сбежал из России. Прекращена поддержка бизнес-пользователей, включая платных Россия осталась без Ubuntu Компания Canonical, разработчик знаменитого Linux-дистрибутива Ubuntu, объявила о прекращении поддержк

Создатели Linux Ubuntu задумали превратить все гаджеты с дисплеями в «облачные Android-смартфоны». Видео Android-приложения в массы Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, заявила о работе над проектом так называемого «облачн

МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu Облако нового поколения Компания Canonical объявила о своем участии в проекте российского оператора MTC по созданию облачной и

МТС построит гибкую облачную инфраструктуру нового поколения ать развитие сетевой и ИТ-инфраструктуры. По итогам конкурса поставщиком платформы выбрана компания Canonical, развивающая проекты свободного программного обеспечения на основе Linux-дистрибути

Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость Самодостаточная Canonical Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, вышла на самоокупаемость. О

Новая Linux Ubuntu ломает BIOS в ноутбуках «Дыра» в Ubuntu 17.10Компания Canonical, разработчик популярного дистрибутива Linux Ubuntu, отключила на своем сайте возмож

Ubuntu возвращается к корням Linux им конвергенции, который позволял использовать на мобильных устройствах рабочий стол стационарного ПК, также прекратит свое развитие. Об этом сообщил в своем официальном заявлении основатель компании Canonical, разработчика Ubuntu, Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).Первой после долгого перерыва версией системы, куда по умолчанию будет встроен Gnome, станет Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Suppo

Ubuntu начала отстрел неугодных клонов Canonical против европейских провайдеровКомпания Canonical, разработчик одного из самых популярных в мире Linux-дистрибутивов Ubuntu, будет в

Взломан главный сайт Linux Ubuntu Как Canonical узнала об атаке на форумы Компания Canonical, разработчик Ubuntu, одной из с

HP и Canonical анонсировали запуск ноутбуков и моноблоков с предустановленной ОС Ubuntu в России Компании HP и Canonical анонсировали выход на российском рынке ноутбуков и моноблоков с предустановленной операционной системой Ubuntu. Устройства поступят в продажу в середине мая 2015. Как сообщили CNews в

В продажу выходит первый в мире смартфон на Ubuntu Linux н под управлением операционной системы Ubuntu выйдет на рынок в ближайшие недели, сообщила компания Canonical, разработавшая платформу. Поможет ей в этом испанский производитель потребительской

Ubuntu рассказала, кто согласился производить ее смартфоны из 600 розничных магазинов. В 2014 г. компания планирует выйти в новые государства и начать продажи своей продукции в Америке - и Ubuntu станет одним из ключевых факторов этой экспансии, рассказали в Canonical. bq и Meizu выпустят первые смартфоны на Ubuntu до конца 2014 г. Более точный срок в Canonical не сообщили. Купить устройства можно будет через интернет на сайте bq, Meizu и Ub

Выпущена финальная Ubuntu Linux для смартфонов Компания Canonical выпустила новую версию операционной системы на ядре Linux - Ubuntu 13.10. Она предн

Премиальный смартфон на ОС Ubuntu подешевел еще до презентации Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, объявила, что до конца кампании по сбору средств любо

Пользователи сдают миллионы долларов на первый смартфон на Ubuntu Компания Canonical объявила о начале сбора средств посредством на выпуск смартфона Ubuntu Edge на базе

Государственный сотовый оператор Китая поддержал Ubuntu Touch В июне текущего года Canonical объявила о созыве рабочей группы из представителей индустрии сотовой связи для консультационной помощи в создании Ubuntu Touch - версии Ubuntu для смартфонов и планшетов, в настоящий

Представлена планшетная версия Ubuntu Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, представила операционную систему Ubuntu для

Ubuntu создает «убийцу» Android Британская Canonical, создатель ОС Ubuntu, базирующейся на ядре Linux, начала разработку версии этой ОС, предназначенной специально для смартфонов, рассказал CNews старший менеджер по продуктовой стратеги

Создан Linux Ubuntu для телевизоров Компания Canonical, разработчик дистрибутива Linux Ubuntu, представила первую рабочую версию платформы

OpenStack стала основной облачной платформой Ubuntu Компания Canonical, разработчик дистрибутива Ubuntu Linux, объявила о том, что планирует использовать

Ubuntu сворачивает рассылку бесплатных дисков и уходит в облака Компания Canonical, издатель популярного дистрибутива Linux Ubuntu, объявила, что прекращает начатую ш

Ubuntu для нетбуков больше не будет Компания Canonical отказалась от выпуска отдельной редакции Linux Ubuntu для нетбуков - Ubuntu Netbook

Canonical и Cisco присоединяются к “облаку” OpenStack 3 февраля одновременно две компании – Cisco и Canonical, создатель популярного дистрибутива Linux Ubuntu, – объявили о своем присоединении к открытому проекту по созданию облачной инфраструктуры OpenStack, который был открыт летом прошлого

Разработчик Ubuntu Linux теряет операционного директора Главный операционный директор производителя дистрибутива Ubuntu Linux компании Canonical Мэтт Эсей (Matt Asay) выступил с заявлением о уходе со своего поста и переходе на работу в молодой стартап Strobe. Мэтт Эсэй, широко известный в сообществе ПО с открытым кодом благода

Canonical обзавелась системой для управления облачными вычислениями корпоративного класса Компания Convirture, разработчик корпоративной системы управления облачными вычислениями на базе Xen и KVM и Canonical, создатель популярного дистрибутива Linux Ubuntu, объявили о партнерстве, направленном на создание инструментов управления виртуальными машинами на базе Ubuntu. ConVirt позволяет авто

Вышел Ubuntu 10.10 7 октября компания Canonical официально объявила о выходе новой версии линейки Linux-дистрибутивов Ubuntu 10.10.

Новая версия Ubuntu выйдет с новым интерфейсом и мультисенсорным управлением 16 августа компания Canonical анонсировала проект по поддержке мультисенсорной навигации в операционной системе U

Создатели Ubuntu Linux представят собственный планшет Компания Canonical анонсировала планы по выпуску собственной модели планшетного ПК под управлением Ubu

Canonical представила новые версии Ubuntu: Unity и Ubuntu Light Компания Canonical анонсировала выход новых версий операционной системы Ubuntu. Одна из них - Ubuntu 1

Canonical совершенствует Ubuntu В апреле 2010 г. Canonical представит на суд пользователей новый Linux-дистрибутив Ubuntu 10.04 Lucid Lynx. Одновременно компания официально объявила о том, что в октябре 2010 года будет выпущена операционная с

IBM и Canonical взялись за разработку 190-долларового нетбука c открытым ПО Компании IBM, Canonical и Simmtronics Semiconductors планируют выпустить нетбук Simmbook стоимостью $190 для стран с развивающейся экономикой. Компьютер будет поставляться с предустановленным программным обе

Linux Ubuntu затмит Mac OS красотой untu 8.10 с кодовым названием Intrepid Ibex, (бесстрашный козерог). Спонсор проекта Ubuntu компания Canonical как правило публикует новые версии операционной системы дважды в год — в октябре и

Canonical продает проприетарные кодеки для Ubuntu Компания Canonical начала продажу пользователям проприетарных мультимедиа-кодеков от Fluendo через сво

Canonical присоединилась к Linux Foundation существляющая защиту интересов ОС Linux и спонсирование работы Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) - создателя ядра Linux, пополнилась еще одним членом - компанией Марка Шаттлворта (Mark Shuttleworth) Canonical, занимающейся коммерческой стороной разработки и продвижения дистрибутивов Ubuntu. Как отмечают функционеры LF и Canonical, сотрудники Canonical уже принимают активное у