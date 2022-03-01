Создатели Linux Ubuntu задумали превратить все гаджеты с дисплеями в «облачные Android-смартфоны». Видео

Компания Canonical, известная благодаря популярному Linux-дистрибутиву Ubuntu, готовится запустить сервис по запуску Android-приложений и игр в облаке и трансляции их на устройство пользователя. Это позволит работать в них даже на не предназначенных для этого устройствах – на телевизорах, бытовой технике с экраном и доступом в интернет и даже на гаджетах Apple.

Android-приложения в массы

Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, заявила о работе над проектом так называемого «облачного смартфона» с Android. Идея заключается в возможности запуска Android-приложений на почти любом современном устройстве, у которого есть экран и функция декодирования и воспроизведения видео.

Для ускорения процесса разработки Canonical подключила к проекту специалистов оператора связи Vodafone. Пока неясно, какие задачи выполняют новоиспеченные партнеры, но известно, что в основе «облачного смартфона» лежит специальный облачный сервис Anbox Cloud, созданный самой Canonical.

По принципу работы Anbox Cloud можно сравнить, к примеру с сервисом Nvidia GeForce Now. Он позволяет играть в суперсовременные игры на древних компьютерах, так как все вычисления происходят в облаке, а на устройство пользователя подается лишь видеоряд. При этом задержка управления минимальна.

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По той же схеме работает и Anbox Cloud. Сервис позволяет запускать в облаке любые программы и игры, написанные под Android, и транслировать их на пользовательский гаджет. Согласно описанию сервиса, приложения запускаются в изолированных контейнерах.

Canonical планирует показать свой проект в действии на выставке мобильной электроники Mobile World Congress 2022. Она закрывается 3 марта 2022 г., так что времени на демонстрацию осталось немного.

Android на экране iPhone

Canonical не занимается разработкой конкретного устройства, поскольку «облачный смартфон» – это лишь общая идея проекта. По задумке компании, при помощи Vodafone она добьется возможности запуска Android-программ и игр на любом устройстве, способом декодировать потоковое видео. Это может быть что угодно, хоть умная бытовая техника или обычная домашняя электроника – те же телевизоры с поддержкой потокового видео.

Идея компании в том, чтобы открыть доступ к миру Android-приложений всем, даже тем, кто не пользуется этой системой как таковой. Облако Anbox Cloud позволит запускать их даже на очень древних устройствах, «железо» которых уже не в состоянии «тянуть» не только приложения, но и современные версии самой ОС Android.

Пример работы Anbox Cloud

В теории, запуск Android-приложений при помощи проекта Canonical будет возможен даже на устройствах компании Apple. По крайней мере, ни Canonical, ни Vodafone на момент публикации материала не говорили об обратном.

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Помимо этого, задумка Canonical откроет доступ к Android-приложениям пользователям старых версий OC Windows. Нативная поддержка Android-программ есть только в Windows 11.

Повышенная безопасность

Проект Canonical может пригодиться и различным компаниям, сотрудники которых обязаны использовать те или иные фирменные приложения. Сейчас они должны устанавливать их на собственные устройства, хотя это и не всем по нраву.

Кроме того, наличие на личных гаджетах работников фирменных программ повышает риск утечки корпоративной информации. Canonical уверяет, что ее «облачный смартфон» искоренит данную проблему, поскольку приложения будут запускаться в облаке, и вся информация будет храниться там же, а не на конечном устройстве.

В Android-играх, запущенных через Anbox Cloud, Canonical обещает минимальную задержку ввода (input lag). Другими словами, происходящее в игре будет почти мгновенно реагировать на действия пользователя.

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По всей видимости, вторым после поддержки стримингового видео требованием к устройству пользователя будет наличие стабильного доступа в интернет. Насколько скоростным он должен будет быть – пока неясно, но для обычных игровых облачных сервисов это весьма критичный параметр.