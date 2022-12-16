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Nvidia GeForce NOW

СОБЫТИЯ

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16.12.2022 «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой опции «Облачные игры Gfn.ru» 2
01.03.2022 Создатели Linux Ubuntu задумали превратить все гаджеты с дисплеями в «облачные Android-смартфоны». Видео 2
25.08.2021 «Мегафон» и Gfn.ru запускают совместную подписку 2
27.07.2021 SFI инвестирует 200 млн рублей в расширение инфраструктуры Gfn.ru 1
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 1
27.05.2021 PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94% 1
29.04.2021 Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег 1
19.11.2020 Gfn.ru позволит запускать ПК-игры через браузер на iPhone 1
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
23.07.2020 МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов 2
16.07.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru открыли безлимитный доступ к Nvidia Geforce Now на специальных условиях 2
09.07.2020 «Билайн» обновил сервис Beeline Gaming на базе Nvidia GeForce NOW 1
30.06.2020 Андрей Комогоров -

В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза

 2
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
19.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки 1
25.11.2019 Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM 1
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW 1
13.07.2017 Лучшие домашние медиаплееры. Выбор ZOOM 1

Публикаций - 20, упоминаний - 26

Nvidia GeForce NOW и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4000 17
Ростелеком 10941 7
Google LLC 12682 5
Apple Inc 13148 4
Xiaomi - Сяоми 2227 3
IXcellerate - Икселерейт 152 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3339 2
Amazon Inc - Amazon.com 3274 2
Microsoft Corporation 25769 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 2
Intel Corporation 12808 2
Fortnite 95 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 2
Ростелеком - Инфолинк 5 1
Ростелеком - АльянсТелеком 9 1
Box inc - box.com - box.net 374 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
Ugoos 1 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 1
Hobby world - 4game - Фогейм 24 1
NETRACK 3 1
МегаФон 10720 1
Lenovo Group 2446 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2173 1
HP Inc. 5883 1
ZTE Corporation 800 1
Acer Group - Acer Inc 2775 1
TP-Link - ТП-Линк 230 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Fujitsu 2105 1
Telegram Group 2936 1
Vodafone Group 1412 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Canonical 221 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 355 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 1
Loudplay - ЛП стрим 28 1
Amlogic 57 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 3
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Larnabel Ventures 3 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 1
Сафмар - SFI - ЭсЭфАй - Сафмар Финансовые инвестиции 3 1
Yoga Masters 1 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8839 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2944 1
Coursera 65 1
UPS 216 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 438 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 524 1
О2О Холдинг 61 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 326 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Storytel - Сторител 9 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5650 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 580 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18322 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24380 15
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1898 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18103 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33459 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28247 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18000 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13471 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12885 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6847 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2004 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3936 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22553 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10344 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4605 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11522 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3272 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3897 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26770 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2220 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7532 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1153 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10592 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6461 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15425 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26190 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16975 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10183 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4202 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1269 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8508 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6402 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4844 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22922 2
Пропускная способность - Bandwidth 1906 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14762 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4036 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 14
Google Android 15235 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 9
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 7
Microsoft Windows 16875 6
Apple macOS 2416 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
Google Android TV 381 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3113 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 3
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 3
Nvidia Shield 26 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
Nvidia Shield TV 9 2
Ростелеком - Игровой Маркет 6 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 2
Nvidia GameStream Technology 3 2
Xiaomi Mi Box 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 3001 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 2
Apple iOS 8576 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
VK - My.Games 81 2
Dolby Vision 282 2
Apple tvOS 50 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 1
DROVA - игровая интернет платформа 2 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
Fujitsu LifeBook 167 1
ЛитРес MyBook 28 1
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 7 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
Microsoft Windows 11 826 1
Nvidia Lightspeed Studios 1 1
Nvidia Highlights 1 1
Nvidia Freestyle 1 1
Комогоров Андрей 2 2
Миракян Авет 2 1
Акенов Андрей 1 1
Вагабов Эльдар 11 1
Шишмарев Сергей 36 1
Doshi Suhail - Доши Сухайл 2 1
Осеевский Михаил 350 1
Гуцериев Михаил 114 1
Анохин Сергей 121 1
Вольфсон Влад 59 1
Степуро Алексей 4 1
Гуцериев Саид 12 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Eisler Phil - Айслер Фил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 3
Европа 24959 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19526 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19123 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - СФО - Новосибирск 4870 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2829 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1793 2
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 36 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 172 1
Земля - планета Солнечной системы 10860 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8567 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1437 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1705 1
Германия - Федеративная Республика 13218 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2431 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3176 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1515 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 679 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3351 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11681 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2821 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7030 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57634 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5503 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5708 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5771 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 37 1
F2P - Free-to-play 102 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 1
Английский язык 7030 1
Ergonomics - Эргономика 1753 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2747 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5107 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3861 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8829 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33711 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18129 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6669 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7512 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6747 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1841 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1498 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3349 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 723 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1637 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3166 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1887 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4511 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3805 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8066 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 198922.
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