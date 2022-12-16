Индексная книга (каталог) CNews*
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Nvidia GeForce NOW
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 26
Nvidia GeForce NOW и организации, системы, технологии, персоны:
|Комогоров Андрей 2 2
|Миракян Авет 2 1
|Акенов Андрей 1 1
|Вагабов Эльдар 11 1
|Шишмарев Сергей 36 1
|Doshi Suhail - Доши Сухайл 2 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Анохин Сергей 121 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Степуро Алексей 4 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Мирошниченко Даниил 2 1
|Eisler Phil - Айслер Фил 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.