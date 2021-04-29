Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег

Проект Mighty для тех, кто любит много вкладок

Американский стартап Mighty представил одноименный облачный веб-браузер. В отличие от традиционных интернет-обозревателей Mighty не занимается рендерингом HTML-кода и различных скриптов на стороне клиента. Данная ресурсоемкая работа выполняется на удаленном сервере, а пользователь видит и взаимодействует с изображением в видеопотоке, который транслируется в клиентское приложение. Благодаря применению данного механизма у пользователя создается впечатление, что интернет-страницы загружаются практически моментально.

Схожим образом функционируют современные игровые облачные сервисы, такие как Google Stadia или Nvidia Geforce Now.



Разработчики Mighty заявляют, что использование сервиса позволяет значительно сэкономить ресурсы компьютера при работе в интернете или сделать ее более комфортной на «слабых» машинах. По оценке создателей сервиса, Mighty потребляет в 10 раз меньше оперативной памяти, нежели популярный Google Chrome – в среднем при 50 и более открытых вкладок новый браузер «съедает» около 500 МБ. Кроме того, разработчики утверждают, что при таком сценарии нагрузка на процессор редко превышает 30%.

Какие именно интернет-ресурсы и клиентское оборудование были использованы в ходе тестировании продукта, по итогам которого были получены такие результаты, создатели Mighty не уточняют.



В настоящее время доступ к Mighty предоставляется по приглашению. Для его получения необходимо заполнить форму на сайте проекта. Экспериментальный клиент пока имеется только для операционной системы Apple macOS.

Без подводных камней не обошлось

Mighty предъявляет достаточно серьезные требования к ширине интернет-канала пользователя. Рекомендуемая скорость подключения – 100 Мбит/сек, хотя, как заявляют в компании, в ряде случаев будет достаточно пропускной способности в 25 Мбит/сек, но компания все же ориентируется в первую очередь на обладателей как минимум 85 Мбит/сек. Ранее упомянутая Stadia требует 35 Мбит/сек для стриминга игр в таком же разрешении.

Браузер Mighty в среде macOS

Доступ к сервису Mighty предоставляется по подписке, которая обойдется в немалые $30 (примерно 2,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 апреля 2021 г.) в месяц. Для сравнения: облачный игровой сервис Google Stadia при использовании тарифа Pro обойдется подписчику в $9,99 в месяц, а базовый тарифный план и вовсе бесплатен.

Как это работает

Клиентская часть сервиса, то есть приложение-браузер, создана на основе открытого кода проекта Chromium, который оптимизирован под движки рендеринга и декодирования с низкой задержкой. На Chromium, напомним, также базируются Google Chrome, Microsoft Edge и «Яндекс.браузер».

На «облачной» стороне Mighty, как утверждают разработчики, под нужды каждого отдельного пользователя выделяются 16 виртуальных процессоров Intel Xeon с тактовой частотой до 4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и современные графические ускорители Nvidia.

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Серверная часть в ответ на запрос со стороны клиента загружает необходимую страницу, а затем помещает ее в видеопоток, который передается клиенту в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Благодаря высокому разрешению и алгоритмам сжатия «на глаз» такое изображение практически неотличимо от выдаваемого классическими браузерами.

Одной из наиболее серьезных проблем стриминговых сервисов такого рода является замедленная реакция на действия пользователя, обусловленная архитектурой сетей и особенностями работы облачной инфраструктуры – серверы затрачивают некоторое время на формирование картинки, ее кодирование и отправку на устройство пользователя. В случае с облачным интернет-серфингом она, например, может проявляться в появлении ощутимой паузы между нажатием клавиши и появлением соответствующего символа на экране при вводе текста с клавиатуры в форму на сайте или адресную строку. Такие задержки могут вызывать дискомфорт у пользователей.

Однако, по словам основателя Mighty Сухайля Доши (Suhail Doshi), учитывая принятые разработчиками сервиса меры и текущий уровень развития технологий, большинство пользователей никаких задержек не заметит. В рамках проекта Mighty был разработан собственный сетевой протокол, который позволяет минимизировать задержки. Кроме того, серверы в компании планируют размещать географически максимально близко к своим клиентам.

Доши отметил, что широкое распространение беспроводных сетей Wi-Fi 5-гигагерцового диапазона, кодека H.265 с аппаратным ускорением и более мощных GPU также способствует снижению длительности задержек. С повсеместным внедрением Wi-Fi 6, H.266 и т.п. ситуация будет только улучшаться.

Трансформация облачного ПК в облачный браузер

Первоначально стартап Mighty был ориентирован на запуск сервиса облачных ПК, который позволял бы пользователям стримить не одно единственное приложение, а сразу весь рабочий стол Microsoft Windows. Нечто похожее, по некоторым данным, готовит Microsoft. О том, что летом корпорация может анонсировать сервис Cloud PC – облако, в котором владельцы старых ПК смогут запускать Windows 10 на современном «железе» через облако без необходимости апгрейда своих компьютеров, CNews сообщил в апреле 2021 г.

Однако, по словам Доши, опросы потенциальных пользователей сервиса показали, что большую часть времени за компьютером они проводят в браузере. Поэтому компания переориентировалась на разработку облачного обозревателя.

К слову, Mighty совершенно точно не является пионером в сфере услуг облачного интернет-серфинга. Аналогичную возможность предлагал американский сервис Onlive еще в 2012 г. в рамках сервиса Cloud Desktop Plus за $5 в месяц.