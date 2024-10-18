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Google Stadia облачный игровой (стриминговый) сервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 17
Google Stadia и организации, системы, технологии, персоны:
|Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
|Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 2
|Raymond Jade - Рэймонд Джейд 6 1
|Harrison Phil - Харрисон Фил 3 1
|Doshi Suhail - Доши Сухайл 2 1
|Шлычкова Юлия 15 1
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
|Jetton Neal - Джеттон Нил 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
|Европа 24964 3
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
|Япония 13807 2
|Канада 5082 2
|Ирландия - Республика 1051 1
|Дания - Королевство 1337 1
|Норвегия - Королевство 1858 1
|Швеция - Королевство 3782 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
|Бельгия - Королевство 1192 1
|Германия - Федеративная Республика 13221 1
|Африка - Африканский регион 3641 1
|Ближний Восток 3154 1
|Италия - Итальянская Республика 4508 1
|Франция - Французская Республика 8177 1
|Испания - Королевство 3840 1
|США - Калифорния 4829 1
|Нидерланды 3746 1
|Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.