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Google Stadia облачный игровой (стриминговый) сервис

Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.10.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в борьбе с киберугрозами во время Олимпийских игр 1
23.05.2021 Какой скорости интернета на самом деле достаточно 1
29.04.2021 Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег 2
28.01.2020 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
16.10.2019 Google выпустила смартфоны с совершенно новым дизайном и сверхтонкий ноутбук. Видео 4
31.07.2019 Apple отчиталась о провальных продажах iPhone и взрывном росте сервисов 1
22.03.2019 Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia 2
20.03.2019 Google угрожает Microsoft и Sony захватом власти на новом для себя рынке 3

Публикаций - 10, упоминаний - 17

Google Stadia и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 6
Microsoft Corporation 25775 6
Valve Software 254 4
Intel Corporation 12811 3
Sony 6739 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Doom Eternal 12 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
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Yandex - Яндекс 9216 1
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Epic Games 172 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
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