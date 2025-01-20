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Cyberpunk 2077



20.01.2025 Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой 1
10.01.2025 Во всем мире дефицит топовых процессоров AMD. Виновата Intel, выпускающая «ужасные чипы», от которых бегут пользователи 1
27.12.2024 МТС создала «первую отечественную» игровую приставку для облачного гейминга. Цена 1
26.12.2024 Обновление бета-версии «Плюс Гейминга»: запуск игр в браузере и пополнение кошелька Steam 1
28.10.2024 Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж 1
04.09.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику рынка видеоигр в I полугодии 2024 года 1
15.08.2024 МТС: приключенческие экшены стали самым популярным жанром среди татарстанских геймеров 1
13.08.2024 Аналитика МТС: во что чаще всего играют в Петербурге и Ленобласти 1
13.08.2024 Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены 1
09.08.2024 Пермские геймеры чаще всего играют в ролевые экшены 1
09.08.2024 МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены 1
09.08.2024 Аналитика МТС: Нижний Новгород вошел в топ-7 регионов, где облачный гейминг наиболее популярен 1
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой 1
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
13.10.2023 Новейшая Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из доступа из-за оскорбительных реплик в украинском переводе 1
10.07.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на консоли за полугодие вырос на 70% 1
27.09.2022 «Ситилинк» стал ближе к гикам 1
29.03.2021 «ТилТех Капитал» инвестировал в создателей 3D-сериала для Netflix 1
10.02.2021 Самая ожидаемая игра 2020 г. проложила хакерам путь к взлому ПК пользователей 1
18.01.2021 Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение 1
13.01.2021 Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото 1
08.12.2020 Продажи Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 эксклюзивно стартуют в «М.Видео» и «Эльдорадо» 1
20.04.2020 Seagate представила геймерские накопители Game Drive для Xbox. Цена 2
28.01.2020 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
24.12.2019 Лучшие ноутбуки для игр и продуктивной работы: выбор ZOOM 1
16.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019 1
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Cyberpunk 2077 и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
Nvidia Corp 3487 6
Intel Corporation 12197 5
Microsoft Corporation 24623 4
Doom Eternal 9 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 2
HP Inc. 5685 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 2
Adobe Systems 1549 2
CD Projekt RED 80 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Valve Software 207 2
GitHub 814 2
Seagate Technology 738 1
Autodesk 608 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Информзащита 756 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Square Enix 204 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Vortex Software 20 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 261 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Proton Technologies AG 40 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 28 1
Canonical 202 1
Fortnite 76 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nintendo 755 1
PUBG Corporation 43 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Google LLC 11775 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 22
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 8
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
Data monetization - Монетизация данных 1624 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
Notebook gaming - Игровой ноутбук 331 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 4
DDR - Double data rate 2730 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Аксессуары 3881 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 6
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 6
МТС Fog Play 21 6
Google Android TV 316 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 5
Red Dead Redemption - компьютерная игра 54 4
Nvidia GeForce GTX 522 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 131 3
МТС Вторая память 22 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 56 2
Epic Games - Unreal Engine 308 2
Nvidia GPU Turing 40 2
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 4 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 21 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 324 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 2
Acer Predator 206 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Microsoft Windows 15656 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 60 2
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 49 2
God of War - компьютерная игра 44 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Linux OS 9936 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 177 2
Google Android 13994 2
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 54 1
HP OMEN X Emperium 21 1
HP Omen - Серия ноутбков 38 1
Nvidia RTX Studio 18 1
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 22 1
HP OMEN Command Center 6 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Seagate Game Drive 9 1
Целиков Илья 9 2
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Водясов Алексей 222 1
Кузюк Илья 1 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
Чернов Денис 3 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 12 1
Тергоев Михаил 1 1
Белов Андрей 47 1
Кабанов Марат 35 1
Сысоева Евгения 69 1
Соловенчук Александр 105 1
Мезин Сергей 12 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Польша - Республика 1959 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Европа Восточная 3075 1
Европа 21767 1
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Украина 7608 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 122 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Английский язык 6634 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 157 1
Спорт - Футбол 646 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Phoronix 40 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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