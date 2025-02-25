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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169524
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Чернов Денис



25.02.2025 ГК «Солар»: азиатские хакеры 1,5 года шпионили за российским ведомством 1
27.09.2022 «Ситилинк» стал ближе к гикам 1
22.01.2021 «Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок 1
20.12.2010 «Доктор Веб» открыл офис в Японии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чернов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 611 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
Microsoft Corporation 24675 1
ESET - ESET Software 1135 1
Информзащита 767 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
Yandex - Яндекс 7431 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
МегаФон 8956 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Trend Micro 604 1
Canon 1400 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Связной ГК 1372 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Микрофон - Microphone 2519 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17134 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4780 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1622 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1043 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7115 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7645 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14455 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1262 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 188 1
Монохромное изображение - Monochrome image 624 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 501 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1002 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1266 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2118 1
Аксессуары 3908 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4191 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 511 1
Наушники - Headphones 4034 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4900 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3843 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3494 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3651 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7447 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 996 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12106 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Яндекс.Станция Макс 25 1
Cyberpunk 2077 28 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4040 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Яндекс.Маркет 951 1
Яндекс.Станция Мини 58 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 120 1
Шаров Борис 73 1
Чачава Александр 101 1
Касперский Евгений 323 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 4
Индия - Bharat 5471 1
Япония 13309 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
Япония - Токио 995 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5558 1
Ведомости 1025 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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