Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Мультфильм мультипликационный фильм анимационный фильм

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.01.2023 Российская мультипликация на грани катастрофы. Лицензии на иностранный софт вот-вот закончатся, «железо» никто не поставляет

ли «Петербурга», «Аэроплана» и ГК «Рики» не ответили. Вполне вероятно, что известные всем россиянам мультфильмы создаются с использованием ПО американской компании Adobe, сбежавшей из России ещ
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент

«Ивановы-Ивановы», «Папик» и другие. С учетом введения в ряде регионов добровольного посещения учебных заведений в Wink будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов (более 500 наименований), в том числе «Маша и медведь», «Смешарики», «Friends: Подружки супер-герои». Бесплатно будет доступ
05.05.2017 Первопроходец виртуальности Oculus закрывает свою студию

Jason Rubin). Начав работу в 2015 г., Story Studio производила в основном сюжетные короткометражные мультфильмы.Oculus входит в состав Facebook, которая выкупила ее в 2014 г. за $2 млрд. Причин
31.10.2011 RuTube провел реорганизацию мультипликационного контента

нно является одним из самых востребованных у пользователей RuTube, до сих пор размещался в разделе «Мультфильмы». Ежедневно ролики его посещали свыше 700 тыс. уникальных пользователей, которые

18.01.2011 На Zoomby.ru появились мультфильмы «Союзмультфильма»

by.ru. Zoomby.ru предлагает для бесплатного просмотра с детства знакомые многим российским зрителям мультфильмы – «Маугли», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух»
10.11.2010 Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC

н лицензионный видео-контент компании ABC (American Broadcasting Company), а также короткометражные мультфильмы Уолта Диснея, владельцами которых на территории России является компания «Уолт Ди
10.06.2010 «СтарБлайзер» получила права на показ в Сети коллекции «Союзмультфильма»

иод с 1937 по 1992 г. В эту коллекцию, охватывающую большинство работ данной киностудии, входят все мультфильмы, доступные сегодня в цифровом виде. Договор подписан с правообладателем – компани
06.11.2007 Мультфильмы делают мальчиков агрессивными

с (Dimitri Christakis) из детской больницы в Сиэттле, один из авторов исследования. Он считает, что мультфильмы как раз поэтому и опасны. Они убеждают детей, что невзирая на удары, падения с ог
24.07.2007 Олег Куваев открывает архив мультфильмов о Масяне

есу mult.ru. На данный момент сайт запущен в тестовом режиме, и любой желающий может скачать оттуда мультфильмы. Напомним, что ранее г-н Куваев выпустил новый эпизод из сериала про Масяню, сооб
09.06.2007 Е-медицина для детей: мультфильмы и музыка

и дополняется звуковым сопровождением и мягким освещением по выбору. Фактически пациенту показывают мультфильмы на стенах. «Это особенно важно при работе с детьми в возрасте до 10–15 лет, 
01.09.2006 "МТС Северо-Запад" показывает мультфильмы

появится 9-ая. На федеральном WAP-портале МТС есть возможность загрузить отдельные видеоролики, но возможность скачать все серии сериала - эксклюзивная услуга для абонентов Северо-Западного региона. Мультфильмы сделаны петербургской компанией Foundreams – разработчиком контента для сотовых телефонов. Как сообщает пресс-служба МТС, сериал популярен у абонентов.
18.08.2005 Лукашенко не смог зачистить Сеть от мультфильмов

Cайт mult.3dway.org, на котором были мультфильмы про президента Белоруссии Александра Лукашенко, в настоящий момент недоступен для

Публикаций - 546, упоминаний - 609

Мультфильм и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 55
Yandex - Яндекс 9215 46
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 42
Samsung Electronics 11064 31
МегаФон 10742 29
Apple Inc 13154 29
Microsoft Corporation 25775 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
Google LLC 12688 22
Sony 6739 20
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Cinemood - МультиКубик 33 18
LG Electronics 3735 15
Philips 2099 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
Xiaomi - Сяоми 2231 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 12
Huawei 4675 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 9
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Intel Corporation 12811 7
HP Inc. 5883 7
Telegram Group 2940 7
Toshiba Corporation 2980 6
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 6
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 6
Dell EMC 5180 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Canon 1439 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Lenovo Motorola 3566 5
Adobe Systems 1597 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 64
Walt Disney Company 647 34
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 30
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 29
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 19
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 14
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 13
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 10
Warner Bros. International Television Distribution 289 9
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 8
Рики ГК 22 8
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 7
Hyundai Motor Company 436 6
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 5
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 5
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 5
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 5
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 5
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 5
eBay Inc 1640 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 4
Снежная Королева - СК Трейд 62 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 4
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 4
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 3
КиШ - Король и Шут 19 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Kickstarter 136 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Роскачество - Российская система качества 49 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
Союз кинематографистов России 11 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 155
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 112
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 97
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 95
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 77
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 73
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 69
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 64
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 64
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 62
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 52
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 51
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 48
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 46
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 46
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 39
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 35
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 33
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 33
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 31
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 31
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 28
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 28
Google Android 15243 56
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 43
Apple iOS 8583 41
Google YouTube - Видеохостинг 3002 36
Microsoft Windows 16882 21
Google Android TV 381 20
Яндекс.Плюс 250 19
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 18
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 16
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 16
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 15
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 15
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Apple - App Store 3109 14
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Apple iPad 4011 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Apple iPhone 6 4861 12
Linux OS 11533 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 11
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 37 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
Apple macOS 2419 7
Rakuten Viber 665 7
Xiaomi PatchWall 44 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Apple iPod 1553 7
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 7
Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 6
Сергунина Наталья 375 5
Лахова Олеся 35 5
Дуксин Николай 21 4
Кушнарев Андрей 21 4
Буховцев Михаил 9 4
LaPierre Diane - Ла-Пьер Диана 3 3
Косинский Сергей 27 3
Ge Jim - Ги Джим 3 3
McKi Rod - Макки Род 3 3
Sankai Yoshiyuki - Санкая Йошиюки 7 3
Путин Владимир 3454 3
Воинов Сергей 13 3
Лукашенко Александр 104 3
Наумов Максим 100 3
Туманов Олег 12 3
Журавлев Павел 3 3
Грандель Ирина 12 3
Ларкина Анна 13 3
Юрьев Никита 7 3
Беленький Валерий 32 3
Соколов Игорь 25 3
Кульбацкий Анатолий 12 3
Леонов Кирилл 13 3
Свидиненко Юрий 14 3
Богуш Анастасия 4 2
Besson Luc - Бессон Люк 15 2
Бодячевский Глеб 2 2
Сиденко Иван 6 2
Luckey Palmer - Лаки Палмер 8 2
Насруллаев Магомед 56 2
Hanson David - Хэнсон Дэвид 3 2
Ильчук Евгений 6 2
Осеевский Михаил 350 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Хасис Лев 105 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Held George - Хелд Джордж 38 2
Смагаринский Юрий 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 272
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 36
Европа 24963 31
Япония 13807 22
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 17
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Франция - Французская Республика 8177 13
Канада 5081 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 12
Южная Корея - Республика 7051 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Украина 7928 5
Испания - Королевство 3839 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 5
Казахстан - Республика 6047 4
Армения - Республика 2449 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Африка - Африканский регион 3640 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 137
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 83
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 65
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 53
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 48
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Английский язык 7030 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 28
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 21
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 21
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 18
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 17
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 13
Зоология - наука о животных 2887 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 11
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 10
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 8
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 7
Warner Bros. - Cartoon Network 23 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Рен ТВ - телеканал 82 5
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 5
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 5
Walt Disney Channel 19 4
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Известия ИД 770 4
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 4
Русский роман - телеканал 15 4
National Geographic 95 3
New Scientist 1448 3
Comedy Central - телеканал 21 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 3
Washington Profile 142 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 3
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
Fox News Channel - FNC 42 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
23ABC News 183 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Мульт Телеканал 2 2
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Evans Data 12 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Allied Market Research 22 1
Net Applications 127 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Mobile Research Group 87 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
Государственный Русский музей 52 2
ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
TED Talks 36 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
День без турникетов 8 2
Кинотавр ОРКФ - Кинотавр Открытый российский кинофестиваль 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Red Dot Design Award 57 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 4 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще