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Мультфильм мультипликационный фильм анимационный фильм
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.01.2023
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Российская мультипликация на грани катастрофы. Лицензии на иностранный софт вот-вот закончатся, «железо» никто не поставляет
ли «Петербурга», «Аэроплана» и ГК «Рики» не ответили. Вполне вероятно, что известные всем россиянам мультфильмы создаются с использованием ПО американской компании Adobe, сбежавшей из России ещ
|16.03.2020
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Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
«Ивановы-Ивановы», «Папик» и другие. С учетом введения в ряде регионов добровольного посещения учебных заведений в Wink будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов (более 500 наименований), в том числе «Маша и медведь», «Смешарики», «Friends: Подружки супер-герои». Бесплатно будет доступ
|05.05.2017
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Первопроходец виртуальности Oculus закрывает свою студию
Jason Rubin). Начав работу в 2015 г., Story Studio производила в основном сюжетные короткометражные мультфильмы.Oculus входит в состав Facebook, которая выкупила ее в 2014 г. за $2 млрд. Причин
|31.10.2011
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RuTube провел реорганизацию мультипликационного контента
нно является одним из самых востребованных у пользователей RuTube, до сих пор размещался в разделе «Мультфильмы». Ежедневно ролики его посещали свыше 700 тыс. уникальных пользователей, которые
|18.01.2011
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На Zoomby.ru появились мультфильмы «Союзмультфильма»
by.ru. Zoomby.ru предлагает для бесплатного просмотра с детства знакомые многим российским зрителям мультфильмы – «Маугли», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух»
|10.11.2010
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Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC
н лицензионный видео-контент компании ABC (American Broadcasting Company), а также короткометражные мультфильмы Уолта Диснея, владельцами которых на территории России является компания «Уолт Ди
|10.06.2010
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«СтарБлайзер» получила права на показ в Сети коллекции «Союзмультфильма»
иод с 1937 по 1992 г. В эту коллекцию, охватывающую большинство работ данной киностудии, входят все мультфильмы, доступные сегодня в цифровом виде. Договор подписан с правообладателем – компани
|06.11.2007
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Мультфильмы делают мальчиков агрессивными
с (Dimitri Christakis) из детской больницы в Сиэттле, один из авторов исследования. Он считает, что мультфильмы как раз поэтому и опасны. Они убеждают детей, что невзирая на удары, падения с ог
|24.07.2007
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Олег Куваев открывает архив мультфильмов о Масяне
есу mult.ru. На данный момент сайт запущен в тестовом режиме, и любой желающий может скачать оттуда мультфильмы. Напомним, что ранее г-н Куваев выпустил новый эпизод из сериала про Масяню, сооб
|09.06.2007
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Е-медицина для детей: мультфильмы и музыка
и дополняется звуковым сопровождением и мягким освещением по выбору. Фактически пациенту показывают мультфильмы на стенах. «Это особенно важно при работе с детьми в возрасте до 10–15 лет,
|01.09.2006
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"МТС Северо-Запад" показывает мультфильмы
появится 9-ая. На федеральном WAP-портале МТС есть возможность загрузить отдельные видеоролики, но возможность скачать все серии сериала - эксклюзивная услуга для абонентов Северо-Западного региона. Мультфильмы сделаны петербургской компанией Foundreams – разработчиком контента для сотовых телефонов. Как сообщает пресс-служба МТС, сериал популярен у абонентов.
|18.08.2005
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Лукашенко не смог зачистить Сеть от мультфильмов
Cайт mult.3dway.org, на котором были мультфильмы про президента Белоруссии Александра Лукашенко, в настоящий момент недоступен для
Мультфильм и организации, системы, технологии, персоны:
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