ли «Петербурга», «Аэроплана» и ГК «Рики» не ответили. Вполне вероятно, что известные всем россиянам мультфильмы создаются с использованием ПО американской компании Adobe, сбежавшей из России ещ

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