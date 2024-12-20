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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
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Allied Market Research



20.12.2024 Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру 1
27.08.2024 МТС инвестирует до 500 млн руб. в TravelTech-проекты 1
30.09.2022 Семь трендов мобильной разработки 1
07.04.2022 Большие данные и бизнес-аналитика 2022 1
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 1
29.12.2021 Как Open banking изменит финансовую сферу 1
28.10.2021 Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1
11.03.2021 Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса 1
03.12.2020 Как тепловизионные технологии помогают остановить пандемию 1
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов 1
12.05.2020 Сможет ли видеонаблюдение победить коронавирус 1
09.04.2020 Рынок ПО для резервного копирования показал взрывной рост 1
25.04.2019 Ростех выводит на международный рынок нейроинтерфейс BrainReader 1
10.04.2017 Систему Traft-OnLine адаптируют для работы со страховыми компаниями 1
24.10.2016 Российская Atlas Software объявила о выходе на европейский рынок 1
23.08.2016 Россияне начали продажи собственного автомобильного автопилота 1
22.04.2015 Yota выпускает SIM-карты для Connected Car 1
22.07.2014 Мобильные технологии завоевывают здравоохранение 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Allied Market Research и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 318 3
SAP SE 5277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Acronis - Акронис 448 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Microsoft Corporation 24625 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Broadcom - VMware 2359 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Commvault 172 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Atlas Software 11 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Intel Corporation 12197 1
Oracle Corporation 6688 1
Dell EMC 5027 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
SAS Institute 971 1
Citrix Systems 812 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Salesforce.com 427 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Pentaho 59 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
Teradata 210 1
Infor - infor business AG 240 1
Cloudera 58 1
Tibco Software 81 1
MicroStrategy 64 1
Tesla Motors 396 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Tesco 82 1
Traft - Трафт 23 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 7 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Data Governance - Руководство данными 117 3
BI - Social BI - Social Business Intelligence - продукты и услуги для создания, публикации и совместного использования настраиваемых бизнес-аналитических отчетов 4 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 103 2
СУБД - NoSQL - not only SQL 141 2
DevOps - Development и Operations 865 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft Exchange 1714 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Apple Pay 489 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Atos Bull Sequana 27 1
Yota SIM-карты 26 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV 22 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Office 365 940 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Atlas CRM 1 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Apache Hadoop 427 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 107 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 1
SAS ModelOps 13 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 20 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
Nissan X-Trail 9 1
Tesla Model S 72 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 12 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Кабанов Владимир 178 1
Евтушенко Олег 143 1
Склабовский Сергей 4 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Нугманов Андрей 8 1
Вихарев Сергей 12 1
Ускова Ольга 166 1
Сморгонский Анатолий 41 1
Будник Александр 5 1
Юдников Андрей 14 1
Савин Андрей 14 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Окопный Иван 6 1
Кадников Вячеслав 20 1
Зезюлинский Николай 23 1
Тимашев Ратмир 69 1
Ганюшкин Николай 7 1
Врацкий Андрей 135 1
Кочеткова Екатерина 2 1
Глыбин Александр 2 1
Горный Александр 41 1
Курин Дмитрий 23 1
Мельников Вадим 12 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 8 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Европа 21767 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Индонезия - Республика 957 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Малайзия 865 1
Америка - Американский регион 2160 1
Европа Западная 1481 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
США - Флорида 765 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Украина 7608 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Израиль 2730 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 199 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Здравоохранение - Реабилитация 374 2
Visionary - Визионер - Визионерство 109 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Английский язык 6634 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
PCWorld - PC World 45 1
InformationWeek 241 1
Markets&Markets Research 112 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Gartner - Гартнер 3556 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Juniper Research 522 1
GSMA Intelligence 10 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Fortune Business Insights 15 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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