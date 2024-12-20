Allied Market Research
Allied Market Research и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Склабовский Сергей 4 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Ускова Ольга 166 1
|Сморгонский Анатолий 41 1
|Будник Александр 5 1
|Юдников Андрей 14 1
|Савин Андрей 14 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Окопный Иван 6 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Ганюшкин Николай 7 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Кочеткова Екатерина 2 1
|Глыбин Александр 2 1
|Горный Александр 41 1
|Курин Дмитрий 23 1
|Мельников Вадим 12 1
|Widenius Michael - Видениус Майкл 8 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|PCWorld - PC World 45 1
|InformationWeek 241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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