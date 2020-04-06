Рынок ПО для резервного копирования показал взрывной рост

Рынок программного обеспечения для резервного копирования и восстановления в облачном хранилище достигнет показателя $22,22 млрд к 2025 г., — утверждают аналитики Allied Market.



Рынок растет почти на четверть в год

В начале марта 2020 г. исследовательская компания Allied Market представила результаты нового отчета, посвященного динамике рынка программного обеспечения для резервного копирования и восстановления в облаке. Согласно выводам аналитиков, данный сегмент растет очень быстро — в среднем на 24,2% в год. Так, если в 2017 г. объем продаж едва превышал $6 млрд, то в 2019 г. он достиг $9,3 млрд, а по итогам 2023 г., как ожидается, составит $22,22 млрд.

«Столь стремительный рост рынка — яркий пример того, что цифровая трансформация и переход в облако продолжают набирать обороты во всем мире, — говорит Татьяна Бочарникова, глава NetApp в России и СНГ. — Все больше компаний, будь то крупные предприятия, малый бизнес или государственные учреждения осознают необходимость и выгоду от использования облачных сервисов и резервного копирования, включая доступ к данным в любое время из любой точки мира, сниженную нагрузку на локальную ИТ-инфраструктуру и защиту от потери данных. NetApp имеет целый ряд решений, как для компаний, которые только готовятся к переходу, так и для тех, кто изучает пути дальнейшего развития своей облачной среды».

Росту глобального рынка программного обеспечения для резервного копирования и восстановления в облачном хранилище способствует общий тренд по увеличению спроса на облачные сервисы и повышение требований к скорости работ и отказоустойчивости

Росту глобального рынка подобных решений способствует общий увеличенный спрос на облачные сервисы, а также повышение требований к системам резервного копирования в вопросах скорости работ и отказоустойчивости. В упомянутом исследовании были рассмотрены все основные облачные концепции — частные, публичные и гибридные. При этом на основе собранных данных, сделан вывод о том, что свыше двух третей мирового рынка резервного копирования и восстановления данных в облачном хранилище приходится на гибридные платформы. В дальнейшем данная тенденция будет только усиливаться. Более того, ожидается, что данный сегмент будет расти быстрее остальных с максимальным показателем CAGR свыше 25% как минимум до 2023 г.

Региональный срез – лидирует Америка

Если рассматривать рынок по типам потребителей, то более половины выручки приходится здесь на крупные предприятия и хотя подобное положение дел в целом будет сохраняться, доля малых и средних предприятий понемногу увеличивается. Кроме того, аналитики Allied Market говорят о том, что более четверти сегмента занимают компании телекоммуникационного сегмента, но наибольшую динамику роста — около 27% в год демонстрируют организации государственного сектора.

В региональном разрезе самую существенную динамику показывают рынки Северной Америки, на которые суммарно пришлось более трети глобальной выручки. Но самым динамичным оказался Азиатско-Тихоокеанский регион, где по прогнозам экспертов объемы рынка будут расти на 26,1% в год, что является лучшим мировым показателем. В целом подчеркивается, что рынок программного обеспечения для резервного копирования и восстановления в облачном хранилище имеет большие перспективы развития и его потенциал еще далек от исчерпания.