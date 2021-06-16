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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CAGR
Compound annual growth rate
Совокупный среднегодовой темп роста


16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 1
01.04.2021 Accenture: финансовые директора станут катализаторами цифровых преобразований 1
10.02.2021 Мировой рынок хранилищ данных нового поколения вырастет до $56,7 млрд 1
31.01.2021 Как аналитика и ИИ меняют будущее: 8 трендов на 2021 год 1
29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 1
17.11.2020 Ericsson: рынок потребительских 5G-услуг достигнет $31 трлн к 2030 году 1
12.11.2020 Прогноз App Annie: что ждет мобильный рынок в 2021 году 1
27.10.2020 Мировой телеком-рынок сокращается второй год подряд 1
28.09.2020 Индийская VARA Technology выбрала решения группы ЦРТ 1
28.09.2020 Кто станет лидером рынка SD-WAN в России 1
02.09.2020 На рынок ПК и планшетов надвигается фееричный обвал 2
20.07.2020 J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г. 1
16.06.2020 В 2024 г. дисковые накопители по-прежнему будут хранить более половины мировых данных 1
09.04.2020 Рынок ПО для резервного копирования показал взрывной рост 1
25.03.2020 J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей 1
27.01.2020 Программно-определяемые СХД вытесняют с рынка традиционные системы 1
15.01.2020 Весь мир переходит на подержанные смартфоны. Спрос на новые стремительно сокращается 2
27.09.2019 Блокчейн-платформа Exonum CIS включена в реестр отечественного ПО 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
03.07.2019 Accenture признали лучшим сервис-провайдером услуг для PLM 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
05.04.2019 Рынок решений с искусственным интеллектом будет ежегодно расти на 38% 1
05.03.2019 Единое решение для всех систем: как обеспечивают безопасность лидеры рынка 1
21.01.2019 BIT и Ntechlab составили портрет российского шоплифтера при помощи алгоритма Findface 1
21.12.2018 Рынок интернета вещей в России в 2018 г. достиг $3,67 млрд 1
21.12.2018 Исследование IDC: Рынок IoT в России в 2018 г. и прогноз до 2022 г. 1
04.10.2018 Мировой рынок цифровизации переработки отходов будет расти на 2,7% в год 1
03.10.2018 В России готовят особый льготный режим для отечественных и зарубежных ЦОДов 1
03.10.2018 Frost & Sullivan: к 2020 г. объем мирового рынка технологий цифровой трансформации в сфере обращения с отходами составит 3,6 млрд долл 1
21.09.2018 Мировой рынок 5G достигнет $123,3 млрд к 2025 году 1
13.09.2018 Мировой рынок интернета вещей в зданиях к 2022 г. вырастет в два с половиной раза 1
14.08.2018 На рынке интернета вещей не хватает отраслевых решений 1
09.04.2018 «ТМТ Консалтинг»: Российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос за год на 60% 1
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени 1
14.09.2017 «Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд 1
30.06.2017 Российская компания разработала «умные» алгоритмы для СХД 3
10.06.2016 Валовый доход магазинов мобильных приложений в мире превысит $102 млрд к 2020 г. 1
01.06.2016 Ericsson: К 2018 г. устройств для интернета вещей станет больше чем мобильных телефонов 1
25.11.2015 Ericsson выявил 8 способов увеличения дохода от мобильной передачи данных для операторов связи 1
29.05.2015 Совокупный оборот Softline за 2014 финансовый год составил $908 млн 4

Публикаций - 88, упоминаний - 106

CAGR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 8
SAP SE 3216 6
NetApp 485 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Accenture - Аксенчер 532 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Крок 1221 3
IBM 3546 3
Samsung Electronics 5686 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
AT&T Inc 558 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Google LLC 7158 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Oracle Corporation 3355 2
Cisco Systems 2044 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 1
Fortinet 287 1
Deutsche Telekom 219 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Lenovo Group 1638 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Optima - Оптима 50 1
Rubicon Technologies - Rubicon Global 1 1
App Annie 73 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
CIMdata 6 1
Микротест 177 1
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
Airtel India 21 1
Routesmart Technologies 1 1
Saprun - Сапран групп 38 1
VARA Technology 1 1
Telstra Corporation Limited 60 1
Ericsson ConsumerLab 34 1
Omron 22 1
НЛМК Лаборатория совместных инноваций 2 1
Пробизнесбанк АКБ 109 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Sapato.ru 18 1
Suez 3 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Росводоканал 44 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Открытие ФК 538 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 599 1
Северсталь ПАО 204 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпром ПАО 523 1
Почта России ПАО 1574 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Счётная палата РФ 460 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 2 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
OpenStack 347 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
IBM Watson 105 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Statista 81 1
Raidix ERA Engine - СХД 18 1
Apple iTunes Store 572 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Microsoft AKS - Microsoft Azure Kubernetes Service 16 1
BIT ИАС Стоп Шоплифтер (Stop Shoplifter) 1 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
РЖД ЦОД 4 1
SAP BSP - SAP Business Server Pages 1 1
SAP NetWeaver Business Intelligence 1 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
NtechLab FindFace 26 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Fortinet FortiNAC 8 1
Microsoft SQL Server 795 1
Linux OS 4265 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ByteDance TikTok 95 1
Бочарникова Татьяна 78 4
Семеновская Елена 28 2
Леонов Владимир 14 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Трапезин Владимир 11 1
Парменова Наталия 62 1
Бобровников Борис 86 1
Иванов Михаил 63 1
Зельдец Игорь 4 1
Волостнов Алексей 8 1
Уфаев Дмитрий 12 1
Сударкин Евгений 11 1
Кондаков Сергей 4 1
Демьянова Елена 7 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
Островский Владимир 22 1
Демидов Михаил 129 1
Милых Валерий 5 1
Путин Сергей 36 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Овчаренко Юрий 25 1
Ступин Евгений 18 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Калинин Александр 95 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Дунаев Сергей 28 1
Песков Дмитрий 65 1
Березин Максим 60 1
Колбин Евгений 43 1
Путин Владимир 1826 1
Глазков Борис 40 1
Кочаров Григорий 13 1
Шеховцов Юрий 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 26
Европа 3766 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 10
Европа Западная 615 9
Северная Америка 1413 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 7
Германия - Федеративная Республика 3648 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Индия - Республика 2175 6
Япония 2792 6
Восточная Европа 1682 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 5
Африка 1491 4
Ближний Восток 1475 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Южная Америка 313 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Америка 462 2
Южная Корея - Республика 1463 2
Европа Центральная 106 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Эквадор - Республика 42 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Украина 3374 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Образование в России 340 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
InformationWeek 101 1
IDC - International Data Corporation 2723 11
CNews Analytics 1991 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 4
Markets&Markets Research 78 4
Gartner 2193 2
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 2
Frost & Sullivan 101 2
Global Market Insights 7 2
comScore 226 1
Allied Market Research 13 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 3 1
IDC Research 5 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IoT Analytics 3 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Research and Markets 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764513, в очереди разбора - 668200.
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