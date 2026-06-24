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Индексная книга (каталог) CNews*
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CAGR Compound annual growth rate Совокупный среднегодовой темп роста

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры 1
29.05.2026 Adata Trusta AI Scaler — решение расширенной памяти преодолевает ограничения GPU 1
28.05.2026 От безопасности к операционной аналитике: российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд руб. и удвоится к 2030 году 1
27.04.2026 ИИ-подразделение Softline оценило себя в 14 миллиардов 1
23.04.2026 Рейтинг SaaS-компаний России по итогам 2025 г.: рынок продолжает расти, но темпы замедляются 1
17.04.2026 Аналитики J’son & Partners Consulting определили структуру рынка серверного ПО для видеоконференцсвязи 1
08.04.2026 Yandex B2B Tech выходит на рынок SIEM-систем 1
30.03.2026 Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов 1
25.03.2026 Рынок ПО для ИТ-инфраструктуры продолжает расти — Orion soft отчитался о результатах 2025 года 1
20.03.2026 Совладелец «Яндекса» заработал за 2025 г. более 1 триллиона 1
18.03.2026 Выручка дочерних ИТ-компаний крупных холдингов в России выросла в 3 раза за 4 года 1
04.03.2026 ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию 1
24.02.2026 Softline: рынок кибербезопасности Ближнего Востока ускоряется за счет ИИ и регуляторного давления 1
18.02.2026 Российский производитель бионических протезов привлек 200 млн рублей в рамках pre-IPO 1
02.02.2026 В России судостроители тестируют три модели экзоскелетов 1
20.01.2026 Компания Steplife привлекает 200 млн рублей в рамках закрытого раунда pre-IPO 1
09.01.2026 Вместо SAP. Кто и как переходит на российские ERP взамен импортных 1
29.12.2025 Крупный ИТ-холдинг заработал миллиарды, продав акции российского «убийцы» VMWare 1
22.12.2025 Компании выбирают корпоративные мессенджеры по удобству и безопасности: лишь 2% считают наличие ИИ ключевым фактором 1
16.12.2025 «РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России 1
28.11.2025 RPA перестраивает бизнес-процессы: от локальных роботов к экосистемам автоматизации 1
26.11.2025 SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD 1
12.11.2025 Создается первый в мире ЦОД, который спроектирует, построит и будет работать под управлением ИИ 1
07.11.2025 Рынок корпоративного ИБ-образования в России достигнет 3,4 млрд руб. к 2026 году 1
05.11.2025 Аналитика: управление на основе данных станет отраслевым стандартом для промышленных предприятий на горизонте 5 лет 1
15.10.2025 Российский рынок S3-хранилищ: как выбирать системы в 2025 г. 1
07.10.2025 «Магнит ADS» и «Одноклассники» объявили о стратегическом партнерстве для развития социальной коммерции 1
06.10.2025 Axoft начинает дистрибуцию системы управлениями уязвимостями Alpha Systems 1
03.10.2025 Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году 1
29.09.2025 Россияне переходят на дешевую электронику. При заграничных заказах средний чек сократился почти на треть 1
16.09.2025 Российский разработчик создал ИИ, которому не нужны графические процессоры и дата-центры 1
Промышленность станет кибериммунной 1
03.09.2025 Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам 1
12.08.2025 XPG представляет RGB Gen4 SSD – Spectrix S65G 1
08.08.2025 Объем российского рынка API Management составит 5 млрд руб. к 2030 году 1
15.07.2025 Исследование: рынок MES-систем в России превысит 16,64 млрд рублей к 2028 году 1
26.06.2025 Apple Hills Digital и VK Tech представили результаты исследования рынка облачных сервисов России 1
20.06.2025 Method: рост финтеха на 16% — результат запроса на гибкие решения в платежах и эквайринге 1
10.06.2025 Серверы становятся слишком тяжелыми для современных ЦОДов. Впереди пересмотр архитектуры дата-центров 1
13.05.2025 Axoft: как компании меняют свой подход к ИБ 1

Публикаций - 248, упоминаний - 255

CAGR и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 28
Yandex - Яндекс 9216 22
Oracle Corporation 7074 18
Google LLC 12690 14
Ростелеком 10948 12
SAP SE 5601 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Cisco Systems 5372 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Apple Inc 13156 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Samsung Electronics 11065 9
Dell EMC 5180 9
Telegram Group 2940 9
Promobot - Промобот 168 8
Broadcom - VMware 2610 8
Huawei 4677 8
NetApp - Network Appliance 667 7
МегаФон 10742 7
9594 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Accenture plc 719 6
SAS Institute 1082 6
Крок - Croc 1964 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Intel Corporation 12811 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 4
LG Electronics 3735 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 4
Альфа-Банк 1979 4
Пробизнесбанк АКБ 135 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
McKesson 15 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Assist - Ассист 218 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Airbnb 101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 58
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 29
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 14
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
Rakuten Viber 665 9
Microsoft Windows 16882 9
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 8
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 8
Promobot Nested Chat 14 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 8
Google Android 15244 7
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Azure 1526 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad 4012 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Office 365 1042 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
Statista 263 2
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 2
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 2
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 52 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 2
BlackBerry OS 180 2
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 6 2
FreePik 1841 2
Кивокурцев Олег 100 8
Бочарникова Татьяна 83 7
Семеновская Елена 41 3
Солонин Виталий 90 3
Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 3
Дырмовский Дмитрий 149 2
Тихонов Александр 69 2
Василенко Александр 99 2
Юдников Андрей 14 2
Гаврилов Дмитрий 20 2
Васильев Дмитрий 76 2
Боровиков Игорь 137 2
Каплун Герман 55 2
Прохоров Фёдор 83 2
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 2
Худяков Иван 32 2
Кадников Вячеслав 20 2
Фарукшин Тимур 26 2
Коровкин Владимир 16 2
Грановский Олег 21 2
Харитонов Дмитрий 79 2
Fulton Roger - Фултон Роджер 3 2
Книгин Михаил 33 2
Huang Linn - Хуанг Линн 3 2
Путин Владимир 3454 2
Белоусов Сергей 254 2
Сотин Денис 216 1
Березин Максим 144 1
Песков Дмитрий 129 1
Сергеев Сергей 179 1
Дунаев Сергей 63 1
Панченко Иван 197 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Горяйнов Андрей 55 1
Сыкулев Андрей 85 1
Калинин Александр 189 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Кудрявцева Юлия 19 1
Свиридов Владимир 28 1
Овчаренко Юрий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 77
Европа 24964 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 33
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 31
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
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Европа Восточная 3138 19
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Франция - Французская Республика 8177 7
Украина 7928 7
Швеция - Королевство 3782 6
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Нидерланды 3746 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
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Америка Южная 884 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 42
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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