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CAGR Compound annual growth rate Совокупный среднегодовой темп роста
СОБЫТИЯ
Публикаций - 248, упоминаний - 255
CAGR и организации, системы, технологии, персоны:
|Кивокурцев Олег 100 8
|Бочарникова Татьяна 83 7
|Семеновская Елена 41 3
|Солонин Виталий 90 3
|Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 3
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Тихонов Александр 69 2
|Василенко Александр 99 2
|Юдников Андрей 14 2
|Гаврилов Дмитрий 20 2
|Васильев Дмитрий 76 2
|Боровиков Игорь 137 2
|Каплун Герман 55 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 2
|Худяков Иван 32 2
|Кадников Вячеслав 20 2
|Фарукшин Тимур 26 2
|Коровкин Владимир 16 2
|Грановский Олег 21 2
|Харитонов Дмитрий 79 2
|Fulton Roger - Фултон Роджер 3 2
|Книгин Михаил 33 2
|Huang Linn - Хуанг Линн 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Сотин Денис 216 1
|Березин Максим 144 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Панченко Иван 197 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Горяйнов Андрей 55 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Калинин Александр 189 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
|Кудрявцева Юлия 19 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Овчаренко Юрий 41 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
|Bloomberg 1627 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
|DigiTimes - Издание 1331 3
|AP - Associated Press 2007 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|InformationWeek 241 1
|WebHosting.Info 4 1
|Times 661 1
|Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
|Public Library of Science - PLOS 71 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Ведомости 1466 1
|РИА Новости 1033 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|Crunchbase 74 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.