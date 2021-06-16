Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CAGR
Compound annual growth rate
Совокупный среднегодовой темп роста
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 106
CAGR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бочарникова Татьяна 78 4
|Семеновская Елена 28 2
|Леонов Владимир 14 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Трапезин Владимир 11 1
|Парменова Наталия 62 1
|Бобровников Борис 86 1
|Иванов Михаил 63 1
|Зельдец Игорь 4 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Уфаев Дмитрий 12 1
|Сударкин Евгений 11 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Демьянова Елена 7 1
|Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
|MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
|Островский Владимир 22 1
|Демидов Михаил 129 1
|Милых Валерий 5 1
|Путин Сергей 36 1
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Ступин Евгений 18 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Калинин Александр 95 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Березин Максим 60 1
|Колбин Евгений 43 1
|Путин Владимир 1826 1
|Глазков Борис 40 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764513, в очереди разбора - 668200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764513, в очереди разбора - 668200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru