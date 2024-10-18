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LUIS+: назвал основные драйверы роста рынка структурированных кабельных систем в России

Российский рынок СКС может показать рост примерно на 8-10% ежегодно в ближайшие три года. По прогнозам аналитиков LUIS+, его развитие будет стимулировать рост коммерческих и социальных телекоммуникационных сетей, а также строительство новых ЦОДов. Об этом CNews сообщили представители LUIS+.

Структурированные кабельные системы — основа ИТ-инфраструктуры любой компании. Они помогают свести воедино информационные ресурсы для решения разных задач и упростить работу. Так, используя только одну точку подключения, можно иметь доступ ко всем ресурсам сети.

«Спрос на структурированные кабельные системы (СКС) в России продолжает расти, — отметил руководитель направления LTC СКС LUIS+ Викентий Загороднев. — Этому способствуют модернизация ИТ-инфраструктур, перераспределение рынка после ухода зарубежных брендов в 2022 г., импортозамещение и цифровизация. В 2024 г. рынок СКС значительно вырос за счет внедрения высокоскоростных решений для передачи данных и расширения сети дата-центров. Ожидается, что в ближайшие годы рынок будет расти с темпом около 8-10% в год (CAGR). Основные драйверы — расширение телекоммуникационных сетей и реализация проектов умных городов».

Сегодня особенно заметен рост спроса на телекоммуникационные шкафы, которые составляют около 15% от рынка СКС. По мнению эксперта, их популярность объясняется потребностью в компактных решениях для серверных и распределительных узлов. Импортозамещение играет немалую роль в росте сегмента телекоммуникационных шкафов, многие ранее популярные игроки покинули российский сегмент рынка – Rittal, ZPAS. Их место занимают отечественные производители.

«В 2025 г. спрос на шкафы будет расти за счет модернизации сетей и строительства новых дата-центров», — отметил Викентий Загороднев.

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Доли по категориям: кабель — около 40% рынка; патч-панели — 25%; телекоммуникационные шкафы — 15%, с прогнозом роста в 2025 г.; аксессуары и монтажное оборудование — 20%.

В 2024 г., по оценке аналитиков LUIS+, было отыграно более 3 тыс. тендеров на СКС. Сумма составила более 190 млрд руб., включая кабели, коммутационное оборудование, программное обеспечение, а также услуги по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и обучению персонала. Количество тендеров на модернизацию увеличилось на 30% по сравнению с 2023 г.

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