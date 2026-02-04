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СКС Структурированная кабельная сеть Cabling infrastructure коммутационные кабели патч-корд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.02.2026 Новинка для ЦОДов и офисов от IEK Group: интеллектуальная кабельная система IQLink

арте продаж нового продукта под брендом ITK ― интеллектуальной структурированной кабельной системы (СКС) IQLink. Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет пользователям в режиме реа
18.10.2024 LUIS+: назвал основные драйверы роста рынка структурированных кабельных систем в России

Российский рынок СКС может показать рост примерно на 8-10% ежегодно в ближайшие три года. По прогнозам аналити
29.09.2024 Евгений Марьин, C3 Solutions: Российский рынок структурированных кабельных систем полностью контролируют локальные вендоры

«Никаких неразрешимых проблем от санкций на российском рынке СКС нет» CNews: Как вы оцениваете российскую динамику спроса на компоненты для центров обработки данных? Евгений Марьин: Российский рынок ЦОД растет, его драйверами выступают известные технолог
05.10.2023 С3 Solutions расширяет линейку структурированных кабельных систем для российского рынка

ЦОДов и других ИТ объектов, начала поставку на российский рынок структурированных кабельных систем (СКС) на основе медных кабелей. Новый продукт стал развитием уже представленной в арсенале ком
22.03.2023 Компания С3 Solutions начала поставки СКС на российский рынок

я ЦОД и других ИТ объектов, начала поставку на российский рынок структурированных кабельных систем (СКС) для дата-центров. Теперь в линейку решений компании входят наборные патч-панели с оптиче
27.12.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» выполнил аудит таможенного представителя «СКС электрон брокер»

Таможенный представитель «СКС электрон брокер» получил аттестат соответствия, который обеспечивает третий (из четырех) уровень защищенности обрабатываемых персональных данных (ПД). Аттестационные испытания проводил «Нац
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД

раструктуры 4 Выявляем резерв мощностей 5 Анализируем состояние структурированных кабельных систем (СКС) 6 Диагностируем состояние систем безопасности 7 Организуем инженерно-техническое обследо
05.06.2020 Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14%

Smart Engines и Банк СКС (входит в группу Московского кредитного банка) в рамках сотрудничества интегрировали SDK Smart IDReader в системы дистрибуции банковских и страховых продуктов на автозаправочных комплексах

23.04.2019 Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС

сотрудничества. Докладчик – А. Брюзгин, глава представительства Panduit в России. 2. «Решения Panduit, которые должны быть в каждом ЦОД». Основная часть семинара. Обзор наших основных продуктах после СКС – шкафы, коридоры, розеточные блоки, системы прокладки кабеля. Докладчик – Ф. Набоков, системный инженер, специалист по технической поддержке. 3. «Synapsense – он такой один». Наш партнер р
19.04.2019 Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля

23 апреля 2019 г. Компания Panduit проводит семинар для представителей коммерческих ЦОД: «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС». Регистрация на мероприятие доступна по ссылке. Программа семинара ориентирована на техническое руководство компаний-партнеров, экспертов в области построения и эксплуатации коммерческих Ц
30.01.2019 «Айтеко» создала СКС в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода

«Айтеко» выполнила проект по разработке и монтажу структурированной кабельной сети (СКС) и сетей коммутации в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода. Ключевой задачей проекта, реализованного командой «Айтеко» совместно с телекоммуникационной компанией «Эра телеком», стало

31.03.2017 CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный»

Системный интегратор CTI завершил работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС) и системы IP-видеонаблюдения для банка «Левобережный» в Новосибирске. Цель проекта — построение СКС в новом здании банка, подключение новых рабочих мест сотрудников к сервисам перед
21.04.2016 Tegrus проложил СКС в московском представительстве КНАУФ

Компания Tegrus выполнила проект по модернизации структурированной кабельной системы (СКС) в московском представительстве группы КНАУФ, которое отвечает за снабжение не только российских клиентов, но и заказчиков из стран СНГ. Об этом CNews сообщили в Tegrus. Международная групп
02.03.2016 «Ланит» создаст СКС для нефтеперекачивающих станций «Каспийского трубопроводного консорциума»

ждая из которых представляет собой небольшой комплекс промышленных объектов, обслуживающих магистральный трубопровод. Перед «Ланитом» поставлена задача по созданию структурированных кабельных систем (СКС) для этих станций. В 2013-2014 гг. была создана инженерная инфраструктура для НПС-3, НПС-4 и НПС-7. В текущем году аналогичная система будет построена еще для двух станций — НПС-5 в Ставроп
18.01.2016 СКС нового офиса «Астерос» построена на оборудовании RiT

более чем 2 500 портов и остались довольны результатами. Наш партнер выполнил все обязательства точно в срок, а высокие технические характеристики продукции обеспечили надежность и производительность СКС нового офиса», — отметил исполнительный директор группы «Астерос» Александр Паперно. «Переезд “Астерос” в бизнес-центр высокого уровня — яркий и знаковый проект. Компания RiT гордится участ
11.01.2016 Интеллектуальная СКС RiT Technologies внедрена в Оренбургском РДУ СОЕЭС

Интеллектуальная СКС компании RIT Technologies, входящего в российский холдинг «Стинс Коман» производителя решений по управлению конвергентной инфраструктурой, внедрена компанией «Прософт-Системы» в Оренбургско
25.09.2015 Tegrus разработал и смонтировал СКС по заказу «Мосгортранса»

Российский мультивендорный системный интегратор полного цикла Tegrus выполнил проект по разработке и монтажу структурированной кабельной системы (СКС) в трех подразделениях ГУП «Мосгортранс». В ходе проекта были оборудованы три объекта: административное здание, здание вокзала, а также здание охраны «Мосгортранса». В помещениях были орган
08.07.2015 Tegrus построила СКС в представительстве китайского автопроизводителя Haval

Компания Tegrus — российский мультивендорный системный интегратор полного цикла — реализовала проект по созданию системы СКС в офисах представительства китайского автопроизводителя Haval. Об этом CNews сообщили в Tegrus. Под брендом Haval в России с 2015 г. продаются элитные китайские внедорожники. Должного качес
23.06.2015 «Автелком» стал сертифицированным инсталлятором Molex Premise Networks

лектронных, электрических и волоконно-оптических компонентов, а также комплексных решений в области СКС. Об этом CNews сообщили в «Автелкоме». Сертификация подтверждает должный уровень качества
12.03.2015 «Ай-Теко» и RiT Technologies будут вместе продвигать решения для создания СКС на российском рынке

одвижение RiT Smart Cabling System на российском рынке, сообщили CNews в «Ай-Теко». RiT Technologies предлагает инфраструктурные решения и комплексы для построения структурированных кабельных систем (СКС) в офисных зданиях и центрах обработки данных. Входящие в состав СКС продукты обеспечивают высокую скорость передачи информации, простоту инсталляции и последующего эксплуатационного
19.02.2015 «Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово»

Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» завершили модернизацию комплекса кабельных систем Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве на базе оборудования Telegärtner. СКС является базовым элементом всей ИТ-инфраструктуры завода, ее емкость составляет около 1500 портов, а протяженность магистральных линий — 11 км, при этом общая протяженность превышает 260 км
13.11.2014 «Ланит-Сибирь» модернизирует СКС «Восточно-Сибирского банка Сбербанка России»

и Хакасия. Как сообщили CNews в группе компаний «Ланит», в течение двух лет специалисты «Ланит-Сибирь» выполнят плановые работы по монтажу, ремонту и модернизации структурированных кабельных систем (СКС) на объектах финансового учреждения. В тендере «Восточно-Сибирского банка» участвовали 8 организаций, 5 из них, в том числе «Ланит-Сибирь», были аккредитованы. «Восточно-Сибирский банк Сбер
28.07.2014 «Ай-Теко» создала СКС в ЦОД банка «Восточный экспресс»

Компания «Ай-Теко» завершила внедрение структурированной кабельной системы (СКС) в ЦОД банка «Восточный экспресс» на московской площадке дата-центра DataSpace с использованием инженерных систем APC by Schneider Electric и Eurolan. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «С
14.07.2014 Merlion и DNA SCS договорились о слиянии

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, и компания DNA SCS, дистрибьютор решений для СКС коммерческих зданий и ЦОД, объявили о слиянии. Финансовая сторона, равно как и другие асп
07.11.2013 R-Style модернизировал ЦОД и СКС «Якутскэнерго»

Системный интегратор R-Style модернизировал центр обработки данных (ЦОД) и структурированную кабельную систему (СКС) в АК «Якутскэнерго». Инженерная инфраструктура ЦОДа построена в исполнительной дирекции компании, а работы по модернизации СКС проходили в филиале «Якутскэнерго» — «Центральные элек
01.11.2012 СКС без проводов - теперь это возможно

и трудовых затрат, но при этом в реальности он всегда делается по остаточному принципу, часто в спешке, что приводит к потере данных. По статистике 40% потерь данных происходит из-за плохо сделанных СКС или их повреждений. Использование новой технологии позволяет существенно упросить этот процесс, избежав потерь, а также уменьшить число коммутационных узлов, сократить в разы скорость разве
10.10.2011 Разработки базовой кафедры МТУСИ и «АйТи» получили патенты РФ

ы», созданной при поддержке специалистов компании «АйТи», разработаны новые конструкции кабелей для СКС. Новизна и высокий технический уровень предлагаемых конструкций подтверждены патентами РФ
20.09.2011 Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова

де работают около 1200 высококвалифицированных сотрудников. Ежегодно за стационарной и амбулаторной помощью в центр обращаются более 100 тыс. человек. Создание магистральной (вертикальной) подсистемы СКС является частью масштабного проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры АГиП. Структурированная кабельная система призвана стать основой будущей автоматизированной информационной системы науч
30.05.2011 «АМТ-Груп» построила СКС в новом офисе «Номос-Банка»

Компания «АМТ-Груп» по заказу «Номос-Банка» выполнила работы по проектированию и монтажу структурированной кабельной сети (СКС) в новом офисе банка. Разработанная и внедренная СКС представляет собой среду передачи данных (выполненную на медных и оптических элементах), которая охватывает телекоммуникационные

15.04.2011 «Нанософт» выпустила новую версию nanoCAD СКС с поддержкой DWG 2010

Компания «Нанософт» сообщила о выпуске новой версии программного продукта nanoCAD СКС — инструмента, позволяющего повысить эффективность труда при проектировании структурированных кабельных систем (избавиться от рутинных операций и сократить количество ошибок в проекте). Вер
24.02.2011 АМИ завершила проект по созданию интеллектуальной инфраструктуры ТOЦ «Green Plaza»

наблюдения и интегрированная система безопасности, включившая в себя систему контроля доступа в здание и охранную сигнализацию. В здании ТОЦ «Green Plaza» создана структурированная кабельная система (СКС) категории 5е. Суммарно СКС насчитывает более полутора тысяч портов, которые связаны в единую сеть 2 серверными и 16 этажными коммутационными центрами. Высокую надежность и помехозащ
15.11.2010 «АМТ-Груп» строит СКС для «Среднерусского банка Сбербанка России»

Компания «АМТ-Груп» реализует проект модернизации структурированных кабельных систем (СКС) «Среднерусского банка Сбербанка России». Работы ведутся на основе соглашения, заключенного «Среднерусским банком» с «АМТ-Груп» как с победителем открытого конкурса по выбору подрядчиков на
20.07.2010 «Крис» выполнит ремонт структурированных кабельных систем «Сбербанка» в Красноярском крае, Хакасии и Тыве

Подведены итоги открытого конкурса на выполнение работ по ремонту и монтажу структурированных кабельных систем (СКС) в подразделениях «Восточно-Сибирского банка Сбербанка России» по Красноярскому краю, Хакасии и Тыве. Как сообщили в «Сбербанке», победителем конкурса признана группа компаний «Крис». С ней
25.01.2010 Директор по развитию «АйТи-СКС» защитил первую в России докторскую диссертацию по СКС

Директор по развитию «АйТи-СКС» Семенов Андрей Борисович защитил первую в России докторскую диссертацию по структурирова
21.12.2009 «Нанософт» обновила «nanoCAD СКС» до версии 2.0

Компания «Нанософт» сообщила о выпуске новой версии программы «nanoCAD СКС» - для автоматизированного проектирования структурированных кабельных систем (СКС) зданий и сооружений различного назначения. По словам разработчиков, новую версию nanoCAD СКС
03.11.2009 «АйТи» построила кабельную инфраструктуру для Юго-Западного банка «Сбербанка России»

по строительству кабельной инфраструктуры в 10 внутренних структурных подразделениях (ВСП) отделений Юго-Западного банка «Сбербанка России». В общей сложности было установлено более 1600 портов «АйТи-СКС». В рамках программы по модернизации инженерных систем зданий Юго-Западного банка «Сбербанка» было принято решение построить кабельную инфраструктуру в 11 ВСП. После анализа представленных

28.08.2009 «Энвижн Груп» создала инженерную инфраструктуру для офиса «Делойт и Туш СНГ»

Компания «Энвижн Груп» (NVision Group) завершила проект по созданию структурированной кабельной системы (СКС) для представительства международной корпорации Deloitte Touche Tohmatsu в России - «Делойт и Туш СНГ», которая специализируется на предоставлении услуг в области аудита, налогообложения, у
09.06.2009 Карлос Гарсия Рамирес: Базовый подход к СКС устарел

CNews: Как вы оцениваете нынешнее состояние рынка СКС, каковы перспективы его развития и какие тенденции будут его определять? Карлос Гарсия Рамирез: В глобальном аспекте рынок расширяется и растет. Да, в некоторых частях света он уменьшился и
19.12.2008 НЭТА создала СКС для «Пермэнерго»

Компания НЭТА завершила проект по строительству структурированной кабельной системы для «Пермэнерго». В результате реализации проекта для заказчика была создана СКС на 800 портов с возможностью интеграции в интеллектуальную сеть. «Пермэнерго» осуществляет передачу электрической энергии и подключение потребителей к электросетевой инфраструктуре на терри
14.11.2008 НЭТА строит СКС для «Альфа-Банка»

ий «Альфа-Банка» в Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. В целом, СКС будет построена для 32 филиалов банка. Строительство началось летом текущего года. В рамк

Публикаций - 546, упоминаний - 611

СКС и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 60
АйТи 1519 55
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 38
Panduit 44 28
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 27
Microsoft Corporation 25775 26
Крок - Croc 1964 26
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Beltel - Белтел 147 21
Schneider Electric 614 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
HP Inc. 5883 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
Ростелеком 10948 16
Broadcom - VMware 2610 16
Softline - Софтлайн 3743 16
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 16
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 15
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 14
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 14
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
Oracle Corporation 7074 12
Legrand 82 12
Huawei 4676 11
Koch Industries - Molex - MolexPN - Molex Premise Networks 33 10
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 9
Eurolan - Евролан 14 9
МегаФон 10742 9
Dell EMC 5180 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
9594 9
AMT Group - АМТ-Груп 365 9
HP 3Com 681 8
CommScope 25 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 6
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
Альфа-Банк 1979 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
ВТБ - ВТБ24 671 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 5
Газпром ПАО 1493 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 4
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 4
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 4
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
UPS 216 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Евросеть 1421 4
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 4
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 3
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 3
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 3
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 16 3
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 258
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 184
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 178
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 173
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 114
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 109
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 107
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 101
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 99
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 91
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 89
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 74
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 70
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 64
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 64
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 52
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 51
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 51
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 47
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 40
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 38
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 38
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 37
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 34
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 33
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 29
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 27
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 27
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Apple iPhone 6 4861 8
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 7
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 6
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 6
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 6
Microsoft Windows 16882 6
Apple iPad 4011 5
Linux OS 11533 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Avaya Aura 124 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 4
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Panduit PanView 4 4
3M Volition 6 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Intersoft Lab - Референт 157 3
IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 36 3
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 3
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 3
IBM System eServer BladeCenter 118 3
ФТС РФ - ВАУИС - ведомственная автоматизированная управляющая информационная система оперативного реагирования на обнаружение незаконного перемещения делящихся и радиоактивных материалов через таможенную границу Таможенного союза 3 3
IEK Group - ITK - IQLink Интеллектуальная кабельная система - ITK IQData 12 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Семенов Андрей 23 8
Мацкевич Дмитрий 20 6
Воробьев Всеволод 21 6
Андронов Сергей 32 5
Заенц Дарюш 8 5
Гольцов Александр 84 4
Карпинский Алексей 42 4
Калинин Денис 70 4
Сивидов Алексей 40 4
Потапенко Андрей 27 4
Кулигин Михаил 8 4
Алексанкина Дарья 12 4
Яппаров Тагир 110 3
Ермолаев Артем 379 3
Миронов Дмитрий 16 3
Трофимов Дмитрий 43 3
Тукалевский Денис 3 3
Чирков Тарас 13 3
Карпов Алексей 24 3
Мякишева Марина 84 3
Ачкасов Евгений 45 3
Штонда Андрей 13 3
Кондратенков Иван 5 3
Русанов Сергей 48 3
Хала Илья 49 2
Широков Александр 25 2
Таракин Алексей 4 2
Шелепов Владимир 25 2
Макаров Владимир 78 2
Щетинин Владимир 15 2
Назипов Дмитрий 86 2
Бяков Юрий 42 2
Белик Сергей 17 2
Сергеев Артем 16 2
Дьяконова Наталия 19 2
Абрамов Игорь 6 2
Бородянский Борис 24 2
Красов Алексей 6 2
Переведенцев Александр 8 2
Строкович Антон 53 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 319
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 169
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 67
Европа 24964 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 26
Россия - СФО - Новосибирск 4876 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 20
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Европа Восточная 3138 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 11
Украина 7928 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 120
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 104
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 76
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 37
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 30
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 23
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 21
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 19
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 19
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 17
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 13
Аренда 2687 12
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
N+1 - Издание 188 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Известия ИД 770 1
Network World 31 1
Открытые системы ИД 176 1
DatacenterDynamics 8 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Markets&Markets Research 113 2
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
Deloitte Technology Fast 16 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Maximize Market Research 3 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
РАН - Российская академия наук 2122 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 2
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 2
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Школа новых технологий 20 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
ЦНИИКА - Центральный НИИ комплексной автоматизации - Центральный институт комплексной автоматизации 1 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
CeBIT 614 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
Связь-Экспокомм 276 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews Баттл 69 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
MIPS Securika 10 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Best Office Awards 3 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Docflow 148 1
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