Индексная книга CNews*
СКС Структурированная кабельная сеть Cabling infrastructure коммутационные кабели патч-корд
Публикаций - 462, упоминаний - 462
СКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Семенов Андрей 18 8
|Мацкевич Дмитрий 20 6
|Потапенко Андрей 27 4
|Карпинский Алексей 37 4
|Калинин Денис 70 4
|Кулигин Михаил 8 4
|Мякишева Марина 84 3
|Миронов Дмитрий 16 3
|Ермолаев Артем 362 3
|Трофимов Дмитрий 36 3
|Андронов Сергей 21 3
|Тукалевский Денис 3 3
|Воробьев Всеволод 9 3
|Русанов Сергей 48 3
|Гольцов Александр 69 3
|Карпов Алексей 24 2
|Широков Александр 24 2
|Путятинский Сергей 73 2
|Белик Сергей 17 2
|Дьяконова Наталия 16 2
|Щетинин Владимир 15 2
|Чирков Тарас 9 2
|Строкович Антон 51 2
|Трещетенков Евгений 4 2
|Брюзгин Александр 5 2
|Хомутинников Леонид 9 2
|Солонин Виталий 89 2
|Собянин Сергей 254 2
|Арлазаров Владимир 170 2
|Логинов Сергей 10 2
|Бородянский Борис 24 2
|Переведенцев Александр 8 2
|Сивидов Алексей 39 2
|Красов Алексей 6 2
|Назипов Дмитрий 85 2
|Беляев Владислав 66 2
|Глобус Дарья 8 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Борушевский Денис 37 2
|Яппаров Тагир 91 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231492, в очереди разбора - 864618.
Создано именных указателей - 117465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231492, в очереди разбора - 864618.
Создано именных указателей - 117465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.