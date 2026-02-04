Новинка для ЦОДов и офисов от IEK Group: интеллектуальная кабельная система IQLink арте продаж нового продукта под брендом ITK ― интеллектуальной структурированной кабельной системы (СКС) IQLink. Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет пользователям в режиме реа

LUIS+: назвал основные драйверы роста рынка структурированных кабельных систем в России Российский рынок СКС может показать рост примерно на 8-10% ежегодно в ближайшие три года. По прогнозам аналити

Евгений Марьин, C3 Solutions: Российский рынок структурированных кабельных систем полностью контролируют локальные вендоры «Никаких неразрешимых проблем от санкций на российском рынке СКС нет» CNews: Как вы оцениваете российскую динамику спроса на компоненты для центров обработки данных? Евгений Марьин: Российский рынок ЦОД растет, его драйверами выступают известные технолог

С3 Solutions расширяет линейку структурированных кабельных систем для российского рынка ЦОДов и других ИТ объектов, начала поставку на российский рынок структурированных кабельных систем (СКС) на основе медных кабелей. Новый продукт стал развитием уже представленной в арсенале ком

Компания С3 Solutions начала поставки СКС на российский рынок я ЦОД и других ИТ объектов, начала поставку на российский рынок структурированных кабельных систем (СКС) для дата-центров. Теперь в линейку решений компании входят наборные патч-панели с оптиче

Аттестационный центр «Информзащиты» выполнил аудит таможенного представителя «СКС электрон брокер» Таможенный представитель «СКС электрон брокер» получил аттестат соответствия, который обеспечивает третий (из четырех) уровень защищенности обрабатываемых персональных данных (ПД). Аттестационные испытания проводил «Нац

10 простых шагов: как модернизировать ЦОД раструктуры 4 Выявляем резерв мощностей 5 Анализируем состояние структурированных кабельных систем (СКС) 6 Диагностируем состояние систем безопасности 7 Организуем инженерно-техническое обследо

Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14% Smart Engines и Банк СКС (входит в группу Московского кредитного банка) в рамках сотрудничества интегрировали SDK Smart IDReader в системы дистрибуции банковских и страховых продуктов на автозаправочных комплексах

Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС сотрудничества. Докладчик – А. Брюзгин, глава представительства Panduit в России. 2. «Решения Panduit, которые должны быть в каждом ЦОД». Основная часть семинара. Обзор наших основных продуктах после СКС – шкафы, коридоры, розеточные блоки, системы прокладки кабеля. Докладчик – Ф. Набоков, системный инженер, специалист по технической поддержке. 3. «Synapsense – он такой один». Наш партнер р

Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля 23 апреля 2019 г. Компания Panduit проводит семинар для представителей коммерческих ЦОД: «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС». Регистрация на мероприятие доступна по ссылке. Программа семинара ориентирована на техническое руководство компаний-партнеров, экспертов в области построения и эксплуатации коммерческих Ц

«Айтеко» создала СКС в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода «Айтеко» выполнила проект по разработке и монтажу структурированной кабельной сети (СКС) и сетей коммутации в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода. Ключевой задачей проекта, реализованного командой «Айтеко» совместно с телекоммуникационной компанией «Эра телеком», стало

CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный» Системный интегратор CTI завершил работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС) и системы IP-видеонаблюдения для банка «Левобережный» в Новосибирске. Цель проекта — построение СКС в новом здании банка, подключение новых рабочих мест сотрудников к сервисам перед

Tegrus проложил СКС в московском представительстве КНАУФ Компания Tegrus выполнила проект по модернизации структурированной кабельной системы (СКС) в московском представительстве группы КНАУФ, которое отвечает за снабжение не только российских клиентов, но и заказчиков из стран СНГ. Об этом CNews сообщили в Tegrus. Международная групп

«Ланит» создаст СКС для нефтеперекачивающих станций «Каспийского трубопроводного консорциума» ждая из которых представляет собой небольшой комплекс промышленных объектов, обслуживающих магистральный трубопровод. Перед «Ланитом» поставлена задача по созданию структурированных кабельных систем (СКС) для этих станций. В 2013-2014 гг. была создана инженерная инфраструктура для НПС-3, НПС-4 и НПС-7. В текущем году аналогичная система будет построена еще для двух станций — НПС-5 в Ставроп

СКС нового офиса «Астерос» построена на оборудовании RiT более чем 2 500 портов и остались довольны результатами. Наш партнер выполнил все обязательства точно в срок, а высокие технические характеристики продукции обеспечили надежность и производительность СКС нового офиса», — отметил исполнительный директор группы «Астерос» Александр Паперно. «Переезд “Астерос” в бизнес-центр высокого уровня — яркий и знаковый проект. Компания RiT гордится участ

Интеллектуальная СКС RiT Technologies внедрена в Оренбургском РДУ СОЕЭС Интеллектуальная СКС компании RIT Technologies, входящего в российский холдинг «Стинс Коман» производителя решений по управлению конвергентной инфраструктурой, внедрена компанией «Прософт-Системы» в Оренбургско

Tegrus разработал и смонтировал СКС по заказу «Мосгортранса» Российский мультивендорный системный интегратор полного цикла Tegrus выполнил проект по разработке и монтажу структурированной кабельной системы (СКС) в трех подразделениях ГУП «Мосгортранс». В ходе проекта были оборудованы три объекта: административное здание, здание вокзала, а также здание охраны «Мосгортранса». В помещениях были орган

Tegrus построила СКС в представительстве китайского автопроизводителя Haval Компания Tegrus — российский мультивендорный системный интегратор полного цикла — реализовала проект по созданию системы СКС в офисах представительства китайского автопроизводителя Haval. Об этом CNews сообщили в Tegrus. Под брендом Haval в России с 2015 г. продаются элитные китайские внедорожники. Должного качес

«Автелком» стал сертифицированным инсталлятором Molex Premise Networks лектронных, электрических и волоконно-оптических компонентов, а также комплексных решений в области СКС. Об этом CNews сообщили в «Автелкоме». Сертификация подтверждает должный уровень качества

«Ай-Теко» и RiT Technologies будут вместе продвигать решения для создания СКС на российском рынке одвижение RiT Smart Cabling System на российском рынке, сообщили CNews в «Ай-Теко». RiT Technologies предлагает инфраструктурные решения и комплексы для построения структурированных кабельных систем (СКС) в офисных зданиях и центрах обработки данных. Входящие в состав СКС продукты обеспечивают высокую скорость передачи информации, простоту инсталляции и последующего эксплуатационного

«Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово» Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» завершили модернизацию комплекса кабельных систем Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве на базе оборудования Telegärtner. СКС является базовым элементом всей ИТ-инфраструктуры завода, ее емкость составляет около 1500 портов, а протяженность магистральных линий — 11 км, при этом общая протяженность превышает 260 км

«Ланит-Сибирь» модернизирует СКС «Восточно-Сибирского банка Сбербанка России» и Хакасия. Как сообщили CNews в группе компаний «Ланит», в течение двух лет специалисты «Ланит-Сибирь» выполнят плановые работы по монтажу, ремонту и модернизации структурированных кабельных систем (СКС) на объектах финансового учреждения. В тендере «Восточно-Сибирского банка» участвовали 8 организаций, 5 из них, в том числе «Ланит-Сибирь», были аккредитованы. «Восточно-Сибирский банк Сбер

«Ай-Теко» создала СКС в ЦОД банка «Восточный экспресс» Компания «Ай-Теко» завершила внедрение структурированной кабельной системы (СКС) в ЦОД банка «Восточный экспресс» на московской площадке дата-центра DataSpace с использованием инженерных систем APC by Schneider Electric и Eurolan. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «С

Merlion и DNA SCS договорились о слиянии Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, и компания DNA SCS, дистрибьютор решений для СКС коммерческих зданий и ЦОД, объявили о слиянии. Финансовая сторона, равно как и другие асп

R-Style модернизировал ЦОД и СКС «Якутскэнерго» Системный интегратор R-Style модернизировал центр обработки данных (ЦОД) и структурированную кабельную систему (СКС) в АК «Якутскэнерго». Инженерная инфраструктура ЦОДа построена в исполнительной дирекции компании, а работы по модернизации СКС проходили в филиале «Якутскэнерго» — «Центральные элек

СКС без проводов - теперь это возможно и трудовых затрат, но при этом в реальности он всегда делается по остаточному принципу, часто в спешке, что приводит к потере данных. По статистике 40% потерь данных происходит из-за плохо сделанных СКС или их повреждений. Использование новой технологии позволяет существенно упросить этот процесс, избежав потерь, а также уменьшить число коммутационных узлов, сократить в разы скорость разве

Разработки базовой кафедры МТУСИ и «АйТи» получили патенты РФ ы», созданной при поддержке специалистов компании «АйТи», разработаны новые конструкции кабелей для СКС. Новизна и высокий технический уровень предлагаемых конструкций подтверждены патентами РФ

Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова де работают около 1200 высококвалифицированных сотрудников. Ежегодно за стационарной и амбулаторной помощью в центр обращаются более 100 тыс. человек. Создание магистральной (вертикальной) подсистемы СКС является частью масштабного проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры АГиП. Структурированная кабельная система призвана стать основой будущей автоматизированной информационной системы науч

«АМТ-Груп» построила СКС в новом офисе «Номос-Банка» Компания «АМТ-Груп» по заказу «Номос-Банка» выполнила работы по проектированию и монтажу структурированной кабельной сети (СКС) в новом офисе банка. Разработанная и внедренная СКС представляет собой среду передачи данных (выполненную на медных и оптических элементах), которая охватывает телекоммуникационные

«Нанософт» выпустила новую версию nanoCAD СКС с поддержкой DWG 2010 Компания «Нанософт» сообщила о выпуске новой версии программного продукта nanoCAD СКС — инструмента, позволяющего повысить эффективность труда при проектировании структурированных кабельных систем (избавиться от рутинных операций и сократить количество ошибок в проекте). Вер

АМИ завершила проект по созданию интеллектуальной инфраструктуры ТOЦ «Green Plaza» наблюдения и интегрированная система безопасности, включившая в себя систему контроля доступа в здание и охранную сигнализацию. В здании ТОЦ «Green Plaza» создана структурированная кабельная система (СКС) категории 5е. Суммарно СКС насчитывает более полутора тысяч портов, которые связаны в единую сеть 2 серверными и 16 этажными коммутационными центрами. Высокую надежность и помехозащ

«АМТ-Груп» строит СКС для «Среднерусского банка Сбербанка России» Компания «АМТ-Груп» реализует проект модернизации структурированных кабельных систем (СКС) «Среднерусского банка Сбербанка России». Работы ведутся на основе соглашения, заключенного «Среднерусским банком» с «АМТ-Груп» как с победителем открытого конкурса по выбору подрядчиков на

«Крис» выполнит ремонт структурированных кабельных систем «Сбербанка» в Красноярском крае, Хакасии и Тыве Подведены итоги открытого конкурса на выполнение работ по ремонту и монтажу структурированных кабельных систем (СКС) в подразделениях «Восточно-Сибирского банка Сбербанка России» по Красноярскому краю, Хакасии и Тыве. Как сообщили в «Сбербанке», победителем конкурса признана группа компаний «Крис». С ней

Директор по развитию «АйТи-СКС» защитил первую в России докторскую диссертацию по СКС Директор по развитию «АйТи-СКС» Семенов Андрей Борисович защитил первую в России докторскую диссертацию по структурирова

«Нанософт» обновила «nanoCAD СКС» до версии 2.0 Компания «Нанософт» сообщила о выпуске новой версии программы «nanoCAD СКС» - для автоматизированного проектирования структурированных кабельных систем (СКС) зданий и сооружений различного назначения. По словам разработчиков, новую версию nanoCAD СКС

«АйТи» построила кабельную инфраструктуру для Юго-Западного банка «Сбербанка России» по строительству кабельной инфраструктуры в 10 внутренних структурных подразделениях (ВСП) отделений Юго-Западного банка «Сбербанка России». В общей сложности было установлено более 1600 портов «АйТи-СКС». В рамках программы по модернизации инженерных систем зданий Юго-Западного банка «Сбербанка» было принято решение построить кабельную инфраструктуру в 11 ВСП. После анализа представленных

«Энвижн Груп» создала инженерную инфраструктуру для офиса «Делойт и Туш СНГ» Компания «Энвижн Груп» (NVision Group) завершила проект по созданию структурированной кабельной системы (СКС) для представительства международной корпорации Deloitte Touche Tohmatsu в России - «Делойт и Туш СНГ», которая специализируется на предоставлении услуг в области аудита, налогообложения, у

Карлос Гарсия Рамирес: Базовый подход к СКС устарел CNews: Как вы оцениваете нынешнее состояние рынка СКС, каковы перспективы его развития и какие тенденции будут его определять? Карлос Гарсия Рамирез: В глобальном аспекте рынок расширяется и растет. Да, в некоторых частях света он уменьшился и

НЭТА создала СКС для «Пермэнерго» Компания НЭТА завершила проект по строительству структурированной кабельной системы для «Пермэнерго». В результате реализации проекта для заказчика была создана СКС на 800 портов с возможностью интеграции в интеллектуальную сеть. «Пермэнерго» осуществляет передачу электрической энергии и подключение потребителей к электросетевой инфраструктуре на терри