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СКС Структурированная кабельная сеть Cabling infrastructure коммутационные кабели патч-корд



22.03.2023 Компания С3 Solutions начала поставки СКС на российский рынок
27.12.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» выполнил аудит таможенного представителя «СКС электрон брокер»
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД
05.06.2020 Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14%
23.04.2019 Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС
19.04.2019 Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля
30.01.2019 «Айтеко» создала СКС в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода
31.03.2017 CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный»
21.04.2016 Tegrus проложил СКС в московском представительстве КНАУФ
02.03.2016 «Ланит» создаст СКС для нефтеперекачивающих станций «Каспийского трубопроводного консорциума»
18.01.2016 СКС нового офиса «Астерос» построена на оборудовании RiT
11.01.2016 Интеллектуальная СКС RiT Technologies внедрена в Оренбургском РДУ СОЕЭС
25.09.2015 Tegrus разработал и смонтировал СКС по заказу «Мосгортранса»
08.07.2015 Tegrus построила СКС в представительстве китайского автопроизводителя Haval
12.03.2015 «Ай-Теко» и RiT Technologies будут вместе продвигать решения для создания СКС на российском рынке
19.02.2015 «Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово»
13.11.2014 «Ланит-Сибирь» модернизирует СКС «Восточно-Сибирского банка Сбербанка России»
28.07.2014 «Ай-Теко» создала СКС в ЦОД банка «Восточный экспресс»
07.11.2013 R-Style модернизировал ЦОД и СКС «Якутскэнерго»
01.11.2012 СКС без проводов - теперь это возможно
10.10.2011 Разработки базовой кафедры МТУСИ и «АйТи» получили патенты РФ
20.09.2011 Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова
30.05.2011 «АМТ-Груп» построила СКС в новом офисе «Номос-Банка»
15.04.2011 «Нанософт» выпустила новую версию nanoCAD СКС с поддержкой DWG 2010
15.11.2010 «АМТ-Груп» строит СКС для «Среднерусского банка Сбербанка России»
25.01.2010 Директор по развитию «АйТи-СКС» защитил первую в России докторскую диссертацию по СКС
21.12.2009 «Нанософт» обновила «nanoCAD СКС» до версии 2.0
03.11.2009 «АйТи» построила кабельную инфраструктуру для Юго-Западного банка «Сбербанка России»
09.06.2009 Карлос Гарсия Рамирес: Базовый подход к СКС устарел
19.12.2008 НЭТА создала СКС для «Пермэнерго»
14.11.2008 НЭТА строит СКС для «Альфа-Банка»
28.10.2008 18 ноября в Москве состоится конференция по структурированным кабельным системам
19.08.2008 Управление по обслуживанию дома правительства Московской области ищет ИТ-подрядчика
09.07.2008 МТУСИ открыл кафедру по СКС совместно с «АйТи»
15.05.2008 «Verysell Проекты» строит СКС в деловом квартале «Красная роза»
15.05.2008 УФССП по Якутии заказывает монтаж СКС
01.02.2008 УФССП по Хакасии объявило конкурс на монтаж СКС
26.12.2007 «УСП КомпьюЛинк» построил СКС для гипермаркетов ОБИ
10.12.2007 Александр Брюзгин: Рынок СКС пошел в рост
08.11.2007 В Москве состоится конференция по структурированным кабельным системам

Публикаций - 462, упоминаний - 462

СКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4911 55
АйТи 1300 44
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 632 35
Panduit 43 26
Microsoft Corporation 23678 23
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 417 21
Schneider Electric 521 19
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1008 19
Beltel - Белтел 139 19
IBM - International Business Machines Corp 9233 18
HP Inc. 5578 18
Крок - Croc 1725 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 15
Siemens AG - Siemens Group 2551 15
Ростех - Автоматика Концерн 1514 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1366 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 968 13
VMware 2168 13
Stins Coman RiT Technologies - РиТ СНГ 28 13
HP - Hewlett-Packard 3602 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1857 13
Legrand 73 12
Softline - Софтлайн 2154 9
AMT Group - АМТ-Груп 317 9
Oracle Corporation 6366 9
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1296 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1543 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 964 9
Huawei 3559 9
SAP SE 4954 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10212 8
Molex 28 8
CommScope 23 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 309 8
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 305 7
Rittal 50 7
BCC - Бизнес Компьютер Центр 160 7
Samsung Electronics 9804 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7123 6
Dell EMC 4945 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6681 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5995 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2458 12
Россети Ленэнерго 2376 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6276 9
РЖД - Российские железные дороги 1657 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 252 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 721 6
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 105 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 5
Роснефть НК - нефтяная компания 485 5
Альфа-Банк 1615 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 5
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 4
UPS 184 4
Аэродинамика - Базэл Аэро 29 4
МКБ - Московский кредитный банк 444 4
Газпром ПАО 1178 4
Евросеть 1401 4
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 94 4
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 38 4
Aerostar Hotels - Аэростар 27 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 368 4
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 3
Accor Hotels 15 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 249 3
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 15 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 521 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 225 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1884 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 337 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 34 2
Ростех - Вертолеты России 159 2
Газпром нефть 516 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 60 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 11 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18339 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4636 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 10
Правительство Москвы 2074 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3814 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 831 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10552 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1447 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 552 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9414 5
Президент Российской Федерации 3788 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2754 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2487 4
Федеральное казначейство России 1581 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 676 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 893 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 313 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 3
Мосгордума - Московская городская Дума 138 3
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 250 2
Верховный суд Российской Федерации 789 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 258 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 129 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 352 2
МФЦ Мои документы региональные и городские 127 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1216 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 704 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2996 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 163 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 2
4CIO 724 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2595 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 251 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54599 306
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26295 148
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9114 137
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9684 130
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3069 100
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10233 95
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26499 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22544 89
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80102 87
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7579 87
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9925 76
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3330 65
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1298 62
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3463 62
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4219 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40146 52
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18049 50
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6267 46
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4847 46
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2295 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8461 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12612 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11673 43
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11112 40
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9502 37
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9172 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7920 34
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 992 33
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1269 33
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6123 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15208 29
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1474 29
Сеть передачи данных 3385 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17720 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5297 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8173 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15256 22
КСБ - Комплексные системы безопасности 1311 21
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5468 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4957 21
Microsoft Windows 2000 12780 23
Age of Kings 3456 11
Apple iPhone 6 6253 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2950 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4822 8
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6684 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1090 5
Microsoft Windows BitLocker 1290 5
Schneider Electric APC InfraStruxure 60 5
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 36 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 205 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1991 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 538 4
Panduit PanView 4 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 4
Microsoft Windows 14613 4
Apple iPad 3757 4
Linux OS 8435 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 555 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1090 4
Linxdatacenter ЦОД 33 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1087 3
Avaya Aura Communication Manager 44 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 67 3
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 3
ВГТРК Смотрим 533 3
IBM System eServer BladeCenter 117 3
Intersoft Lab Референт 153 3
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 74 3
Microsoft Windows XP 2369 3
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 36 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 55 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 133 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 754 2
Schneider Electric Uniflair BREF 14 2
HPE ProLiant - HPE ProLiant G - HPE ProLiant Gen - Серия серверов 299 2
Нанософт nanoCAD 73 2
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 20 2
Семенов Андрей 18 8
Мацкевич Дмитрий 20 6
Потапенко Андрей 27 4
Карпинский Алексей 37 4
Калинин Денис 70 4
Кулигин Михаил 8 4
Мякишева Марина 84 3
Миронов Дмитрий 16 3
Ермолаев Артем 362 3
Трофимов Дмитрий 36 3
Андронов Сергей 21 3
Тукалевский Денис 3 3
Воробьев Всеволод 9 3
Русанов Сергей 48 3
Гольцов Александр 69 3
Карпов Алексей 24 2
Широков Александр 24 2
Путятинский Сергей 73 2
Белик Сергей 17 2
Дьяконова Наталия 16 2
Щетинин Владимир 15 2
Чирков Тарас 9 2
Строкович Антон 51 2
Трещетенков Евгений 4 2
Брюзгин Александр 5 2
Хомутинников Леонид 9 2
Солонин Виталий 89 2
Собянин Сергей 254 2
Арлазаров Владимир 170 2
Логинов Сергей 10 2
Бородянский Борис 24 2
Переведенцев Александр 8 2
Сивидов Алексей 39 2
Красов Алексей 6 2
Назипов Дмитрий 85 2
Беляев Владислав 66 2
Глобус Дарья 8 2
Никифоров Николай 1172 2
Борушевский Денис 37 2
Яппаров Тагир 91 2
Россия - РФ - Российская федерация 125268 256
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39921 150
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15394 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13301 37
Европа 21466 34
Россия - СФО - Новосибирск 3775 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50509 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6399 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17222 19
Европа Восточная 3006 14
Германия - Федеративная Республика 12145 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3374 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15322 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1303 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1437 10
Земля - планета Солнечной системы 9841 9
Россия - Сибирь 2158 9
Украина 7349 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2361 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2401 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2553 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2884 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1585 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1450 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2063 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1123 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2689 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1161 6
Азия - Азиатский регион 5087 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2363 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13045 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 994 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 989 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1414 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1307 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1854 5
Россия - СФО - Иркутская область 932 5
Италия - Итальянская Республика 4241 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 567 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42844 90
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42640 83
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4394 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21063 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5020 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11010 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24671 39
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3992 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10789 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15402 31
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4121 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14339 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4753 28
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1708 26
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3531 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6220 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6973 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4578 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1999 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9434 20
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1784 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8450 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5064 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 5255 17
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1452 16
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2744 16
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3514 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2519 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8970 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2770 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4000 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4930 15
Энергетика - Energy - Energetically 4485 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7017 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4774 11
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1631 11
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 384 11
Аренда 2155 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5332 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2635 10
N+1 - Издание 139 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11028 5
91Mobiles 1721 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Радио Свобода - радиостанция 40 2
Forbes - Форбс 651 1
TAdviser - Центр выбора технологий 312 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 578 1
Известия ИД 490 1
Открытые системы ИД 173 1
DatacenterDynamics 5 1
Network World 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7520 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2362 10
IDC - International Data Corporation 4860 8
Gartner - Гартнер 3490 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 538 2
Juniper Research 508 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
Markets&Markets Research 105 1
Frost & Sullivan 202 1
CNews Инновация года - награда 78 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 270 1
Synergy Research Group 41 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Gartner - Dataquest 348 1
Deloitte Technology Fast 13 1
CNews Мишень IaaS Enterprise 6 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 64 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1306 5
РАН - Российская академия наук 1813 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 215 3
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 20 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 7 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 149 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 594 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 493 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 16 1
ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 8 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет 11 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 1
Школа новых технологий 19 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 170 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 248 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 127 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 13 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 443 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 31 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 683 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 304 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11774 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1816 3
CeBIT 461 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
Электрические сети - международный форум 95 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2113 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Docflow 133 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
CNews Баттл 49 1
CNews FORUM Кейсы 106 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 883 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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