Компания С3 Solutions начала поставки СКС на российский рынок

С3 Solutions − российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД и других ИТ объектов, начала поставку на российский рынок структурированных кабельных систем (СКС) для дата-центров. Теперь в линейку решений компании входят наборные патч-панели с оптическими кассетами и предтерминированными кабелями.

Все поставляемые продукты сконструированы специально для ЦОД и соответствуют всем требованиям эксплуатации, таким как надежность, универсальность, масштабируемость, гибкость архитектуры, а также учитывают особенности эксплуатации дата-центров в российских реалиях, в том числе: обеспечивают отказоустойчивость СКС за счет резервирования кабельных подсистем разного уровня иерархии; поддерживают высокую скорость передачи данных (10, 40 и 100 Гбит/с), что особенно актуально в силу стремительного роста объемов собираемой и обрабатываемой информации и необходимости быстрого отклика на запросы пользователей; имеют компактные размеры, что обеспечивает возможность их использования в высоко нагруженных стойках с большой концентрацией проводов и соединений; содержит push-pull коннекторы для высокоплотных решений и отличается качественной полировкой разъемов; поддерживают возможность гибкого изменения конфигурации кабельной сети в случае необходимости, что особенно актуально для коммерческих ЦОД.

Комплексная поставка включает в себя высокоплотные кроссовые стойки, которые позволяют разместить большое количество кабельных соединений в ограниченном объеме.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши заказчики и пользователи продуктов могли получить все необходимые элементы инженерной инфраструктуры из одних рук, а не собирать по частям из разных источников, − сказал Роман Монахов, коммерческий директор C3 Solutions. − Сегодня, когда многие западные поставщики ушли с российского рынка, это особенно важно».

«Наш опыт в кастомизации решений позволяет нам адаптировать классические решения к российским условиям. СКС является основой сетевой архитектуры любого дата-центра, и спрос на ее компоненты будет расти прямо пропорционально росту рынка ЦОД в нашей стране», − отметил Леонид Юль, директор по развитию компетенций ЦОД.

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C3 Solutions — российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видео наблюдения в ТЦ и т. д. В продуктовом портфеле компании − решения в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др. Все производственные мощности расположены на территории России.