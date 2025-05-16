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Монахов Роман
УПОМИНАНИЯ
Монахов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 61 4
|3data - 3дата 85 1
|GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
|Kehua Tech - Xiamen Kehua Hengsheng 8 1
|Merlion - Мерлион 838 1
|TÜV 62 1
|Rolsen Electronics 79 1
|Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
|Малышев Георгий 12 1
|Ачкасов Евгений 38 1
|Юль Леонид 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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