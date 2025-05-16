Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174732
ИКТ 13600
Организации 10619
Ведомства 1459
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25544
Персоны 74960
География 2838
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

Монахов Роман


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Инженерное решение от C3 Solutions и группы Rubytech признано лучшим инновационным продуктом в отрасли ЦОД 1
22.03.2023 Компания С3 Solutions начала поставки СКС на российский рынок 1
08.08.2022 С3 Solution, Kehua Tech и GreenMDC подписали стратегическое соглашение 1
07.06.2022 Merlion расширяет сотрудничество с C3 Solutions 1
23.05.2022 С3 Solutions стала первым российским поставщиком OCP стоек для дата-центров 1
14.08.2012 Объявлен победитель конкурса Rolsen 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Монахов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 61 4
3data - 3дата 85 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
Kehua Tech - Xiamen Kehua Hengsheng 8 1
Merlion - Мерлион 838 1
TÜV 62 1
Rolsen Electronics 79 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3045 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11354 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 4
Аксессуары 3962 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14003 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1469 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10917 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2649 2
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 73 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2221 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2610 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3695 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 824 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2592 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2875 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2230 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2599 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12384 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 20 1
Малышев Георгий 12 1
Ачкасов Евгений 38 1
Юль Леонид 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 5
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 484 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 772 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1612 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 90 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
Европа 24369 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 439 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 656 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 459 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3087 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 435 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7143 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4763 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153