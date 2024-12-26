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Индексная книга (каталог) CNews*
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TÜV



26.12.2024 Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 2
23.10.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых игровых мониторов Xiaomi 1
13.09.2024 Tecno анонсировал новое поколение складных смартфонов Phantom V2 1
27.08.2024 «Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung 1
16.08.2024 Tecno Megabook T16 2024: идеальный партнер для работы и развлечений 1
13.06.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6 1
04.06.2024 На российский рынок поступили новые мониторы Xiaomi 1
16.05.2024 Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS 1
27.02.2024 IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
12.01.2024 Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler 1
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту 1
15.08.2023 Антон Степаненко -

Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его

 1
06.06.2023 MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса 1
10.02.2023 OCS начинает продвижение прецизионных кондиционеров Envicool 1
07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото 1
26.08.2022 «Лаборатория Касперского» открыла центры прозрачности в Сингапуре, США и Японии 1
08.08.2022 С3 Solution, Kehua Tech и GreenMDC подписали стратегическое соглашение 1
11.05.2022 Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке 1
07.02.2022 Huawei представляет первый 16-дюймовый премиальный ноутбук MateBook 16 1
17.01.2022 ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED 1
15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото 1
13.12.2021 Bloody представил сразу пять механических клавиатур 1
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 1
31.08.2021 Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.07.2021 Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото 1
21.06.2021 Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России 1
02.06.2021 ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex 1
12.05.2021 Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы 1
20.04.2021 Honor начала продажи новых ноутбуков Honor MagicBook в России. Цены 1
13.04.2021 Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены 1
09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото 1
19.01.2021 Павел Кулаков, Oxygen -

ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики

 1
06.11.2020 Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks прошло международный аудит 2
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 1
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management 1
05.10.2020 HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены 1
21.05.2020 HP представила новые модели моноблоков Pavilion AiO для работы и развлечений. Цены 1
21.01.2020 LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры 1

Публикаций - 57, упоминаний - 60

TÜV и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 7
Intel Corporation 12197 6
Nvidia Corp 3487 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 4
LG Electronics 3614 3
HP Inc. 5685 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
Xiaomi 1732 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 3
Leica Camera 261 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Samsung Electronics 10254 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
A4tech 97 2
BBK OPPO Electronics 384 2
Merlion - Мерлион 793 2
Google LLC 11775 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Adobe Systems 1549 2
ViewSonic 311 2
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
e.Go Mobile AG 2 1
LG Home Entertainment 10 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
X Corp - Twitter 2845 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Philips 2053 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Xerox 1139 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
JVC Kenwood 416 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 90 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Microsoft Corporation 24625 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
TÜV Rheinland Group 135 8
Porsche Design GmbH 23 2
Связной ГК 1369 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Walt Disney Company 622 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Immofinanz 3 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Miele - Миле 134 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
TÜV Thüringen - ТЮФ Тюринген 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Рапид Био 101 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 17 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 15 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 5 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 20
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 14
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 12
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 10
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 9
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 9
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 9
Контрастность 2824 9
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 9
DCI-P3 - Охват цветового пространства 236 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 8
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 8
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 7
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 6
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 6
Наушники - Headphones 3999 6
Nvidia G-Sync 148 5
Intel Core - Семейство процессоров 1200 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 4
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 4
Honor SuperCharge 118 4
Nvidia Reflex Latency Analyzer 7 4
Google Android 13994 4
AMD Freesync Premium Pro 50 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 135 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 3
Apple iPhone 6 4862 3
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 3
Google Android 9 - Android Pie 210 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 75 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 2
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 39 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
Transsion Holdings - Tecno Megabook 17 2
Honor MagicBook - серия ноутбуков 67 2
ViewSonic Elite XG - серия игровых мониторов 9 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
Huawei MateView - серия мониторов 7 2
Google Android 8 - Android Oreo 194 2
LG Cinema - ЖК-телевизоры 22 2
Microsoft Windows 15657 2
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 19 2
Nvidia GeForce GTX 522 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 3 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Кулаков Павел 29 1
Лебедев Павел 34 1
Гаврилов Никита 1 1
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Lau Pete - Лау Пит 15 1
Сухоставский Игорь 5 1
Ярцев Дмитрий 2 1
Набойщиков Кирилл 2 1
Можаев Петр 3 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Ali Turkay Burak - Али Тюркай Бурак 1 1
Гребенников Павел 1 1
Федосеева Маргарита 7 1
Монахов Роман 5 1
Малышев Георгий 11 1
Ефремов Андрей 11 1
Свиридов Георгий 1 1
Степаненко Антон 11 1
Аксенов Андрей 38 1
Расколов Сергей 43 1
Новицкий Роман 11 1
Морозов Сергей 59 1
Щеглова Юлия 18 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 6 1
Емелина Наталия 1 1
Рассказов Сергей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 30
Германия - Федеративная Республика 12682 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа 21767 3
Филиппины - Республика 564 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Сингапур - Республика 1849 2
Китай - Тайвань 3984 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 2
Индия - Bharat 5433 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Германия - Штутгарт 69 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Япония 13282 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Ближний Восток 2943 1
Индийский океан 158 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Азия Восточная 169 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 86 1
Америка Латинская 1812 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Малайзия 865 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
Ergonomics - Эргономика 1597 5
Аудит - аудиторский услуги 2659 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Галлий - Gallium - химический элемент 314 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Английский язык 6634 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Ars Technica 419 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
N+1 - Издание 158 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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