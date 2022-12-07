Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото

Tecno представила новую линейку смартфонов Phantom X2 и ноутбуки Megabook S1 и Megabook T1.

Phantom X2 Pro – смартфон с выдвижным портретным объективом, как в профессиональной камере. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000 5G, обеспечивающим высокую производительность. Серия также отличается уникальным дизайном с закругленными гранями экрана. Phantom X2 Pro также доступен в эко-версии, где задняя крышка смартфона создана из биоразлагаемых материалов.

Уникальное преимущество Phantom X2 Pro – выдвижной портретный объектив 50 Мп, задающий новые стандарты портретной фотосъемки. Объектив отличается 2,5-кратным оптическим зумом, фокусным расстоянием 65 мм, широкой диафрагмой F1.49 и глубиной резкости 18,9 см для создания идеальных снимков в режиме боке. Помимо выдвижного портретного объектива смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп, а также сверхширокоугольным модулем на 13 Мп.

Phantom X2 также обладает широкими возможностями съемки благодаря 64-мегапиксельной основной камере с оптической стабилизацией и светочувствительным RGBW-модулем. Как и продвинутая модель, Phantom X2 оснащен 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой для фотографий с большим углом охвата. Кроме того, искусственный интеллект оптимально справляется с ретушью, оптимизацией освещения и рендерингом.

Смартфон Tecno Phantom X2 Pro

Серия Phantom X2 оснащена флагманским процессором MediaTek Dimensity 9000 5G. Это первый в мире 4-нанометровый процессор на 15,3 млрд транзисторов. Новая архитектура ARMv9 обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Процессор дополнен блоком обработки изображений Imagiq 790 ISP 7 поколения, который обрабатывает 9 млрд пикселей в секунду, что расширяет фото- и видеовозможности смартфона.

Серия Phantom X2 включает в себя до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что сравнимо с многими моделями ноутбуков и планшетов. Объем оперативной памяти способствует высокой производительности, независимо от выполняемых задач. А в сочетании с алгоритмами оптимизации в смартфоне всегда остается запас свободной оперативной памяти для повышенной многозадачности. Встроенная память UFS 3.1 позволяет с легкостью обмениваться большими файлами и сохранять их на высокой скорости.

Благодаря емкому аккумулятору 5160 мАч смартфон подходит для игр и повседневных задач, а быстрая зарядка 45 Вт позволит оперативно восстановить объем аккумулятора.

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Серия Phantom X2 разработана таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность и комфорт в использовании. Эргономичная форма с закруглениями в 71° позволяет комфортно держать смартфон в руке, а 3,5D закругленные края блока камер добавляют утонченности дизайну.

Phantom X2 Pro выделяется лимитированной эко-версией, созданной из экологически чистых материалов. Задняя часть смартфона Phantom X2 Pro сделана из биоразлагаемых материалов. Корпус на 50% состоит из переработанного пластика, который был собран в Индийском океане. Он полностью разлагается без ущерба для окружающей среды.

Ноутбук Tecno Megabook S1 – это ноутбук, оснащенный процессором Intel Core i7-1260P 12 поколения. Megabook S1 обеспечивает высокую производительность и весит всего 1,44 кг, что делает его подходящим гаджетом для дома, офиса и в дороге.

Ноутбук Tecno Megabook S1

Ноутбук Tecno Megabook T1 отличается премиальным дизайном благодаря стильному алюминиевому корпусу толщиной всего 14,8 мм. Гаджет оснащен ярким экраном с сертификацией TÜV, что делает его безопасным для использования. Максимальное время работы Megabook T1 – 17,5 часов, а в комплекте идет компактное зарядное устройство на 65 Вт.

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На российском рынке в ближайшее время в продажу поступят модель Phantom X2 и ноутбуки Megabook T1.