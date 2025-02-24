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BBK Realme X и XT Серия смартфонов



24.02.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 1
15.02.2023 Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro 1
07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 1
05.11.2020 Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 2
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
15.07.2020 Конкурент Xiaomi начал продажи в России клона Apple Watch и дешевого флагманского смартфона 3
14.07.2020 realme представла смартфон X3 SuperZoom 3
25.06.2020 Смартфон - главный конкурент Xiaomi взорвался спустя сутки после покупки и чуть не убил хозяина. Фото 2
10.06.2020 Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны 1
25.03.2020 Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире 1
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео 1
25.02.2020 Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов 1
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 1
10.02.2020 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
07.02.2020 Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5 1
10.12.2019 Названы самые мощные в мире смартфоны 2
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 2
13.11.2019 Гонка за мегапикселями: что умеют смартфоны с камерой 64 Мп 1
07.11.2019 Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой 2
15.10.2019 Выпущен «убийца» флагманских смартфонов Xiaomi и Samsung: Он мощнее и дешевле 5
04.10.2019 В России представлен флагманский смартфон realme XT. Цена 2
17.09.2019 Конкурент Huawei обошел ее с выпуском первого смартфона с «экраном-водопадом» на два дня. Цены 1
16.09.2019 Начались продажи сверхдешевого смартфона с рекордной 64 МП камерой. Цена 1
29.08.2019 Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена 2
28.08.2019 Бюджетный бренд на день обогнал Xiaomi с выпуском первого в мире смартфона с камерой на 64 МП. Характеристики 1
28.01.2015 10 самых ожидаемых смартфонов 2015 года 1

Публикаций - 29, упоминаний - 44

BBK Realme X и XT и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 19
Samsung Electronics 10292 18
Xiaomi 1754 16
BBK OPPO Electronics 385 16
Huawei 3955 12
Apple Inc 12154 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 8
Google LLC 11831 8
Qualcomm Technologies 1831 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 714 6
BBK OnePlus 216 6
MediaTek - Ralink 528 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 4
ZTE Corporation 749 3
Lenovo Motorola 3502 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 2
BBK Electronics Corp 313 2
Sony 6553 2
Goodix Technology 6 2
BBK vivo iQOO 16 2
LG Electronics 3620 2
Lenovo Group 2297 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 228 2
HMD Global - Nokia 133 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Microsoft Corporation 24675 1
Intel Corporation 12222 1
X Corp - Twitter 2849 1
TÜV 58 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 215 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
HTC Corporation 1499 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
Transsion Holdings 62 1
Blizzard Entertainment 328 1
Cyanogen Mod 53 1
Garmin - Гармин 202 1
TÜV Rheinland Group 143 3
Bayer AG - Байер 85 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1093 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
Резонанс НПП 372 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 28
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12530 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9370 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6069 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 17
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2099 16
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2359 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7922 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7645 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 14
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1209 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 12
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 761 12
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 697 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 1928 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2974 11
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1871 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7329 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10815 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3494 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17134 9
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1022 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 8
Cameraphone - Камерофон 460 8
Наушники - Headphones 4034 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4802 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2812 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2148 7
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1043 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2493 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8288 5
ToF camera - Time-of-flight камера 67 5
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 32 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1272 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1560 17
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 14
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 498 12
Samsung Galaxy Note 695 10
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 468 9
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 9
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 410 9
Google Android 14072 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 8
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 8
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 263 8
Google Android 9 - Android Pie 210 8
Samsung Galaxy S20 - смартфон 97 8
Huawei Mate - серия смартфонов 358 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 7
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 108 7
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 214 6
BBK OPPO ColorOS 60 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 5
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 34 5
Apple iPhone 11 256 5
BBK OPPO Find - серия смартфонов 51 5
Apple iOS 7848 4
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 4
BBK OPPO VOOC - Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging 15 4
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 18 4
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 39 4
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 4
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 4
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Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 4
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 3
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BBK OPPO SuperVOOC 39 3
BBK Realme - серия смартфонов 54 3
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 64 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 3
Honor View - серия смартфонов 36 3
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 2
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
Singh Roshan - Сингх Рошан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 17
Южная Корея - Республика 6665 7
Индия - Bharat 5471 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 5
Азия - Азиатский регион 5558 3
Китай - Тайвань 4002 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 2
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 2
Япония 13309 2
Европа 21810 2
Индийский океан 158 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 1
Польша - Республика 1964 1
Индонезия - Республика 960 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Сингапур - Республика 1855 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 757 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 7
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Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 888 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 230 2
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Видеокамера - Видеосъёмка 694 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 329 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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