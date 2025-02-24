BBK Realme X и XT Серия смартфонов
BBK Realme X и XT и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 4
|UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 4
|GSM Arena 73 2
|Android Authority 47 2
|FT - Financial Times 1226 1
|WCCFTech - Издание 63 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Fortune 206 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
|Counterpoint Research 90 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.