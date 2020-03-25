Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире

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Google и Nokia решили оставить свои флагманские смартфоны без процессора Snapdragon 865, не желая переплачивать за дискретный 5G-модем, поставляемый в комплекте с ним. К ним присоединилась компания LG, успевшая выпустить один смартфон на 865. Другие производители бойкот не поддержали.



Флагманские смартфоны без флагманского процессора

Компания Google отказалась встраивать в будущие флагманские смартфоны серии Pixel 5 процессор Qualcomm Snapdragon 865, самого производительного мобильного чипа в мире на 25 марта 2020 г. Свою позицию она аргументировала тем, что чип стоит непомерно дорого, в результате чего ей придется завышать итоговую цену новых мобильников на его основе.

Примеру Google, пишет ресурс WCCFTech, последовал и китайский холдинг HMD Global, выпускающий смартфоны под брендом Nokia, и позже к ним присоединилась корейская LG. Все три вендора считают, что Qualcomm выбрала неправильную ценовую политику в отношении своего нового чипа.

Qualcomm продает своим партнерам Snapdragon 865 только при условии выкупа еще и модема X55, обеспечивающего доступ к сетям пятого поколения. В самом процессоре нет необходимого модуля, но вендорам в любом случае приходится закупать этот модем, даже если они хотят выпустить 4G-смартфон, потому что иначе получить заветный процессор они не смогут.

Вендоры не хотят переплачивать за модем, покупая Snapdragon 865

Отметим, что LG, оказавшаяся в числе «оппозиционеров», располагает одним смартфоном на Snapdragon 865 – в феврале 2020 г. она представила V60 ThinQ. Тем не менее, ее следующий флагман, G9 ThinQ, должен выйти уже на процессоре Snapdragon 765 – менее производительном в сравнении с 865, но зато располагающем именно встроенным 5G-модемом, и при этом более доступным по цене.

Дополнительные причины отказа

Нежелание собирать смартфоны на базе Snapdragon 865 продиктовано не только стремлением производителей отказаться от дополнительного модема, который нужен далеко не всем. Необходимость установки отдельного чипа вместо одного процессора приводит к изменению компоновки системной платы, переработке системы охлаждения и пересмотру системы питания, чтобы энергия подавалась не только на процессор, но и на модем.

Все это становится причиной роста расходов на разработку и, как и просто покупка X55, влечет за собой рост стоимости гаджетов. Кроме того, требуемые изменения аппаратной составляющей могут продлить время разработки и повлиять на перенос сроков релиза.

Процессор с дискретным модемом

Премьера Snapdragon 865 состоялась в декабре 2019 г. Процессор изначально был нацелен на флагманские мобильные устройства, однако отсутствие 5G-модема удивило многих производителей.

V60 - первый, и, вероятно, последний смартфон LG на Qualcomm 865

К спецификациям Snapdragon 865 относятся восемь встроенных ядер, поделенных на три кластера: одно ядро 2,84 ГГц, три 2,42 ГГц и четыре 1,8 ГГц. Внутри него есть интегрированная графика Adreno 650 с частотой до 587 МГц, модули Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1. Процессор производится по 7-нанометровому техпроцессу, и за счет него смартфоны набирают свыше 550 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu.

Технически встроить в современный чип 5G-модуль возможно – это еще в сентябре 2019 г. наглядно доказала компания Huawei, выпустившая собственный процессор Kirin 990 5G для топовых смартфонов с интегрированным модемом Balong 5000.

Бойкот поддержали не все

Несмотря на бойкот Snapdragon 865, устроенный LG, Google и Nokia, другие крупные вендоры готовы выпускать смартфоны на этом процессоре. Флагманские мобильники с 865 внутри на момент публикации материала представили Xiaomi, Oppo, Realme, Samsung, ZTE и другие. К тому же, ни LG, ни Nokia с Google не входят даже в топ-7 производителей смартфоном по объему реализуемых гаджетов.

Одними из первых смартфонов на Qualcomm 865 стали Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro – они были показаны в феврале 2020 г. Практически одновременно с ними вышли три аппарата Samsung линейки Galaxy S20 с этим же чипом. ZTE выпустила Axon 10s Pro на его основе, а в конце марта 2020 г. состоялась презентация Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom – двух флагманов дочернего бренда Xiaomi. У Oppo вышли Find X2 вместе с Realme X50 Pro, Xiaomi создала игровой Black Shark 3, и еще один геймерский гаджет, Nubia Red Magic 5G, выпустила ZTE.