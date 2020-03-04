Xiaomi выпустила недорогой смартфон с огромной производительностью и самым большим экраном в истории. Видео

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Xiaomi разработала смартфон Black Shark 3 Pro с экраном на 7,1 дюйма – самым большим в истории смартфонов. Он построен на самом производительном процессоре в мире, имеет почти компьютерную систему охлаждения и характеризуется дизайном в стиле современных геймпадов. Также была выпущена более компактная его версия – Black Shark 3.



Смартфоны для настоящих геймеров

Компания Xiaomi анонсировала игровой смартфон Black Shark 3, ставший третьим представителем геймерской линейки Black Shark. По основным характеристикам модель сравнима с флагманами 2020 г., включая Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20, но отличается от них ярким дизайном и рядом игровых возможностей.

Вместе с Black Shark 3 была анонсирована и его Pro-версия, получившая экран с самой большой за всю историю смартфонов диагональю экрана – 7,1 дюйма.

Black Shark 3 поступит в продажу в Китае 17 марта 2020 г. в трех комплектациях. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена производителем в $500 (33,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 марта 2020 г.), а старшая (12/256 ГБ) – в $573 (38,1 тыс. руб.). Также доступна комплектация с накопителем на 128 ГБ и оперативной памятью 12 ГБ, оцененная в $544 (36,1 тыс. руб.).

Отличительная особенность линейки Black Shark - выразительный дизайн корпуса с продуманной эргономикой

Для фаблета Black Shark 3 Pro, который тоже выйдет 17 марта 2020 г., Xiaomi предусмотрела две комплектации: за $673 (44,7 тыс. руб.) она предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а версию с 12/256 ГБ она оценивает в $716 (47,6 тыс. руб.). Прием предварительных заказов на Black Shark 3 Pro начнется 6 марта 2020 г., а на обычный Black Shark 3 – 10 марта 2020 г.

Процессор и система охлаждения

Black Shark 3 и его Pro-модификация базируются на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 865 – самом производительном мобильном процессоре на момент публикации материала. К его спецификациям относятся восемь встроенных ядер, поделенных на три кластера: одно ядро 2,84 ГГц, три 2,42 ГГц и четыре 1,8 ГГц. В наличии интегрированная графика Adreno 650 с частотой до 587 МГц, модули Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, а также поддержка сетей 5G благодаря модему X55. Процессор производится по 7-нанометровому техпроцессу, и за счет него смартфоны набирают свыше 550 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu.

Игровые новинки Xiaomi не уступают по производительности современным флагманам Samsung

За отвод тепла от основных компонентов (процессор, память) отвечает медная пластина в составе жидкостной системы охлаждения, размещенная поверх печатной платы. По словам разработчиков, новая система работает на 100% эффективнее в сравнении с решением, реализованным в Black Shark второго поколения. Дополнительно можно докупить внешний кулер за $26 (1700 руб.), монтирующийся на тыльную часть корпуса и способный снизить температуру смартфона на 14 градусов за одну минуту.

Дисплей и система питания

В Black Shark 3 установлена Super AMOLED-панель с разрешением Full HD+ (2400x1080 точек), диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 90 Гц и поддержкой режима HDR10+. В старшей версии экран увеличен до 7,1 дюйма, его разрешение повышено до Quad HD+ (3120х1440, формат 2K), а частота обновления осталась без изменений. В дисплеях применена технология DC Dimming, нивелирующая мерцание на низких значениях яркости.

Распаковка Xiaomi Black Shark 3

В обоих смартфонах за счет внутренней конструкции установлено по два аккумулятора. Суммарная их емкость в Black Shark 3 составляет 4720 мАч, а в Black Shark 3 Pro – 5000 мАч, и оба смартфона поддерживают 65-ваттную быструю зарядку (блок питания поставляется в комплекте). Есть поддержка беспроводной зарядки мощностью до 18 Вт.

Память и фотокамеры

Xiaomi использовала в своих смартфонах самые современные модули оперативной памяти – LPDDR5, появившиеся только в 2020 г. Встроенный накопитель представлен высокоскоростным модулем UFS 3.0, поддержка сменных накопителей во время анонса заявлена не была.

Внешний кулер (справа), дополнительный джойстик и прочие аксессуары не входят в комплект поставки

Смартфоны получили идентичные наборы камер, состоящие их трех основных и одной фронтальной. Передний модуль размещен в верхней рамке экрана, умеет записывать Full HD-видео на 30 кадрах в секунду и способен делать 20-мегапиксельные снимки, улучшенные при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Главный сенсор основной камеры получил разрешение 64 МП и диафрагму f/1,8. Он дополнен широкоугольной камерой на 13 МП (f/2,25) и портретным 5-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/2,2. Full HD-видео пишется на 60 кадрах, есть поддержка записи 30-кадрового 4К.

Дополнительные спецификации

Оба игровых смартфона Xiaomi располагают 3,5-миллиметровым разъемом под наушники, стереодинамиками с усилителем SmartPA и поддержкой Hi-Res Audio, сканером отпечатков пальцев в экране и ресиверами ГЛОНАСС, Beidou и GPS. У обоих есть небольших боковые переключатели.

В дополнение к этим переключателям у Black Shark 3 Pro имеются еще две боковые кнопки – «курки», как на современных геймпадах, размещенные на правом торце. Они выдвижные за счет механизма, аналогичного тому, что используется в смартфонах с выдвижными фронтальными камерами.

Игровые курки и гигантский дисплей - основные отличия Black Shark 3 Pro от обычного Black Shark 3

Механизмы обоих курков рассчитаны на 300 тыс. срабатываний, а сами они выдерживают до 1 млн нажатий. Ход этих кнопок не превышает 1,5 мм, и если смартфон выпадет из рук, они автоматически скроются в корпусе еще до удара.

Размеры топового Black Shark 3 Pro составили 178х83х10 мм при весе 253 грамма. Black Shark 3 заметно легче и компактнее – 222 грамма и 169х77х10 мм. Прошивка смартфонов – Android 10 с оболочкой JoyUI, основанной на классической MIUI 11.